Кремль о приостановке помощи Украине от США: Чем меньше оружия поставят, тем быстрее закончится война

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал решение США приостановить военную помощь Украине.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

"Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание "СВО", - сказал он.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

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