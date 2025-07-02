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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Кремль о приостановке помощи Украине от США: Чем меньше оружия поставят, тем быстрее закончится война

Кремль прокомментировал решение США приостановить помощь Украине

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал решение США приостановить военную помощь Украине.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

"Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание "СВО", - сказал он.

Читайте: Сигнал очевиден: Вашингтон выходит из войны в Украине, - NYT

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Читайте: Отсутствие новых санкций от Трампа помогает России наладить импорт оборудования и чипов для ракет, - NYT

Автор: 

Песков Дмитрий (1959) помощь (7912) россия (96481) США (27348)


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Топ комментарии
+22
З самого початку "другого пришестя" цієї кремлівської шавки - Трампа - було очевидно, що Трамп крутиться, як черв'як на кремлівському гачку, у пошуку якогось виправдання для зупинки допомоги Україні, бо така була команда з кремля. Знайти якусь адекватну причину Трамп не зміг, хоча корчив з себе ідіота майстерно. Тому зараз Трамп набрав до рота лайна, а за нього виступає якийсь десятий з краю цапок відбувайло з Пентагону - надійшов наказ з кремля перестати корчити з себе ідіота-миротворця і тупо припинити допомогу Україні. Шайка Трампа не знайшла нічого розумнішого ніж тупанути, що самим не вистачає, склади порожні, бла-бла-бла.

Це все було очікувано. Цікаво інше - скільки ще американці будуть терпіти те, що Трамп занурює США у лайно по самі вуха? Чи може США вже - дутий номер?
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02.07.2025 15:49 Ответить
+18
Треба уточнити вислів Пєскова "чим менше зброї поставить США, тім скоріше здохуть українці"
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02.07.2025 15:47 Ответить
+15
Трамп фантастична мразь. Надіюся просто так воно не здохне...
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02.07.2025 15:52 Ответить
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Треба уточнити вислів Пєскова "чим менше зброї поставить США, тім скоріше здохуть українці"
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02.07.2025 15:47 Ответить
Пясочєк!
Ти дєбіл в папу ілі в маму?
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02.07.2025 15:47 Ответить
Це він від валізи ху...ла захворів
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02.07.2025 15:55 Ответить
Вискочив ********* - а рашці чим більше допоможе пупс Китай - тим краще
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02.07.2025 15:48 Ответить
Розкатали губу кацоперди.Якщо й закінчиться ця війна, путлєр розпочне нову. Ділов то.
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02.07.2025 15:48 Ответить
З самого початку "другого пришестя" цієї кремлівської шавки - Трампа - було очевидно, що Трамп крутиться, як черв'як на кремлівському гачку, у пошуку якогось виправдання для зупинки допомоги Україні, бо така була команда з кремля. Знайти якусь адекватну причину Трамп не зміг, хоча корчив з себе ідіота майстерно. Тому зараз Трамп набрав до рота лайна, а за нього виступає якийсь десятий з краю цапок відбувайло з Пентагону - надійшов наказ з кремля перестати корчити з себе ідіота-миротворця і тупо припинити допомогу Україні. Шайка Трампа не знайшла нічого розумнішого ніж тупанути, що самим не вистачає, склади порожні, бла-бла-бла.

Це все було очікувано. Цікаво інше - скільки ще американці будуть терпіти те, що Трамп занурює США у лайно по самі вуха? Чи може США вже - дутий номер?
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02.07.2025 15:49 Ответить
Рейтинг Трампа серед республіканців виріс до рекордних 63%. З 52%....
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02.07.2025 15:51 Ответить
Ото ж. Республіканці, занурюються у лайно самі, занурюють у лайно США і продовжують заглядати у дупу Трампу. Феєричний феномен.
Але і в Україні такий феномен існує... Такі дивні часи...
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02.07.2025 15:59 Ответить
Не виріс він.
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02.07.2025 16:20 Ответить
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02.07.2025 18:15 Ответить
Трамп фантастична мразь. Надіюся просто так воно не здохне...
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02.07.2025 15:52 Ответить
Якщо швидко здохне, то хай твої надії не збудуться
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02.07.2025 15:54 Ответить
Скажіть вже, що агент краснов все робить як ху...ло наказує. Прикро бачити що цей ушлепок з США зробив. А була така держава.....
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02.07.2025 15:52 Ответить
А чого він не наказав зняти санкції агенту краснову? Ви всі кончені на голову, варіант - США не хочуть приймати участь там де повинна приймати участь Европа не розглядається?

Мені здається що антитрампісти і є кацапскою наволоч'ю. Як і супер дипломат Зелебоб. Кончені гниди.
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02.07.2025 16:53 Ответить
Ти що бидлота взагалі поплавилась? США роззброювали Україну і є підписантами БМ, не хочуть вони...
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02.07.2025 17:04 Ответить
Було вже таке в історії. Дует гітлер-сталін відомо до чого призвів. Врятувало людство те, що не було тоді ще ЯЗ. Дует путін-трамп, якщо їх не зупинити, призведуть до NucWW3.
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02.07.2025 15:53 Ответить
Такого кидка союзника в історії ще не було. Хіба що в 16 сторіччі...
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02.07.2025 15:59 Ответить
Вот именно. Сейчас 3 мировая не возможна. У США и России 95% всех ядерных боеголовок в мире. Им не воевать, а дружить надо ради сохранения человечества. Человечество за это должно заплатить. Поделят мир на троих ( США, Россия и Китай) не будет конфликтов и наступит мир во всем мире. Ядерное оружие это залог того, что ядерные державы не будет напрямую воевать между собой. А прокси-войны как сейчас это для них забава
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02.07.2025 16:01 Ответить
🤣
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02.07.2025 16:06 Ответить
Скажи, рускага, ванью завжди видно здалеку? Навіть з під дойче проксі...
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02.07.2025 16:14 Ответить
Так тампон и дружит с раисей ,а золотой дождь на ********** єтага рьІжева чибурека ,тому даказательства.
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02.07.2025 18:42 Ответить
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02.07.2025 18:49 Ответить
Чим швидше Україна відновить ЯЗ, тим швидше завершиться війна!
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02.07.2025 15:55 Ответить
Головне щоб Єрмак з Зеленським залишилися. Це наша майбутня перемога !
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02.07.2025 16:01 Ответить
от про що домовлялися і домовилися американці з російськими фашистами на своїх зустрічах, Україну будуть "прінуждать к міру" страшними руйнуваннями, терором і масовими смертями цивільних людей, в тому числі і дітей. Американці дали добро на російське зло в Україні.
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02.07.2025 15:55 Ответить
Якщо справа дійде до виживання нації,то мало нікому не покажеться. Радіаційні опади не мають кордонів. Геноцид окремої країни на очах у світу якому насрати,не пройде.
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02.07.2025 15:59 Ответить
Вже як мінімум в Україні загинула 631 дитина, 1971 дитина отримала поранення. От і вся реакція світу на масові вбивства дітей і вся "ізоляція" росії. А кацапи не дурні, вони бити по атомних електростанціях не будуть, нащо воно їм? вони ж хочуть тут жити і "червоні лінії " НАТО переходити не будуть, там ,схоже, уже все домовлено, тільки клоунаду ще розігрують, туди- сюди, США виходить, Європа заходить. Самі будемо підривати свої атомні чи як? Масове самогубство, щоб показати усьому світу, який він поганий? та тому світу на нас насрати і на те, що ми про нього думаємо.
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02.07.2025 16:15 Ответить
Такого позориська США ще не знали.🤦
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02.07.2025 15:55 Ответить
Потом будет снят фильм "Бесславные ублюдки Трампа".
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02.07.2025 15:57 Ответить
Що ж агент краснов добре працює на імперію зла ,найбільш дієвий удар по рашиських чортах це ліквідація найкривавішого терориста путіна, інакше ця мерзота не заспокоїтся.
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02.07.2025 16:00 Ответить
Про допомогу Китаю та КНДР питання навіть не стоїть !
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02.07.2025 16:00 Ответить
Самміт НАТО, угоди по мінералам, вилизування задниці Трампу - результат все одно той що й мав бути.
Класичне між ганьбою і війною обрали ганьбу - по факту отримали і те і те.
А Трамп "врятувавший" Ізраїль, в шоколаді...
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02.07.2025 16:03 Ответить
Как Трамп спас Израиль? Он же сдался. США даже гору не смогли разбомбить. Иран же нащупал слабые места у Израиля ( никогда столько ракет не прилетало по "избранным"). Сейчас в спокойном режиме Иран будет производить, нужное для испепеления Сиона, оружие и через пару-тройку лет влупит по Израилю уже не по-детски. Израиль это уже понял
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02.07.2025 16:10 Ответить
Ти значення лапок розумієш, ванья?
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02.07.2025 16:15 Ответить
Я не ванья. Я Роман. Не обижайтесь. Вы написали чушь, а меня это задело. Когда Израиль 22 июня в 4 часа утра без объявления войны начал бомбить Иран- они объявили всему миру свои цели: ) Уничтодение ядерной программы Ирана и 400 кг обогащенного урана ( на 12 мегатонных бомб) 2) Уничтожение баллистической программы Ирана. 3) Смена режима ааятолл в Иране. После полного провала бомбежки горы американцами ими было принято решение закончить операцию ( т.е. сдаться т.к. ни одна из целей не была достигнута). Сейчас евреи и США "латают" железный купол в котором персы по наделали "дырок", но им это не поможет т.к. все увидели, что Израиль можно и нужно бомбить, только нормальными ракетами, а не сделанными Хамасом с водопроводный труб. Как то так вышло
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02.07.2025 16:28 Ответить
спрячь сапоги под стол а то портянками от вас смердит, и прокси дойчланд вас совсем не маскирует
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02.07.2025 16:39 Ответить
А Вы не нюхайте . Я в Одессе. У нас тут "демократия" и "свобода слова". Без ВПН, к сожалениюб никуда
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02.07.2025 16:43 Ответить
Не, таки разбомбили.
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02.07.2025 16:22 Ответить
Американская разведка говорит, что Вы врете
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02.07.2025 16:30 Ответить
Кого там Трамп поставив керувати розвідкою?
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02.07.2025 16:43 Ответить
Хрен его знает. Дядька какойто. Но его сейчас хотят снять, за то, что ********* лишнее
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02.07.2025 16:45 Ответить
...-тим швидше вони зроблять новий срср
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02.07.2025 16:04 Ответить
скорее мы ****** 9 реакторов,9 чернобылей над этой территорией,это запорука что эта территория будет проклята и не пригодна к жизне под кацапом
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02.07.2025 16:08 Ответить
Українці вже 3,5 роки сподіваються на США. А свою домашню роботу українці виконали? Хто зараз у владі? Той, хто у 2022му хотів злити ВСЮ Україну??!! І зараз повісив Конституцію на паузу у себе в сортирі. Де вимоги виборів? Язики в дупі, громадянське суспільство?
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02.07.2025 16:09 Ответить
ЧИМ БІЛЬШК ЗБРОЇ.ТИМ СКОРІШЕ РАШИСТ ЗАКІНЧИТЬ "СВО"-"**** ВІЙНА ОБОРОТНІВ" З РАЩИСТСЬКОЇ 3,14ДЕРАЦІЇ
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02.07.2025 16:10 Ответить
Коли влізаєш у війну, не маючи союзників, а лише партнерів, то маєш розраховувати на свої сили. На 4 рік війни вже могли б і не заглядати до рота Заходу, які "нам нічєго нє далжни" (майже (с), а наклепати аналогів шахедів та своєї балістики, що б ***** зважало на "удари у відповідь", впроваджувати в серійне виробництво хоча б номенклатуру власної зброї... Але зелена шваль вирішила усі роки набивати кишені. А тупий скот її підтримував, замість того, щоб вимагати імпічмент держзрадникам, крадіям і мародерам. От тепер і отримають результат.
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02.07.2025 16:12 Ответить
Чим більше буде зброї, тим швидше Україна знищить кілька мільйонів кацапів та звільнить усі свої території! Але в даному випадку це ніякого впливу на пришвидшення закінчення війни не матиме!
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02.07.2025 16:13 Ответить
Тим більше українців кацапи знищать, ще один гарант нашої безпеки здувся.
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02.07.2025 16:23 Ответить
Мудозвон. В втім ТАСО як завжди здасть назад.
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02.07.2025 16:23 Ответить
Трумп, на стороні *****, таки привідкрив другий фронт проти України і людожерський кремль ставить "лайк" своєму вередливому але корисному ідіоту-маразматику - презу США , що легко корумпується, будь-чим..
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02.07.2025 16:29 Ответить
У нас ще багато аеропортів, не тільки один Донецький. Ми можемо і зі своєю зброєю воювати до нескінченності. УПА ще довго воювало і ми зможемо.
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02.07.2025 16:30 Ответить
У Трампа и пескова практически одинаковые заявления...

Это пример, когда США действует согласно кремлевских нарративов....
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02.07.2025 17:44 Ответить
 
 