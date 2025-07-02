Кремль о приостановке помощи Украине от США: Чем меньше оружия поставят, тем быстрее закончится война
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал решение США приостановить военную помощь Украине.
Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.
"Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание "СВО", - сказал он.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
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Ти дєбіл в папу ілі в маму?
Це все було очікувано. Цікаво інше - скільки ще американці будуть терпіти те, що Трамп занурює США у лайно по самі вуха? Чи може США вже - дутий номер?
Але і в Україні такий феномен існує... Такі дивні часи...
Мені здається що антитрампісти і є кацапскою наволоч'ю. Як і супер дипломат Зелебоб. Кончені гниди.
Класичне між ганьбою і війною обрали ганьбу - по факту отримали і те і те.
А Трамп "врятувавший" Ізраїль, в шоколаді...
Это пример, когда США действует согласно кремлевских нарративов....