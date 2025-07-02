Рютте о приостановке поставок оружия Украине от США: Европа планирует усилить поддержку Киева

Из-за приостановки поставок критически важных видов вооружения Украине, которые поступали от Соединенных Штатов Америки, Киев не сможет обойтись без всей возможной поддержки, которую может предоставить Европа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального секретаря НАТО Марка Рютте американскому телеканалу Fox News.

В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без всей поддержки, которую она может получить в плане боеприпасов и систем противовоздушной обороны", - сказал он.

Комментируя новость, Рютте добавил, что Европа намерена усилить поддержку Украины. На фоне новостей о сокращении военной помощи Киеву со стороны Вашингтона это то, на чем нужно сосредоточить усилия.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал решение США приостановить военную помощь Украине: "Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание "СВО".