Рютте о приостановке поставок оружия Украине от США: Европа планирует усилить поддержку Киева
Из-за приостановки поставок критически важных видов вооружения Украине, которые поступали от Соединенных Штатов Америки, Киев не сможет обойтись без всей возможной поддержки, которую может предоставить Европа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального секретаря НАТО Марка Рютте американскому телеканалу Fox News.
В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без всей поддержки, которую она может получить в плане боеприпасов и систем противовоздушной обороны", - сказал он.
Комментируя новость, Рютте добавил, что Европа намерена усилить поддержку Украины. На фоне новостей о сокращении военной помощи Киеву со стороны Вашингтона это то, на чем нужно сосредоточить усилия.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал решение США приостановить военную помощь Украине: "Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание "СВО".
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1) "Як добре що у сусіда хата згоріла"
і
2) Коли ви тонете біля пірсу, а там стоїть дядько зі рятівним колом - і замість того, щоб кинути коло вам, він каже - "а раптом я послизнусь, і також впаду в воду, то це коло мені самому знадобиться".
І ти тонучи кажеш йому "Бажаю, щоб це коло тобі дійсно знадобилось, і бажано скоро"
- Плануємо посилити підтримку...
- То де зброя?
- Варто зосередити зусилля...
Відповідь зелених гнид - "Ми не створені для цього".
"Законопроект № 13423 фактически легализует коррупцию в оборонной сфере - причем для заранее согласованного круга поставщиков Минобороны. Сначала ты платишь за "вход" в список этих поставщиков, покупаешь себе иммунитет и дальше можешь завышать цены на закупки хоть в 100 раз - без всякого риска", - отмечает заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции (ЦПК) Елена Щербань.
Документ уже зарегистрирован 126 народными депутатами (123 из которых - из фракции "Слуга народа")"
"Документ также предусматривает действие такого режима не только во время военного положения, а еще в течение трех лет после его завершения. Отдельно прописана возможность применения "амнистии" задним числом - даже если правонарушение было совершено до включения предприятия в Перечень, но во время военного положения".
Е ще питання де НАША зброя?
А нам поки потрібно призупинити дію договору про ресурси з піндосами, всерівно ніякої протекції території він не дає, скоріше навпаки.
Неперестанне обговорення підтримки точно буде!
типа будут копать, продавать, а как на счет поставки или продажи оружия ? печально видеть в США такого конченого президента
найбільша проблема - мала кількість
1) денонсувати договір про ресурси з сша
2) почати роботи зі створення хімічної та ядерної зброї.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
Лисого?
кожну владу кожен раз треба виховувати І робити це жестко
- Якщо росія відмовиться від перемир"я, то я завалю Україну зброєю.
І що завалив?
Трамп грає за путіна і ми при Трампі не зможемо відновити ядерку.
Зможемо: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
Яким чином трамп зможе заборонити нам створити яз?
Як би у Ірану була достатня кількість цих центирфуг вони б вже давно зробили ядерну бомбу. Для збагачення урану треба дуже багато цих центрифуг, в буквальному сенсі тисячі штук. А виготовляють їх дуже обмежене коло держав.
Зробиш, з ізотопів 233U, 239Pu - ці ізотопи можна створити в ядерному реакторі з 232Th, 238U.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
А під час війни це припинення будь якої допомоги і Україні настане гаплик. Ви вірите в те, що в найблище десятиріччя війна закінчиться? Я ні, не вірю, тому що і США, і Захід не бажають програшу кацапстану.
«Неперестанне обговорення підтримки точно буде!»
Про те наприклад, чому з квітня 2019 перестало фінасуватись серійне виробництво гіперзвукових аеро балістичних ракет ОТРК Грім 2, та інших зразків новітнього озброєння.
І, чому до цих пір, ті хто займався її проектуванням і запуском у серію (Турчинов, Пашинський, та інші) до цих пір відсторонені від цих робіт?
Це для початку.
І США ЙОМУ ВИРИШИЛО ДОПОМОГТИ ВБИВАТИ
А ЩО це за договір про копалини ? Якщо США вже не стратегічний партнер - то нафіг Україні той договір