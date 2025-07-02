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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Рютте о приостановке поставок оружия Украине от США: Европа планирует усилить поддержку Киева

Рютте

Из-за приостановки поставок критически важных видов вооружения Украине, которые поступали от Соединенных Штатов Америки, Киев не сможет обойтись без всей возможной поддержки, которую может предоставить Европа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального секретаря НАТО Марка Рютте американскому телеканалу Fox News.

В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без всей поддержки, которую она может получить в плане боеприпасов и систем противовоздушной обороны", - сказал он.

Комментируя новость, Рютте добавил, что Европа намерена усилить поддержку Украины. На фоне новостей о сокращении военной помощи Киеву со стороны Вашингтона это то, на чем нужно сосредоточить усилия.

Также читайте: Сигнал очевиден: Вашингтон выходит из войны в Украине, - NYT

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал решение США приостановить военную помощь Украине: "Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание "СВО".

Автор: 

США (27348) поддержка (704) Рютте Марк (419)


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Топ комментарии
+19
Красені 👍
А нам поки потрібно призупинити дію договору про ресурси з піндосами, всерівно ніякої протекції території він не дає, скоріше навпаки.
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02.07.2025 16:54 Ответить
+13
- Європа, де зброя?
- Плануємо посилити підтримку...
- То де зброя?
- Варто зосередити зусилля...
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02.07.2025 16:54 Ответить
+8
А де ж наша зброя власного виробництва?
Відповідь зелених гнид - "Ми не створені для цього".
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02.07.2025 17:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Наче і не гарно так казати, але вже як є - раз такі справи, я дуже сподіваюсь, що ці ракети дуже стануть в нагоді, коли ракети полетять на американські міста. Сподіваюсь скоро
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02.07.2025 16:53 Ответить
На американські не полетять. Але наші вишиватники так і не позбулися "як добре що у сусіда хата згоріла".
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02.07.2025 16:56 Ответить
рашистські манкурти .завжди примазуються до українських вишиванок,а в душі,як і "трамбон" членосос куйла , так "стальной детройт" ,бажають щоб рашист спалив і українську хату і знищив українців,котрі у вишиванках...Втішаються .потвори.що Україна не матиме змоги чим боронитися від кровопивці куйла...
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02.07.2025 17:14 Ответить
Поплач, істеричка.
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02.07.2025 17:51 Ответить
Схоже, ви не дуже кмітливий ("сообразительний" по вашому), що ви ставите знак дорівнює між

1) "Як добре що у сусіда хата згоріла"
і
2) Коли ви тонете біля пірсу, а там стоїть дядько зі рятівним колом - і замість того, щоб кинути коло вам, він каже - "а раптом я послизнусь, і також впаду в воду, то це коло мені самому знадобиться".
І ти тонучи кажеш йому "Бажаю, щоб це коло тобі дійсно знадобилось, і бажано скоро"
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02.07.2025 17:35 Ответить
Ви не в не повірите, але "рятування потопаючих, справа рук самих потопаючих". Ніхто не зобов'язаний когось рятувати і самому наражатися на небезпеку.
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02.07.2025 17:53 Ответить
- Європа, де зброя?
- Плануємо посилити підтримку...
- То де зброя?
- Варто зосередити зусилля...
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02.07.2025 16:54 Ответить
А де ж наша зброя власного виробництва?
Відповідь зелених гнид - "Ми не створені для цього".
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02.07.2025 17:01 Ответить
а чому у Фінляндії у 1940 році не було власної зброї? Усім світом їм слали все, від патронів до літаків.
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02.07.2025 17:12 Ответить
у світі тоді були правителі від БОГА.СЬОГОДНІ ПРАВИТЕЛІ ХРИСТОПРОДАВЦІ З РОДУ ЮДИ....
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02.07.2025 17:16 Ответить
Фінам з самого початку війни вся Європа слала все, що можна. Крім того, були десятки тисяч добровольців від різних країн. Тому, Зимова війна на початку 1940 й закінчилась.
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02.07.2025 17:21 Ответить
Чим закінчилась?
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02.07.2025 17:49 Ответить
Гугл у поміч, якщо історію не вивчали.
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02.07.2025 18:11 Ответить
Не вмію користуватись. Але, наскільки я пам"ятаю, зберегти територіальну цілісність Фінляндії не допомогли ні десятки тисяч добровольців, ні все, що слала Європа...
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02.07.2025 18:16 Ответить
Сподіваюсь, особисто ви створені для роботи на військовому заводі.
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02.07.2025 17:38 Ответить
Чомусь всі ті, що так рішуче вимагають від зеленої шобли виробництва тисяч ракет та озброєння, самі пенсіонери, а своїх дітей та онуків повиучували на манагерів, юристів, мерчендайзерів, супервайзерів та інших нероб. Але, чомусь, не на слюсарів і не на токарів. А хто ж тоді повинен виробляти все те, що вони вимагають? Як завжди, хтось...
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02.07.2025 18:06 Ответить
Україна виробляє зброї у рази більше за будь-яку країну ЄС. Більше 80% ураженнь на фронті відбувається зброєю українського виробництва, але Україна сама не може виробляти всі види зброї. Ракети до Петріотів можуть виробляти тільки США, а розробити аналог Петріотів - де десятиліття праці при сотнях мільрдів доларів асигнуваннь!
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02.07.2025 17:44 Ответить
Законопроект 13423
"Законопроект № 13423 фактически легализует коррупцию в оборонной сфере - причем для заранее согласованного круга поставщиков Минобороны. Сначала ты платишь за "вход" в список этих поставщиков, покупаешь себе иммунитет и дальше можешь завышать цены на закупки хоть в 100 раз - без всякого риска", - отмечает заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции (ЦПК) Елена Щербань.
Документ уже зарегистрирован 126 народными депутатами (123 из которых - из фракции "Слуга народа")"
"Документ также предусматривает действие такого режима не только во время военного положения, а еще в течение трех лет после его завершения. Отдельно прописана возможность применения "амнистии" задним числом - даже если правонарушение было совершено до включения предприятия в Перечень, но во время военного положения".
Е ще питання де НАША зброя?
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02.07.2025 18:01 Ответить
Вже класика...
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02.07.2025 17:33 Ответить
Красені 👍
А нам поки потрібно призупинити дію договору про ресурси з піндосами, всерівно ніякої протекції території він не дає, скоріше навпаки.
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02.07.2025 16:54 Ответить
Це був просто даремно втрачений час.
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02.07.2025 17:35 Ответить
Київ не зможе обійтися від усієї можливої підтримки, яку може надати Європа.

Неперестанне обговорення підтримки точно буде!
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02.07.2025 16:54 Ответить
А як все чудово було під час нещодавнього саміту НАТО. Як рютте називав рудого ***** "татусем", як всі намагалися йому наввипередки догоджати. А воно взяло і скасувало допомогу Україні.
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02.07.2025 16:58 Ответить
А куда рыжей псине деться из х-ловской колеи.
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02.07.2025 17:14 Ответить
Так а де Рютте, в Україні хіба? Не ліпіть сліпого до плоту.
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02.07.2025 17:34 Ответить
Ну подписали договор с США, тампон настаивал и что дальше ?

типа будут копать, продавать, а как на счет поставки или продажи оружия ? печально видеть в США такого конченого президента
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02.07.2025 17:00 Ответить
Патріоти і ракети до них чим заміните?
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02.07.2025 17:02 Ответить
samp/t аналог patriot pac-3
найбільша проблема - мала кількість
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02.07.2025 17:46 Ответить
ніщо так не вічне, як "ЄС має намір посилити підтримку України" .
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02.07.2025 17:02 Ответить
Придется вспомнить лозунг СССР времен Второй Мировой: - "Оружие добудешь в бою!" 😎
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02.07.2025 17:03 Ответить
Пропонуєте ловити КАБи і жбурляти взад? Це зовсім не смішно.
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02.07.2025 17:37 Ответить
Це добре, але треба:
1) денонсувати договір про ресурси з сша
2) почати роботи зі створення хімічної та ядерної зброї.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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02.07.2025 17:03 Ответить
Кого затвердять на роль голвного фізика-ядерника, як Ви вважаєте?
Лисого?
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02.07.2025 17:07 Ответить
я розумію, що при зекоманді ймовірність цього низька, але це не заважає мені писати про ті кроки, які я вважаю правильними. хто знає, може раптово зекоманда звалить й замість неї буде адекватна влада.
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02.07.2025 17:11 Ответить
👍
кожну владу кожен раз треба виховувати І робити це жестко
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02.07.2025 17:21 Ответить
Почніть роботи, а Трамп вишле літаки B-2 для прискорення створення хімічної та ядерної зброї.
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02.07.2025 17:20 Ответить
Не буде він відправляти, бо: 1) виробництво хім. зброї можна розмістити в глибоких шахтах, які недосяжні для GBU 2) ніхто не буде бомбити реактори з ядерним паливом 3) якщо у нас буде хім. зброя - сша не ризикнуть це зробити, бо у відповідь в якомусь умовному NY може статися хім. катастрофа. Краще просто заплющити очі й неофіційно дозволити відповідні роботи.
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02.07.2025 17:27 Ответить
Нагадати Вам слова Трампа:
- Якщо росія відмовиться від перемир"я, то я завалю Україну зброєю.
І що завалив?
Трамп грає за путіна і ми при Трампі не зможемо відновити ядерку.
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02.07.2025 17:34 Ответить
>ми при Трампі не зможемо відновити ядерку.

Зможемо: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
Яким чином трамп зможе заборонити нам створити яз?
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02.07.2025 17:38 Ответить
Таким самим, як і Ірану.
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02.07.2025 17:59 Ответить
Вони не бомбили реактори, а центрифуги для створення яз не потрібні.
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02.07.2025 18:02 Ответить
Там не бомбили. А тут ***********.
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02.07.2025 18:09 Ответить
Ні, бо це буде катастрофою для Європи.
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02.07.2025 18:19 Ответить
Ви дуже сильно помиляєтеся. Центрифуги це головне обладнання для збагачення урану. Без них ніякої ядерної зброї не зробиш.
Як би у Ірану була достатня кількість цих центирфуг вони б вже давно зробили ядерну бомбу. Для збагачення урану треба дуже багато цих центрифуг, в буквальному сенсі тисячі штук. А виготовляють їх дуже обмежене коло держав.
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02.07.2025 18:09 Ответить
>Без них ніякої ядерної зброї не зробиш.

Зробиш, з ізотопів 233U, 239Pu - ці ізотопи можна створити в ядерному реакторі з 232Th, 238U.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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02.07.2025 18:17 Ответить
Школярику, якби все було так просто, як ти нашкрябав, вже пів світу було б з ЯЗ. Але всі, мабуть, дурніші від тебе, не знають того, що знаєш ти...
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02.07.2025 18:37 Ответить
Аргументи будуть, старий? Бо ad hominem - ознака дегенерата.
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02.07.2025 18:41 Ответить
А в тебе будуть? Чому ще пів світу без ЯЗ, якщо все так просто?
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02.07.2025 18:43 Ответить
Є таке цікаве слово: санкції.
А під час війни це припинення будь якої допомоги і Україні настане гаплик. Ви вірите в те, що в найблище десятиріччя війна закінчиться? Я ні, не вірю, тому що і США, і Захід не бажають програшу кацапстану.
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02.07.2025 18:04 Ответить
Це школяр. Йому доводити щось нема сенсу.
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02.07.2025 18:10 Ответить
Не введуть санкції, бо це призведе до катастрофи: Україна паде, але перед падінням використає яз або хімічну зброю по русні. Вчить теорію ігр: якщо будь-який шлях, окрім визнання нашого права на ЯЗ, призводить до катастрофи - то будь-які країни будуть обирати шлях найменшого супротиву й найменших проблем. А це просто визнання реалій.
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02.07.2025 18:21 Ответить
Ви краще вивчить теорію політичних ігрищ за якими Захід і США нагнули Україну через коліно і змусили віддати ядерну зброю кацапам в 90-х роках, а натомість видали папірець для туалету, Будапештський меморандум називається.
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02.07.2025 18:28 Ответить
І? Ще раз: якщо створити ситуацію, при якій у них не буде вибору - все буде нормально. Технічна можливість створити ядерну зброю у нас є: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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02.07.2025 18:33 Ответить
Смішний ти. У кого не буде вибору? "Цивілізований світ" перетворить Київ в руїни ще на етапі створення ЯЗ. Яка технічна можливість? Піди краще на вулицю на самокаті покатайся, поки канікули. Сидиш цілими днями перед компом і шкрябаєш маячню...
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02.07.2025 18:41 Ответить
Зараз вигулькнуть кацаботи, і почнуть жбурляти гімном у Рютте, типу:

«Неперестанне обговорення підтримки точно буде!»
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02.07.2025 17:04 Ответить
Ну ти нам тоді розкажи що нам думати
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02.07.2025 17:51 Ответить
Про що?
Про те наприклад, чому з квітня 2019 перестало фінасуватись серійне виробництво гіперзвукових аеро балістичних ракет ОТРК Грім 2, та інших зразків новітнього озброєння.
І, чому до цих пір, ті хто займався її проектуванням і запуском у серію (Турчинов, Пашинський, та інші) до цих пір відсторонені від цих робіт?
Це для початку.
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02.07.2025 18:43 Ответить
Настав час знову іхати на обійми до Макрона
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02.07.2025 17:05 Ответить
трамп подзвонив путіну і перестав постачати зброю Україні, сов Падєніє?
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02.07.2025 17:05 Ответить
Це частина обміну Іран-Україна. Крашений уй'обок провів грандіозну дііл. Ху-йло не помагало Ірану , хоча й не могло, а в обмін отримало Україну в ролі мішені...
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02.07.2025 17:30 Ответить
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02.07.2025 17:06 Ответить
І Будапештський меморандум... Маємо...
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02.07.2025 17:20 Ответить
Ну хоч словесно підтримав
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02.07.2025 17:12 Ответить
***** вбив мильон своїх громадян , а також вбиває українців
І США ЙОМУ ВИРИШИЛО ДОПОМОГТИ ВБИВАТИ

А ЩО це за договір про копалини ? Якщо США вже не стратегічний партнер - то нафіг Україні той договір
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02.07.2025 17:18 Ответить
Писец, который был виден из далека...
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02.07.2025 17:18 Ответить
блін, Малюк та Буданов ЗРУЙНУЙТЕ КРИМСЬКИЙ МІСТ в нуль ‼️‼️
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02.07.2025 17:24 Ответить
Без західних спецслужб малюк і буданов нічого не спроможні зруйнувати. Вони лише ширма.
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02.07.2025 17:58 Ответить
да хер с этим мостом. Нужно концентрироваться на нейтрализации ближайшего окружения пуйла. Помоему это самый эффективный путь к завершению войны...
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02.07.2025 18:09 Ответить
Зелене лайно все просрало і тільки кришує своїх дружбанів-крадіїв в уряді і годує нас відосіками.
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02.07.2025 17:46 Ответить
Яке цінне і глибоке зауваження. Дуже допоможе проти шахедів.
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02.07.2025 17:52 Ответить
Якщо припинити кришування, допоможе.
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02.07.2025 18:44 Ответить
те шо США призупинили допомогу Україні і хочуть. шоб українці зникли як нація зрозуміло , бо у Білому дурДомі...як і в український ОПі засіли фсб, на чолі з двома 🤡 🤠...але те шо США дійсно проводить геополітичний дерібан між сі, ху* лом та трампом ,це вже заннадто для всіх , НАТО треба реально допомогати Україні ,та приймати її до ЄС як мінімум ...треба виправляти помилку і знову як 700 р.потому роздовбати цю азійську шоблу ,яка преться до Європи !!!
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02.07.2025 18:20 Ответить
 
 