Часть оборонной помощи от США была остановлена на пути в Украину, - FT

Решение о приостановке поставок оружия Украине было одобрено в США еще в начале июня, но вступило в силу только сейчас. Некоторые партии помощи уже были в пути в Украину, но их завернули.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что решение Вашингтона повлияет на устойчивость Украины, которая полагалась на это вооружение для противовоздушной обороны и атак в борьбе с РФ на передовой.

Более того, о решении стало известно буквально через три дня после самой массовой российской атаки.

"Мы рассчитывали на многие из этих систем, поскольку они были обещаны. Это существенно влияет на наше планирование", - цитирует издание украинского чиновника, причастного к военному планированию.

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Украинский чиновник также добавил, что американцы поставили под угрозу гражданскую инфраструктуру Украины.

По словам чиновников, с которыми говорили журналисты FT, решение Пентагона приостанавливает передачу Украине:

десятков зенитных ракет PAC-3 для систем Patriot;

десятков переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger;

неназванное количество высокоточных артиллерийских снарядов;

более 100 многоцелевых ракет Hellfire и противовоздушных ракет AIM, предназначенных для использования наземными зенитно-ракетными комплексами NASAMS и истребителями F-16;

противотанковых гранатометов AT4;

примерно 250 реактивных снарядов GMLRS, запускаемых установками HIMARS и M270 MLRS.

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По их словам, этот шаг был вызван беспокойством относительно собственной военной готовности Вашингтона, запасы которого якобы исчерпываются.

Как добавляет FT, в Белом доме отказались подтвердить, передача каких именно систем вооружений была остановлена.

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби заявил, что Пентагон все еще предлагает варианты военной помощи Украине, но "изучает и адаптирует свой подход".

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал решение США приостановить военную помощь Украине: "Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание "СВО".

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