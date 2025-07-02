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Новости помощь Украине от США Воздушные атаки россиян
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Часть оборонной помощи от США была остановлена на пути в Украину, - FT

Военная помощь США – часть оружия была в пути в Украину

Решение о приостановке поставок оружия Украине было одобрено в США еще в начале июня, но вступило в силу только сейчас. Некоторые партии помощи уже были в пути в Украину, но их завернули.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что решение Вашингтона повлияет на устойчивость Украины, которая полагалась на это вооружение для противовоздушной обороны и атак в борьбе с РФ на передовой.

Более того, о решении стало известно буквально через три дня после самой массовой российской атаки.

"Мы рассчитывали на многие из этих систем, поскольку они были обещаны. Это существенно влияет на наше планирование", - цитирует издание украинского чиновника, причастного к военному планированию.

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Украинский чиновник также добавил, что американцы поставили под угрозу гражданскую инфраструктуру Украины.

По словам чиновников, с которыми говорили журналисты FT, решение Пентагона приостанавливает передачу Украине:

  • десятков зенитных ракет PAC-3 для систем Patriot;
  • десятков переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger;
  • неназванное количество высокоточных артиллерийских снарядов;
  • более 100 многоцелевых ракет Hellfire и противовоздушных ракет AIM, предназначенных для использования наземными зенитно-ракетными комплексами NASAMS и истребителями F-16;
  • противотанковых гранатометов AT4;
  • примерно 250 реактивных снарядов GMLRS, запускаемых установками HIMARS и M270 MLRS.

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По их словам, этот шаг был вызван беспокойством относительно собственной военной готовности Вашингтона, запасы которого якобы исчерпываются.

Как добавляет FT, в Белом доме отказались подтвердить, передача каких именно систем вооружений была остановлена.

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби заявил, что Пентагон все еще предлагает варианты военной помощи Украине, но "изучает и адаптирует свой подход".

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал решение США приостановить военную помощь Украине: "Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание "СВО".

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Автор: 

помощь (7912) США (27348) война в Украине (5018)


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Топ комментарии
+16
Просто гандони.
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02.07.2025 17:16 Ответить
+14
це видно проценти за надра України які віддав півшостий
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02.07.2025 17:15 Ответить
+10
Це ще раз доводить , що будь-хто . будь-який виродок . що топить за трупа - пуделя пуйла
На цьому форму або поза ним
Є ворогом України і відноситися до такої паскуди ми маємо відповідно
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02.07.2025 17:16 Ответить
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накопають рудого донні у дупу свої ж за такі манси
не будьте песимістом
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02.07.2025 17:29 Ответить
Лапотний бот-акаунт.
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02.07.2025 17:43 Ответить
спокійно,
трумп засцить..
продасть ще трохи своєї крипти, духів, та ще чогось для своїх лохів магашистів..
зробить з Ірану північну корею 2,
але це дрібниці..
і буде гризти свій золотий батон десь над гольфовою ямкою на флориді..
ну може ще хлу Аляску поверне..
та й забудуть про нього ..
та золотик вік Умерики..
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02.07.2025 17:55 Ответить
що показово - частина цієї воєнної допомоги вже за термінами зберігання підлягала утилізації, зокрема ракети аім7, аім9, аім120 та hellfire, stinger
так шо ми б штатам послугу б надали, застосувавши їх у бою, бо утилізація зброї у штатах штука дорога
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02.07.2025 17:28 Ответить
Рудий мародер за мір, тому ніззя.
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02.07.2025 17:30 Ответить
просто склалося якесь упевнене враження, шо рудий донні просто за *****
миром там навіть не відчувається
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02.07.2025 17:35 Ответить
Україна має (називає) партнера - найчеснішу, найсильнішу і найдемократичнішу країну світу США, партнер Росії - КНДР, світовий ізгой, перебуває під вічними санкціями. Вгадаймо: хто з партнерів сумлінно виконує свої обіцянки, а хто просто бреше щодня і по-різному?
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02.07.2025 17:28 Ответить
Уявіть, як банда тромба хоче воювати проти нас разом з пуйлом, що розвернули допомогу з дороги. Хтось розуміє, що скоро Тамагавки полетять у наш бік?
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02.07.2025 17:30 Ответить
Лапотний бот-акаунт.
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02.07.2025 17:42 Ответить
та ні,
трубку міра та томагавки магашисти закопали..
вони міротворци..
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02.07.2025 18:00 Ответить
Цікаво, а часом це не наслідки захоплення родовища літію в Шевченко, Донні вже домовляється за нього з ****** напряму?
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02.07.2025 17:34 Ответить
Елбрідж Колбі завжди був відвертим ворогом України і завжди виступав проти допомоги Україні.
Трампон завів у Пентагон цілу команду кацапських агентів, як власне і до ЦРУ, і до зовнішньої розвідки.
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02.07.2025 17:34 Ответить
Декілька днів назад Трамп говорив про можливість продажу Україні ракет. А якщо так, то навіщо на дурняк давати. Я все таки оптиміст, в не рагуль-зрадойоб
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02.07.2025 17:49 Ответить
Рішення про припинення допомоги було на початку червня. Тобто коли він це говорив допомогу він вже зупинив.
А балачка то таке. Особливо у Трампа...
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02.07.2025 17:55 Ответить
В продаж то не допомога, то бізнес.
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02.07.2025 18:17 Ответить
Нє, це не бізнес. Якби було затребувано оплату то ще з натяжкою.
Тут же просто припинено - це пряма робота на кацапів...
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02.07.2025 18:21 Ответить
Та ні, Трамп як типовий барига не любить халяви. Загалом, все проясниться через декілька днів. Він або знову передумає, або скаже ми готові продавати.
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02.07.2025 18:39 Ответить
Он часто бессознательно бормочет.
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02.07.2025 18:18 Ответить
интересно, Маркарова вовремя проинформировала "центр принятия решений"? или у нее там запарка на кухне была в то время?
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02.07.2025 17:55 Ответить
За те в нас багато асфальту і клоунів. Це можно використати в оборонній стратегії.
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02.07.2025 17:57 Ответить
пи**здюків.. завжди було більше..
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02.07.2025 18:10 Ответить
73% як ні як
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02.07.2025 18:18 Ответить
поправді..73 з тих, що проголосували..
тільки в одній області проголосувала більшість за Порошенка - Львівська..
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02.07.2025 18:21 Ответить
згоден на всі 100 %.зе зе проголосувало приблизно 13 млн істот.
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02.07.2025 18:26 Ответить
83% істот.73 проголосували,10 забили,зовсім все погано.Йдучи по вулиці велика вірогідність що навкруги самі істоти.
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02.07.2025 18:43 Ответить
Щоб ви вдавилися тварюки
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02.07.2025 18:02 Ответить
Один промах на виборах в США і купа проблем...
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02.07.2025 18:07 Ответить
Ну, да, тут Канада под боком зубы точит, не говоря уже о злобных мексикашках.
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02.07.2025 18:14 Ответить
Штаты страна ублюдков. Выбрать холуя путина и спокойно смотреть как он разваливает их страну, прекращает помощь стране которая борецца с оккупантом могут только подонки и дауны! Выхолите все на улицу шатайте Белый Дом с призывом ацтавки трампа!!!
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02.07.2025 18:24 Ответить
сталін - гітлер
та
хло - трумп
миротворці..

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02.07.2025 18:24 Ответить
А як Трампон розпитував журналістку про сім'ю,про її чоловіка ,котрий воює(Як кривив їб@льником щодо систем ппо((
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02.07.2025 18:38 Ответить
А що наша розвідка, цього не передбачала?
Нічого ст
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02.07.2025 18:48 Ответить
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