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Новости помощь Украине от США
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Запасов ПВО Украины от США хватит до конца лета, затем "ситуация станет критической", - Bild

Bild: Украине хватит запасов ПВО от США до конца лета

Украина будет иметь достаточный запас оружия, уже поставленного США, до конца лета для отражения воздушных атак РФ, после чего может возникнуть "критический пробел".

Об этом пишет немецкое издание Bild, передает Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что Белый дом приостановил поставки Украине зенитных ракет PAC3 Patriot, 155-мм артиллерийских боеприпасов, боеприпасов GMLRS, зенитных ракет Stinger, ракет AIM-7 и ракет Hellfire.

Издание называет приостановку поставок ракет к Patriot "особенно драматичной", поскольку сейчас это единственные ракеты, с помощью которых могут быть перехвачены российские баллистические ракеты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль о приостановлении помощи Украине от США: Чем меньше оружия поставят, тем быстрее закончится война

Также "разрушительным" является отсутствие боеприпасов GMLRS, отмечает Bild. Без этих высокоточных ракет реактивные системы залпового огня HIMARS вскоре не смогут эффективно использоваться.

Кроме того, говорится в материале, остановка поставок ракет "воздух-воздух" AIM-7, предназначенных для истребителей F-16, "сильно ударит по Киеву".

Как пишет издание, без них Украина в будущем потеряет ключевое средство борьбы с российскими дронами, начиненными взрывчаткой, которые ежедневно терроризируют гражданское население.

Читайте также: Сигнал очевиден: Вашингтон выходит из войны в Украине, - NYT

Военный эксперт Bild Карло Масала отмечает: "Все системы вооружения являются критически важными для обороны Украины".

По словам Масалы, прекращение поставок оружия создает две проблемы: "Затрудняется защита гражданского населения и критической инфраструктуры в городах, а также стабилизация фронта против российских атак".

Он предупредил, что запасов этих ракет Украине хватит до конца лета, "после чего ситуация станет критической".

"Может возникнуть критическая брешь, пока Европа не попытается ее как-то заполнить", - добавил Масала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД: Задержка в поддержке Украины со стороны США только поощряет Россию к продолжению войны

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Также читайте: Отсутствие новых санкций от Трампа помогает России наладить импорт оборудования и чипов для ракет, - NYT

Автор: 

оружие (10294) помощь (7912) США (27348) война в Украине (5018)


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Топ комментарии
+7
Жодне ППО не розраховане на довготриваючу війну, коли потрібно весь час відбиватись, не знищуючи при цьому атакуючий потенціал ворога.
Скільки не дай протиракет до петріотів, але рано чи пізно вони закінчаться, якщо у росії буде фунціонувати власне виробництво шахедів, балістики і крилатих ракет - а далі що? Це як залежність наркомана.
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02.07.2025 16:12 Ответить
+6
це ти *****, так виправдовуєш агента кгб Краснова, за якого, ти курва *************, так агітувало минулого року тут на сайті Цензора?
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02.07.2025 16:18 Ответить
+5
Запасів ППО України від США вистачить до кінця літа, потім "ситуація стане критичною"

"Критична ситуація" - це замісний евфемізм до слова "дупа"?
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02.07.2025 16:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Звідки тому Більду знати? Вони що,по складах наших ходили?
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02.07.2025 16:05 Ответить
Насправді все це доволі нескладно підрахувати
Ми ж має пам'ятати , що навідмінно від Європи, ФША - нам ворог
Тому зась їм , а не мінерали
Краще надати їх Європі , вони натомість постачатимуть ЗСУ зброю
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02.07.2025 16:14 Ответить
Артем і Гаррі, читайте Романа Шрайка і Олега Пономаря (нижче навів) всі подібні запитання відпадуть.
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02.07.2025 16:43 Ответить
Запасів ППО України від США вистачить до кінця літа, потім "ситуація стане критичною"

"Критична ситуація" - це замісний евфемізм до слова "дупа"?
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02.07.2025 16:05 Ответить
рьопка все знает)а по факту думаю будут передавать германия и япония.
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02.07.2025 16:09 Ответить
Зараз срака, а буде повна срака
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02.07.2025 17:24 Ответить
Всі все знають - тільки на горшок не просяться
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02.07.2025 16:08 Ответить
Варіант купити - не розглядається?
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02.07.2025 16:08 Ответить
Купувати будуть 4-5 талановитих менеджера. Ракети будуть іграшкові по безумній ціні.
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02.07.2025 16:17 Ответить
Купити можуть європейці за прибутки з заморожених руснявих активів.
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02.07.2025 16:18 Ответить
У трампа-краснова уже есть отговорка и на этот вариант: "самим не хватает". Они, рашкованские агенты, под разными предлогами исполняют хотелки своих кураторов.
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02.07.2025 16:48 Ответить
Не буде ніякої критичної ситуації, уся зброя від США буде замінена на іншу і все!
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02.07.2025 16:11 Ответить
Саме так, щедрий пане!! Європа буде сушити голови, де закупити замовити , розгорнути логістику, прикрити її від паліїв, укласти контракти, ррзшитири заводи тощо...
А Потужна Блювотина буде щоденними гундосиками возмущатться і кричати "дай дай дай" 🕊️🐧
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02.07.2025 17:09 Ответить
Якраз на осінь-зиму. Ось і допоможе руде ***** своєму коханцю домінуючому організувати холодомор.
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02.07.2025 16:11 Ответить
Припинення допомоги це та частина угоди обміну Ірану на Україну. Ху-йло не помагає Ірану, що ми бачили. А Трамп злив Україну заради любого Ізраїлю.
Поздоровляю всіх ідіотів які раділи як класно Ізраїль все порішав. Тепер та "рішення" прилетять в наші будинки...
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02.07.2025 16:12 Ответить
Жодне ППО не розраховане на довготриваючу війну, коли потрібно весь час відбиватись, не знищуючи при цьому атакуючий потенціал ворога.
Скільки не дай протиракет до петріотів, але рано чи пізно вони закінчаться, якщо у росії буде фунціонувати власне виробництво шахедів, балістики і крилатих ракет - а далі що? Це як залежність наркомана.
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02.07.2025 16:12 Ответить
це ти *****, так виправдовуєш агента кгб Краснова, за якого, ти курва *************, так агітувало минулого року тут на сайті Цензора?
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02.07.2025 16:18 Ответить
Ти дебіл скоро будеш сідити у резервації і чекати коли відправлять в Україну. Лизати трампонутому немає сенсу, йому і не таке бидло лижет.
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02.07.2025 16:49 Ответить
О, покидьок-трампіст знов намалювавсь. Шось давно не було видно. Скорше москвобот, звісно.
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02.07.2025 17:46 Ответить
У зв'язку з цим, одне просте питання - чому за 3,5 років війни в Україні не вироблено жодної ракети для ППО, наприклад до C-300 ?
Тільки відмазки в стилі, що не має грошей, не має наукової бази, не має кваліфікованих кадрів для виробництва, ітп... не канають.
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02.07.2025 16:13 Ответить
Притомні думки і притомні питання... Але більшість звикла до того, що їм всі винні. Стосовно інженерів - так ні для кого не секрет, що ті, хто займається мобілізацією, їм абсолютно байдуже на навколишнє середовище, на країну та на тих, хто не входить в їхню "корпорацію". Скільки у моїх знайомих на заводах на прохідних отак похапали людей - і їх не цікавить, що людина реально інженер. Вже можна було ти самі "Шахеди" якщо не зробити, так придбати. Нехай контрабандою, нехай яким чином. Написати на них шильдік - "Гєрань-2" і нехай міжнародні слідчі доводять, що вони наші, а не русняві
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02.07.2025 16:42 Ответить
А у меня, в связи с этим, тоже есть вопрос: интересно, сколько Украине нужно денег и производственных мощностей (специалистов и оборудованных современными станками заводов), чтобы наладить производство ракет ПВО хотя бы в соотношении 3 к 10 орковским баллистическим ракетам? А ведь у путлера есть не только баллистические, а и другие ракеты, большинство из которых "клепались" на протяжении десятилетий.
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02.07.2025 16:58 Ответить
Україна ніколи не виробляла ракети до С-300. З таким же успіхом можна питати чому за 3.5 роки не наробили авіаносців та F-35.
Це тобі не дрон з китайської комплектухи в гаражі зібрати. Ідіот...
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02.07.2025 17:48 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/23648 Роман Шрайк:
Для тех, которые не поняли, о чем речь - еще раз:
Половину военной помощи США Украине составляет программа USAI - заказ оружия производителям. За 3 года по этой программе было выделено пакетов на 33 млрд баксов. Все при Байдене, естественно.
У заказа оружия длинная процедура (спасибо американским антикоррупционерам). Даже если то, что тебе нужно, производит один завод, все равно нужно объявлять тендер, проходить этапы, определять победителя, согласовывать детали контракта и т.д. Эти процедуры занимают несколько месяцев.
Где-то месяц назад я полез смотреть, а в каком состоянии эта помощь. Раз в квартал специальный инспектор, надзирающий за помощью Украине, предоставляет отчет. И оказалось, что по состоянию на конец марта 2025 пакеты USAI на 10 млрд долларов еще даже не законтрактованы. То есть их объявили в 2024 году, но заказ в производство еще не размещен.
Я так понимаю, после смены руководящего состава Пентагона процедуры были замедлены или приостановлены. Для анализа, конечно.
Поэтому, если спрашивают, а когда закончится байденовская помощь, правильный ответ - а хер его знает, потому что заказы на 10 из 33 млрд еще даже не размещены. Если быстро разместят, еще года 2 производиться будет. Есть ли какой-то прогресс в размещении заказов, узнаем в середине августа, когда появится отчет за 2-й квартал.
Так вот. Сегодняшняя новость про приостановку отправки оружия Украине - это про помощь USAI. Заводы производят то, что было заказано для нас, но пойдет оно не в Украину, где критически нужно, а на пополнение складов армии США. Неизвестно, сколько будет длиться эта приостановка, но в любом случае это ******** в чистом виде.
- Patriot PAC-3 - единственное, что сбивает баллистику.
- GMLRS - единственные ракеты, которые поставлялись для Хаймарсов. Поставок Атакмсов давно нет.
- AIM-7 Sparrow - важные ракеты для ПВО.
То есть это основа военной помощи США. То, что не могут дать другие страны.
То, что при Байдене было заказано впрок, потому что все люди в сознании понимали, что при Трампе новая помощь будет чудом. Но, как оказалось, нет предела скотству, можно прервать и старую.
Итого. С одной стороны, замедлилось контрактование давно объявленных пакетов, с другой - то, что произведено, будут забирать себе. Красота.

https://www.ponomaroleg.com/usai-pomoshh-na-pauze/
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02.07.2025 16:14 Ответить
до осені рудий здохне
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02.07.2025 16:14 Ответить
а ***** дістануть з холодильника...
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02.07.2025 16:36 Ответить
За цей час необхідно створити хімічну зброю та почати роботи зі створення ядерної зброї.
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02.07.2025 16:21 Ответить
Хімія реально!! Навіть волонтерскими гуртками дроноводів.
А от ядерку фіг дадуть!!!
Тут треба багато специфічних приладів та закриті заводи, де охорона і масове тримання язика за зубами!! Ви в таке вірите???? З тотальною залежністю від ЄС у всьому! Та з іншого боку з нашим прохідним двором повним ждунів і бовдурів..
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02.07.2025 17:13 Ответить
Договір про нерозповсюдження ЯЗ дає можливість вийти з нього - у нас як раз є всі підстави для цього. Тому й не треба чекати на дозвіл від сша чи єс - просто беремо й робимо.
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02.07.2025 17:28 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/pro-oruzhie-i-ne-tolko/ Олег Пономарь:
Вчера ***** говорил Макрону, что Россия не может пойти на заморозку пока Запад продолжает поставки оружия в Украину. Так как Украина будет использовать время после заморозки и поставки оружия для того, чтобы усилить свой военный потенциал. То же самое ***** говорил и говорит и Трампу во время их телефонных переговоров - во время каждого разговора.
Ясно, что Европа не ведется на такие аргументы, но Трамп ведется.
И, учитывая то, что в эти дни возобновляется стамбульский дипломатический процесс, Трамп дает ***** очередной аванс в надежде получить от ***** согласие на прекращение огня. Трампу очень понравились лавры миротворца во время 12-ти дневной войны и он страстно жаждет объявить такой же результат и в отношении Украины. ***** играет на этом.
Поэтому вчерашнюю новость о приостановке поставок оружия в Украину мы должны рассматривать как часть дипломатической тактики Трампа. Всё это - позиция уступок Трампа касапам. Это не мир через силу, это мир - через слабость. Но другого Трампа нет, к сожалению.
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02.07.2025 16:21 Ответить
Так йе було зрозуміло ще рік тому
В чому новина ?
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02.07.2025 16:24 Ответить
Ти типовий 73/43%зебіл (благо, хоч не трампіст), поясни це такому же 73/43%зебілу Дефіцит Потужності, йому досі не доходить, що Україна потребує допомоги з США. Чи вдає, що не доходить, скоріш за все, небезкоштовно. Ну, тобі така ситуація більш знайома.
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02.07.2025 16:37 Ответить
Ти теж більше схожий на 2% дебілів, яки можуть ненавидить більшість свого народу. Я ні за кого не голосував і голосувати не збираюся бо поки не бачу того кому достовірно. А якщо і є таки, то у них грошей не має, но вони останні гроші віддають на перемогу
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02.07.2025 16:55 Ответить
Ти не ходив на вибори? Коли в першому і в другому турі стояла проблема виживання України як сувереної держави та збереження української нації? Та ти ж тоді такий самий 73/43%зебіл, нічим не відрізняєшся від тих, яким тоді було "хуженебудет" і які голосували "аби_не_порох".
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02.07.2025 17:05 Ответить
Так завдяки цьому і зберігається Українська Нація - бо народ тоді , в 2019 , не дав , господарю твоєї сєкти-ботоферми , остаточно її зруйнувати мінськом3 , чи чимось подібним !
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02.07.2025 17:29 Ответить
Делайте ядерку, с такими партнерами Украине кранты…
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02.07.2025 16:29 Ответить
Після цієї новини, в Україні почнеться шалене нарощування темпів будівництва доріг.
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02.07.2025 16:34 Ответить
Треба подавати в суд на ФША. Це співучасть у злочині, і порушення БМ.
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02.07.2025 16:38 Ответить
https://uk.tgstat.com/fa/channel/WS-sxYQhm_JdVgFq/21814 Олег Шарапа (Шарп):
Якщо рішення про невизначену за терміном паузу у постачанні американської зброї було прийнято Білим домом ще на початку червня (як стверджують світові ЗМІ), я не розумію, що там робить Маркарова, кілька десятків дипломатів і наша резидентура?
Чому це стало холодним душем для наших можновладців і вони почали поспіхом з`ясовувати, що насправді відбувається?

👉 Просто декілька слів про алгоритм роботи посольства.
На зв`язку політичної секції амбасади у режимі нон-стоп повинні знаходитись їх колеги, які відповідають за український напрямок з американської сторони. Водночас, представники резидентури (це ніякий не секрет) покликані працювати зі своїми джерелами інформації на випередження.
Не вірю, що за цілий місяць нашим дипломатам та розвідникам не вдалось отримати ЖОДНОГО сигналу про те, що відповідне рішення вже прийнято.
Проте, судячи з реакції наших МЗС та МО, не вдалось - і у цьому головна проблема. МЗС та посольства, перебуваючи у ручному режимі управляння з боку ОПУ, почали втрачати свою кваліфікацію або ж бояться доносити правду до свого керівництва. Так це вбачається зі сторони.

Якщо Україні вистачить вже поставленої США зброї до кінця літа, (як вважає військовий експерт Карло Масала), то в керівництві України давно мусіли почати щось думати і робити - як мінімум, максимально залучати Європу для заповнення цієї прогалини до кінця літа. Але ж якби ми мали вищезгадану інформацію ще 3-4 тижні тому, часу б для здійснення необхідних кроків було б більше. Бо зараз нам важливий не те що кожний місяць або тиждень - важливий кожен день. Непрофесіоналізм - ось що бісить найбільше.
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02.07.2025 16:59 Ответить
Борька Джонсонюк привезе. Він так весело горіхи гриз в 2022. Усім так подобалось.
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02.07.2025 17:43 Ответить
Шо сказати хтів?
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02.07.2025 17:51 Ответить
О, як зраділи в коментах гівноїди різних сортів.
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02.07.2025 18:08 Ответить
 
 