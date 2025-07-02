Запасов ПВО Украины от США хватит до конца лета, затем "ситуация станет критической", - Bild

Украина будет иметь достаточный запас оружия, уже поставленного США, до конца лета для отражения воздушных атак РФ, после чего может возникнуть "критический пробел".

Об этом пишет немецкое издание Bild, передает Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что Белый дом приостановил поставки Украине зенитных ракет PAC3 Patriot, 155-мм артиллерийских боеприпасов, боеприпасов GMLRS, зенитных ракет Stinger, ракет AIM-7 и ракет Hellfire.

Издание называет приостановку поставок ракет к Patriot "особенно драматичной", поскольку сейчас это единственные ракеты, с помощью которых могут быть перехвачены российские баллистические ракеты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль о приостановлении помощи Украине от США: Чем меньше оружия поставят, тем быстрее закончится война

Также "разрушительным" является отсутствие боеприпасов GMLRS, отмечает Bild. Без этих высокоточных ракет реактивные системы залпового огня HIMARS вскоре не смогут эффективно использоваться.

Кроме того, говорится в материале, остановка поставок ракет "воздух-воздух" AIM-7, предназначенных для истребителей F-16, "сильно ударит по Киеву".

Как пишет издание, без них Украина в будущем потеряет ключевое средство борьбы с российскими дронами, начиненными взрывчаткой, которые ежедневно терроризируют гражданское население.

Читайте также: Сигнал очевиден: Вашингтон выходит из войны в Украине, - NYT

Военный эксперт Bild Карло Масала отмечает: "Все системы вооружения являются критически важными для обороны Украины".

По словам Масалы, прекращение поставок оружия создает две проблемы: "Затрудняется защита гражданского населения и критической инфраструктуры в городах, а также стабилизация фронта против российских атак".

Он предупредил, что запасов этих ракет Украине хватит до конца лета, "после чего ситуация станет критической".

"Может возникнуть критическая брешь, пока Европа не попытается ее как-то заполнить", - добавил Масала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД: Задержка в поддержке Украины со стороны США только поощряет Россию к продолжению войны

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Также читайте: Отсутствие новых санкций от Трампа помогает России наладить импорт оборудования и чипов для ракет, - NYT