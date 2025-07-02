Запасів ППО України від США вистачить до кінця літа, потім "ситуація стане критичною", - Bild

Україна матиме достатній запас зброї, вже поставленої США, до кінця літа для відбиття повітряних атак РФ, після чого може виникнути "критична прогалина".

Про це пише німецьке видання Bild, передає Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що Білий дім призупинив постачання Україні зенітних ракет PAC3 Patriot, 155-мм артилерійських боєприпасів, боєприпасів GMLRS, зенітних ракет Stinger, ракет AIM-7 та ракет Hellfire.

Видання називає призупинення постачання ракет до Patriot "особливо драматичним", оскільки зараз це єдині ракети, за допомогою яких можуть бути перехоплені російські балістичні ракети.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль про призупинення допомоги Україні від США: Чим менше зброї поставлять, тим швидше закінчиться війна

Також "руйнівною" є відсутність боєприпасів GMLRS, зазначає Bild. Без цих високоточних ракет реактивні системи залпового вогню HIMARS незабаром не зможуть ефективно використовуватися.

Крім того, йдеться у матеріалі, зупинення поставок ракет "повітря-повітря" AIM-7, призначених для винищувачів F-16, "сильно вдарить по Києву".

Як пише видання, без них Україна в майбутньому втратить ключовий засіб боротьби з російськими дронами, начиненими вибухівкою, які щодня тероризують цивільне населення.

Читайте також: Сигнал очевидний: Вашингтон виходить з війни в Україні, - NYT

Військовий експерт Bild Карло Масала наголошує: "Усі системи озброєння є критично важливими для оборони України".

За словами Масали, припинення постачання зброї створює дві проблеми: "Ускладнюється захист цивільного населення та критичної інфраструктури в містах, а також стабілізація фронту проти російських атак".

Він попередив, що запасів цих ракет Україні вистачить до кінця літа, "після чого ситуація стане критичною".

"Може виникнути критична прогалина, поки Європа не спробує її якось заповнити", - додав Масала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС: Затримка у підтримці України з боку США лише заохочує Росію до продовження війни

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Також читайте: Відсутність нових санкцій від Трампа допомагає Росії налагодити імпорт обладнання і чипів для ракет, – NYT