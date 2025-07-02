Запасів ППО України від США вистачить до кінця літа, потім "ситуація стане критичною", - Bild
Україна матиме достатній запас зброї, вже поставленої США, до кінця літа для відбиття повітряних атак РФ, після чого може виникнути "критична прогалина".
Про це пише німецьке видання Bild, передає Цензор.НЕТ.
Там нагадали, що Білий дім призупинив постачання Україні зенітних ракет PAC3 Patriot, 155-мм артилерійських боєприпасів, боєприпасів GMLRS, зенітних ракет Stinger, ракет AIM-7 та ракет Hellfire.
Видання називає призупинення постачання ракет до Patriot "особливо драматичним", оскільки зараз це єдині ракети, за допомогою яких можуть бути перехоплені російські балістичні ракети.
Також "руйнівною" є відсутність боєприпасів GMLRS, зазначає Bild. Без цих високоточних ракет реактивні системи залпового вогню HIMARS незабаром не зможуть ефективно використовуватися.
Крім того, йдеться у матеріалі, зупинення поставок ракет "повітря-повітря" AIM-7, призначених для винищувачів F-16, "сильно вдарить по Києву".
Як пише видання, без них Україна в майбутньому втратить ключовий засіб боротьби з російськими дронами, начиненими вибухівкою, які щодня тероризують цивільне населення.
Військовий експерт Bild Карло Масала наголошує: "Усі системи озброєння є критично важливими для оборони України".
За словами Масали, припинення постачання зброї створює дві проблеми: "Ускладнюється захист цивільного населення та критичної інфраструктури в містах, а також стабілізація фронту проти російських атак".
Він попередив, що запасів цих ракет Україні вистачить до кінця літа, "після чого ситуація стане критичною".
"Може виникнути критична прогалина, поки Європа не спробує її якось заповнити", - додав Масала.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ми ж має пам'ятати , що навідмінно від Європи, ФША - нам ворог
Тому зась їм , а не мінерали
Краще надати їх Європі , вони натомість постачатимуть ЗСУ зброю
"Критична ситуація" - це замісний евфемізм до слова "дупа"?
А Потужна Блювотина буде щоденними гундосиками возмущатться і кричати "дай дай дай" 🕊️🐧
Поздоровляю всіх ідіотів які раділи як класно Ізраїль все порішав. Тепер та "рішення" прилетять в наші будинки...
Скільки не дай протиракет до петріотів, але рано чи пізно вони закінчаться, якщо у росії буде фунціонувати власне виробництво шахедів, балістики і крилатих ракет - а далі що? Це як залежність наркомана.
Тільки відмазки в стилі, що не має грошей, не має наукової бази, не має кваліфікованих кадрів для виробництва, ітп... не канають.
Це тобі не дрон з китайської комплектухи в гаражі зібрати. Ідіот...
Для тех, которые не поняли, о чем речь - еще раз:
Половину военной помощи США Украине составляет программа USAI - заказ оружия производителям. За 3 года по этой программе было выделено пакетов на 33 млрд баксов. Все при Байдене, естественно.
У заказа оружия длинная процедура (спасибо американским антикоррупционерам). Даже если то, что тебе нужно, производит один завод, все равно нужно объявлять тендер, проходить этапы, определять победителя, согласовывать детали контракта и т.д. Эти процедуры занимают несколько месяцев.
Где-то месяц назад я полез смотреть, а в каком состоянии эта помощь. Раз в квартал специальный инспектор, надзирающий за помощью Украине, предоставляет отчет. И оказалось, что по состоянию на конец марта 2025 пакеты USAI на 10 млрд долларов еще даже не законтрактованы. То есть их объявили в 2024 году, но заказ в производство еще не размещен.
Я так понимаю, после смены руководящего состава Пентагона процедуры были замедлены или приостановлены. Для анализа, конечно.
Поэтому, если спрашивают, а когда закончится байденовская помощь, правильный ответ - а хер его знает, потому что заказы на 10 из 33 млрд еще даже не размещены. Если быстро разместят, еще года 2 производиться будет. Есть ли какой-то прогресс в размещении заказов, узнаем в середине августа, когда появится отчет за 2-й квартал.
Так вот. Сегодняшняя новость про приостановку отправки оружия Украине - это про помощь USAI. Заводы производят то, что было заказано для нас, но пойдет оно не в Украину, где критически нужно, а на пополнение складов армии США. Неизвестно, сколько будет длиться эта приостановка, но в любом случае это ******** в чистом виде.
- Patriot PAC-3 - единственное, что сбивает баллистику.
- GMLRS - единственные ракеты, которые поставлялись для Хаймарсов. Поставок Атакмсов давно нет.
- AIM-7 Sparrow - важные ракеты для ПВО.
То есть это основа военной помощи США. То, что не могут дать другие страны.
То, что при Байдене было заказано впрок, потому что все люди в сознании понимали, что при Трампе новая помощь будет чудом. Но, как оказалось, нет предела скотству, можно прервать и старую.
Итого. С одной стороны, замедлилось контрактование давно объявленных пакетов, с другой - то, что произведено, будут забирать себе. Красота.
https://www.ponomaroleg.com/usai-pomoshh-na-pauze/
А от ядерку фіг дадуть!!!
Тут треба багато специфічних приладів та закриті заводи, де охорона і масове тримання язика за зубами!! Ви в таке вірите???? З тотальною залежністю від ЄС у всьому! Та з іншого боку з нашим прохідним двором повним ждунів і бовдурів..
Вчера ***** говорил Макрону, что Россия не может пойти на заморозку пока Запад продолжает поставки оружия в Украину. Так как Украина будет использовать время после заморозки и поставки оружия для того, чтобы усилить свой военный потенциал. То же самое ***** говорил и говорит и Трампу во время их телефонных переговоров - во время каждого разговора.
Ясно, что Европа не ведется на такие аргументы, но Трамп ведется.
И, учитывая то, что в эти дни возобновляется стамбульский дипломатический процесс, Трамп дает ***** очередной аванс в надежде получить от ***** согласие на прекращение огня. Трампу очень понравились лавры миротворца во время 12-ти дневной войны и он страстно жаждет объявить такой же результат и в отношении Украины. ***** играет на этом.
Поэтому вчерашнюю новость о приостановке поставок оружия в Украину мы должны рассматривать как часть дипломатической тактики Трампа. Всё это - позиция уступок Трампа касапам. Это не мир через силу, это мир - через слабость. Но другого Трампа нет, к сожалению.
В чому новина ?
Якщо рішення про невизначену за терміном паузу у постачанні американської зброї було прийнято Білим домом ще на початку червня (як стверджують світові ЗМІ), я не розумію, що там робить Маркарова, кілька десятків дипломатів і наша резидентура?
Чому це стало холодним душем для наших можновладців і вони почали поспіхом з`ясовувати, що насправді відбувається?
👉 Просто декілька слів про алгоритм роботи посольства.
На зв`язку політичної секції амбасади у режимі нон-стоп повинні знаходитись їх колеги, які відповідають за український напрямок з американської сторони. Водночас, представники резидентури (це ніякий не секрет) покликані працювати зі своїми джерелами інформації на випередження.
Не вірю, що за цілий місяць нашим дипломатам та розвідникам не вдалось отримати ЖОДНОГО сигналу про те, що відповідне рішення вже прийнято.
Проте, судячи з реакції наших МЗС та МО, не вдалось - і у цьому головна проблема. МЗС та посольства, перебуваючи у ручному режимі управляння з боку ОПУ, почали втрачати свою кваліфікацію або ж бояться доносити правду до свого керівництва. Так це вбачається зі сторони.
Якщо Україні вистачить вже поставленої США зброї до кінця літа, (як вважає військовий експерт Карло Масала), то в керівництві України давно мусіли почати щось думати і робити - як мінімум, максимально залучати Європу для заповнення цієї прогалини до кінця літа. Але ж якби ми мали вищезгадану інформацію ще 3-4 тижні тому, часу б для здійснення необхідних кроків було б більше. Бо зараз нам важливий не те що кожний місяць або тиждень - важливий кожен день. Непрофесіоналізм - ось що бісить найбільше.