Посол США при НАТО Витакер о приостановке поставок оружия Украине: Мы должны обеспечивать собственные запасы

США остановили поставки некоторых видов вооружения Украине, чтобы "обеспечить собственные запасы".

Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business, сообщает Цензор.НЕТ.

"Так выглядит "Америка превыше всего". Мы должны быть уверены, что у нас достаточно вооружения, ракет и систем ПВО - стратегических возможностей для проявления силы. Мы должны быть уверены, что мы сможем показать собственные возможности на поле боя", - заявил дипломат.

Уитакер напомнил, что все видели возможности США, когда американские бомбардировщики B-2 сбросили высокоточные бомбы на иранские ядерные объекты.

Представитель США в НАТО добавил, что Штаты должны быть уверены в том, что у них есть "все необходимое для защиты себя в любой момент".

Читайте также: Сигнал очевиден: Вашингтон выходит из войны в Украине, - NYT

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Читайте также: Часть оборонной помощи от США была остановлена на пути в Украину, - FT