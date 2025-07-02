Посол США при НАТО Витакер о приостановке поставок оружия Украине: Мы должны обеспечивать собственные запасы
США остановили поставки некоторых видов вооружения Украине, чтобы "обеспечить собственные запасы".
Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business, сообщает Цензор.НЕТ.
"Так выглядит "Америка превыше всего". Мы должны быть уверены, что у нас достаточно вооружения, ракет и систем ПВО - стратегических возможностей для проявления силы. Мы должны быть уверены, что мы сможем показать собственные возможности на поле боя", - заявил дипломат.
Уитакер напомнил, что все видели возможности США, когда американские бомбардировщики B-2 сбросили высокоточные бомбы на иранские ядерные объекты.
Представитель США в НАТО добавил, что Штаты должны быть уверены в том, что у них есть "все необходимое для защиты себя в любой момент".
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
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І чинити з ними треба відповідно
Все просто...
Володимир Зеленський повинен подати у відставку.
Його невміле, нерозумне і недалекоглядне керівництво вчергове привело до чергового провалу на цей раз у постачанні зброї. І ці катастрофи стосуються буквально всього, до чого він причетний.
Я не маю жодних сумнівів в тому, ким є Трамп і в чому справжня причина його рішення, але в цьому випадку ми маємо також абсолютний провал ініційованої Зеленським ресурсної угоди, нібито в обмін на зброю і захист. Відібрати в українців ресурси на покоління вперед, а де зброя, де захист?
Це повний провал Зеленського, за який він повинен заплатити.
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