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Новости помощь Украине от США Трамп приостановил помощь Украине
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Посол США при НАТО Витакер о приостановке поставок оружия Украине: Мы должны обеспечивать собственные запасы

Мэтью Витакер о помощи от США

США остановили поставки некоторых видов вооружения Украине, чтобы "обеспечить собственные запасы".

Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business, сообщает Цензор.НЕТ.

"Так выглядит "Америка превыше всего". Мы должны быть уверены, что у нас достаточно вооружения, ракет и систем ПВО - стратегических возможностей для проявления силы. Мы должны быть уверены, что мы сможем показать собственные возможности на поле боя", - заявил дипломат.

Уитакер напомнил, что все видели возможности США, когда американские бомбардировщики B-2 сбросили высокоточные бомбы на иранские ядерные объекты.

Представитель США в НАТО добавил, что Штаты должны быть уверены в том, что у них есть "все необходимое для защиты себя в любой момент".

Читайте также: Сигнал очевиден: Вашингтон выходит из войны в Украине, - NYT

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Читайте также: Часть оборонной помощи от США была остановлена на пути в Украину, - FT

Автор: 

помощь (7912) США (27348) Уитакер Мэтью (7)


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Топ комментарии
+21
Схоже, що дідусь Байден був останнім адекватним політиком в Гамериці.
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02.07.2025 19:00 Ответить
+15
Трамп почав знімати санкції з росії, це зрада світового масштабу
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02.07.2025 18:59 Ответить
+15
То повертайте ЯЗ підари!!!(
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02.07.2025 19:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Трамп почав знімати санкції з росії, це зрада світового масштабу
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02.07.2025 18:59 Ответить
Саме тому усі хто тут на форумі або у реальному житті підтримують пуделя кремля трампа - то вороги України
І чинити з ними треба відповідно
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02.07.2025 19:07 Ответить
💯👍
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02.07.2025 19:10 Ответить
Схоже, що дідусь Байден був останнім адекватним політиком в Гамериці.
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02.07.2025 19:00 Ответить
Шкода , що більшість це зрозуміла лише після того , як Байден пішов
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02.07.2025 19:08 Ответить
Ні розуму ні Фантазії - навіть збрехати не вміє - команда дебілів
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02.07.2025 19:03 Ответить
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02.07.2025 19:12 Ответить
Пасьол? Де мир, дружба, РАКЕТИ?
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02.07.2025 19:03 Ответить
То повертайте ЯЗ підари!!!(
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02.07.2025 19:03 Ответить
Самі вони нічого вертати не будуть, а ось ми маємо створити ядерну та хімічну зброю, а ще треба розірвати ганебну угоду про ресурси.
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02.07.2025 19:18 Ответить
Хто дозволить??? маю на увазі яз, шляхом ірану?
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02.07.2025 19:35 Ответить
Хто давав дозвіл сша, ізраїлю, пакистану, індії, китаю, кндр? Досить мислити цими рабськими категоріями.
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02.07.2025 19:40 Ответить
Це-шиза...
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02.07.2025 20:13 Ответить
Вибачте, чи є у вас аргументи проти?
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02.07.2025 20:24 Ответить
Ага, треба і негайно.
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02.07.2025 20:23 Ответить
Це частина геніальної угоди Трампа "Іран на Україну". Як і все геніальне у трампа кацапи продали йому повітря, бо все одно нічим допомогти друзякам не могли, а отримали реальне припинення допомоги Україні на якій обламують зуби четвертий рік.
Все просто...
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02.07.2025 19:09 Ответить
Бомби, що вони скинули на Іран, вони нам все одно не дадуть. Несуть ахінею, як Путін. Рішення американських рюріков були приняті давно, ще до візита зелькі в Білий дім. Навіть отриманий Бубочкой за ресурси собачій хрін нам не допоможе. Буде балістика на Москву, всі срані ковбої побіжуть до нас, але зараз посрать їм на Украину та зеленого балабола.
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02.07.2025 19:10 Ответить
Ненажерливі щоб вас рознесло від власних запасів! Оце такий форпост демократії світу-головне дбати про власні запаси
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02.07.2025 19:12 Ответить
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02.07.2025 19:15 Ответить
Ля...хтось справді вірить що проблема у "запасах"?
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02.07.2025 19:17 Ответить
США такой же гной как и рашка! Они нас разделили и кинули, без земли, без ресурсов и без людей оставили. Теперь по плану растянут на части. А вы и дальше надейтесь на перемоги блд. Ребят жалко, столько загубить людей ради.....
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02.07.2025 19:15 Ответить
Каво ето раздєлілі? С кєм?
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02.07.2025 19:16 Ответить
Территории нашей страны, разделили с рашкой.
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02.07.2025 19:21 Ответить
Гнилой союзник США. Предадут как Камбоджу в 1964, Вьетнам в 1972? ( если не ошибаюсь с датой), Афганистан...
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02.07.2025 19:17 Ответить
Ато мексиканськи работяги та канадськи фермери нападуть....
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02.07.2025 19:18 Ответить
Mason Lemberg

Володимир Зеленський повинен подати у відставку.

Його невміле, нерозумне і недалекоглядне керівництво вчергове привело до чергового провалу на цей раз у постачанні зброї. І ці катастрофи стосуються буквально всього, до чого він причетний.

Я не маю жодних сумнівів в тому, ким є Трамп і в чому справжня причина його рішення, але в цьому випадку ми маємо також абсолютний провал ініційованої Зеленським ресурсної угоди, нібито в обмін на зброю і захист. Відібрати в українців ресурси на покоління вперед, а де зброя, де захист?

Це повний провал Зеленського, за який він повинен заплатити.

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZWGNE9RcnS1Du7ZbturyUG7JpLG3trbk8Z2oD2BpAY9mDberIe_d8QrR2vP_FHweEFLXHONvHcoM6T8_JfoqpcUWmRZyUZyFE28GiLOsVPNFl1XuzkfnarDOWyLYMpR8fLbQPeUf-xDbR1g9FpxWAr_&__tn__=*NK-R #Ідітьусраку
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02.07.2025 19:23 Ответить
все- конец
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02.07.2025 19:30 Ответить
Так виглядає "Америка понад усе" - сказав трампіст, і як засунув путінського пісюнчика собі в гланди...
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02.07.2025 19:31 Ответить
Хер с вами. Значит, тему с ископаемыми тоже закрыть: извините, дорогие, мы тут посчитали, выяснилось, что самим не хватает. Так выглядит "Украина превыше всего"
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02.07.2025 19:32 Ответить
З самого початку тема з копалинами була закрита: трамп ніколи не влазить у щось, що треба чекати роками. Він хотів як колоніст віджати вже існуючі розроблені місця видобутку, щоб одразу брати кеш. Не прокатило.
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02.07.2025 20:30 Ответить
Посол США при НАТО Вітакер про зупинку постачання зброї Україні: РОССИЯ ВПЕРЕД!!!
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02.07.2025 19:35 Ответить
США як і Рашка витерли зад Будапештським меморандумом. Чи вистачить у зе-мудаків відновити ядерну зброю в Україні?
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02.07.2025 19:45 Ответить
Це виглядає так, як коли у сусіда палає пожежа, а хтось біжить з відрами з водою, раптом на півдорозі зупиняється, розвертається і чимдуж біжить додому з криком: "Сусіде, викручуйся сам, а в мене вдома квіти не политі!".
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02.07.2025 20:00 Ответить
Невже на Канаду чи Гренландію нападати зібрались, якщо запаси починають накопичувати. Чи війну з індіанцями за резервації?
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02.07.2025 20:08 Ответить
Україні варто негайно виготовити і поставити на бойове чергування хоч з 10 ток МБР НАЦІЛЕНИХ НА США І 3,14ДЕРАЦІЮ
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02.07.2025 20:20 Ответить
What a pussy... 🤦‍♂️
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02.07.2025 20:20 Ответить
 
 