Литва обговорить з адміністрацією Трампа призупинення військової допомоги Україні, - Будріс

Литва має намір обговорити з адміністрацією Дональда Трампа припинення Сполученими Штатами поставок деяких видів озброєння в Україну.

Про це під час спілкування з журналістами заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє портал Delfi, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, наразі Литва не отримала сигналів від нової адміністрації США про готовність надати Україні додаткову військову допомогу.

"Та підтримка, яка надається, надзвичайно важлива, і ми продовжимо вести переговори з США про деякі системи озброєння, певні ресурси, які справді потрібні Україні в плані протиповітряної оборони, ракетних систем ППО, але також і про деякі інші сфери",- наголосив Будріс.

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Він додав, що зі свого боку Литва продовжить підтримку України та закликатиме до цього й інші країни.

Будріс також додав, що навіть якби США не відновили призупинені поставки зброї Україні, інші країни НАТО надали б суттєву підтримку. Зокрема, він нагадав, що цьогоріч країни НАТО планують виділити 35 млрд євро на допомогу Україні.

"З огляду на те, що, без урахування США, країни НАТО в сукупності… планують виділити цього року 35 млрд євро, це майже відповідає тій цифрі, яку ми зобов'язалися виділити разом із США на саміті у Вашингтоні рік тому – 40 млрд",- сказав глава МЗС Литви.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

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