Литва обсудит с администрацией Трампа приостановку военной помощи Украине, - Будрис
Литва намерена обсудить с администрацией Дональда Трампа прекращение Соединенными Штатами поставок некоторых видов вооружения в Украину.
Об этом во время общения с журналистами заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает портал Delfi, информирует Цензор.НЕТ.
По словам министра, на данный момент Литва не получила сигналов от новой администрации США о готовности предоставить Украине дополнительную военную помощь.
"Та поддержка, которая предоставляется, чрезвычайно важна, и мы продолжим вести переговоры с США о некоторых системах вооружения, определенные ресурсы, которые действительно нужны Украине в плане противовоздушной обороны, ракетных систем ПВО, но также и о некоторых других сферах",- подчеркнул Будрис.
Он добавил, что со своей стороны Литва продолжит поддержку Украины и будет призывать к этому и другие страны.
Будрис также добавил, что даже если бы США не возобновили приостановленные поставки оружия Украине, другие страны НАТО оказали бы существенную поддержку. В частности, он напомнил, что в этом году страны НАТО планируют выделить 35 млрд евро на помощь Украине.
"Учитывая то, что, без учета США, страны НАТО в совокупности... планируют выделить в этом году 35 млрд евро, это почти соответствует той цифре, которую мы обязались выделить вместе с США на саммите в Вашингтоне год назад - 40 млрд",- сказал глава МИД Литвы.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
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