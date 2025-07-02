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Новини допомога Україні від США Трамп призупинив допомогу Україні
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У Європі були приголомшені рішенням США призупинити поставки зброї Україні, - Bloomberg

реакція Європи на зупинку допомоги Україні від США

Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа щодо зупинення поставки деяких видів військової допомоги Україні стало несподіваним для європейських чиновників.

Про це пише агентство Bloomberg посилаючись на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерел, європейські посадовці були приголомшені рішенням США щодо військової допомоги Україні – особливо після заяв Дональда Трампа на саміті НАТО, який відбувся наприкінці червня. Тоді він не виключив постачання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.

"Європейські союзники звертаються до Білого дому з проханням надати роз'яснення щодо цього рішення, деякі з яких сподіваюся, що позиція може бути пом'якшена або скасована", - пише Bloomberg.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

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Автор: 

Європа (1905) допомога (8496) США (23632)


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Топ коментарі
+12
Європа в **** - а толку - від цього поставок зброї не побільшає
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02.07.2025 20:01 Відповісти
+6
півроку усі провідні змі про це орали, але у єс вуха позакладало. буває, коли не хочуть слухати.
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02.07.2025 20:04 Відповісти
+6
Якщо розуміти що Трамп путінська підстилка, то нічого дивного.
А якщо ти рожеве поні то приголомшений, канєшн...
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02.07.2025 20:06 Відповісти
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Європа в **** - а толку - від цього поставок зброї не побільшає
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02.07.2025 20:01 Відповісти
Європейський **** дорогого коштує.
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02.07.2025 20:04 Відповісти
зеленський **** ще коштовніший. як довгий нептун
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02.07.2025 20:06 Відповісти
А ось і троампоїдна сєкта по "переводу стрілок".
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02.07.2025 20:10 Відповісти
Поставки ракет до Patriot, Stinger, HIMARS, 155-мм артснаряди заблоковані.
Оце я розумію результати зустрічі Зе с Трампом на саміті НАТО
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02.07.2025 20:17 Відповісти
Порохобот, мабуть. В тих методичка - все про Зелю, ніц про Рудого поца. А цей туи строчить днями й ночима. А взагалі пох, у сортах лайна колупатись.
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02.07.2025 20:22 Відповісти
Класика.
Так чому ти радієш, дятла? Ти настільки тупе що не розумієш що пролітатиме по тобі а не по зеленському?
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02.07.2025 20:27 Відповісти
Так прилітатиме в т.ч. завдяки недолугій дипломатії ЕрЗе, нє?
Чи "ето_другоє"?
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02.07.2025 20:52 Відповісти
півроку усі провідні змі про це орали, але у єс вуха позакладало. буває, коли не хочуть слухати.
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02.07.2025 20:04 Відповісти
Ти побачив проблему в ЄС?
По програмі USAI за байденівським фінансуванням якраз розуміння ні в кого не було. Але тобі ті програми як мавпі окуляри.
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02.07.2025 20:24 Відповісти
Среда на ЦН похожа на пятницу! Заголовок один краше другого!
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02.07.2025 20:04 Відповісти
У выпускающего редактора "днюха"? Движ заказали на портале?
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02.07.2025 20:05 Відповісти
пятая колонна ждунов и коллаборантов очевидно рада происходящему
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02.07.2025 20:25 Відповісти
так тампон попереджав що вийде від війни. Обіцяв зробив.
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02.07.2025 20:05 Відповісти
А він входив?
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02.07.2025 20:25 Відповісти
Якщо розуміти що Трамп путінська підстилка, то нічого дивного.
А якщо ти рожеве поні то приголомшений, канєшн...
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02.07.2025 20:06 Відповісти
Кто бы мог подумать? Такая неожиданность, ничего к тому и не вело...
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02.07.2025 20:07 Відповісти
шо теперь будет?
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02.07.2025 20:19 Відповісти
Я думаю, всі вже зрозуміли, що надіятися на американську зброю не варто. Тому європейці просто змушені будуть створити свої аналоги Петріоту, Стінгеру, GMLRS, і іншим. Штати потрібно карати через відмову від закупівлі їхньої зброї. Не думаю, що це станеться швидко, але починати треба вже.
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02.07.2025 20:08 Відповісти
поки це буде створюватись то нам лопатами відбиватись? нам треба вже і зараз щоб вижити
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02.07.2025 20:19 Відповісти
надо наложить на Штаты пекельные санкции
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02.07.2025 20:23 Відповісти
Свіженький бот.
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02.07.2025 20:26 Відповісти
думаю, что каждый член НАТО, видя такую беспринципность США, немного волнуется о будущей системе безопасности в мире. В итоге, по факту, все сводится к тому, "у кого есть ЯО - тот и прав"...
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02.07.2025 20:08 Відповісти
Він там ще санкції з Рособоронекспорта зняв до компанії. Працює...
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02.07.2025 20:08 Відповісти
Бот прискакав,твоя тема ухилянти,чи нова вказівка прийшла?
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02.07.2025 20:10 Відповісти
Ти шо за чмо?
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02.07.2025 20:13 Відповісти
Чому не в окопі тупа чортяка?
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02.07.2025 20:15 Відповісти
Адміне, спиш?
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02.07.2025 20:28 Відповісти
Upd. Информация о снятии санкции с российских банков не совсем корректна.

Прошу прощения, поспешил.

Как уточняет канал The Sanction Times, (https://t.me/sanctionstimes/2177) для того же "Рособоронэкспорта" действовало три режима санкций: сирийский, иранский и российский.

Сирийский режим снят, а вот иранский и российский остаются.

По такому же принципу санкции продолжают действовать и для других российских банков и компаний.

На волне новостей про остановку поставок некоторых категорий вооружения Украине понеслось и про снятие санкций с России, хотя санкции с Сирии были сняты (https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250630) ещё 30 июня, за два дня никто не написал, что это касается России. Западные СМИ сразу бы написали об этом. Так что ещё раз прошу прощения.
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02.07.2025 20:16 Відповісти
Про зняття санкцій є інформація на сайті мінфіну США. А хто оцей канал що вибачається російською мовою - незрозуміло.
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02.07.2025 20:20 Відповісти
підпишись на цей канал, будеш розуміти. він ху йні не пише. а якщо щось і перепостить деколи поспіхом, то потім все пояснює і навіть вибачається як у цьому пості. на сайті Мінфіну США пише, що зняли санкції. але зняли тільки санкції стосовно Сирії, інші санкції за Іран і за Україну не знімали.
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02.07.2025 20:27 Відповісти
Звідки оце "тільки стосовно Сирії"?
Санкції або є або нема. Вони не можуть дублюватись по кілька разів...
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02.07.2025 20:35 Відповісти
@ Тепер ви врешті зрозуміли, що нерішучий помічник України Байден кращий за рішучого помічника рашистської пітьми Тромба?
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02.07.2025 20:09 Відповісти
Байден був вимушений балансувати тому що в спину дихало оце. Йому й так пам'ятник поставить треба...
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02.07.2025 20:12 Відповісти
У Європі були приголомшені рішенням США призупинити поставки зброї Україні (на вимогу пуйла).
Але крім занепокоєння, стурбованість та словесних заяв про підтримку України від європейських імпотентів справа далі не рухнулась.
На даний момент тільки країни Балтії, північні країни - Фінляндія, Норвегія, Швеція, та Британія хоч якось трохи допомагають Україні зброєю.
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02.07.2025 20:12 Відповісти
з європейців Німеччина на сьогодні надала найбільше військової допомоги Україні.
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02.07.2025 20:21 Відповісти
приголомшення для ЄС ВІД "ТРАМБОНА І США " буде згодом,"Сполучені штати ,зброю.котра призначалася для України ,для захисту України ,вирішили в знак допомоги направити куйлу,для прискореної її окупації """
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02.07.2025 20:12 Відповісти
В начале апреля американский ВПК понес громадные убытки из-за остановки потавок оружия в Украину потом бегали их представители по всему ЕС и просили прекратить отказываться от размещения заказов на их заводов.Теперь репутация ВПК будет добита окончательно и деньги на новое оружие уйдут к конкурентам.
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02.07.2025 20:12 Відповісти
Поки ще є час, необхідно створити власну ядерну та хімічну зброю, щоб створити стратегічну загрозу для русні на випадок, якщо вони продовжать наступ.
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02.07.2025 20:13 Відповісти
Роль США в світовій геополітиці сильно переоцінена. Своя сорочка ближча до тіла.
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02.07.2025 20:14 Відповісти
американцы доиграются, что каждая страна захочет иметь свою маленькую яо...
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02.07.2025 20:16 Відповісти
Україні давно пора розробляти свою плутонієву бомбу.
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02.07.2025 20:18 Відповісти
Зеленький казав що не хоче щоб було так як з Байденом, ось і має.
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02.07.2025 20:17 Відповісти
@ На саміті НАТО Тромб пообіцяв українській журналістці BBC Мирославі Пеці, в якої чоловік на війні, що подумає про поставки ракет Patriot Україні.
Сьогодні він подумав і припинив взагалі всі поставки озброєння.
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02.07.2025 20:20 Відповісти
Допомогу припинили з початку червня. Коли він "обіцяв подумати" то точно це вже знав...
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02.07.2025 20:30 Відповісти
а як на все це дивляться американські збройові корпорації?
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02.07.2025 20:21 Відповісти
Про асфальт вже був вихлоп?
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02.07.2025 20:24 Відповісти
"Вова - класний хлоп!", але "я засмучений, що він атакує під час перемовин". "Обидві сторони повинні проявити стриманість". "Санкції вводитись не будуть (а якщо і будуть, то м'якенькі) бо кремляді прагнуть миру".
І таких (чи подібних) заяв від трампона - безліч! Його "послали" КНДР, Іран, московія, ЄС, Канада, Мексика, КНР, Індія... Єдиние, що лишається - натиснути на Україну для припинення московитсько-української війни (і "нобєлівка" за мир в кармані). А оскільки Україна бореться, то треба зробити так, щоб Україні було вигідно (або не було іншого вибору) підписати капітуляцію на кремлівських умовах для "збереження державності" (а по факту лише назви). Але з іншого боку на це працює найграндіозніший завгосп найвеличнішого янєлоха і вся команда з міжнародних відносин від ОПи.

З огляду на увесь цей треш якось вже не виглядають "московитьским ІПСО" чи "всесвітньою змовою" так звані "оманськи договорняки".
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02.07.2025 20:28 Відповісти
Давайте честно, за последние пол века минимум амеры кидали всех своих союзников( ну может кроме евреев, но там тоже есть нюансы) и мы не исключение
.
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02.07.2025 20:28 Відповісти
Ну южную корею и тайвань пока еще не кинули
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02.07.2025 20:51 Відповісти
Мерц де тауруси?
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02.07.2025 20:40 Відповісти
ну як завжди, лівацька газета кидає скандальний заголовок і всі гризуться
але можливо, трамп просто вирішив продати решту того, що раніше поставлялося безкоштовно?
тоді питання до зєлєнского : "як і коли платитимеш ?"

до речі, щойно в США прийняли новий бюджет, дуже неоднозначний, трамп і маск "разосралісь" ізза нього, в Сенаті він пройшов 51:50 тільки за рахунок того, що венс проголосував "за", зараз такий період, що треба вичікати, поки вони там порахують "хто кого кинув", все це внутрішня американська політика, вона має ритм танго : зараз пауза, а потім ще крок

ну це все так, слова на вітер ...
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02.07.2025 20:51 Відповісти
 
 