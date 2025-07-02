У Європі були приголомшені рішенням США призупинити поставки зброї Україні, - Bloomberg
Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа щодо зупинення поставки деяких видів військової допомоги Україні стало несподіваним для європейських чиновників.
Про це пише агентство Bloomberg посилаючись на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
За словами джерел, європейські посадовці були приголомшені рішенням США щодо військової допомоги Україні – особливо після заяв Дональда Трампа на саміті НАТО, який відбувся наприкінці червня. Тоді він не виключив постачання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.
"Європейські союзники звертаються до Білого дому з проханням надати роз'яснення щодо цього рішення, деякі з яких сподіваюся, що позиція може бути пом'якшена або скасована", - пише Bloomberg.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
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Оце я розумію результати зустрічі Зе с Трампом на саміті НАТО
Так чому ти радієш, дятла? Ти настільки тупе що не розумієш що пролітатиме по тобі а не по зеленському?
Чи "ето_другоє"?
По програмі USAI за байденівським фінансуванням якраз розуміння ні в кого не було. Але тобі ті програми як мавпі окуляри.
А якщо ти рожеве поні то приголомшений, канєшн...
Прошу прощения, поспешил.
Как уточняет канал The Sanction Times, (https://t.me/sanctionstimes/2177) для того же "Рособоронэкспорта" действовало три режима санкций: сирийский, иранский и российский.
Сирийский режим снят, а вот иранский и российский остаются.
По такому же принципу санкции продолжают действовать и для других российских банков и компаний.
На волне новостей про остановку поставок некоторых категорий вооружения Украине понеслось и про снятие санкций с России, хотя санкции с Сирии были сняты (https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250630) ещё 30 июня, за два дня никто не написал, что это касается России. Западные СМИ сразу бы написали об этом. Так что ещё раз прошу прощения.
Санкції або є або нема. Вони не можуть дублюватись по кілька разів...
Але крім занепокоєння, стурбованість та словесних заяв про підтримку України від європейських імпотентів справа далі не рухнулась.
На даний момент тільки країни Балтії, північні країни - Фінляндія, Норвегія, Швеція, та Британія хоч якось трохи допомагають Україні зброєю.
Сьогодні він подумав і припинив взагалі всі поставки озброєння.
І таких (чи подібних) заяв від трампона - безліч! Його "послали" КНДР, Іран, московія, ЄС, Канада, Мексика, КНР, Індія... Єдиние, що лишається - натиснути на Україну для припинення московитсько-української війни (і "нобєлівка" за мир в кармані). А оскільки Україна бореться, то треба зробити так, щоб Україні було вигідно (або не було іншого вибору) підписати капітуляцію на кремлівських умовах для "збереження державності" (а по факту лише назви). Але з іншого боку на це працює найграндіозніший завгосп найвеличнішого янєлоха і вся команда з міжнародних відносин від ОПи.
З огляду на увесь цей треш якось вже не виглядають "московитьским ІПСО" чи "всесвітньою змовою" так звані "оманськи договорняки".
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але можливо, трамп просто вирішив продати решту того, що раніше поставлялося безкоштовно?
тоді питання до зєлєнского : "як і коли платитимеш ?"
до речі, щойно в США прийняли новий бюджет, дуже неоднозначний, трамп і маск "разосралісь" ізза нього, в Сенаті він пройшов 51:50 тільки за рахунок того, що венс проголосував "за", зараз такий період, що треба вичікати, поки вони там порахують "хто кого кинув", все це внутрішня американська політика, вона має ритм танго : зараз пауза, а потім ще крок
ну це все так, слова на вітер ...