У Європі були приголомшені рішенням США призупинити поставки зброї Україні, - Bloomberg

Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа щодо зупинення поставки деяких видів військової допомоги Україні стало несподіваним для європейських чиновників.

Про це пише агентство Bloomberg посилаючись на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерел, європейські посадовці були приголомшені рішенням США щодо військової допомоги Україні – особливо після заяв Дональда Трампа на саміті НАТО, який відбувся наприкінці червня. Тоді він не виключив постачання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.

"Європейські союзники звертаються до Білого дому з проханням надати роз'яснення щодо цього рішення, деякі з яких сподіваюся, що позиція може бути пом'якшена або скасована", - пише Bloomberg.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

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