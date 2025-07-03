Пентагон предлагает Трампу варианты военной помощи Украине, - спикер Пентагона Парнелл
Министерство обороны США продолжает предлагать Дональду Трампу возможные варианты по военной помощи Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.
"Министерство тщательно анализирует и корректирует свой подход, чтобы достичь этой цели (завершения войны - Ред.), сохраняя при этом боеспособность армии США и приоритеты обороны", - пояснил он.
Также Парнелл добавил, что эта проверка проводится, чтобы гарантировать, что военная помощь США согласуется с оборонными приоритетами США.
"Мы не будем сообщать, сколько именно оружия или каких видов мы передаем Украине, и когда именно это происходит. Но министр обороны продолжит предоставлять президенту (Дональду Трампу - Ред.) рекомендации для принятия решений относительно дальнейшей военной помощи Украине", - рассказал спикер.
Парнелл уточнил, что такой шаг направлен для оценки того, какие именно боеприпасы и куда направляются.
В то же время он не сказал, какого именно оружия касается этот пересмотр, когда он завершится и каких еще стран это коснется. Известно, что США Америка является поставщиком военной техники также Израилю и Тайваню.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.
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кацап не розібрався з VPN ... буває ...))
Ти вже пів року сереш одним і тим же
запор да?
https://censor.net/ua/comments/locate/3528989/12abefbb-624e-40d9-8193-30b4f01e7dec
Попри те, що дві третини з виділених Україні коштів залишаються на американських заводах, Трамп запевняє, що США економлять гроші, залишаючи Українy без підтримки.
За даними американських ЗМІ, теперішня затримка може бути продовженням ситуації, що склалась у березні, коли вперше з'явилась інформація про припинення постачання зброї від США. Але через постійні кадрові зміни та реформування Міноборони це рішення відтягували.
Чого точно не хоче трамп - так загального розголосу - а зробити все потихому.
Однак - є таки ще крикуни у США на щастя для України.
Так Трамп лише тому й назначив цього тупого напомаженого жлоба міністром, щоб він тупо виконував всі його забаганки.
Мы, в договоре о минералах, предлагаем совместно использовать ресурсы на временно оккупированной территории.
США нам может отдать все оружие, не выведенное из Афганистана.
Как вам вариант?
Ми не будемо повідомляти, бо не будемо передавати.
Я правильно переклав з трампіздоської ?
В данном случае, решение о прекращении американских поставок принял замминистра обороны Элбридж Колби (Elbridge Colby) - человек, который давно и принципиально настаивает на том, что США не должны никому помогать, а только развивать свои вооруженные силы.
Угадайте, кто с ним провел собеседование, а затем и рекомендовал на пост замминистра? - Правильно! Господин Гороховский собственной персоной.
Он вообще рассовал сотни нужных и полезных ему людей по всей американской вертикали и по многим горизонталям.
На Реддите пишут, что его родителей зовут Игорь и Лия Гороховские. Такие вот мальтийцы!
Они по сути не подотчетны президенту. Пару десятков млрд они могут выделить сами, без президента
Осьі Трамп хоче. Йому не соромно що вбивають цивільних українців і рушать міста. Йому Премію подавай
Другим завданням Трампа може бути спроба знову натиснути на Київ, змушуючи Зеленського до капітуляції.
Чим? порадами?
Чи як мєдведь казав - ядерку передати? Так це питання часу.
Не думаю що трамп повівся на це. Тут причина в іншому.
у ирана и было российское пво, и? передать еще на утилизацию? и где взять столько?
А ось від нобілевського комитету потрібно отримати відповідь - хто в них працює, звідки, Скількі років працюють, де народились і вчились
ТАМ КАКАЯ ТО ФІРМА РОГА І КОПИТА , що обамі дали премію миру , за анексію земель Грузії .
Проста публіка для Трампа (включаючи американців) - це лохи, яким можна постійно щось обіцяти і брехати.
( прихід до влади хутина) . Тезис « Чтобы стать по-настоящему богатым человеком, необходимо научиться мыслить как миллиардер. И здесь вам на помощь придет гений недвижимости, автор бестселлеров и звезда телеэкрана Дональд Трамп. Он покажет, как правильно относиться к деньгам, карьере, собственным талантам и к жизни вообще. В этой кни…« ЗАНАДТО СХОЖ З ТЕХНОЛОГІЄЮ РОЗКРУТКИ У ТИ ЧАСИ - Балашова ( теж написав з кимось книгу і пробував бути телеведучим), Пальчевський ( аналпгочно) і пр.
не можна виключати , що кгб готувало для себе Трампа.
персона писательниці, що написала йому 5 книг теж визиває питання
Переклад з англійської-Мередіт МакІвер - штатний письменник The Trump Organization, письменниця та колишня балерина. Їй приписують написання кількох книг Дональда Трампа, а в 2007 році вона була описана як його «помічниця».
Патрушев, гавкнув з московії на агента Краснова, а той, і всрався одразу з ляку!
Ось і казки кінець, а трамп, виявився не молодець, ************* московський!