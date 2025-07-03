Пентагон предлагает Трампу варианты военной помощи Украине, - спикер Пентагона Парнелл

Министерство обороны США продолжает предлагать Дональду Трампу возможные варианты по военной помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

"Министерство тщательно анализирует и корректирует свой подход, чтобы достичь этой цели (завершения войны - Ред.), сохраняя при этом боеспособность армии США и приоритеты обороны", - пояснил он.

Также Парнелл добавил, что эта проверка проводится, чтобы гарантировать, что военная помощь США согласуется с оборонными приоритетами США.

"Мы не будем сообщать, сколько именно оружия или каких видов мы передаем Украине, и когда именно это происходит. Но министр обороны продолжит предоставлять президенту (Дональду Трампу - Ред.) рекомендации для принятия решений относительно дальнейшей военной помощи Украине", - рассказал спикер.

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Парнелл уточнил, что такой шаг направлен для оценки того, какие именно боеприпасы и куда направляются.

В то же время он не сказал, какого именно оружия касается этот пересмотр, когда он завершится и каких еще стран это коснется. Известно, что США Америка является поставщиком военной техники также Израилю и Тайваню.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

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