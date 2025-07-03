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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Пентагон предлагает Трампу варианты военной помощи Украине, - спикер Пентагона Парнелл

пентагон

Министерство обороны США продолжает предлагать Дональду Трампу возможные варианты по военной помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

"Министерство тщательно анализирует и корректирует свой подход, чтобы достичь этой цели (завершения войны - Ред.), сохраняя при этом боеспособность армии США и приоритеты обороны", - пояснил он.

Также Парнелл добавил, что эта проверка проводится, чтобы гарантировать, что военная помощь США согласуется с оборонными приоритетами США.

"Мы не будем сообщать, сколько именно оружия или каких видов мы передаем Украине, и когда именно это происходит. Но министр обороны продолжит предоставлять президенту (Дональду Трампу - Ред.) рекомендации для принятия решений относительно дальнейшей военной помощи Украине", - рассказал спикер.

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Парнелл уточнил, что такой шаг направлен для оценки того, какие именно боеприпасы и куда направляются.

В то же время он не сказал, какого именно оружия касается этот пересмотр, когда он завершится и каких еще стран это коснется. Известно, что США Америка является поставщиком военной техники также Израилю и Тайваню.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

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Автор: 

оружие (10294) Пентагон (1475) помощь (7912) США (27348)


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Топ комментарии
+6
Що там по Мадуро? Критикуєш потрохи з джунглів?
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03.07.2025 01:18 Ответить
+5
Главный кадровик Белого дома, человек, которого WaPo называет "самым могущественным" в администрации, типа мальтиец Серхио Гор - с огромной долей вероятности является российским шпионом Сергеем Гороховским. Тем не менее, всем совершенно пофиг, никого эта история не заботит. Но почему-то всех удивляет, что Трамп срезает военную помощь Украине. Вот поэтому и срезает.
В данном случае, решение о прекращении американских поставок принял замминистра обороны Элбридж Колби (Elbridge Colby) - человек, который давно и принципиально настаивает на том, что США не должны никому помогать, а только развивать свои вооруженные силы.
Угадайте, кто с ним провел собеседование, а затем и рекомендовал на пост замминистра? - Правильно! Господин Гороховский собственной персоной.
Он вообще рассовал сотни нужных и полезных ему людей по всей американской вертикали и по многим горизонталям.
На Реддите пишут, что его родителей зовут Игорь и Лия Гороховские. Такие вот мальтийцы!
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03.07.2025 01:35 Ответить
+5
Трамп отримав від путіна обіцянку не втручатися в конфлікт США та Ізраїлю з Іраном, а США за це зобов'язалися призупинити поставки озброєнь Україні.
Другим завданням Трампа може бути спроба знову натиснути на Київ, змушуючи Зеленського до капітуляції.
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03.07.2025 01:48 Ответить
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Трамп+Гегсет+Венс(Зеленский+Резников+Ермак) Имеем ли мы право их критиковать???
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03.07.2025 01:14 Ответить
Що там по Мадуро? Критикуєш потрохи з джунглів?
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03.07.2025 01:18 Ответить

кацап не розібрався з VPN ... буває ...))
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03.07.2025 01:24 Ответить
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03.07.2025 01:48 Ответить
рекомендації міністра оборони траму будуть чудові.
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03.07.2025 01:15 Ответить
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03.07.2025 01:27 Ответить
... і як під пеньком висратися?
Ти вже пів року сереш одним і тим же
запор да?
https://censor.net/ua/comments/locate/3528989/12abefbb-624e-40d9-8193-30b4f01e7dec
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03.07.2025 01:23 Ответить
Нинішнє постачання зброї зі Сполучених Штатів мало б тривати щонайменше до кінця 2025 року - як передбачено контрактами, підписаними ще за Байдена. Але адміністрація Трампа може впливати на цей процес і, як показав досвід, активно це робить.

Попри те, що дві третини з виділених Україні коштів залишаються на американських заводах, Трамп запевняє, що США економлять гроші, залишаючи Українy без підтримки.

За даними американських ЗМІ, теперішня затримка може бути продовженням ситуації, що склалась у березні, коли вперше з'явилась інформація про припинення постачання зброї від США. Але через постійні кадрові зміни та реформування Міноборони це рішення відтягували.
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03.07.2025 01:22 Ответить
Так Трамп і обіцяв що не дасть і патрона Україні.
Чого точно не хоче трамп - так загального розголосу - а зробити все потихому.
Однак - є таки ще крикуни у США на щастя для України.
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03.07.2025 01:26 Ответить
Не міністр оборони надає Трампу рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої військової допомоги Україні, а Трамп дає (неформально) наказ міністру оборони - припинити надавання військової допомоги Україні.
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03.07.2025 01:30 Ответить
Зараз же це стимул і для України, і для Європи для посилення військового співробітництва та розгортання виробництва.
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03.07.2025 01:35 Ответить
"міністр оборони продовжить надавати президенту (Дональду Трампу) рекомендації".
Так Трамп лише тому й назначив цього тупого напомаженого жлоба міністром, щоб він тупо виконував всі його забаганки.
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03.07.2025 02:11 Ответить
Які, нах варіанти? Допомога чи є чи немає. Обісралися знову на весь світ і казки тепер розповідають.
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03.07.2025 01:23 Ответить
Боюсь предположить все варианты.
Мы, в договоре о минералах, предлагаем совместно использовать ресурсы на временно оккупированной территории.
США нам может отдать все оружие, не выведенное из Афганистана.
Как вам вариант?
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03.07.2025 08:33 Ответить
Потужно
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03.07.2025 08:36 Ответить
Ми не будемо повідомляти, скільки саме зброї чи яких видів ми передаємо Україні, і коли саме це відбувається Джерело: https://censor.net/ua/n35612
Ми не будемо повідомляти, бо не будемо передавати.
Я правильно переклав з трампіздоської ?
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03.07.2025 01:28 Ответить
Главный кадровик Белого дома, человек, которого WaPo называет "самым могущественным" в администрации, типа мальтиец Серхио Гор - с огромной долей вероятности является российским шпионом Сергеем Гороховским. Тем не менее, всем совершенно пофиг, никого эта история не заботит. Но почему-то всех удивляет, что Трамп срезает военную помощь Украине. Вот поэтому и срезает.
В данном случае, решение о прекращении американских поставок принял замминистра обороны Элбридж Колби (Elbridge Colby) - человек, который давно и принципиально настаивает на том, что США не должны никому помогать, а только развивать свои вооруженные силы.
Угадайте, кто с ним провел собеседование, а затем и рекомендовал на пост замминистра? - Правильно! Господин Гороховский собственной персоной.
Он вообще рассовал сотни нужных и полезных ему людей по всей американской вертикали и по многим горизонталям.
На Реддите пишут, что его родителей зовут Игорь и Лия Гороховские. Такие вот мальтийцы!
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03.07.2025 01:35 Ответить
Гарачьофф (так вікіпедія пише). З Саратова він.
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03.07.2025 01:51 Ответить
Бюджет Пентагона 841 млрд баксов.
Они по сути не подотчетны президенту. Пару десятков млрд они могут выделить сами, без президента
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03.07.2025 01:37 Ответить
А навіщо Трампу допомагати Україні ? Йому хутин пообіцяв ПРЕМІЮ МИРА від контрольованого нобілевського комітету . ОБАМІ ж дали за здачу грузинських земел ( сором то який)
Осьі Трамп хоче. Йому не соромно що вбивають цивільних українців і рушать міста. Йому Премію подавай
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03.07.2025 01:37 Ответить
Трамп отримав від путіна обіцянку не втручатися в конфлікт США та Ізраїлю з Іраном, а США за це зобов'язалися призупинити поставки озброєнь Україні.
Другим завданням Трампа може бути спроба знову натиснути на Київ, змушуючи Зеленського до капітуляції.
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03.07.2025 01:48 Ответить
Яким чином прутін міг допомогти Ірану?
Чим? порадами?
Чи як мєдведь казав - ядерку передати? Так це питання часу.
Не думаю що трамп повівся на це. Тут причина в іншому.
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03.07.2025 01:52 Ответить
ППО і літаки ППО
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03.07.2025 02:14 Ответить
"ППО і літаки ППО"

у ирана и было российское пво, и? передать еще на утилизацию? и где взять столько?
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03.07.2025 10:10 Ответить
Трамп ще той босяк - в нього є» пацан слово дав , пацан слово взяв» . Ви тількі уявить як йому приходилось працювати в девелоперстві.
А ось від нобілевського комитету потрібно отримати відповідь - хто в них працює, звідки, Скількі років працюють, де народились і вчились
ТАМ КАКАЯ ТО ФІРМА РОГА І КОПИТА , що обамі дали премію миру , за анексію земель Грузії .
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03.07.2025 02:23 Ответить
Трамп "працював в девелоперстві" з дуже цікавим сегментом клієнтів. Багата публіка яка хотіла "випендритись" (тут і шахраї, казнокради, мафіозі, диктатори.......). Трамп всім допомагав через нерухомість відмивати гроші. Звідси і його бажання з усіма заключити "сделку".
Проста публіка для Трампа (включаючи американців) - це лохи, яким можна постійно щось обіцяти і брехати.
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03.07.2025 02:41 Ответить
Я би проаналізувала час написання книг Трампа писательницей МакИвер -З 2006 року
( прихід до влади хутина) . Тезис « Чтобы стать по-настоящему богатым человеком, необходимо научиться мыслить как миллиардер. И здесь вам на помощь придет гений недвижимости, автор бестселлеров и звезда телеэкрана Дональд Трамп. Он покажет, как правильно относиться к деньгам, карьере, собственным талантам и к жизни вообще. В этой кни…« ЗАНАДТО СХОЖ З ТЕХНОЛОГІЄЮ РОЗКРУТКИ У ТИ ЧАСИ - Балашова ( теж написав з кимось книгу і пробував бути телеведучим), Пальчевський ( аналпгочно) і пр.
не можна виключати , що кгб готувало для себе Трампа.
персона писательниці, що написала йому 5 книг теж визиває питання
Переклад з англійської-Мередіт МакІвер - штатний письменник The Trump Organization, письменниця та колишня балерина. Їй приписують написання кількох книг Дональда Трампа, а в 2007 році вона була описана як його «помічниця».
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03.07.2025 07:32 Ответить
невже каски?
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03.07.2025 01:44 Ответить
Порадять копати глибші окопи. Більше колючих загороджень.
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03.07.2025 07:29 Ответить
Приклад, як Трамп, заодно з прутнем, убивають Українців!!
Патрушев, гавкнув з московії на агента Краснова, а той, і всрався одразу з ляку!
Ось і казки кінець, а трамп, виявився не молодець, ************* московський!
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03.07.2025 01:48 Ответить
Галімий пісдьож....старої зброї у піндосів як у дурня фантиків..на часі вже валити тампона
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03.07.2025 09:45 Ответить
З точки зору математики нульова допомога як і від`ємна допомога це теж "допомога"
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03.07.2025 10:05 Ответить
 
 