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Новости помощь Украине от США Трамп приостановил помощь Украине
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Ракеты для Patriot и тысячи снарядов для гаубиц: журналист NPR рассказал, сколько и какого назначения американского оружия для Украины находится в Польше

patriot

В груз американской военной помощи Украине, который находится в Польше, после того, как Вашингтон приостановил поставки оружия Киеву, входят ракеты к Patriot и GMLR, а также более 8 тыс. снарядов для 155-мм гаубиц.

Об этом в соцсети Х сообщил журналист National Public Radio Том Боумен, освещающий работу Пентагона, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по данным Боумена, в груз входят:

  • 92 ракеты AIM;
  • 30 ракет Patriot (PAC3MSE);
  • 8496 снарядов для 155-мм гаубиц;
  • 142 ракеты AGM-114 Hellfire;
  • 252 ракеты GMLR;
  • 25 ракет Stinger;
  • 125 гранатометов AT-4.

Ранее сообщалось, что решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановлении части оборонной помощи Украине касалось оружия, которое уже находилось на складах в Польше.

Читайте также: Госдеп об остановке помощи Украине: Приоритетом Трампа остается прекращение войны между РФ и Украиной

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Читайте также: Республиканцы раскритиковали Пентагон за остановку помощи Украине, - Politico

Автор: 

помощь (7912) США (27348) Patriot (303)


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Топ комментарии
+4
Якщо пам"ятаєш: в Пентагоні навіть 21-річні шмаркачі мають доступ до секретних документів і спокійно беруть їх додому.
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03.07.2025 00:24 Ответить
+4
вісім тисяч снарядів вистачить на дві години оборони від потенційного нападу Канади.
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03.07.2025 00:29 Ответить
+4
Тампон рятує ***** і Сосію від економічного краху. В Сосіїйській економіці вже починаються незворотні процеси і невідомо чи вона протягне до кінця року. Тому ***** дав наказ полковнику Краснову прискорити процес капітуляції України до кінця літа
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03.07.2025 00:29 Ответить
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Интересно, а от куда "журналист" знает такие точные цифры боеприпасов? Очередной любитель "хайпа"?
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03.07.2025 00:20 Ответить
Якщо пам"ятаєш: в Пентагоні навіть 21-річні шмаркачі мають доступ до секретних документів і спокійно беруть їх додому.
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03.07.2025 00:24 Ответить
Вы правы. Иногда информацию, которая "секретная", даже в чатах выкладывают некоторые...
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03.07.2025 00:28 Ответить
Військова таємниця - свята річ.
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03.07.2025 05:38 Ответить
Звідкіля журналісту відомо, що і скільки? Чи це відкрита інформація? А як тоді розраховують перемогти, якщо ворогу все відомо?
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03.07.2025 00:21 Ответить
якщо тертися біля гегсета, то за тиждень можно взнати багато секретної інформації. Я вже не кажу, якщо вдасться з ним забухати - це взагалі кладєзь інформації.
А ворогу і так все відомо, бо вся інфа і так йде через сєргєя горячєва прямо з Білого дому.
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03.07.2025 00:36 Ответить
раніше..Ердоган не дочекавшись американської зброї придбав її у рф)
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03.07.2025 00:21 Ответить
Про що конкретно йдеться?
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03.07.2025 00:38 Ответить
С-400 "Тріумф" Туреччина наполягала на своєму праві обирати постачальників зброї, мотивуючи це потребами у посиленні власної обороноздатності та відмовою США продавати їй системи Patriot.
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03.07.2025 00:45 Ответить
Допомогло? Він її й купував більше не для експлуатації, а для вивчення... Щоб знать, чому протистоять... Тому один з комплексів "розібрали на гаєчки та болтики" в Туреччині, та досконально вивчили... А от щодо диктату американських виробників зброї - то це "має місце", ще з часів де Голля. Це було тоді однією з причин виходу Франції з військової організації НАТО. Американці, під виглядом "уніфікації озброєння", нав"язували членам НАВТО саме свої калібри, моделі та системи озброєння...
А зараз Трамп "таку свиню підклав" своєму ВПК!!! Оцим припиненням поставок зброї в Україну (в порушення попередніх домовленостей), він показав світу, що ці поставки можуть буть припинені для кого-завгодно, якщо країна -імпортер буде вести політичний курс, хоч в чомусь відмінний від політики Білого дому (навіть якщо цей "курс" направляється суб"єктивними "хотєлками" "тимчасового головного адміністратора"...) Тому країни-імпортери починають переглядать свої контракти і шукать заміну американським системам озброєння...
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03.07.2025 07:37 Ответить
Ах як невдобно!
Трамп вирішив по тихому виручити куйла - а тут ті жуношлюхи - причому не з ГолосуАмерики - а його власні що їдять з його руки...
... невдячні тварі забули хто кістку кидає їм у буду
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03.07.2025 00:27 Ответить
вісім тисяч снарядів вистачить на дві години оборони від потенційного нападу Канади.
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03.07.2025 00:29 Ответить
Тампон рятує ***** і Сосію від економічного краху. В Сосіїйській економіці вже починаються незворотні процеси і невідомо чи вона протягне до кінця року. Тому ***** дав наказ полковнику Краснову прискорити процес капітуляції України до кінця літа
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03.07.2025 00:29 Ответить
Навпаки. Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки.
Коли б США хотіли поразки України, то вони би перестали обмінюватися розвідувальними даними, скасували санкції проти рашки та ввели санкції проти України, вимагали б вибори, відключили б Старлінк.
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03.07.2025 02:01 Ответить
кончай бредить бот
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03.07.2025 05:14 Ответить
Полковник? Це Меркель дали полковника. Трамп в майорах максимум. Бо навіть в російських спецслужбах розуміють що і цього забагато. Засміють службу тому що роздають звання неповноцінно розумовим особам.
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03.07.2025 02:33 Ответить
"невідомо чи вона протягне до кінця року"

Як невідомо? Кожен цензорівський диванний експерд знає, що рашка вже всьо, 2 - 3 місяці максимум і вона розвалиться.
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03.07.2025 08:22 Ответить
Рашка може і не розвалиться, але економіка її крякне. Далі буде як в північній кореї чи ірані
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03.07.2025 08:45 Ответить
Боже, хоч Ви ту маячню про краснова не розносьте, явний вкид
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03.07.2025 09:13 Ответить
30 ракет Patriot это 30 сбитых руской баллистики. Это сотни спасенных жителей украинцев. Вот же твари эти американцы. Завтра же давайте их Украине! И точка!
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03.07.2025 00:33 Ответить
дятел кацапский -- трампон никакой не американец а просто ******** кремлевский
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03.07.2025 05:15 Ответить
Так сядь у автомобіль, і змотайся у Вашингтон. Піди в Білий дім і обматюкай Трампа... В США ж "демократія" - кожен може "випить чаю з Президентом...
Хоча, сумніваюся, що ти зможеш це зробить - твій "Вашингтон - "немножко левее Далгапруднава"...
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03.07.2025 07:43 Ответить
Очевидно було, що трамп давно хоче розкрити свої карти і почати агресію проти України.
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03.07.2025 00:43 Ответить
Трамп, теж став, убивцею Мирної України, як і його дрючбан, воєнний злочинець, прутень!!
Жило грішно, і здохне смішно!
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03.07.2025 01:03 Ответить
Главный кадровик Белого дома, человек, которого WaPo называет "самым могущественным" в администрации, типа мальтиец Серхио Гор - с огромной долей вероятности является российским шпионом Сергеем Гороховским. Тем не менее, всем совершенно пофиг, никого эта история не заботит. Но почему-то всех удивляет, что Трамп срезает военную помощь Украине. Вот поэтому и срезает.
В данном случае, решение о прекращении американских поставок принял замминистра обороны Элбридж Колби (Elbridge Colby) - человек, который давно и принципиально настаивает на том, что США не должны никому помогать, а только развивать свои вооруженные силы.
Угадайте, кто с ним провел собеседование, а затем и рекомендовал на пост замминистра? - Правильно! Господин Гороховский собственной персоной.
Он вообще рассовал сотни нужных и полезных ему людей по всей американской вертикали и по многим горизонталям.
На Реддите пишут, что его родителей зовут Игорь и Лия Гороховские. Такие вот мальтийцы!
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03.07.2025 01:17 Ответить
задорнов был прав - американцы все-таки оказались ну очень тупыми..
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03.07.2025 05:18 Ответить
ми й тут перші клована вибрали
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03.07.2025 05:52 Ответить
Нехай цей журнашлюшка ще геолокації покаже і опублікує логістичну мапу
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03.07.2025 09:42 Ответить
 
 