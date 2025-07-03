Ракеты для Patriot и тысячи снарядов для гаубиц: журналист NPR рассказал, сколько и какого назначения американского оружия для Украины находится в Польше
В груз американской военной помощи Украине, который находится в Польше, после того, как Вашингтон приостановил поставки оружия Киеву, входят ракеты к Patriot и GMLR, а также более 8 тыс. снарядов для 155-мм гаубиц.
Об этом в соцсети Х сообщил журналист National Public Radio Том Боумен, освещающий работу Пентагона, информирует Цензор.НЕТ.
Так, по данным Боумена, в груз входят:
- 92 ракеты AIM;
- 30 ракет Patriot (PAC3MSE);
- 8496 снарядов для 155-мм гаубиц;
- 142 ракеты AGM-114 Hellfire;
- 252 ракеты GMLR;
- 25 ракет Stinger;
- 125 гранатометов AT-4.
Ранее сообщалось, что решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановлении части оборонной помощи Украине касалось оружия, которое уже находилось на складах в Польше.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.
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А ворогу і так все відомо, бо вся інфа і так йде через сєргєя горячєва прямо з Білого дому.
А зараз Трамп "таку свиню підклав" своєму ВПК!!! Оцим припиненням поставок зброї в Україну (в порушення попередніх домовленостей), він показав світу, що ці поставки можуть буть припинені для кого-завгодно, якщо країна -імпортер буде вести політичний курс, хоч в чомусь відмінний від політики Білого дому (навіть якщо цей "курс" направляється суб"єктивними "хотєлками" "тимчасового головного адміністратора"...) Тому країни-імпортери починають переглядать свої контракти і шукать заміну американським системам озброєння...
Трамп вирішив по тихому виручити куйла - а тут ті жуношлюхи - причому не з ГолосуАмерики - а його власні що їдять з його руки...
... невдячні тварі забули хто кістку кидає їм у буду
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки.
Коли б США хотіли поразки України, то вони би перестали обмінюватися розвідувальними даними, скасували санкції проти рашки та ввели санкції проти України, вимагали б вибори, відключили б Старлінк.
Як невідомо? Кожен цензорівський диванний експерд знає, що рашка вже всьо, 2 - 3 місяці максимум і вона розвалиться.
Хоча, сумніваюся, що ти зможеш це зробить - твій "Вашингтон - "немножко левее Далгапруднава"...
Жило грішно, і здохне смішно!
В данном случае, решение о прекращении американских поставок принял замминистра обороны Элбридж Колби (Elbridge Colby) - человек, который давно и принципиально настаивает на том, что США не должны никому помогать, а только развивать свои вооруженные силы.
Угадайте, кто с ним провел собеседование, а затем и рекомендовал на пост замминистра? - Правильно! Господин Гороховский собственной персоной.
Он вообще рассовал сотни нужных и полезных ему людей по всей американской вертикали и по многим горизонталям.
На Реддите пишут, что его родителей зовут Игорь и Лия Гороховские. Такие вот мальтийцы!