Ракеты для Patriot и тысячи снарядов для гаубиц: журналист NPR рассказал, сколько и какого назначения американского оружия для Украины находится в Польше

В груз американской военной помощи Украине, который находится в Польше, после того, как Вашингтон приостановил поставки оружия Киеву, входят ракеты к Patriot и GMLR, а также более 8 тыс. снарядов для 155-мм гаубиц.

Об этом в соцсети Х сообщил журналист National Public Radio Том Боумен, освещающий работу Пентагона, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по данным Боумена, в груз входят:

92 ракеты AIM;

30 ракет Patriot (PAC3MSE);

8496 снарядов для 155-мм гаубиц;

142 ракеты AGM-114 Hellfire;

252 ракеты GMLR;

25 ракет Stinger;

125 гранатометов AT-4.

Ранее сообщалось, что решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановлении части оборонной помощи Украине касалось оружия, которое уже находилось на складах в Польше.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

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