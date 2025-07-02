Госдеп о приостановлении помощи Украине: Приоритетом Трампа остается прекращение войны между РФ и Украиной
В Государственном департаменте США, комментируя приостановление американской помощи Украине, заявили, что президент США Дональд Трамп хочет остановки войны России против Украины.
Об этом пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс сказала во время брифинга, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Брюс отметила, что Госдеп США не принимает решений о поставках Украине оружия, поэтому за подробным комментарием о прекращении помощи переадресовала в Пентагон.
"Стоит повторить, что приоритетом президента Трампа остается прекращение войны между Россией и Украиной путем достижения прочного мирного урегулирования, начиная с немедленного прекращения огня",- сказала она.
Кроме этого, Брюс обратила внимание на то, что слухи о том, что Украина узнала о прекращении помощи из СМИ, являются "неверными".
"Наши каналы связи с Украиной всегда были надежными. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Но это, очевидно, разговор, который состоялся из-за важности этого проекта для Соединенных Штатов. Мы были самым большим сторонником Украины в эмоциональном, военном и финансовом плане, и на то есть причина", - сказала чиновница.
Напоследок представитель Госдепа напомнила заверения Пентагона, что у США есть "надежные варианты" продолжения помощи Украине.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США относительно приостановки оборонной помощи.
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а от політика сша послідовна. вони вже другий рік зменшували поставки всього. а тепер логічно припинили взагалі.
брись на болота , троль. Там тебе у армію кацапів загребуть і . Якщо виживеш, зможеш розмовляти кацапською у кацапів
крінж крінжовий.
І Чехія в тому числі
Не заздріть. Щоб мати подібного Президента, в 91-му році треба було голосувати за Чорновола, а не за секретаря ЦК КПУ з питань ідеології…
ти хоч і совок дрімучий, але де ж ти побачив, що я кацапів підтримую?
зовсім совісті нема?
АфриціСША трампон.....
Це формула Трампа.
Одне питання, чи витримаємо ми ще 3,5 роки Трампа при владі, чи будемо чинити опір рашистам ці роки?
Сподівають ринок ЄС ви вже прокакали.
Не дивно , що долар пробиває чергове дно , через таких потужних керовців , як зараз у ФША
Слава богу ЄС , в тому числі і Чехія не тільки не зупиняє , а навіть нарощує передачу озброєння
а те що долар трохи подешевшав, це точно погано? як зараз, пам'ятаю, як ЄС всіма правдами і неправдами знижувало цінність євро, щоб курс був максимум 1.1 долара до 1 євро. мабуть дурачки.
Не лести придурку!
Він сам не відає, які пріорітети будуть у нього за хвилину, на другий день абощо.
Зробили Америку зову "великою" разом!
І запитань буде нуль....
Писець до чого скотилася сша (а тому що скотилися до мишей).
🍁 Єрмак прокоментував інформацію про заморозку постачання критично важливих американських ***********. Закликав дочекатися офіційної інформації.
🤔 Звертаю увагу, що це написала людина, яка 4-5 червня знаходилась у США і заявляла, що "провела плідні зустрічі з американськими можновладцями".
👉 Нагадаю, що за інформацією низки американських ЗМІ, саме у ці дні було прийняте рішення про заморозку військових постачань в Україну. Мабуть, совпадєніє...
Капітуляцією України? Й вам, Україна створить ядерну та хімічну зброю - щоб запобігти капітуляції та програшу.
Для нього припинити війну - це "пєрєстать стрелять".
Зеленський з цим уже обісрався. Зараз обісреться і Трамп.
Вони обрали українське лайно. Його і їжте.