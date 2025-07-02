Госдеп о приостановлении помощи Украине: Приоритетом Трампа остается прекращение войны между РФ и Украиной

В Государственном департаменте США, комментируя приостановление американской помощи Украине, заявили, что президент США Дональд Трамп хочет остановки войны России против Украины.

Об этом пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс сказала во время брифинга, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Брюс отметила, что Госдеп США не принимает решений о поставках Украине оружия, поэтому за подробным комментарием о прекращении помощи переадресовала в Пентагон.

"Стоит повторить, что приоритетом президента Трампа остается прекращение войны между Россией и Украиной путем достижения прочного мирного урегулирования, начиная с немедленного прекращения огня",- сказала она.

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Кроме этого, Брюс обратила внимание на то, что слухи о том, что Украина узнала о прекращении помощи из СМИ, являются "неверными".

"Наши каналы связи с Украиной всегда были надежными. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Но это, очевидно, разговор, который состоялся из-за важности этого проекта для Соединенных Штатов. Мы были самым большим сторонником Украины в эмоциональном, военном и финансовом плане, и на то есть причина", - сказала чиновница.

Напоследок представитель Госдепа напомнила заверения Пентагона, что у США есть "надежные варианты" продолжения помощи Украине.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США относительно приостановки оборонной помощи.

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