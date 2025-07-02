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Новости помощь Украине от США Трамп приостановил помощь Украине
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Госдеп о приостановлении помощи Украине: Приоритетом Трампа остается прекращение войны между РФ и Украиной

брюс,держдеп

В Государственном департаменте США, комментируя приостановление американской помощи Украине, заявили, что президент США Дональд Трамп хочет остановки войны России против Украины.

Об этом пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс сказала во время брифинга, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Брюс отметила, что Госдеп США не принимает решений о поставках Украине оружия, поэтому за подробным комментарием о прекращении помощи переадресовала в Пентагон.

"Стоит повторить, что приоритетом президента Трампа остается прекращение войны между Россией и Украиной путем достижения прочного мирного урегулирования, начиная с немедленного прекращения огня",- сказала она.

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Кроме этого, Брюс обратила внимание на то, что слухи о том, что Украина узнала о прекращении помощи из СМИ, являются "неверными".

"Наши каналы связи с Украиной всегда были надежными. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Но это, очевидно, разговор, который состоялся из-за важности этого проекта для Соединенных Штатов. Мы были самым большим сторонником Украины в эмоциональном, военном и финансовом плане, и на то есть причина", - сказала чиновница.

Напоследок представитель Госдепа напомнила заверения Пентагона, что у США есть "надежные варианты" продолжения помощи Украине.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США относительно приостановки оборонной помощи.

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Автор: 

Госдепартамент США (1857) помощь (7912) США (27348)


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Топ комментарии
+27
Капітуляція, падло ти підкацапне , не є припиненням війни
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02.07.2025 22:42 Ответить
+13
Мали бути санкції проти рашки, а не припинення допомоги Україні
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02.07.2025 22:44 Ответить
+11
Підар*си!
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02.07.2025 22:42 Ответить
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Капітуляція, падло ти підкацапне , не є припиненням війни
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02.07.2025 22:42 Ответить
не здавайся, чеський тримач фронта.
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02.07.2025 22:45 Ответить
Риже падло тиждень тому пообіцяло подумати про поставку нових Петріотів Україні. І в результаті роздумів вийшов такий результат.
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02.07.2025 22:50 Ответить
трамп говорить що захоче. сьогдні захотів сказати так, завтра по іншому.

а от політика сша послідовна. вони вже другий рік зменшували поставки всього. а тепер логічно припинили взагалі.
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02.07.2025 22:56 Ответить
А кацапи гасять ракетами по кварталам українських міст....
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02.07.2025 22:58 Ответить
А ти вже здався?
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02.07.2025 22:52 Ответить
я не воюю. я не маю відношення до силовиків.
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02.07.2025 22:53 Ответить
Плоскостопіє? Порошенко на ногу наступив?
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02.07.2025 23:00 Ответить
ні, ті самі проблеми, що й в тебе.
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02.07.2025 23:02 Ответить
А що, за три роки війни, ти не спромігся вивчити державну мову?
брись на болота , троль. Там тебе у армію кацапів загребуть і . Якщо виживеш, зможеш розмовляти кацапською у кацапів
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02.07.2025 22:53 Ответить
я до тебе втічу. будем разом Україну боронити.
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02.07.2025 22:54 Ответить
ФЕДЯ, кому ти потрібен окрім російської армії? Ти і АЗИК їх знаешь .
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02.07.2025 22:59 Ответить
що ти мелеш, ущербне? перечитай твої коментарі і згори від сорому.

крінж крінжовий.
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02.07.2025 23:01 Ответить
******* кацапський, попри те , що твій рудий падло хоче здати Україну - цього не допустять Європейські країни
І Чехія в тому числі
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02.07.2025 22:58 Ответить
Чехія вводить війська в Україну? хто воювати буде, якщо ти втік?
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02.07.2025 23:00 Ответить
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02.07.2025 23:03 Ответить
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZWP5zlnV35h4P13WVHGVhNJGjdKkpv6gtGSG-cMw_vjBDMy5fDeyQyFmbtS42aN0nASSXOSBHSMm2BFlilvDwJ-G-LfPaTwDtWLTjaaL0cFs6-iFZyZg95vltwcDpM6RXGnpVtuZXo5iEbIc_j7SAOp&__tn__=-]C%2CP-R Олексій Голобуцький

Не заздріть. Щоб мати подібного Президента, в 91-му році треба було голосувати за Чорновола, а не за секретаря ЦК КПУ з питань ідеології…
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02.07.2025 23:05 Ответить
СідорєнкоВ висрав черговий закацапський зойк.
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02.07.2025 23:01 Ответить
що там твій дружаня Воловик? тримається?

ти хоч і совок дрімучий, але де ж ти побачив, що я кацапів підтримую?

зовсім совісті нема?
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02.07.2025 23:04 Ответить
я тебе не розумію зовсім. цей АРТЕМ Булискерия #524928 - втік за 8 тис. доларів в чехію, а ти його підтримуєш. То ти Воловика підтримуєш, то ухилянтів - бігунів через тису.
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02.07.2025 23:07 Ответить
Пффф, та ми знаємо, що грощі - це єдиний його пріоритет.
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02.07.2025 22:42 Ответить
Підар*си!
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02.07.2025 22:42 Ответить
Кацапи.
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02.07.2025 22:55 Ответить
Трампон - він і в Африці США трампон.....
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02.07.2025 22:44 Ответить
Мали бути санкції проти рашки, а не припинення допомоги Україні
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02.07.2025 22:44 Ответить
шось пішло не так після 19 року. якісь проблеми з дипломатією. ви не помітили?
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02.07.2025 22:47 Ответить
Щось пішло не так, коли твій папаша забув витягнути пісюна з твоєї мамаши, а та не зробила вчасно аборт.
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02.07.2025 22:59 Ответить
Важко визнавати свої помилки, правда?
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02.07.2025 23:07 Ответить
Мир не через силу а мир через капітуляцію.
Це формула Трампа.
Одне питання, чи витримаємо ми ще 3,5 роки Трампа при владі, чи будемо чинити опір рашистам ці роки?
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02.07.2025 22:44 Ответить
Нада просто пірістать стрілять.
Сподівають ринок ЄС ви вже прокакали.
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02.07.2025 22:45 Ответить
"https://www.facebook.com/watch/?v=556370041164059 Воєнного вирішення питання по Донбасу не існує". 2014 рік.
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02.07.2025 23:08 Ответить
Потужне занепокоєння і повна імпотенція на міжнародному рівні
Не дивно , що долар пробиває чергове дно , через таких потужних керовців , як зараз у ФША
Слава богу ЄС , в тому числі і Чехія не тільки не зупиняє , а навіть нарощує передачу озброєння
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02.07.2025 22:45 Ответить
так, мій дорогий втікачику, американцям все одно, що буде з Україною, як і тобі.

а те що долар трохи подешевшав, це точно погано? як зараз, пам'ятаю, як ЄС всіма правдами і неправдами знижувало цінність євро, щоб курс був максимум 1.1 долара до 1 євро. мабуть дурачки.
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02.07.2025 22:50 Ответить
тобто срана КНДР може забезпечити раху зброєю і припасами більш, ніж США Україну?...
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02.07.2025 22:45 Ответить
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02.07.2025 22:45 Ответить
це треба дивитися в секретні додатки, які не було показано навіть депутанам, які ратифікували цю угоду. нагадай, як опозиція голосувала, а то я забув.
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02.07.2025 22:51 Ответить
Пріоритетом Трампа залишається припинення війни

Не лести придурку!
Він сам не відає, які пріорітети будуть у нього за хвилину, на другий день абощо.
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02.07.2025 22:46 Ответить
Штати заохочують ***** бити Україну.
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02.07.2025 22:46 Ответить
та пиши вже, що сша змусили х..йла напасти.
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02.07.2025 22:58 Ответить
Пріоритетом є вимоги *****!
Зробили Америку зову "великою" разом!
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02.07.2025 22:46 Ответить
Занавіс!
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02.07.2025 22:49 Ответить
На умовах Московії.
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02.07.2025 22:50 Ответить
ну правильно. Якщо удвох навалитись то можно спробувати примусити Україну до капітуляції. Чудова ж ідея.
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02.07.2025 22:50 Ответить
Та напишіть вже шо ви підримуєте рашку.
І запитань буде нуль....
Писець до чого скотилася сша (а тому що скотилися до мишей).
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02.07.2025 22:51 Ответить
тобто шляхом припинення військової допомоги - США за чинної адміністрації 02,07,2025 здатні припинити війну? лише 1 шлях - це програш України! Ультиматум Рябкова було спрямовано проти країн блоку НАТО, але через військову неміч напад було спрямовано в Україну. Цілком нелогічно й непослідовно для рашистів. Зараз адміністрація США робить ті самі непослідовні та нелогічні вчинки: кинути союзника, поставити його на лічильник "кєшу", просто тупо зрадити шляхом замирення з новим *************
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02.07.2025 22:52 Ответить
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02.07.2025 22:53 Ответить
https://uk.tgstat.com/fa/channel/WS-sxYQhm_JdVgFq/21816 Олег Шарп | Oleg Sharp



🍁 Єрмак прокоментував інформацію про заморозку постачання критично важливих американських ***********. Закликав дочекатися офіційної інформації.
🤔 Звертаю увагу, що це написала людина, яка 4-5 червня знаходилась у США і заявляла, що "провела плідні зустрічі з американськими можновладцями".
👉 Нагадаю, що за інформацією низки американських ЗМІ, саме у ці дні було прийняте рішення про заморозку військових постачань в Україну. Мабуть, совпадєніє...
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02.07.2025 23:04 Ответить
>Пріоритетом Трампа залишається припинення війни між РФ та Україною

Капітуляцією України? Й вам, Україна створить ядерну та хімічну зброю - щоб запобігти капітуляції та програшу.
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02.07.2025 22:56 Ответить
Што ніпанятно? Ідітє *****!
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02.07.2025 22:57 Ответить
тобто пі-дараси мають на увазі знищення суверенітету державм Україна і розправу над її народом Мордором, і буде "мир"
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02.07.2025 22:57 Ответить
Тут как в плохом анекдоте - есть нюанс
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02.07.2025 22:58 Ответить
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02.07.2025 23:00 Ответить
Трамп - це американський Зеленський.
Для нього припинити війну - це "пєрєстать стрелять".
Зеленський з цим уже обісрався. Зараз обісреться і Трамп.
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02.07.2025 23:00 Ответить
Але українці не обирали американське гівно.
Вони обрали українське лайно. Його і їжте.
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02.07.2025 23:04 Ответить
"Ми за ценой нє пастаім"((((((((((((((((((
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02.07.2025 23:01 Ответить
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02.07.2025 23:01 Ответить
Цікаво, на яких умовах вони хочуть припинення війни?
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02.07.2025 23:02 Ответить
Пришло время для мира, скоро русские с украинцами будут вместе пить пиво, как раньше. Быть добру.
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02.07.2025 23:02 Ответить
А потом ти раптом проснешся з перерізаним горлом і твої личинки навколо тебе будуть дохлі лежати а на стіні кров'ю твоєї матері буде написано БІТЬ ДАБРУ
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02.07.2025 23:06 Ответить
Років через сто. Можливо через 80.
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02.07.2025 23:09 Ответить
Суки. Тобто потримавши жертву за руки ви дасте маньяку скоріше її згвалтувати і закінчити злочин? Україна повинна анулювати угоду про корисні копалині під девізом що це потрібно для закінченні війни
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02.07.2025 23:03 Ответить
Добре, що 32-м президентом США був Ф. Рузвельт, а не Д. Трамп.
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02.07.2025 23:05 Ответить
Ну тобто оборонне озброєння заважало мирному врегулюванню ? А от без 30 ракет до петріот, путін бац, і зупинить вогонь? Така логіка у трампістів ?
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02.07.2025 23:09 Ответить
 
 