Держдеп про зупинку допомоги Україні: Пріоритетом Трампа залишається припинення війни між РФ та Україною

У Державному департаменті США, коментуючи призупинення американської допомоги Україні, заявили, що президент США Дональд Трамп хоче зупинки війни Росії проти України.

Про це речниця Держдепу США Теммі Брюс сказала під час брифінгу, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Брюс зазначила, що Держдеп США не ухвалює рішень про постачання Україні зброї, тому за детальним коментарем щодо припинення допомоги переадресувала до Пентагону.

"Варто повторити, що пріоритетом президента Трампа залишається припинення війни між Росією та Україною шляхом досягнення міцного мирного врегулювання, починаючи з негайного припинення вогню",- сказала вона.

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Окрім цього, Брюс звернула увагу на те, що чутки про те, що Україна дізналася про припинення допомоги зі ЗМІ, є "невірними".

"Наші канали зв'язку з Україною завжди були надійними. Я не буду обговорювати, хто передав цю новину. Але це, вочевидь, розмова, яка відбулася через важливість цього проєкту для Сполучених Штатів. Ми були найбільшим прихильником України в емоційному, військовому та фінансовому плані, і на те є причина",- сказала посадовиця.

Наостанок представниця Держдепу нагадала запевнення Пентагону, що у США є "надійні варіанти" продовження допомоги Україні.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

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