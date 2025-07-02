Держдеп про зупинку допомоги Україні: Пріоритетом Трампа залишається припинення війни між РФ та Україною
У Державному департаменті США, коментуючи призупинення американської допомоги Україні, заявили, що президент США Дональд Трамп хоче зупинки війни Росії проти України.
Про це речниця Держдепу США Теммі Брюс сказала під час брифінгу, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Брюс зазначила, що Держдеп США не ухвалює рішень про постачання Україні зброї, тому за детальним коментарем щодо припинення допомоги переадресувала до Пентагону.
"Варто повторити, що пріоритетом президента Трампа залишається припинення війни між Росією та Україною шляхом досягнення міцного мирного врегулювання, починаючи з негайного припинення вогню",- сказала вона.
Окрім цього, Брюс звернула увагу на те, що чутки про те, що Україна дізналася про припинення допомоги зі ЗМІ, є "невірними".
"Наші канали зв'язку з Україною завжди були надійними. Я не буду обговорювати, хто передав цю новину. Але це, вочевидь, розмова, яка відбулася через важливість цього проєкту для Сполучених Штатів. Ми були найбільшим прихильником України в емоційному, військовому та фінансовому плані, і на те є причина",- сказала посадовиця.
Наостанок представниця Держдепу нагадала запевнення Пентагону, що у США є "надійні варіанти" продовження допомоги Україні.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.
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Зробили Америку зову "великою" разом!
І запитань буде нуль....
Писець до чого скотилася сша (а тому що скотилися до мишей).
🍁 Єрмак прокоментував інформацію про заморозку постачання критично важливих американських ***********. Закликав дочекатися офіційної інформації.
🤔 Звертаю увагу, що це написала людина, яка 4-5 червня знаходилась у США і заявляла, що "провела плідні зустрічі з американськими можновладцями".
👉 Нагадаю, що за інформацією низки американських ЗМІ, саме у ці дні було прийняте рішення про заморозку військових постачань в Україну. Мабуть, совпадєніє...
Капітуляцією України? Й вам, Україна створить ядерну та хімічну зброю - щоб запобігти капітуляції та програшу.
Для нього припинити війну - це "пєрєстать стрелять".
Зеленський з цим уже обісрався. Зараз обісреться і Трамп.
Вони обрали українське лайно. Його і їжте.
Усі шабадники і любавічі на гімно зійдуть якщо перестати пестити Ізраїль.. така геопрлітика
І хтось мені буде говорити що це "екзистенційна війна"?
- Vladimir, я обещал своим избирателям закончить войну за 24 часа. Ти можеш за сутки взять Киев?
- Нет, не могу.
- А если я помогу?
Цей законопроєкт, як вважають його автори, дасть змогу Дональду Трампу «вжити заходів, що гарантують готовність Ізраїлю до будь-яких непередбачених обставин, якщо Іран продовжить роботу над створенням ядерної зброї».
За даними Fox News, у США є 19 бомбардувальників B-2 (станом на 2024 рік). Раніше США не надавали бомбардувальники-невидимки жодному зі своїх союзників.
И еще штрафовать ублюдков или даже садить за нелестные коментарии про Трампа. Это называется работать на Украину. А противоположное - это 111 статья - измена родине.
бородата_бабушкачувирло, що ходило у футболці з написом "ссср" скаже у овальному кабінеті "Це Україна винувата у війні", казати "OH YES MR VICE PRESIDENT OF COURSE"?
У Державному департаменті США, коментуючи призупинення американської допомоги Україні, заявили, що президент США Дональд Трамп хоче зупинки війни Росії проти України.
Про це речниця Держдепу США Теммі Брюс сказала під час брифінгу, (в США при владі прорашистські шлюхи.котрих скупив сутинер куйло для обслуговування особистих інтересів і сама досвідчена шлюха "трамбон" .котру куйло купив мабуть ще у 1987році...???
Ви всі просто сволота разом з Вашим трампоном!
Ви, мерзота, даєте путінопуй картбланш для повного захоплення України?!
Так знайте, янкіси смердючі, путінопуй добереться й до Вас!
За океаном ви, мерзота, не сховаєтесь!
Ви не ухилянти, ви гірше - проросійські гниди!