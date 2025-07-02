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Новини допомога Україні від США Трамп призупинив допомогу Україні
6 943 172

Держдеп про зупинку допомоги Україні: Пріоритетом Трампа залишається припинення війни між РФ та Україною

брюс,держдеп

У Державному департаменті США, коментуючи призупинення американської допомоги Україні, заявили, що президент США Дональд Трамп хоче зупинки війни Росії проти України.

Про це речниця Держдепу США Теммі Брюс сказала під час брифінгу, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Брюс зазначила, що Держдеп США не ухвалює рішень про постачання Україні зброї, тому за детальним коментарем щодо припинення допомоги переадресувала до Пентагону.

"Варто повторити, що пріоритетом президента Трампа залишається припинення війни між Росією та Україною шляхом досягнення міцного мирного врегулювання, починаючи з негайного припинення вогню",- сказала вона.

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Окрім цього, Брюс звернула увагу на те, що чутки про те, що Україна дізналася про припинення допомоги зі ЗМІ, є "невірними".

"Наші канали зв'язку з Україною завжди були надійними. Я не буду обговорювати, хто передав цю новину. Але це, вочевидь, розмова, яка відбулася через важливість цього проєкту для Сполучених Штатів. Ми були найбільшим прихильником України в емоційному, військовому та фінансовому плані, і на те є причина",- сказала посадовиця.

Наостанок представниця Держдепу нагадала запевнення Пентагону, що у США є "надійні варіанти" продовження допомоги Україні.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

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Автор: 

Держдепартамент США (1654) допомога (8496) США (23632)


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Топ коментарі
+43
Капітуляція, падло ти підкацапне , не є припиненням війни
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02.07.2025 22:42 Відповісти
+24
Мали бути санкції проти рашки, а не припинення допомоги Україні
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02.07.2025 22:44 Відповісти
+22
Риже падло тиждень тому пообіцяло подумати про поставку нових Петріотів Україні. І в результаті роздумів вийшов такий результат.
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02.07.2025 22:50 Відповісти
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Це вже інша тема)
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02.07.2025 23:50 Відповісти
Трамп хронічно не переварює Зелю, но не тому що він такий весь поганий, а то му що той падло капітулювати не хоче! Так що якщо по твоєму це неправильна політика, то по суті ти зрадник і призиваєш здатися рашистам!
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03.07.2025 00:28 Відповісти
В тебе висновки дебільні.
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03.07.2025 00:33 Відповісти
Пріоритетом є вимоги *****!
Зробили Америку зову "великою" разом!
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02.07.2025 22:46 Відповісти
Занавіс!
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02.07.2025 22:49 Відповісти
На умовах Московії.
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02.07.2025 22:50 Відповісти
ну правильно. Якщо удвох навалитись то можно спробувати примусити Україну до капітуляції. Чудова ж ідея.
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02.07.2025 22:50 Відповісти
Та напишіть вже шо ви підримуєте рашку.
І запитань буде нуль....
Писець до чого скотилася сша (а тому що скотилися до мишей).
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02.07.2025 22:51 Відповісти
тобто шляхом припинення військової допомоги - США за чинної адміністрації 02,07,2025 здатні припинити війну? лише 1 шлях - це програш України! Ультиматум Рябкова було спрямовано проти країн блоку НАТО, але через військову неміч напад було спрямовано в Україну. Цілком нелогічно й непослідовно для рашистів. Зараз адміністрація США робить ті самі непослідовні та нелогічні вчинки: кинути союзника, поставити його на лічильник "кєшу", просто тупо зрадити шляхом замирення з новим *************
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02.07.2025 22:52 Відповісти
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02.07.2025 22:53 Відповісти
https://uk.tgstat.com/fa/channel/WS-sxYQhm_JdVgFq/21816 Олег Шарп | Oleg Sharp



🍁 Єрмак прокоментував інформацію про заморозку постачання критично важливих американських ***********. Закликав дочекатися офіційної інформації.
🤔 Звертаю увагу, що це написала людина, яка 4-5 червня знаходилась у США і заявляла, що "провела плідні зустрічі з американськими можновладцями".
👉 Нагадаю, що за інформацією низки американських ЗМІ, саме у ці дні було прийняте рішення про заморозку військових постачань в Україну. Мабуть, совпадєніє...
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02.07.2025 23:04 Відповісти
Та ви шо? Пророк зєльонского єлдак і не домовився? Не може бути! Але у всьому винуватий трамп і ... глобальне потепління.
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02.07.2025 23:16 Відповісти
у всьому винуваті кляті цивільні "ухилянти"!!!!
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03.07.2025 00:35 Відповісти
>Пріоритетом Трампа залишається припинення війни між РФ та Україною

Капітуляцією України? Й вам, Україна створить ядерну та хімічну зброю - щоб запобігти капітуляції та програшу.
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02.07.2025 22:56 Відповісти
Што ніпанятно? Ідітє *****!
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02.07.2025 22:57 Відповісти
тобто пі-дараси мають на увазі знищення суверенітету державм Україна і розправу над її народом Мордором, і буде "мир"
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02.07.2025 22:57 Відповісти
Тут как в плохом анекдоте - есть нюанс
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02.07.2025 22:58 Відповісти
Цинізм америкосів зашкалює
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02.07.2025 23:50 Відповісти
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02.07.2025 23:00 Відповісти
і що, назавжди тепер виїду? )))по зеленій візі, млять!
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03.07.2025 00:36 Відповісти
Трамп - це американський Зеленський.
Для нього припинити війну - це "пєрєстать стрелять".
Зеленський з цим уже обісрався. Зараз обісреться і Трамп.
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02.07.2025 23:00 Відповісти
Але українці не обирали американське гівно.
Вони обрали українське лайно. Його і їжте.
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02.07.2025 23:04 Відповісти
Погано одне - їсти доводиться і тим хто не обирав ні зеленого , ні рудого лайна , якийсь "общепіт" виходить з його рибним четвером ((
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02.07.2025 23:48 Відповісти
"Ми за ценой нє пастаім"((((((((((((((((((
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02.07.2025 23:01 Відповісти
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02.07.2025 23:01 Відповісти
Цікаво, на яких умовах вони хочуть припинення війни?
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02.07.2025 23:02 Відповісти
На умовах нашої окупації .
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02.07.2025 23:49 Відповісти
Пришло время для мира, скоро русские с украинцами будут вместе пить пиво, как раньше. Быть добру.
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02.07.2025 23:02 Відповісти
А потом ти раптом проснешся з перерізаним горлом і твої личинки навколо тебе будуть дохлі лежати а на стіні кров'ю твоєї матері буде написано БІТЬ ДАБРУ
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02.07.2025 23:06 Відповісти
Це бот!! Бить бобру це фраза на бусиках СВОлочів нанесена, типу якась кодова фраза. У мародерної пітьми слово "добро" = матеріальний достаток
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03.07.2025 00:06 Відповісти
Років через сто. Можливо через 80.
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02.07.2025 23:09 Відповісти
Що таке забористе куримо?
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02.07.2025 23:21 Відповісти
Скорше, калдирят, а не курять. І, мабуть, уже давно протерміновану бояру.
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02.07.2025 23:49 Відповісти
Йому курити не потрібно , то гени андрофагів дають таку реакцію .
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02.07.2025 23:50 Відповісти
Здєся водкі нєтуті, ваня. Дамой іді.
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02.07.2025 23:43 Відповісти
Суки. Тобто потримавши жертву за руки ви дасте маньяку скоріше її згвалтувати і закінчити злочин? Україна повинна анулювати угоду про корисні копалині під девізом що це потрібно для закінченні війни
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02.07.2025 23:03 Відповісти
Добре, що 32-м президентом США був Ф. Рузвельт, а не Д. Трамп.
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02.07.2025 23:05 Відповісти
Чому? Чи не краще було б якби Гітлер переміг? Німці не робили такого лиха як Сралін і комуняки. Німці на відміну від рашистів не вбили 15 мільйонів українців а остальних порозвозили по світу. Дід мого сусіда який повернувся з війни казав що краще б німці перемогли. Напевно він багато чого бачив чого не принято розказувати в по телевізору і в книжках. Мої дві бабушки які були в німецькій окупації теж говорили що тільки при німцях і вдалося пожити
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02.07.2025 23:10 Відповісти
Ну тобто оборонне озброєння заважало мирному врегулюванню ? А от без 30 ракет до петріот, путін бац, і зупинить вогонь? Така логіка у трампістів ?
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02.07.2025 23:09 Відповісти
А на*уя тогда вы оружие в Израиль перенаправляли??? Тогда его нужно было у всех забирать! Раз вы за мир!
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02.07.2025 23:09 Відповісти
Ето другоє.
Усі шабадники і любавічі на гімно зійдуть якщо перестати пестити Ізраїль.. така геопрлітика
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03.07.2025 00:08 Відповісти
Та слать их и разрывать дип отношения! Тип склоняет к капитуляции, при этом самым подлым спомобом, лишает ракет ПВО! США это такой же окупант, как и кацапы. Фу мрази, противно.
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02.07.2025 23:11 Відповісти
Трамп звісно покидьок, Але не він гарант територіальної цлцлсності та не він гарант Конституції України. Якщо хтось забув, то гарантом у нас в 2019 обраний клоун Zеленський. Можна спитати у тих, хто за нього голосував, ЩО ЗРОБИВ зеленський, ЩОБ УКРАЇНА У ВІЙСЬКОВОМУ ПЛАНІ СТАЛА ПОТУЖНІШОЮ ТА НЕЗЛАМНІШОЮ? Не на словах, а на ділі? Дайте сюди перелік реальних справ ZEлідора, які б підтверджувалися нашими хлопцями на фронті.
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02.07.2025 23:21 Відповісти
цей недоГарант поставив конституцію "на паузу", зачинив кордони для цивільних мужчин, і відкрив шлях для окупації України...
І хтось мені буде говорити що це "екзистенційна війна"?
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03.07.2025 00:40 Відповісти
Чого не торкнеться зелена мерзота - все гине, то може пора цю гидоту на цугундер...
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02.07.2025 23:13 Відповісти
Ницість Трамп хоче поставити Україну на коліна перед Путіним. Супер мерзота і падло. Хай тебе прикопають на твоєму гольф- полі, як ти прикопав свою жінку, сволота недоумкувата.
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02.07.2025 23:14 Відповісти
Бажанно щоб живцем.....
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02.07.2025 23:26 Відповісти
"Вашингтон, упиваясь своей игрой в изоляционизм, прямо сейчас утрачивает свое глобальное влияние и между прочим, сквозь пальцы смотрит на создание механизмов, которые не рассматривают США ни как точку опоры, ни как фактор, с которым следует считаться, в случае чего. Проще говоря, все то, что кровью, потом и гигантскими средствами, создавалось поколениями американцев, бестолковая, невежественная шобла сливает в унитаз, бодро гыгыкая и надувая щеки." (с)
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02.07.2025 23:14 Відповісти
Трамп дзвонить Путіну:
- Vladimir, я обещал своим избирателям закончить войну за 24 часа. Ти можеш за сутки взять Киев?
- Нет, не могу.
- А если я помогу?
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02.07.2025 23:17 Відповісти
Конгресмени Джош Готтгаймер (демократ від Нью-Джерсі) і Майк Лоулер (республіканець від Нью-Йорка) висунули законопроєкт, який дає змогу президенту передати Ізраїлю бомбардувальники B-2 Stealth і протибункерні бомби, якщо Іран продовжить розробку ядерної зброї. Про це повідомив телеканал Fox News.

Цей законопроєкт, як вважають його автори, дасть змогу Дональду Трампу «вжити заходів, що гарантують готовність Ізраїлю до будь-яких непередбачених обставин, якщо Іран продовжить роботу над створенням ядерної зброї».

За даними Fox News, у США є 19 бомбардувальників B-2 (станом на 2024 рік). Раніше США не надавали бомбардувальники-невидимки жодному зі своїх союзників.
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02.07.2025 23:18 Відповісти
Скоріше за все дурнуватий Трамп під впливом своїх друзів і родичів-іудеїв вирішив по-серйозному підтримати свого друга Бібі Нетаньяху і приберігає зброю, так потрібну Україні, саме для Ізраїлю, так, як це він зробив з 20000 (двадцятьма тисячами) зенітних ракет. Судячи з цієї інформації, а також згідно з його риторикою, Трамп збирається всерйоз воювати проти Ірану. Тому зброю Україна від США не діждеться. Проізраїльське лобі в США дуже потужне., як в Конгресі, так і в Сенаті.
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03.07.2025 00:02 Відповісти
наступним кроком США до миру буде нанесення ракетного удару по Україні чи постачання зброї Пуйлу?
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02.07.2025 23:23 Відповісти
Зедерьмаковская дипломатия во всей красе - сказали зеленой падле убрать маркарову - она должна изчеснуть через секунду. Намекнули через Политико что Дерьмак - не рукопожатный - он должен тут же испарится а еще лучше застрелится. Сказал Трамп что Зеленый е*лом не вышел - сразу должен сложить полномочия президента и начать выборчий процесс без себя.

И еще штрафовать ублюдков или даже садить за нелестные коментарии про Трампа. Это называется работать на Украину. А противоположное - это 111 статья - измена родине.
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02.07.2025 23:23 Відповісти
...і коли бородата_бабушка чувирло, що ходило у футболці з написом "ссср" скаже у овальному кабінеті "Це Україна винувата у війні", казати "OH YES MR VICE PRESIDENT OF COURSE"?
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02.07.2025 23:36 Відповісти
Я в оригіналі дивився всю ту кринжатіну в овальному кабінеті, вся вина там була на зеленій гниді, Трамп і Венс тут ні до чого, мало того 40 хвилин цього зелену тварюку терпіли, а потім вже не витримали. І фрази "в усьому винувата Україна" там не було. А у мене був іспанський стид, через зелену падлу...
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03.07.2025 00:05 Відповісти
Іран, Газа, Ізраїль - США всюди хочуть припинення війни, але зброю не дать тількі нам. Так що просто брехня сраних ковбоїв та скаженого рюріка тампона. Звичайний фашизм.
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02.07.2025 23:24 Відповісти
Наостанок представниця Держдепу нагадала запевнення Пентагону, що у США є "надійні варіанти" продовження допомоги Україні. ((((

У Державному департаменті США, коментуючи призупинення американської допомоги Україні, заявили, що президент США Дональд Трамп хоче зупинки війни Росії проти України.

Про це речниця Держдепу США Теммі Брюс сказала під час брифінгу, (в США при владі прорашистські шлюхи.котрих скупив сутинер куйло для обслуговування особистих інтересів і сама досвідчена шлюха "трамбон" .котру куйло купив мабуть ще у 1987році...???
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02.07.2025 23:25 Відповісти
Отак Вова в Гаазі всьо порішал - "Тривала та змістовна зустріч із президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам", - написав Зеленський. "Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру", - додав він.
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02.07.2025 23:25 Відповісти
Янкіси!
Ви всі просто сволота разом з Вашим трампоном!
Ви, мерзота, даєте путінопуй картбланш для повного захоплення України?!
Так знайте, янкіси смердючі, путінопуй добереться й до Вас!
За океаном ви, мерзота, не сховаєтесь!
Ви не ухилянти, ви гірше - проросійські гниди!
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02.07.2025 23:27 Відповісти
Ізначально було зрозуміло шо трамп не буде сильно давати зброї нам, він ше до виборів це казав, ось він це і робить, всіх мав помірити та обьявити мир у всьому світі! Йшов на вибори як лев та тігр, а виявився лох і підр!
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02.07.2025 23:30 Відповісти
Так хто тоді Киздить?
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02.07.2025 23:31 Відповісти
Ось тому важливо виробляти свої ракети тому що,через політику можуть не просто не дати, а й не продати ракети взагалі. І жодного толку тоді з тих ф-16 і петріотів якщо до них нічого немає.
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02.07.2025 23:32 Відповісти
Завгосп в телеграмі писав пару годин назад що цн уме кацапське іпсо, і що слузати потрібно хмарафон
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02.07.2025 23:43 Відповісти
Це не припинення війни, це допомога ворогу знищити Україну. Але чому я напав на США? Вони США не Україна. Ми вибрали собі преЗедента, який провалив все, що тільки можна, обікрав кожного, змародерив з кожного військового, всі гроші закатав в асфальт і цим допоміг ворогу.. Це його дільниця роботи - зовнішні відносини, а там, як казав зек-Яник "і конь нє валялся". Дякую наріде 73% і що далі? Чомусь при Порошенко той самий Трамп був на боці України. Що маладєць Боневтік, що побикував в кабінеті Трампа?
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02.07.2025 23:44 Відповісти
На сегодня США наши враги! Европа союзники! А трампа на гиляку скотыняку!
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02.07.2025 23:51 Відповісти
А що Трамп президент України? Ви можливо переплутали його із Зеленським, бо Трамп відповідає за територіальну цілісність і оборону США, її зовнішні відносини і в них все нормально, на них ніхто не напав і вони мають свої літаки, ракети, кораблі, системи ППО... Боневтік Потужно-Брехливий сьомий рік годує брехнею українців, у "Велике крадівництво" закатав до 500 мільярдів бюджетних грошей під час війни і не побудував своєї системи ППО, ціна питання всього 50 мільйонів доларів США і тим більше, що при Порошенко вона була готова вже на 70%. На що він спромігля, так на те, щоб познімати клістрони із С-300 під час вторгнення росіян і ці системи були сліпі, а кацапські літаки літали майже по всій Україні і бомбили.
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03.07.2025 00:00 Відповісти
При чём здесь Зеленский?? Если Конгресс завтра не настучит по голове трампу и не заставит его отменить свое решение о приостановке помощи Украине, путин уже летом может захватить Сумы и Одессу. Осенью Днепр и Запорожье. Кремлёвский лилипут только США боицца. Зеленскому надо всё бросать и лететь в штаты на поклон дяде Сэму. Умолять не бросать Украину и продолжать давать военную помощь. Без неё мы обречены!
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03.07.2025 00:28 Відповісти
Пріоритетом кремлівського агента являється знищення України. Руде казліще.
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03.07.2025 00:07 Відповісти
фша співучасник злочину
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03.07.2025 00:07 Відповісти
Такого скотства світ ще не бачив.
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03.07.2025 00:17 Відповісти
Сборище підорасів у владі
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03.07.2025 00:26 Відповісти
Никакой капитуляции нет и впомине. Хватит ныть! Ваши тв-марафонские и майданные ожидания- это ваши проблемы. Пусть проигрыш, но не какая не капитуляция. Изучите, это понятие, и что оно означает. Да, это потеря некоторых тер-ий(но не признаём). Украина и дальше свтремится в НАТО и ЕС. Украина заживет своей жизнью, Украина будет развиваться, и по результату, можно будет вернуть утраченные тер-ии дипломатическим путём, за счёт достигнутой реклымы(процветающей картинки Украины). Всё зависит только от украитнцев. В конце концов, кто знает будущие? Кацапы подписали с японцами мирный договор, при посредничестве США, утратив при этом части своих тер-ий. И что дальше, история показала? Они вернули все свои тер-ии с бонусом, который им в 1905 и не снился. А вам бы лишь бы ныть, да ныть. Хватит ныть, ваше нытьё, уже достало весь мир, нытики.
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03.07.2025 00:26 Відповісти
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