США призупинили поставку Україні зброї, що вже була на складах у Польщі, - WSJ
Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про призупинення частини оборонної допомоги Україні стосувалося зброї, яка вже перебувала на складах у Польщі.
Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовників видання у Білому домі та Конгресі, у Польщі на момент призупинення постачань зброї Україні були, серед іншого, "понад два десятки ракет Patriot PAC-3, понад два десятки систем протиповітряної оборони Stinger, ракет повітря-земля Hellfire та понад 90 ракет повітря-повітря AIM".
Водночас у Пентагоні заявили, що не йдеться про повне припинення допомоги Україні.
Натомість Трампу будуть запропоновані варіанти продовження військової допомоги для України, які відповідають його меті щодо завершення війни.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.
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Як би дали можливість Пороху працювати з 2022 то зброї булоб на порядок більше.
Віриш/не віриш а подія/причина - насідок чітко простежуються з 2019,і осбливо після 2022!
І як ти не бачиш фактів?! Нерозумію!
А рудий чи смарагдовій - мені по цимбалах!
Будуть з гризти горлянки рашистським окупантам зубами.
Щоб ти здох, агент пуйла - Трамп.
Рівно 144 роки тому (12 циклів по 12 років), якийсь франт, незадоволений тим, що недавнообраний президент Ґарфілд пообіцяв йому "жирну" посаду і не виконав обіцянку, витягнув пістолет і вистрелив у Ґарфілда.
Через півтора місяці президент помер.
Так і у трампона хтось обойму розрядить. Ворогів у нього вдосталь.
Чудовий план !
Олухи, вас всех поимели, ободрали и слили. А теперь наблюдайте, как Европа начнет отмораживаться, как санкции с кацапов снимут быстренько, не удивлюсь даже, если краснов ленд лиз рашке организует.
Маячня - якби мета була у цьому - СПОЧАТКУ зуби б запропоновані ваніанти, а ПОТІМ замінялася б допомога.
А раптова зупинка у тому числі навіть у Польщі - це знову якийсь неплановий бзік кацапської агентури.