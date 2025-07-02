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Новини допомога Україні від США Трамп призупинив допомогу Україні
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США призупинили поставку Україні зброї, що вже була на складах у Польщі, - WSJ

США зупинили постачання Україні зброї

Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про призупинення частини оборонної допомоги Україні стосувалося зброї, яка вже перебувала на складах у Польщі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників видання у Білому домі та Конгресі, у Польщі на момент призупинення постачань зброї Україні були, серед іншого, "понад два десятки ракет Patriot PAC-3, понад два десятки систем протиповітряної оборони Stinger, ракет повітря-земля Hellfire та понад 90 ракет повітря-повітря AIM".

Водночас у Пентагоні заявили, що не йдеться про повне припинення допомоги Україні.

Натомість Трампу будуть запропоновані варіанти продовження військової допомоги для України, які відповідають його меті щодо завершення війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгресмен-республіканець Фіцпатрік просить Трампа про екстрений брифінг щодо призупинення допомоги Україн

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина оборонної допомоги від США була зупинена на шляху до України, - FT

Автор: 

зброя (7574) Польща (8674) допомога (8496) США (23632)


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Топ коментарі
+17
Угода по рідкоземельним мінералам набирає обертів..
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02.07.2025 21:47 Відповісти
+14
Наслідки потужного візиту Єрмака до США,та чудового спілкуваня незламного Боневтіка з президентом Трампом
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02.07.2025 21:46 Відповісти
+11
буде треба вони і Ізраїль через *** кинуть.
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02.07.2025 21:46 Відповісти
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***, чиї вони союзники?
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02.07.2025 21:41 Відповісти
Ізраїлю
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02.07.2025 21:42 Відповісти
буде треба вони і Ізраїль через *** кинуть.
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02.07.2025 21:46 Відповісти
Добре, коли кинуть напишеш мені в особисті щоб не пропустити таке , бо є відчуття що скоріше комета галея налетить на вісь землі
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02.07.2025 21:49 Відповісти
Це стається кожен раз, коли до влади у США приходять деми. А тепер коли респи перетворилися на Мага, з яких половина теж про арабська то комета схоже десь близенько
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02.07.2025 22:01 Відповісти
Ти неуважно читаєш новини , це вже сталося з подачі трумпа , просто кидок трішки у іншій формі аніж відносно України .
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02.07.2025 22:35 Відповісти
Тампон і 85% американської еліти -хабарники і у їхніх рках сконцентровано майже всі багатства США.
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02.07.2025 22:20 Відповісти
Вже кинули , коли заборонили аятоллу кокнути .
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02.07.2025 22:33 Відповісти
не тільки Ізраїлю. також інших країн, у яких є статус головного союзника США поза блоком НАТО. ну і відповідно також усіх союзників США по блоку НАТО..
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02.07.2025 22:29 Відповісти
Якщо у рудого діда зять був би українцем, а не евреєм, то він може б Україні допомогав. а так і всі друзі, і родичам, і усі ниють як конче потрібно Ізраїлю допомогти... Та й Іран як ціль дуже легка
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02.07.2025 22:56 Відповісти
а є якийсь документ де вони наші союзники?
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02.07.2025 22:20 Відповісти
США підписанти будапештського меморандумах.Вам це щось говорить😄?
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02.07.2025 22:21 Відповісти
ти його хоч колись читав? і взагалі значення слова "меморандум" знаєш? союзники тут до чого?
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02.07.2025 22:27 Відповісти
Вони ж не напали на Україну, отже, нічого і не порушили.
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02.07.2025 22:56 Відповісти
Соглашение о минералах подходит?
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02.07.2025 22:50 Відповісти
ніяким чином, де там про союзництво у збройному конфлікті?
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02.07.2025 22:59 Відповісти
Так хай клован зараз цією угодою ракети і перехоплює. Воно ж гадало що якщо діда в дупу цілувати, то він буде допомогати. А діді просто на туалетному папірі заощаджує.
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02.07.2025 23:01 Відповісти
Нема слів, тільки матюки...
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02.07.2025 21:42 Відповісти
Наслідки потужного візиту Єрмака до США,та чудового спілкуваня незламного Боневтіка з президентом Трампом
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02.07.2025 21:46 Відповісти
ніби якби не йермак і лідор то Україну зброєю завалили? сам то в це віриш?
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02.07.2025 21:48 Відповісти
Льошик на зміні
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02.07.2025 21:51 Відповісти
Не завалили б, але мабуть і не призупиняли
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02.07.2025 21:51 Відповісти
Мабуть? Мабуть ти ботік руснявий?
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02.07.2025 22:12 Відповісти
Якби не обрали Янелоха Боневтіковича замість Пороха то повномаштабна війна(навіть розпочавшись!) закінчилась в 2023 на кордонах 2013(1918?) років.
Як би дали можливість Пороху працювати з 2022 то зброї булоб на порядок більше.
Віриш/не віриш а подія/причина - насідок чітко простежуються з 2019,і осбливо після 2022!
І як ти не бачиш фактів?! Нерозумію!
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02.07.2025 21:59 Відповісти
Як би в сина твоїх батьків були мізки - він би ніколи не став ботом-підкацапником !
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02.07.2025 22:01 Відповісти
Чудово замальовав свій шлях NNN!
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02.07.2025 22:07 Відповісти
про які кордони 1918-го року ти тут ліпиш? ти що, реально притрушений? чи вдаєш тут з себе притрушеного? так, якби обрали у 19-му Пороха, то великої війни могло би і не бути. маринувались би кацапи з тими ордло і далі, надіючись, що після каденції Пороха зможуть до влади привести чергового свого Бойка, Мураєва чи Шарія..
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02.07.2025 22:48 Відповісти
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02.07.2025 22:16 Відповісти
Якщо у цю діаграму додати стовпчики допомоги від США , то , повір , на фоні синеньких їх і видно не буде (( Що там до 2022 - спальні мішки чи сотня джавелінів з умовою не використовувати їх на передовій ? ((
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02.07.2025 22:40 Відповісти
ви забули сухпайки .
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02.07.2025 22:44 Відповісти
Дякую що нагадали . Це було свого часу темою для роликів у тік тоці , а дехто на тих пайках собі статок нажив , розпродуючи цивільним ((
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02.07.2025 22:55 Відповісти
Якщо допомога від США до 2022 була малою (коли Зе майже 3 роки був при владі), то її наступне збільшення зумовлено не заслугами Зе, а війною.
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02.07.2025 22:45 Відповісти
Я не про заслуги , а про її розміри . До речі , при Порошенкові американці нам так само "допомагали " , а війна з 2014 (( Я не за зєлю топлю , а просто констатую що "пухнастість " янкі на рівні повного облисіння , їхні "папєрєдніки" сцялися бо ***** "на них нападьот" , а рудий агент краснов взагалі відкрито на кацапню працює.
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02.07.2025 22:54 Відповісти
наслідки обрання жителями Техаса одного рудого пі---са
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02.07.2025 22:01 Відповісти
Спочатку цим відзначились 73% громадян України!
А рудий чи смарагдовій - мені по цимбалах!
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02.07.2025 22:04 Відповісти
Воно то і ти правий , але коли до зеленого додати рудого , то якраз виходить колір поносу ((
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02.07.2025 22:41 Відповісти
Угода по рідкоземельним мінералам набирає обертів..
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02.07.2025 21:47 Відповісти
Схоже не вдалося смарагдовому по вухам Трампа проїхатися, це не 73%
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02.07.2025 21:50 Відповісти
Теж пора призупиняти сказати нам самим не хватає
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02.07.2025 22:26 Відповісти
Рижий уйобок навіть не розуміє, що українці будуть захищати свою землю, своїх сім'ї, своїх дітей навіть голими руками без зброї.
Будуть з гризти горлянки рашистським окупантам зубами.
Щоб ти здох, агент пуйла - Трамп.
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02.07.2025 21:50 Відповісти
Здохне.

Рівно 144 роки тому (12 циклів по 12 років), якийсь франт, незадоволений тим, що недавнообраний президент Ґарфілд пообіцяв йому "жирну" посаду і не виконав обіцянку, витягнув пістолет і вистрелив у Ґарфілда.

Через півтора місяці президент помер.

Так і у трампона хтось обойму розрядить. Ворогів у нього вдосталь.
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02.07.2025 21:55 Відповісти
навіщо та обойма - fpv на оптиці справиться якісніше і безпечніше для оператора , думаю , що цей досвід американці вже освоїли.
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02.07.2025 22:43 Відповісти
Черги у ТЦК стоятимуть?
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02.07.2025 23:02 Відповісти
Але ж вава заявив про хід переговорів, переговори ж не призупинені
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02.07.2025 21:50 Відповісти
Їх веде найвеличнвший завгосп ОПи, якого на поріг не пускать. Ось і маємо, повний ігнор України та цілювання в ясна з ******.
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02.07.2025 21:59 Відповісти
Може на тому гольфі Трампа хтось клюшкою по бошці переїбав - бо дії якісь неадекватні
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02.07.2025 21:50 Відповісти
Список организаций РФ, с которых президент США снял санкции: Центральный банк Российской Федерации; Сбербанк России; Газпромбанк; Внешэкономбанк; Совкомбанк; Банк ВТБ; Альфа-Банк; Росбанк; Банк Зенит; Банк Санкт-Петербург; Национальный клиринговый центр (НКЦ).
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02.07.2025 22:16 Відповісти
АІМ-9 будуть повертать у США, бо чекають масованого авіаційного удару по Техасу з боку Мексики.
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02.07.2025 21:50 Відповісти
Не будуть, терміни зберігання спливли, підуть під утилізацію, як і AIM9, AIM120, Hellfire, Stinger
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02.07.2025 22:17 Відповісти
не має значення куди вони підуть. Головне що не в Україну. Треба ж якось тиснути. Не на росію ж.
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02.07.2025 22:30 Відповісти
угоду про надра - розірвати, та треба почати виробництво хімічної та ядерної зброї
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02.07.2025 21:53 Відповісти
Ага, в твоїй Голландії
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02.07.2025 22:01 Відповісти
Це VPN, я в Україні.
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02.07.2025 22:04 Відповісти
І отримати ПО ПОВНІЙ санкції від США , Європи і Китаю ... ?!
Чудовий план !
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02.07.2025 22:03 Відповісти
У вас є альтернатива для війни з ядерною країною з великим запасом м'яса? Санкцій не буде, якщо зробити все з розумом.
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02.07.2025 22:06 Відповісти
Де можна в нас організувати склади убезпечені від обстрілів?
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02.07.2025 22:43 Відповісти
Ніде. Задоволений ? ((
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02.07.2025 22:45 Відповісти
Всьо йде за планом перемоги.
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02.07.2025 21:59 Відповісти
Тобто ракети для патріот не входять в мирний план трампа, бо вони дадуть нам шанс захистити себе а це не дозволяє закінчити війну через нашу капітуляцію та получити нобелівську премію мира. Так пане трамп? І де в цьому разі Сенат та Конгрес які мабуть і це дозволять цьому недопризеденту цієї колись великої країни яка тепер повністю лягла під путіна. Ще і санкції деякі почав відміняти.
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02.07.2025 22:01 Відповісти
в що ви не думали що шестикратный банкрот буде сосати у пуйла
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02.07.2025 22:01 Відповісти
Кто еще тут не согласен, что слили? А ну расскажите мне про, чому не державною?!
Олухи, вас всех поимели, ободрали и слили. А теперь наблюдайте, как Европа начнет отмораживаться, как санкции с кацапов снимут быстренько, не удивлюсь даже, если краснов ленд лиз рашке организует.
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02.07.2025 22:07 Відповісти
"вас" , а тебе це не стосується ...?
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02.07.2025 22:12 Відповісти
Пішло в дупу какцаапське лайно разом з ****** усіма какцапами та трямплом
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02.07.2025 22:57 Відповісти
Є такий старий фільм про терористів та проблеми америки з арабпми -Осада, там Вашингтон грає та Вілліс..так там є терорист який тепер тероризує Америки і одна діюча особа розповідає, що вони, американці , його готувалм а потім...не те щоб ми його продали, тільки перестали допомогати..в цієї фразі вся сутність америки-не те щоб продали, тільки перестали допомогати.
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02.07.2025 22:10 Відповісти
Тобто якщо ***** буде масовано бити ракетами по українським містам це і є мирний план Тампона? До вас ще не дійшло що ваші переговори і постійні розмови про мирний план вилазять боком? Може потрібно вже говорити про війну до перемоги. І тоді і наші партнери будуть на щось розраховувати і нам допомагати адекватно
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02.07.2025 22:12 Відповісти
Щоб говорити про "війну до перемоги" треба робити те , на що ЖОДНА українська влада ніколи не піде !
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02.07.2025 22:18 Відповісти
Американцы имеют право перестать помогать, когда захотят. Они итак помогли очень много. В ноги нужно им кланяться и благодарить за спасения навалы за 3 года. Это «русско-украинская война», а не «американско-русская» и, кстати, не «европейско-русская». Всё, что дают сейчас европейцы и давали до сегодняшнего дня американцы, это просто помощь от жалости из-за несправедливости к слабому. Но всё это, тем не менее, носит добровольный характер: никто никому не должен. И если вы, к примеру, прекратите помогать вопрошающему вас и после долгой помощи ему решили прекратить ту помощь, то он не должен после этого накидываться на вас с проклятиями и нецензурной бранью. А только благодарить за всю прошлую помощь и кланяться, кланяться, кланяться...
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02.07.2025 22:34 Відповісти
А Будапештский Меморандум, тогда нужно вьіставлять счет, гарантам безопасности, за разоружение Украиньі, сколько одна шахта с 9 єтажной ракетатой ядерной стоит? А сколько их из Украиньі под давлением США вьівезли и кудаив Россию!!! А теперь основной гарант отказьівается от своих гарантий.
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02.07.2025 22:55 Відповісти
Там не было ни одной из гарантий. Были лишь намерения встретиться и обсудить гарантии в случае чего? Уж сколько об этом говорить! Украинцы сами отдали советское ЯО в обмен на предполагаемую дружбу. Грубо говоря, из-за страха и желания быть «хорошим» перед Западом. Всё.
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02.07.2025 23:02 Відповісти
Донні й путлер вже домовились про наступний обстріл…
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02.07.2025 22:24 Відповісти
Ну хоч один сміливець знайдеться,щоб як Хрущов ботинком по трибуні в ООН,і ВИМАГАТИ від США виконати свої гарантії!!! Чого ми повині просити,ми повині ВИМАГАТИ!!!
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02.07.2025 22:25 Відповісти
"Натомість Трампу будуть запропоновані варіанти продовження військової допомоги для України, які відповідають його меті щодо завершення війни. "

Маячня - якби мета була у цьому - СПОЧАТКУ зуби б запропоновані ваніанти, а ПОТІМ замінялася б допомога.
А раптова зупинка у тому числі навіть у Польщі - це знову якийсь неплановий бзік кацапської агентури.
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02.07.2025 22:29 Відповісти
 
 