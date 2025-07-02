США призупинили поставку Україні зброї, що вже була на складах у Польщі, - WSJ

Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про призупинення частини оборонної допомоги Україні стосувалося зброї, яка вже перебувала на складах у Польщі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників видання у Білому домі та Конгресі, у Польщі на момент призупинення постачань зброї Україні були, серед іншого, "понад два десятки ракет Patriot PAC-3, понад два десятки систем протиповітряної оборони Stinger, ракет повітря-земля Hellfire та понад 90 ракет повітря-повітря AIM".

Водночас у Пентагоні заявили, що не йдеться про повне припинення допомоги Україні.

Натомість Трампу будуть запропоновані варіанти продовження військової допомоги для України, які відповідають його меті щодо завершення війни.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

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