Конгресмен-республіканець Фіцпатрік просить Трампа про екстрений брифінг щодо призупинення допомоги Україні

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік закликав листом президента США Дональда Трампа провести екстрений брифінг для Конгресу щодо призупинення постачання для України важливої військової допомоги.

Текст листа опублікував колишній журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, інформує Цензор.НЕТ.

Республіканець зазначив, що стурбований новинами про те, що США призупинили постачання Україні вже погодженої допомоги у ситуації, коли Росія продовжує літню наступальну кампанію та посилила повітряні удари по українських містах.

"Хоча США потрібно посилювати нашу оборонно-промислову базу всередині країни, ми маємо і повинні водночас надавати критично потрібну допомогу нашим союзникам, які захищають свою свободу від варварського вторгнення диктаторів. Не робити і того й іншого – неприйнятно", - наголошує конгресмен.

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Фіцпатрік зауважив, що Україна бореться не лише за свою свободу, а й увесь демократичний світ.

"Зараз вирішальний момент: на хоробрість України потрібно і далі реагувати діями, і США мають зберегти лідерську роль… У захисті свободи не може бути напівзаходів", - додає американський посадовець.

"Із повагою прошу про терміновий брифінг Білого дому та Міністерства оборони щодо останніх переглядів Пентагоном наших запасів зброї та боєприпасів, а також рішення щодо призупинення критично потрібної й рятівної військової допомоги Україні", - резюмував Фіцпатрік.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

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