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Новини допомога Україні від США Трамп призупинив допомогу Україні
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Конгресмен-республіканець Фіцпатрік просить Трампа про екстрений брифінг щодо призупинення допомоги Україні

США допомога - Фіцпатрік просить Трампа про брифінг щодо України

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік закликав листом президента США Дональда Трампа провести екстрений брифінг для Конгресу щодо призупинення постачання для України важливої військової допомоги.

Текст листа опублікував колишній журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, інформує Цензор.НЕТ.

Республіканець зазначив, що стурбований новинами про те, що США призупинили постачання Україні вже погодженої допомоги у ситуації, коли Росія продовжує літню наступальну кампанію та посилила повітряні удари по українських містах.

"Хоча США потрібно посилювати нашу оборонно-промислову базу всередині країни, ми маємо і повинні водночас надавати критично потрібну допомогу нашим союзникам, які захищають свою свободу від варварського вторгнення диктаторів. Не робити і того й іншого – неприйнятно", - наголошує конгресмен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Європі були приголомшені рішенням США призупинити поставки зброї Україні, - Bloomberg

Фіцпатрік зауважив, що Україна бореться не лише за свою свободу, а й увесь демократичний світ.

"Зараз вирішальний момент: на хоробрість України потрібно і далі реагувати діями, і США мають зберегти лідерську роль… У захисті свободи не може бути напівзаходів", - додає американський посадовець.

"Із повагою прошу про терміновий брифінг Білого дому та Міністерства оборони щодо останніх переглядів Пентагоном наших запасів зброї та боєприпасів, а також рішення щодо призупинення критично потрібної й рятівної військової допомоги Україні", - резюмував Фіцпатрік.

Дивіться також: Україна з’ясовує всі деталі щодо постачання оборонної підтримки, у тому числі компонента ППО від США, - Зеленський. ВIДЕО

США допомога - Фіцпатрік просить Трампа про брифінг щодо України

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Також читайте: Кожна затримка США військової допомоги Україні коштує життів, пауза має завершитися якнайшвидше, - духовний радник Трампа Бернс

Автор: 

Конгрес США (1244) допомога (8496) США (23632) Фіцпатрік Браян (1)


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Топ коментарі
+12
Хоч один адекватний. Іншим пофігу, бо у випадку знищення України для них не буде жодних наслідків - адже яз видурили.
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02.07.2025 21:10 Відповісти
+8
Нагуя той брифінг?
Хочете ще раз почути про "чудове зупинення допомоги"?
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02.07.2025 21:09 Відповісти
+5
Було вже таке в історії. Дует гітлер-сталін відомо до чого призвів. Врятувало людство те, що не було тоді ще ЯЗ. Дует путін-трамп, якщо їх не зупинити, призведуть до ядерної війни, останньої в історії людства.
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02.07.2025 21:07 Відповісти
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Було вже таке в історії. Дует гітлер-сталін відомо до чого призвів. Врятувало людство те, що не було тоді ще ЯЗ. Дует путін-трамп, якщо їх не зупинити, призведуть до ядерної війни, останньої в історії людства.
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02.07.2025 21:07 Відповісти
От тільки нема ніякого дуету у цих двох. Є просто два маразматика з манією величі і комплексом Бога.
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02.07.2025 21:24 Відповісти
і + в цих маразматів до#уїща ядрьоних бомбів
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02.07.2025 21:54 Відповісти
Нагуя той брифінг?
Хочете ще раз почути про "чудове зупинення допомоги"?
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02.07.2025 21:09 Відповісти
Не просто чудове а ще й велике.
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02.07.2025 22:45 Відповісти
Хоч один адекватний. Іншим пофігу, бо у випадку знищення України для них не буде жодних наслідків - адже яз видурили.
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02.07.2025 21:10 Відповісти
Там багато таких, саме тому Трамп не автократ. І не стане.
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02.07.2025 21:27 Відповісти
Грему зараз мабуть ппц як обідно, його же босс, кинув його через ***, а ше санкціі послабив замість посилити, хреново в гольф ргав мабуть! Трамп повірив в себе, і шо більшість в конгресі після просування налоговоі реформи в него в кармані, але вівці з вовками тра вітділювати, подивимося шо вийде, бо є опаска шо з цим рішенням він їх змішав до купи!
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02.07.2025 22:43 Відповісти
Як шо цей брифінг аідбудетмя, то мабуть Трамно назове його прекрасним.
А подія очикувана, чи не так, скажите ті хто тут рвав на собі ісподне разом зі сракою за Трампа та покладав на нього велики надії.
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02.07.2025 21:10 Відповісти
Чудова робота! Цей перелік складено на замовлення? Чиє? Чи Urs працювало для душі, по заклику серця так би мовити? І не розказуйте мені, що послід нквдістів та стукачів не квітне буйним цвітом в Україні. Мерзенно.
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02.07.2025 21:47 Відповісти
так, мерзенно коли всі "перевзуваються". Через років п'ять у нас не знайдеш жодного, хто голосував у 19-му за зелене шапіто. Також, як і у вас того, хто голосував за трампа з його балаганом. Але майте на увазі - не у всіх память як у гупі.
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02.07.2025 21:56 Відповісти
У нас в 2024 голосувало більше ніж в 2016. Ще задовго до Трампа пощезали наліпки на машинах Байден-Камала. Бо країна опилилась в лайні, але вам про це не казали. Щодо українців, то в соцмережах досі повно тих, хто молиться на Зе і готовий цілувати його дупу. Але повернемось до наших баранів: спецзамовлення?
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02.07.2025 22:12 Відповісти
а що, не потрібно пам'ятати про тих, хто агітував за ворогів? Чи Трамп вам - не ворог?
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02.07.2025 22:16 Відповісти
мене кількіть ваших баранів не цікавить, бо у на своїх повно, які тут на форумі роками просувають свою адженду ще з часів пригожинського ольгіно. Тому краще за своїми баранами слідкуйте.
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02.07.2025 22:19 Відповісти
Ці волання нічого не дадуть.
Взагалі то потрібен імпічмент агенту кгб Краснову.
А для цього притомні респи-рейганісти для початку повинні об'єднатись в окрему фракцію в Конгресі, аж до того, щоб йти на вибори окремо від магашистів.

Хто би їм міг пояснити таку істину?

До речі, а що з цього приводу каже Вікторія Спартц? Хто щось чув?
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02.07.2025 21:11 Відповісти
В начале апреля американский ВПК понес громадные убытки из-за остановки поставок оружия в Украину потом бегали их представители по всему ЕС и просили прекратить отказываться от размещения заказов на штатовских заводах.Теперь репутация ВПК будет добита окончательно и деньги на новое оружие уйдут к конкурентам.
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02.07.2025 21:12 Відповісти
Макрон вже звернувся до низки європейських держав з проханням переорієнувати передбачені фінансування на виробництво "петріотів" нa SAMP-T.
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02.07.2025 21:34 Відповісти
а бібізяна читати вміє? Чи він тільки малюнки дивиться? То , нехай побачить як виглядає ********** шістка
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02.07.2025 21:12 Відповісти
Невже серед конгресменів ще залишилися порядні люди? Чи засуджує Фіцпатрік політику неадекватного обранця американських виборців Трампа на потурання світовому Злу?
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02.07.2025 21:20 Відповісти
наступний крок трумпа - зняття санкцій з мразії
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02.07.2025 21:20 Відповісти
Таких конгресменів там одиниці.Все одно більшість під рижим клоуном і це його рішення,проти якого вони не підуть.Конгрес це вже те саме що Дума в рашці-організація для штамповки указів президента.Тому нема іншого виходу як посилати і сша і рашку,мінувати АЕС і відновлювати там ядерну зброю.
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02.07.2025 21:21 Відповісти
Потужно зєля обівсрався
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02.07.2025 21:27 Відповісти
Окозамилювання - показати шо Конгрес ше шось значить
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02.07.2025 21:55 Відповісти
А припинення передачi розвiдноi iнформацii забули? Яка недоработка керiвництва США!!!
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02.07.2025 22:17 Відповісти
Руде Донні розкаже про чудове та величне припинення допомоги,і що це ,ще одна перемога Америки за його правління!!!
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02.07.2025 22:32 Відповісти
 
 