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Новости помощь Украине от США Трамп приостановил помощь Украине
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Конгрессмен-республиканец Фитцпатрик просит Трампа о экстренном брифинге относительно приостановления помощи Украине

США помощь - Фитцпатрик просит Трампа о брифинге по Украине

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик призвал письмом президента США Дональда Трампа провести экстренный брифинг для Конгресса относительно приостановления поставок для Украины важной военной помощи.

Текст письма опубликовал бывший журналист "Голоса Америки" Остап Яриш, информирует Цензор.НЕТ.

Республиканец отметил, что обеспокоен новостями о том, что США приостановили поставки Украине уже согласованной помощи в ситуации, когда Россия продолжает летнюю наступательную кампанию и усилила воздушные удары по украинским городам.

"Хотя США нужно усиливать нашу оборонно-промышленную базу внутри страны, мы должны одновременно оказывать критически нужную помощь нашим союзникам, которые защищают свою свободу от варварского вторжения диктаторов. Не делать и того и другого - неприемлемо", - отмечает конгрессмен.

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Фицпатрик отметил, что Украина борется не только за свою свободу, но и весь демократический мир.

"Сейчас решающий момент: на храбрость Украины нужно и дальше реагировать действиями, и США должны сохранить лидерскую роль... В защите свободы не может быть полумер", - добавляет американский чиновник.

"С уважением прошу о срочном брифинге Белого дома и Министерства обороны относительно последних просмотров Пентагоном наших запасов оружия и боеприпасов, а также решения о приостановлении критически нужной и спасительной военной помощи Украине", - резюмировал Фицпатрик.

Смотрите также: Украина выясняет все детали относительно поставок оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО от США, - Зеленский. ВИДЕО

США помощь - Фитцпатрик просит Трампа о брифинге по Украине

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США относительно приостановки оборонной помощи.

Также читайте: Каждая задержка США военной помощи Украине стоит жизней, пауза должна завершиться как можно быстрее, - духовный советник Трампа Бернс

Автор: 

Конгресс США (1251) помощь (7912) США (27348) Фицпатрик Браян (1)


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Топ комментарии
+12
Хоч один адекватний. Іншим пофігу, бо у випадку знищення України для них не буде жодних наслідків - адже яз видурили.
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02.07.2025 21:10 Ответить
+8
Нагуя той брифінг?
Хочете ще раз почути про "чудове зупинення допомоги"?
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02.07.2025 21:09 Ответить
+5
Було вже таке в історії. Дует гітлер-сталін відомо до чого призвів. Врятувало людство те, що не було тоді ще ЯЗ. Дует путін-трамп, якщо їх не зупинити, призведуть до ядерної війни, останньої в історії людства.
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02.07.2025 21:07 Ответить
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Було вже таке в історії. Дует гітлер-сталін відомо до чого призвів. Врятувало людство те, що не було тоді ще ЯЗ. Дует путін-трамп, якщо їх не зупинити, призведуть до ядерної війни, останньої в історії людства.
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02.07.2025 21:07 Ответить
От тільки нема ніякого дуету у цих двох. Є просто два маразматика з манією величі і комплексом Бога.
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02.07.2025 21:24 Ответить
і + в цих маразматів до#уїща ядрьоних бомбів
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02.07.2025 21:54 Ответить
Нагуя той брифінг?
Хочете ще раз почути про "чудове зупинення допомоги"?
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02.07.2025 21:09 Ответить
Не просто чудове а ще й велике.
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02.07.2025 22:45 Ответить
Хоч один адекватний. Іншим пофігу, бо у випадку знищення України для них не буде жодних наслідків - адже яз видурили.
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02.07.2025 21:10 Ответить
Там багато таких, саме тому Трамп не автократ. І не стане.
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02.07.2025 21:27 Ответить
Грему зараз мабуть ппц як обідно, його же босс, кинув його через ***, а ше санкціі послабив замість посилити, хреново в гольф ргав мабуть! Трамп повірив в себе, і шо більшість в конгресі після просування налоговоі реформи в него в кармані, але вівці з вовками тра вітділювати, подивимося шо вийде, бо є опаска шо з цим рішенням він їх змішав до купи!
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02.07.2025 22:43 Ответить
Як шо цей брифінг аідбудетмя, то мабуть Трамно назове його прекрасним.
А подія очикувана, чи не так, скажите ті хто тут рвав на собі ісподне разом зі сракою за Трампа та покладав на нього велики надії.
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02.07.2025 21:10 Ответить
Чудова робота! Цей перелік складено на замовлення? Чиє? Чи Urs працювало для душі, по заклику серця так би мовити? І не розказуйте мені, що послід нквдістів та стукачів не квітне буйним цвітом в Україні. Мерзенно.
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02.07.2025 21:47 Ответить
так, мерзенно коли всі "перевзуваються". Через років п'ять у нас не знайдеш жодного, хто голосував у 19-му за зелене шапіто. Також, як і у вас того, хто голосував за трампа з його балаганом. Але майте на увазі - не у всіх память як у гупі.
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02.07.2025 21:56 Ответить
У нас в 2024 голосувало більше ніж в 2016. Ще задовго до Трампа пощезали наліпки на машинах Байден-Камала. Бо країна опилилась в лайні, але вам про це не казали. Щодо українців, то в соцмережах досі повно тих, хто молиться на Зе і готовий цілувати його дупу. Але повернемось до наших баранів: спецзамовлення?
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02.07.2025 22:12 Ответить
а що, не потрібно пам'ятати про тих, хто агітував за ворогів? Чи Трамп вам - не ворог?
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02.07.2025 22:16 Ответить
мене кількіть ваших баранів не цікавить, бо у на своїх повно, які тут на форумі роками просувають свою адженду ще з часів пригожинського ольгіно. Тому краще за своїми баранами слідкуйте.
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02.07.2025 22:19 Ответить
Ці волання нічого не дадуть.
Взагалі то потрібен імпічмент агенту кгб Краснову.
А для цього притомні респи-рейганісти для початку повинні об'єднатись в окрему фракцію в Конгресі, аж до того, щоб йти на вибори окремо від магашистів.

Хто би їм міг пояснити таку істину?

До речі, а що з цього приводу каже Вікторія Спартц? Хто щось чув?
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02.07.2025 21:11 Ответить
В начале апреля американский ВПК понес громадные убытки из-за остановки поставок оружия в Украину потом бегали их представители по всему ЕС и просили прекратить отказываться от размещения заказов на штатовских заводах.Теперь репутация ВПК будет добита окончательно и деньги на новое оружие уйдут к конкурентам.
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02.07.2025 21:12 Ответить
Макрон вже звернувся до низки європейських держав з проханням переорієнувати передбачені фінансування на виробництво "петріотів" нa SAMP-T.
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02.07.2025 21:34 Ответить
а бібізяна читати вміє? Чи він тільки малюнки дивиться? То , нехай побачить як виглядає ********** шістка
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02.07.2025 21:12 Ответить
Невже серед конгресменів ще залишилися порядні люди? Чи засуджує Фіцпатрік політику неадекватного обранця американських виборців Трампа на потурання світовому Злу?
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02.07.2025 21:20 Ответить
наступний крок трумпа - зняття санкцій з мразії
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02.07.2025 21:20 Ответить
Таких конгресменів там одиниці.Все одно більшість під рижим клоуном і це його рішення,проти якого вони не підуть.Конгрес це вже те саме що Дума в рашці-організація для штамповки указів президента.Тому нема іншого виходу як посилати і сша і рашку,мінувати АЕС і відновлювати там ядерну зброю.
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02.07.2025 21:21 Ответить
Потужно зєля обівсрався
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02.07.2025 21:27 Ответить
Окозамилювання - показати шо Конгрес ше шось значить
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02.07.2025 21:55 Ответить
А припинення передачi розвiдноi iнформацii забули? Яка недоработка керiвництва США!!!
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02.07.2025 22:17 Ответить
Руде Донні розкаже про чудове та величне припинення допомоги,і що це ,ще одна перемога Америки за його правління!!!
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02.07.2025 22:32 Ответить
 
 