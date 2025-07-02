Конгрессмен-республиканец Фитцпатрик просит Трампа о экстренном брифинге относительно приостановления помощи Украине

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик призвал письмом президента США Дональда Трампа провести экстренный брифинг для Конгресса относительно приостановления поставок для Украины важной военной помощи.

Текст письма опубликовал бывший журналист "Голоса Америки" Остап Яриш, информирует Цензор.НЕТ.

Республиканец отметил, что обеспокоен новостями о том, что США приостановили поставки Украине уже согласованной помощи в ситуации, когда Россия продолжает летнюю наступательную кампанию и усилила воздушные удары по украинским городам.

"Хотя США нужно усиливать нашу оборонно-промышленную базу внутри страны, мы должны одновременно оказывать критически нужную помощь нашим союзникам, которые защищают свою свободу от варварского вторжения диктаторов. Не делать и того и другого - неприемлемо", - отмечает конгрессмен.

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Фицпатрик отметил, что Украина борется не только за свою свободу, но и весь демократический мир.

"Сейчас решающий момент: на храбрость Украины нужно и дальше реагировать действиями, и США должны сохранить лидерскую роль... В защите свободы не может быть полумер", - добавляет американский чиновник.

"С уважением прошу о срочном брифинге Белого дома и Министерства обороны относительно последних просмотров Пентагоном наших запасов оружия и боеприпасов, а также решения о приостановлении критически нужной и спасительной военной помощи Украине", - резюмировал Фицпатрик.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США относительно приостановки оборонной помощи.

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