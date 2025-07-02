РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11391 посетитель онлайн
Новости помощь Украине от США Трамп приостановил помощь Украине
4 308 77

США приостановили поставку Украине оружия, которое уже было на складах в Польше, - WSJ

США приостановили поставки оружия Украине

Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановлении части оборонной помощи Украине касалось оружия, которое уже находилось на складах в Польше.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников издания в Белом доме и Конгрессе, в Польше на момент приостановления поставок оружия Украине были, среди прочего, "более двух десятков ракет Patriot PAC-3, более двух десятков систем противовоздушной обороны Stinger, ракет воздух-земля Hellfire и более 90 ракет воздух-воздух AIM".

В то же время в Пентагоне заявили, что речь не идет о полном прекращении помощи Украине.

Зато Трампу будут предложены варианты продолжения военной помощи для Украины, которые соответствуют его цели по завершению войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгрессмен-республиканец Фицпатрик просит Трампа об экстренном брифинге по приостановлению помощи Украине

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США относительно приостановки оборонной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть оборонной помощи от США была остановлена на пути в Украину, - FT

Автор: 

оружие (10294) Польша (8549) помощь (7912) США (27348)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Угода по рідкоземельним мінералам набирає обертів..
показать весь комментарий
02.07.2025 21:47 Ответить
+14
Наслідки потужного візиту Єрмака до США,та чудового спілкуваня незламного Боневтіка з президентом Трампом
показать весь комментарий
02.07.2025 21:46 Ответить
+12
буде треба вони і Ізраїль через *** кинуть.
показать весь комментарий
02.07.2025 21:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***, чиї вони союзники?
показать весь комментарий
02.07.2025 21:41 Ответить
Ізраїлю
показать весь комментарий
02.07.2025 21:42 Ответить
буде треба вони і Ізраїль через *** кинуть.
показать весь комментарий
02.07.2025 21:46 Ответить
Добре, коли кинуть напишеш мені в особисті щоб не пропустити таке , бо є відчуття що скоріше комета галея налетить на вісь землі
показать весь комментарий
02.07.2025 21:49 Ответить
Це стається кожен раз, коли до влади у США приходять деми. А тепер коли респи перетворилися на Мага, з яких половина теж про арабська то комета схоже десь близенько
показать весь комментарий
02.07.2025 22:01 Ответить
Ти неуважно читаєш новини , це вже сталося з подачі трумпа , просто кидок трішки у іншій формі аніж відносно України .
показать весь комментарий
02.07.2025 22:35 Ответить
Тампон і 85% американської еліти -хабарники і у їхніх рках сконцентровано майже всі багатства США.
показать весь комментарий
02.07.2025 22:20 Ответить
Вже кинули , коли заборонили аятоллу кокнути .
показать весь комментарий
02.07.2025 22:33 Ответить
не тільки Ізраїлю. також інших країн, у яких є статус головного союзника США поза блоком НАТО. ну і відповідно також усіх союзників США по блоку НАТО..
показать весь комментарий
02.07.2025 22:29 Ответить
Якщо у рудого діда зять був би українцем, а не евреєм, то він може б Україні допомогав. а так і всі друзі, і родичам, і усі ниють як конче потрібно Ізраїлю допомогти... Та й Іран як ціль дуже легка
показать весь комментарий
02.07.2025 22:56 Ответить
а є якийсь документ де вони наші союзники?
показать весь комментарий
02.07.2025 22:20 Ответить
США підписанти будапештського меморандумах.Вам це щось говорить😄?
показать весь комментарий
02.07.2025 22:21 Ответить
ти його хоч колись читав? і взагалі значення слова "меморандум" знаєш? союзники тут до чого?
показать весь комментарий
02.07.2025 22:27 Ответить
Вони ж не напали на Україну, отже, нічого і не порушили.
показать весь комментарий
02.07.2025 22:56 Ответить
Соглашение о минералах подходит?
показать весь комментарий
02.07.2025 22:50 Ответить
ніяким чином, де там про союзництво у збройному конфлікті?
показать весь комментарий
02.07.2025 22:59 Ответить
Так хай клован зараз цією угодою ракети і перехоплює. Воно ж гадало що якщо діда в дупу цілувати, то він буде допомогати. А діді просто на туалетному папірі заощаджує.
показать весь комментарий
02.07.2025 23:01 Ответить
Нема слів, тільки матюки...
показать весь комментарий
02.07.2025 21:42 Ответить
Наслідки потужного візиту Єрмака до США,та чудового спілкуваня незламного Боневтіка з президентом Трампом
показать весь комментарий
02.07.2025 21:46 Ответить
ніби якби не йермак і лідор то Україну зброєю завалили? сам то в це віриш?
показать весь комментарий
02.07.2025 21:48 Ответить
Льошик на зміні
показать весь комментарий
02.07.2025 21:51 Ответить
Не завалили б, але мабуть і не призупиняли
показать весь комментарий
02.07.2025 21:51 Ответить
Мабуть? Мабуть ти ботік руснявий?
показать весь комментарий
02.07.2025 22:12 Ответить
Якби не обрали Янелоха Боневтіковича замість Пороха то повномаштабна війна(навіть розпочавшись!) закінчилась в 2023 на кордонах 2013(1918?) років.
Як би дали можливість Пороху працювати з 2022 то зброї булоб на порядок більше.
Віриш/не віриш а подія/причина - насідок чітко простежуються з 2019,і осбливо після 2022!
І як ти не бачиш фактів?! Нерозумію!
показать весь комментарий
02.07.2025 21:59 Ответить
про які кордони 1918-го року ти тут ліпиш? ти що, реально притрушений? чи вдаєш тут з себе притрушеного? так, якби обрали у 19-му Пороха, то великої війни могло би і не бути. маринувались би кацапи з тими ордло і далі, надіючись, що після каденції Пороха зможуть до влади привести чергового свого Бойка, Мураєва чи Шарія..
показать весь комментарий
02.07.2025 22:48 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2025 22:16 Ответить
Якщо у цю діаграму додати стовпчики допомоги від США , то , повір , на фоні синеньких їх і видно не буде (( Що там до 2022 - спальні мішки чи сотня джавелінів з умовою не використовувати їх на передовій ? ((
показать весь комментарий
02.07.2025 22:40 Ответить
ви забули сухпайки .
показать весь комментарий
02.07.2025 22:44 Ответить
Дякую що нагадали . Це було свого часу темою для роликів у тік тоці , а дехто на тих пайках собі статок нажив , розпродуючи цивільним ((
показать весь комментарий
02.07.2025 22:55 Ответить
Якщо допомога від США до 2022 була малою (коли Зе майже 3 роки був при владі), то її наступне збільшення зумовлено не заслугами Зе, а війною.
показать весь комментарий
02.07.2025 22:45 Ответить
Я не про заслуги , а про її розміри . До речі , при Порошенкові американці нам так само "допомагали " , а війна з 2014 (( Я не за зєлю топлю , а просто констатую що "пухнастість " янкі на рівні повного облисіння , їхні "папєрєдніки" сцялися бо ***** "на них нападьот" , а рудий агент краснов взагалі відкрито на кацапню працює.
показать весь комментарий
02.07.2025 22:54 Ответить
наслідки обрання жителями Техаса одного рудого пі---са
показать весь комментарий
02.07.2025 22:01 Ответить
Спочатку цим відзначились 73% громадян України!
А рудий чи смарагдовій - мені по цимбалах!
показать весь комментарий
02.07.2025 22:04 Ответить
Воно то і ти правий , але коли до зеленого додати рудого , то якраз виходить колір поносу ((
показать весь комментарий
02.07.2025 22:41 Ответить
Угода по рідкоземельним мінералам набирає обертів..
показать весь комментарий
02.07.2025 21:47 Ответить
Схоже не вдалося смарагдовому по вухам Трампа проїхатися, це не 73%
показать весь комментарий
02.07.2025 21:50 Ответить
Теж пора призупиняти сказати нам самим не хватає
показать весь комментарий
02.07.2025 22:26 Ответить
Рижий уйобок навіть не розуміє, що українці будуть захищати свою землю, своїх сім'ї, своїх дітей навіть голими руками без зброї.
Будуть з гризти горлянки рашистським окупантам зубами.
Щоб ти здох, агент пуйла - Трамп.
показать весь комментарий
02.07.2025 21:50 Ответить
Здохне.

Рівно 144 роки тому (12 циклів по 12 років), якийсь франт, незадоволений тим, що недавнообраний президент Ґарфілд пообіцяв йому "жирну" посаду і не виконав обіцянку, витягнув пістолет і вистрелив у Ґарфілда.

Через півтора місяці президент помер.

Так і у трампона хтось обойму розрядить. Ворогів у нього вдосталь.
показать весь комментарий
02.07.2025 21:55 Ответить
навіщо та обойма - fpv на оптиці справиться якісніше і безпечніше для оператора , думаю , що цей досвід американці вже освоїли.
показать весь комментарий
02.07.2025 22:43 Ответить
Черги у ТЦК стоятимуть?
показать весь комментарий
02.07.2025 23:02 Ответить
Але ж вава заявив про хід переговорів, переговори ж не призупинені
показать весь комментарий
02.07.2025 21:50 Ответить
Їх веде найвеличнвший завгосп ОПи, якого на поріг не пускать. Ось і маємо, повний ігнор України та цілювання в ясна з ******.
показать весь комментарий
02.07.2025 21:59 Ответить
Може на тому гольфі Трампа хтось клюшкою по бошці переїбав - бо дії якісь неадекватні
показать весь комментарий
02.07.2025 21:50 Ответить
Список организаций РФ, с которых президент США снял санкции: Центральный банк Российской Федерации; Сбербанк России; Газпромбанк; Внешэкономбанк; Совкомбанк; Банк ВТБ; Альфа-Банк; Росбанк; Банк Зенит; Банк Санкт-Петербург; Национальный клиринговый центр (НКЦ).
показать весь комментарий
02.07.2025 22:16 Ответить
Настоящий список организаций РФ, с которых президент США снял санкции: "Темпбанк", "Мир Бизнес Банк", "РФК-Банк", "Промсырьеимпорт", "Глобальные концепции групп", "СГТ Логистик", Global Vision Group и Maritime Assistance, и, главное, с входящей в концерн "Ростех" компании "Рособоронэкспорт", из названия которой нетрудно догадаться, чем она занимается.

Бобер! Выдыхай.
Санкции были сняты в связи со снятием санкций с Сирии. Т.е это были сирийские санкции. "В долгах санкциях как в шелках" эти организации остались в иранских и украинских санкциях
показать весь комментарий
02.07.2025 23:05 Ответить
АІМ-9 будуть повертать у США, бо чекають масованого авіаційного удару по Техасу з боку Мексики.
показать весь комментарий
02.07.2025 21:50 Ответить
Не будуть, терміни зберігання спливли, підуть під утилізацію, як і AIM9, AIM120, Hellfire, Stinger
показать весь комментарий
02.07.2025 22:17 Ответить
не має значення куди вони підуть. Головне що не в Україну. Треба ж якось тиснути. Не на росію ж.
показать весь комментарий
02.07.2025 22:30 Ответить
угоду про надра - розірвати, та треба почати виробництво хімічної та ядерної зброї
показать весь комментарий
02.07.2025 21:53 Ответить
Ага, в твоїй Голландії
показать весь комментарий
02.07.2025 22:01 Ответить
Це VPN, я в Україні.
показать весь комментарий
02.07.2025 22:04 Ответить
І отримати ПО ПОВНІЙ санкції від США , Європи і Китаю ... ?!
Чудовий план !
показать весь комментарий
02.07.2025 22:03 Ответить
У вас є альтернатива для війни з ядерною країною з великим запасом м'яса? Санкцій не буде, якщо зробити все з розумом.
показать весь комментарий
02.07.2025 22:06 Ответить
Де можна в нас організувати склади убезпечені від обстрілів?
показать весь комментарий
02.07.2025 22:43 Ответить
Ніде. Задоволений ? ((
показать весь комментарий
02.07.2025 22:45 Ответить
Всьо йде за планом перемоги.
показать весь комментарий
02.07.2025 21:59 Ответить
Тобто ракети для патріот не входять в мирний план трампа, бо вони дадуть нам шанс захистити себе а це не дозволяє закінчити війну через нашу капітуляцію та получити нобелівську премію мира. Так пане трамп? І де в цьому разі Сенат та Конгрес які мабуть і це дозволять цьому недопризеденту цієї колись великої країни яка тепер повністю лягла під путіна. Ще і санкції деякі почав відміняти.
показать весь комментарий
02.07.2025 22:01 Ответить
в що ви не думали що шестикратный банкрот буде сосати у пуйла
показать весь комментарий
02.07.2025 22:01 Ответить
Кто еще тут не согласен, что слили? А ну расскажите мне про, чому не державною?!
Олухи, вас всех поимели, ободрали и слили. А теперь наблюдайте, как Европа начнет отмораживаться, как санкции с кацапов снимут быстренько, не удивлюсь даже, если краснов ленд лиз рашке организует.
показать весь комментарий
02.07.2025 22:07 Ответить
"вас" , а тебе це не стосується ...?
показать весь комментарий
02.07.2025 22:12 Ответить
Пішло в дупу какцаапське лайно разом з ****** усіма какцапами та трямплом
показать весь комментарий
02.07.2025 22:57 Ответить
Є такий старий фільм про терористів та проблеми америки з арабпми -Осада, там Вашингтон грає та Вілліс..так там є терорист який тепер тероризує Америки і одна діюча особа розповідає, що вони, американці , його готувалм а потім...не те щоб ми його продали, тільки перестали допомогати..в цієї фразі вся сутність америки-не те щоб продали, тільки перестали допомогати.
показать весь комментарий
02.07.2025 22:10 Ответить
Тобто якщо ***** буде масовано бити ракетами по українським містам це і є мирний план Тампона? До вас ще не дійшло що ваші переговори і постійні розмови про мирний план вилазять боком? Може потрібно вже говорити про війну до перемоги. І тоді і наші партнери будуть на щось розраховувати і нам допомагати адекватно
показать весь комментарий
02.07.2025 22:12 Ответить
Щоб говорити про "війну до перемоги" треба робити те , на що ЖОДНА українська влада ніколи не піде !
показать весь комментарий
02.07.2025 22:18 Ответить
Американцы имеют право перестать помогать, когда захотят. Они итак помогли очень много. В ноги нужно им кланяться и благодарить за спасения навалы за 3 года. Это «русско-украинская война», а не «американско-русская» и, кстати, не «европейско-русская». Всё, что дают сейчас европейцы и давали до сегодняшнего дня американцы, это просто помощь от жалости из-за несправедливости к слабому. Но всё это, тем не менее, носит добровольный характер: никто никому не должен. И если вы, к примеру, прекратите помогать вопрошающему вас и после долгой помощи ему решили прекратить ту помощь, то он не должен после этого накидываться на вас с проклятиями и нецензурной бранью. А только благодарить за всю прошлую помощь и кланяться, кланяться, кланяться...
показать весь комментарий
02.07.2025 22:34 Ответить
А Будапештский Меморандум, тогда нужно вьіставлять счет, гарантам безопасности, за разоружение Украиньі, сколько одна шахта с 9 єтажной ракетатой ядерной стоит? А сколько их из Украиньі под давлением США вьівезли и кудаив Россию!!! А теперь основной гарант отказьівается от своих гарантий.
показать весь комментарий
02.07.2025 22:55 Ответить
Там не было ни одной из гарантий. Были лишь намерения встретиться и обсудить гарантии в случае чего? Уж сколько об этом говорить! Украинцы сами отдали советское ЯО в обмен на предполагаемую дружбу. Грубо говоря, из-за страха и желания быть «хорошим» перед Западом. Всё.
показать весь комментарий
02.07.2025 23:02 Ответить
Тупорилий кацапокарле,я розумію,що поза Г для тебе звична справа,але не суди всіх по собі.
Звіздато -полосаті активніше за русню сприяли роззброєнню України в перші роки після здобуття Незалежності.Фінасували проекти по знищенню звичайної зброї,погодились на передачу кацапам ядерки,виступили гарантом будапештського меморандуму.За свої дії і обіцянки потрібно відповідати.Інакше нехай ідуть н*х*й разом з кацапами,тай ти з ними до компанії.
А Україна після такого "кидалова" має повне право на відновлення ядерної зброї. Або ударити по 2-3 атомних станціях кацапів і створити буферну зону.
показать весь комментарий
02.07.2025 23:06 Ответить
Донні й путлер вже домовились про наступний обстріл…
показать весь комментарий
02.07.2025 22:24 Ответить
Ну хоч один сміливець знайдеться,щоб як Хрущов ботинком по трибуні в ООН,і ВИМАГАТИ від США виконати свої гарантії!!! Чого ми повині просити,ми повині ВИМАГАТИ!!!
показать весь комментарий
02.07.2025 22:25 Ответить
"Натомість Трампу будуть запропоновані варіанти продовження військової допомоги для України, які відповідають його меті щодо завершення війни. "

Маячня - якби мета була у цьому - СПОЧАТКУ зуби б запропоновані ваніанти, а ПОТІМ замінялася б допомога.
А раптова зупинка у тому числі навіть у Польщі - це знову якийсь неплановий бзік кацапської агентури.
показать весь комментарий
02.07.2025 22:29 Ответить
 
 