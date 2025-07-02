США приостановили поставку Украине оружия, которое уже было на складах в Польше, - WSJ
Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановлении части оборонной помощи Украине касалось оружия, которое уже находилось на складах в Польше.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
По словам собеседников издания в Белом доме и Конгрессе, в Польше на момент приостановления поставок оружия Украине были, среди прочего, "более двух десятков ракет Patriot PAC-3, более двух десятков систем противовоздушной обороны Stinger, ракет воздух-земля Hellfire и более 90 ракет воздух-воздух AIM".
В то же время в Пентагоне заявили, что речь не идет о полном прекращении помощи Украине.
Зато Трампу будут предложены варианты продолжения военной помощи для Украины, которые соответствуют его цели по завершению войны.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США относительно приостановки оборонной помощи.
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Як би дали можливість Пороху працювати з 2022 то зброї булоб на порядок більше.
Віриш/не віриш а подія/причина - насідок чітко простежуються з 2019,і осбливо після 2022!
І як ти не бачиш фактів?! Нерозумію!
А рудий чи смарагдовій - мені по цимбалах!
Будуть з гризти горлянки рашистським окупантам зубами.
Щоб ти здох, агент пуйла - Трамп.
Рівно 144 роки тому (12 циклів по 12 років), якийсь франт, незадоволений тим, що недавнообраний президент Ґарфілд пообіцяв йому "жирну" посаду і не виконав обіцянку, витягнув пістолет і вистрелив у Ґарфілда.
Через півтора місяці президент помер.
Так і у трампона хтось обойму розрядить. Ворогів у нього вдосталь.
Бобер! Выдыхай.
Санкции были сняты в связи со снятием санкций с Сирии. Т.е это были сирийские санкции. "В
долгахсанкциях как в шелках" эти организации остались в иранских и украинских санкциях
Чудовий план !
Олухи, вас всех поимели, ободрали и слили. А теперь наблюдайте, как Европа начнет отмораживаться, как санкции с кацапов снимут быстренько, не удивлюсь даже, если краснов ленд лиз рашке организует.
Звіздато -полосаті активніше за русню сприяли роззброєнню України в перші роки після здобуття Незалежності.Фінасували проекти по знищенню звичайної зброї,погодились на передачу кацапам ядерки,виступили гарантом будапештського меморандуму.За свої дії і обіцянки потрібно відповідати.Інакше нехай ідуть н*х*й разом з кацапами,тай ти з ними до компанії.
А Україна після такого "кидалова" має повне право на відновлення ядерної зброї. Або ударити по 2-3 атомних станціях кацапів і створити буферну зону.
Маячня - якби мета була у цьому - СПОЧАТКУ зуби б запропоновані ваніанти, а ПОТІМ замінялася б допомога.
А раптова зупинка у тому числі навіть у Польщі - це знову якийсь неплановий бзік кацапської агентури.