США приостановили поставку Украине оружия, которое уже было на складах в Польше, - WSJ

Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановлении части оборонной помощи Украине касалось оружия, которое уже находилось на складах в Польше.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников издания в Белом доме и Конгрессе, в Польше на момент приостановления поставок оружия Украине были, среди прочего, "более двух десятков ракет Patriot PAC-3, более двух десятков систем противовоздушной обороны Stinger, ракет воздух-земля Hellfire и более 90 ракет воздух-воздух AIM".

В то же время в Пентагоне заявили, что речь не идет о полном прекращении помощи Украине.

Зато Трампу будут предложены варианты продолжения военной помощи для Украины, которые соответствуют его цели по завершению войны.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США относительно приостановки оборонной помощи.

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