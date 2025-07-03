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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Республиканцы раскритиковали Пентагон за остановку помощи Украине, - Politico

Помощь Украине может уменьшиться, независимо от результатов президентских выборов в США

Республиканцы критикуют решение администрации Дональда Трампа приостановить некоторые поставки американских ракет и боеприпасов в Украину, предупреждая, что это может подбодрить Россию в решающий момент войны.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, заявил, что будет "агрессивно изучать этот вопрос".

"Мы должны развивать собственную оборонную промышленную базу здесь, в США, одновременно оказывая необходимую помощь нашим союзникам, которые защищают свою свободу от жестокого диктатора-захватчика (Владимира Путина - Ред.)", - сказал он.

Кроме того, законодатели с разными политическими взглядами в США назвали приостановление поставок оружия, одобренное во времена администрации Джо Байдена, нарушением обязательств Трампа перед Киевом, подтвержденных на прошлой неделе на саммите НАТО.

Читайте: Госдеп об остановке помощи Украине: Приоритетом Трампа остается прекращение войны между РФ и Украиной

Так конгрессмен-республиканец от Техаса Майкл Маккол заявил журналистам, что он "очень интенсивно" изучает, не является ли замораживание Пентагона нарушением законодательства о помощи Украине, которое Конгресс принял в 2024 году. Он также утверждает, что пауза наступает "в неподходящее время" из-за "попытки" Трампа договориться о мире с российским диктатором Владимиром Путиным.

В то же время некоторые ведущие законодатели не были готовы возложить вину на самого Трампа. Вместо этого они выделили высокопоставленных чиновников Пентагона, которые скептически относятся к дальнейшей помощи Украине.

Сенатор Ричард Блюменталь и старший член Сенатского комитета по вопросам вооруженных сил назвал решение прекратить военную помощь "ошибочным и, возможно, даже неискренним". Он сказал, что он и его коллеги в обеих партиях были удивлены этой новостью - и что от этого пострадают украинцы.

"Они потеряют больше жизней, больше людей будут покалечены и ранены - больше домов, больниц, школ будет разрушено", - сказал он.

Читайте также: США приостановили поставку Украине оружия, которое уже было на складах в Польше, - WSJ

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Читайте также: В Европе были ошеломлены решением США приостановить поставки оружия Украине, - Bloomberg

Автор: 

Пентагон (1475) помощь (7912) США (27348)


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Топ комментарии
+9
все надбання США як держави за багато десятиліть спущенні в ватерклозет, так швидко що світ поки не зрозумів що відбулось і до чого це приведе
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03.07.2025 00:05 Ответить
+8
Так, Трамп для України виявився лайном і шоколадкою для кацапів. Але Трамп президент США і він визначяає свою зовнішню політику, яка б не зашкодила США. Економічно ця політика США не зашкодить, бо він буде мати дешеві вуглеводи, метал, послуги..., втратить репутаційно? Так він і заявляв, що хоче зробити Америку багатою, і не говорив яким способом. За Україну відповідає Зеленський, який сім років їздить по всьому світу, щось гундосить і не спромігся виділити 50 мільйонів доларів США на свою систему ППО. До нього у Вас питань немає?
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03.07.2025 00:06 Ответить
+5
Все це добре , але буде колись ... питання - чому цього ВЖЕ не було зроблено 3 роки тому ?
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03.07.2025 00:05 Ответить
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Ніхера собі. Потужна стурбованість , 4го , ні 5го рівня
Тим часом ЄС , яке усіляке протрампіське лайно тут критикує , продовжують відкривати спільні підприємства з Україною
Український виробник дронів Skyeton відкриє завод у Британії Джерело: https://censor.net/ua/n3561212
Український оборонний бізнес може восени розпочати виробництво в Данії, - міністр оборони Поульсен Джерело: https://censor.net/ua/n3561217

І це - лише за сьогодні
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03.07.2025 00:00 Ответить
Все це добре , але буде колись ... питання - чому цього ВЖЕ не було зроблено 3 роки тому ?
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03.07.2025 00:05 Ответить
1) Розбудовували інші підприємства
2) Це лише у трампа заводи переносяться до ФША помахом руки. Насправді ж це вимагає часу
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03.07.2025 00:16 Ответить
Взагалі то війна вже 12-й рік триває ... а коли Трамп нам давав хочаб Стінгери і Джавеліни (5 років тому ще до Байдена) європейці взагалі нічого не давали - шоломи від ФРН , передані навесні 22 , увійдуть в історію ..
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03.07.2025 00:21 Ответить
Слухай ну не пересмикуй так дешево
Всі розуміємо , що мова йде лише про повномаштабну
Бо саме у ній ми яскраво бачимо ,як було при адекватному президенті США і як при трампі
Також ми бачимо , що ЄС не тільки не зменьшив надходження зброї , але і поступово перекриває те , що мала б поставляти ФША

Коли ж керував Порох то ми порались своїми силами і звільнили 50% Донбасу
І продовжували б розбудову ВПК , щоб звільнити решту
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03.07.2025 00:31 Ответить
Пройшло 3 роки. Скільки ще треба часу? Інфантільні бездарі- крадії при владі.
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03.07.2025 01:28 Ответить
Так, Трамп для України виявився лайном і шоколадкою для кацапів. Але Трамп президент США і він визначяає свою зовнішню політику, яка б не зашкодила США. Економічно ця політика США не зашкодить, бо він буде мати дешеві вуглеводи, метал, послуги..., втратить репутаційно? Так він і заявляв, що хоче зробити Америку багатою, і не говорив яким способом. За Україну відповідає Зеленський, який сім років їздить по всьому світу, щось гундосить і не спромігся виділити 50 мільйонів доларів США на свою систему ППО. До нього у Вас питань немає?
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03.07.2025 00:06 Ответить
Ні, немає: бо винен Трамп і звісно ж Порошенко
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03.07.2025 00:09 Ответить
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03.07.2025 00:16 Ответить
Не змішуй трампіське лайно і Пороха
Порох як Байден. Був корисним для свого народу, але був їм же і зраджений
Бо народу було замало , а охлосу - забагато
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03.07.2025 00:17 Ответить
Я в курсі. То іронія. Бо у адептів влади всюди винен Порох
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03.07.2025 07:16 Ответить
росія має економіку як один штат Техас
які вуглеводні? який метал? які послуги?... росія може надати США?
єдина причина паніки трампа - йому повідомили, що економіка "російського штату Техас" на грані краху - і трамп панічно намагається реанімувати синіющого трупа
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03.07.2025 00:10 Ответить
Я б сприйняв подібну підкацапну пропаганду ,але
Долар переживає найгірший період з 1973 року - NYT
А про його Big Beatiful Bill - спитай у американців.
Щоправда якщо не розумієш сленгу , то не зрозумієш усіх тих барв, якими свідомі американці опишуть його
Навіть у культі трампа (колишній республіканській партії) ледь знайшлося 50 довбойобів , щоб протягнути його через сенат
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03.07.2025 00:19 Ответить
Ага тут кажуть досягнення Донні "по осені підрахують " самі американці ...Ага, коли він прочитає в своєму улюбленому NYP, що рейтинг серед за його партійців та прихильників взагалі зʼїхав до 20- ти от тоді... Бо зараз його прістрастія к хйлу занижує йому серед усіх американців рейтинг більше , ніж навіть похерізм до українського питання ...
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03.07.2025 03:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RzXUMG7Y8hU

Швець цитує усіх і вся експертів, політиків та поважних людей США хто різко опускає рудого дружбана хйла .
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03.07.2025 04:19 Ответить
А якщо спромігся б виділити 50 мільйонів доларів США на свою систему ППО?
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03.07.2025 07:26 Ответить
Я дуже радий за британців і данців будуть мати нові іграшки.Питання в іншому, чому за 6 років Зеленський не спромігся запустити у виробництво ракети випробування яких завршені ще за попередників?
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03.07.2025 00:11 Ответить
Не будь йолупом , ці "іграшки" дуже добре послужать ЗСУ
Всі ми знаємо ,яке Зе-шапіто
Але коли єдиною у світі наддержавою керувала дійсна адекватна людина - Джо Байден
То допомога до нас надходила попри зе-шапіто
А зараз , коли пудель пуйла - то ні.
Тому ти не на тих перемикаєш увагу.
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03.07.2025 00:22 Ответить
Та нехай буде зе шапіто, нехай всі досхочу отримають, подивимося до чого це призведе..Скільки не ліпи з Зеленського державника він все одно залишився той самий актор розмовного жанру. У медицині як? чим скоріше гниль відріжуть ти швидше одужання приходить,тобто раннє лікування =кращий результат..
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03.07.2025 00:33 Ответить
Причина та сама що і за попередників - нееффективна система, люди які прийшла до влади красти, більше цілей в них немає, при цьому головне гарно лити в вуха всім. Це все касається і попередників - нічого там толком не завершено, з тими ракетами ще возні куча, майже вся розробка за гроші Саудитів, держава ні копійки не дала і т.д.
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03.07.2025 00:34 Ответить
недоробки?значить ви вважаєте брехнею, що ті ракети побудовані за попередників потопили крейсер москва?
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03.07.2025 00:41 Ответить
А що вам до Нептунів? Нафіга вони нам, їх є там з десяток да і хватить щоб флот зтримувати. Я про Грім. Да і з Нептунами не все так просто. Перший залп взагалі нікуди не попав, ракета сира була, її ще довго доробляли, переробляли.
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03.07.2025 00:55 Ответить
Що до "ракети побудовані за попередників" - брехня !
Ракети побудовані в 2022 році
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03.07.2025 01:32 Ответить
У 2019 році виготовлено наземний комплекс - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) РК-360МЦ, до складу якого входять декілька машин: командний пункт, пускова установка, транспортно-заряджальна машина тощо. Прийнятий на озброєння 2020 році. Так що не ***** ротом, зелений сраколиз.
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03.07.2025 04:13 Ответить
за сьогодні... а де вони були у 22-му році? Штати у 22-23 роках надали Україні декілька пакетів по кілька десятків лярдів доларів допомоги. певна річ, що зараз жаба душить Трампа за те, що Штати витратили на Україну більше бабла, ніж це зробила за цей час уся Європа разом. от зараз Чуб і хоче, щоб Європа на себе брала більше витрат на військову підтримку України.
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03.07.2025 00:14 Ответить
Його не жаба душить , а струк пуйла , який він з рота не випускає

І у 22 та 23 році.
Європа надала трохи більше ніж 50% допомоги Україні ,сраний ти тако-культист.

Європа надала Україні 51 літак різних типів, і ще +85 надходять. США - нуль
По гелікоптерах, Європа надала 73, США - 21.
Європа надала 887 танків, а США - лише 31 танк Abrams, і ще десь закупили 45 радянських Т-72, яких модернізували у Чехії і поставили Україні.
По БМП, Європа надала 1086 різних типів, США - 300 Bradley.

Проте США надавало ракети до петріот , гаубиці і ракети до Ф-16
Але це було при Байдені
За трампа жодного пакету допомоги не було ухвалено
Ба більше пудель Кремля навіть продати відмовляється
Тому ці вкиди про "жаба душить" - мимо каси
Зав'язуй з цими казками , бо від твоїх постів смердить підкацапником
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03.07.2025 00:27 Ответить
та нема для нас принципової різниці що там його душить - жаба чи струк ху йла. міг би і не писати це простирадло, бо це і так очевидно.
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03.07.2025 00:56 Ответить
Хочу поглянути наскількі ці курчатка республіканські почнуть критикувати всіх союзників сша в той час коли сша почне воювати з Китаєм, а союзники скажуть що- над цим потрібно подумати пару років.
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03.07.2025 00:02 Ответить
а шо тут думати? війна має скінчитись негайно.
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03.07.2025 00:12 Ответить
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03.07.2025 00:48 Ответить
все надбання США як держави за багато десятиліть спущенні в ватерклозет, так швидко що світ поки не зрозумів що відбулось і до чого це приведе
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03.07.2025 00:05 Ответить
Які надбання втрачені?
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03.07.2025 00:31 Ответить
Що важливіше грошей між краінами? Репутація, втрачає рудий, втрачає країна! Війну затіяв *****, а от ми смерті бажаємо всім виродкам, тут працює так же!
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03.07.2025 00:52 Ответить
Репутацію захисника втратили? Щось не бачу щоб китай цю нішу зайняв. Мабуть не дуже вигідно
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03.07.2025 05:09 Ответить
А при чем тут пентагон? Это ваш кандитат там указы раздает! Шо уже трамп не великий и справедливый?
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03.07.2025 00:20 Ответить
Трамп мріє і бачить як американські ракети летять в сторону Києва.
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03.07.2025 00:45 Ответить
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03.07.2025 00:52 Ответить
Це не ЗУПИНКА допомоги Україні, а узгоджені, Трампом і прутнем, убивства Українців! Ось такий, у Трампа «діл»-договорняк з воєнним злочинцем!
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03.07.2025 01:15 Ответить
Главный кадровик Белого дома, человек, которого WaPo называет "самым могущественным" в администрации, типа мальтиец Серхио Гор - с огромной долей вероятности является российским шпионом Сергеем Гороховским. Тем не менее, всем совершенно пофиг, никого эта история не заботит. Но почему-то всех удивляет, что Трамп срезает военную помощь Украине. Вот поэтому и срезает.
В данном случае, решение о прекращении американских поставок принял замминистра обороны Элбридж Колби (Elbridge Colby) - человек, который давно и принципиально настаивает на том, что США не должны никому помогать, а только развивать свои вооруженные силы.
Угадайте, кто с ним провел собеседование, а затем и рекомендовал на пост замминистра? - Правильно! Господин Гороховский собственной персоной.
Он вообще рассовал сотни нужных и полезных ему людей по всей американской вертикали и по многим горизонталям.
На Реддите пишут, что его родителей зовут Игорь и Лия Гороховские. Такие вот мальтийцы!
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03.07.2025 01:15 Ответить
Кожний день надходять новини про розкрадання військової та фінансової допомоги,як військовим ,так і цивільним керівництвом,суми вже пішли на мільярди гривень,американці про це чудово знають,тому нам склали дулю!!
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03.07.2025 06:59 Ответить
Половину петріотів вкрали і 31 абрамс
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03.07.2025 07:33 Ответить
А все, зараз ТАСО здать назад і відновить.
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03.07.2025 07:01 Ответить
 
 