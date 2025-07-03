Республиканцы раскритиковали Пентагон за остановку помощи Украине, - Politico

Республиканцы критикуют решение администрации Дональда Трампа приостановить некоторые поставки американских ракет и боеприпасов в Украину, предупреждая, что это может подбодрить Россию в решающий момент войны.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, заявил, что будет "агрессивно изучать этот вопрос".

"Мы должны развивать собственную оборонную промышленную базу здесь, в США, одновременно оказывая необходимую помощь нашим союзникам, которые защищают свою свободу от жестокого диктатора-захватчика (Владимира Путина - Ред.)", - сказал он.

Кроме того, законодатели с разными политическими взглядами в США назвали приостановление поставок оружия, одобренное во времена администрации Джо Байдена, нарушением обязательств Трампа перед Киевом, подтвержденных на прошлой неделе на саммите НАТО.

Читайте: Госдеп об остановке помощи Украине: Приоритетом Трампа остается прекращение войны между РФ и Украиной

Так конгрессмен-республиканец от Техаса Майкл Маккол заявил журналистам, что он "очень интенсивно" изучает, не является ли замораживание Пентагона нарушением законодательства о помощи Украине, которое Конгресс принял в 2024 году. Он также утверждает, что пауза наступает "в неподходящее время" из-за "попытки" Трампа договориться о мире с российским диктатором Владимиром Путиным.

В то же время некоторые ведущие законодатели не были готовы возложить вину на самого Трампа. Вместо этого они выделили высокопоставленных чиновников Пентагона, которые скептически относятся к дальнейшей помощи Украине.

Сенатор Ричард Блюменталь и старший член Сенатского комитета по вопросам вооруженных сил назвал решение прекратить военную помощь "ошибочным и, возможно, даже неискренним". Он сказал, что он и его коллеги в обеих партиях были удивлены этой новостью - и что от этого пострадают украинцы.

"Они потеряют больше жизней, больше людей будут покалечены и ранены - больше домов, больниц, школ будет разрушено", - сказал он.

Читайте также: США приостановили поставку Украине оружия, которое уже было на складах в Польше, - WSJ

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Читайте также: В Европе были ошеломлены решением США приостановить поставки оружия Украине, - Bloomberg