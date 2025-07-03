Республиканцы раскритиковали Пентагон за остановку помощи Украине, - Politico
Республиканцы критикуют решение администрации Дональда Трампа приостановить некоторые поставки американских ракет и боеприпасов в Украину, предупреждая, что это может подбодрить Россию в решающий момент войны.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, заявил, что будет "агрессивно изучать этот вопрос".
"Мы должны развивать собственную оборонную промышленную базу здесь, в США, одновременно оказывая необходимую помощь нашим союзникам, которые защищают свою свободу от жестокого диктатора-захватчика (Владимира Путина - Ред.)", - сказал он.
Кроме того, законодатели с разными политическими взглядами в США назвали приостановление поставок оружия, одобренное во времена администрации Джо Байдена, нарушением обязательств Трампа перед Киевом, подтвержденных на прошлой неделе на саммите НАТО.
Так конгрессмен-республиканец от Техаса Майкл Маккол заявил журналистам, что он "очень интенсивно" изучает, не является ли замораживание Пентагона нарушением законодательства о помощи Украине, которое Конгресс принял в 2024 году. Он также утверждает, что пауза наступает "в неподходящее время" из-за "попытки" Трампа договориться о мире с российским диктатором Владимиром Путиным.
В то же время некоторые ведущие законодатели не были готовы возложить вину на самого Трампа. Вместо этого они выделили высокопоставленных чиновников Пентагона, которые скептически относятся к дальнейшей помощи Украине.
Сенатор Ричард Блюменталь и старший член Сенатского комитета по вопросам вооруженных сил назвал решение прекратить военную помощь "ошибочным и, возможно, даже неискренним". Он сказал, что он и его коллеги в обеих партиях были удивлены этой новостью - и что от этого пострадают украинцы.
"Они потеряют больше жизней, больше людей будут покалечены и ранены - больше домов, больниц, школ будет разрушено", - сказал он.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.
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Тим часом ЄС , яке усіляке протрампіське лайно тут критикує , продовжують відкривати спільні підприємства з Україною
Український виробник дронів Skyeton відкриє завод у Британії Джерело: https://censor.net/ua/n3561212
Український оборонний бізнес може восени розпочати виробництво в Данії, - міністр оборони Поульсен Джерело: https://censor.net/ua/n3561217
І це - лише за сьогодні
2) Це лише у трампа заводи переносяться до ФША помахом руки. Насправді ж це вимагає часу
Всі розуміємо , що мова йде лише про повномаштабну
Бо саме у ній ми яскраво бачимо ,як було при адекватному президенті США і як при трампі
Також ми бачимо , що ЄС не тільки не зменьшив надходження зброї , але і поступово перекриває те , що мала б поставляти ФША
Коли ж керував Порох то ми порались своїми силами і звільнили 50% Донбасу
І продовжували б розбудову ВПК , щоб звільнити решту
Порох як Байден. Був корисним для свого народу, але був їм же і зраджений
Бо народу було замало , а охлосу - забагато
які вуглеводні? який метал? які послуги?... росія може надати США?
єдина причина паніки трампа - йому повідомили, що економіка "російського штату Техас" на грані краху - і трамп панічно намагається реанімувати синіющого трупа
Долар переживає найгірший період з 1973 року - NYT
А про його Big Beatiful Bill - спитай у американців.
Щоправда якщо не розумієш сленгу , то не зрозумієш усіх тих барв, якими свідомі американці опишуть його
Навіть у культі трампа (колишній республіканській партії) ледь знайшлося 50 довбойобів , щоб протягнути його через сенат
Швець цитує усіх і вся експертів, політиків та поважних людей США хто різко опускає рудого дружбана хйла .
Всі ми знаємо ,яке Зе-шапіто
Але коли єдиною у світі наддержавою керувала дійсна адекватна людина - Джо Байден
То допомога до нас надходила попри зе-шапіто
А зараз , коли пудель пуйла - то ні.
Тому ти не на тих перемикаєш увагу.
Ракети побудовані в 2022 році
І у 22 та 23 році.
Європа надала трохи більше ніж 50% допомоги Україні ,сраний ти тако-культист.
Європа надала Україні 51 літак різних типів, і ще +85 надходять. США - нуль
По гелікоптерах, Європа надала 73, США - 21.
Європа надала 887 танків, а США - лише 31 танк Abrams, і ще десь закупили 45 радянських Т-72, яких модернізували у Чехії і поставили Україні.
По БМП, Європа надала 1086 різних типів, США - 300 Bradley.
Проте США надавало ракети до петріот , гаубиці і ракети до Ф-16
Але це було при Байдені
За трампа жодного пакету допомоги не було ухвалено
Ба більше пудель Кремля навіть продати відмовляється
Тому ці вкиди про "жаба душить" - мимо каси
Зав'язуй з цими казками , бо від твоїх постів смердить підкацапником
В данном случае, решение о прекращении американских поставок принял замминистра обороны Элбридж Колби (Elbridge Colby) - человек, который давно и принципиально настаивает на том, что США не должны никому помогать, а только развивать свои вооруженные силы.
Угадайте, кто с ним провел собеседование, а затем и рекомендовал на пост замминистра? - Правильно! Господин Гороховский собственной персоной.
Он вообще рассовал сотни нужных и полезных ему людей по всей американской вертикали и по многим горизонталям.
На Реддите пишут, что его родителей зовут Игорь и Лия Гороховские. Такие вот мальтийцы!