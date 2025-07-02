Республіканці розкритикували Пентагон за зупинку допомоги Україні, - Politico
Республіканці критикують рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити деякі поставки американських ракет і боєприпасів в Україну, попереджаючи, що це може підбадьорити Росію в вирішальний момент війни.
Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік, заявив, що буде "агресивно вивчати це питання".
"Ми повинні розбудовувати власну оборонну промислову базу тут, у США, одночасно надаючи необхідну допомогу нашим союзникам, які захищають свою свободу від жорстокого диктатора-загарбника (Володимира Путіна - Ред)", — сказав він.
Крім того, законодавці з різними політичними поглядами у США назвали призупинення поставок зброї, схвалене за часів адміністрації Джо Байдена, порушенням зобов’язань Трампа перед Києвом, підтверджених минулого тижня на саміті НАТО.
Так конгресмен-республіканець від Техасу Майкл Маккол заявив журналістам, що він "дуже інтенсивно" вивчає, чи не є заморожування Пентагону порушенням законодавства про допомогу Україні, яке Конгрес ухвалив у 2024 році. Він також стверджує, що пауза настає "в невідповідний час" через "намагання" Трампа домовитися про мир з російським диктатором Володимиром Путіним.
Водночас деякі провідні законодавці не були готові покласти провину на самого Трампа. Натомість вони виокремили високопосадовців Пентагону, які скептично ставляться до подальшої допомоги Україні.
Сенатор Річард Блюменталь та старший член Сенатського комітету з питань збройних сил назвав рішення припинити військову допомогу "помилковим і, можливо, навіть нещирим". Він сказав, що він і його колеги в обох партіях були здивовані цією новиною — і що від цього постраждають українці.
"Вони втратять більше життів, більше людей будуть покалічені і поранені - більше будинків, лікарень, шкіл буде зруйновано", — сказав він.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.
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Тим часом ЄС , яке усіляке протрампіське лайно тут критикує , продовжують відкривати спільні підприємства з Україною
Український виробник дронів Skyeton відкриє завод у Британії Джерело: https://censor.net/ua/n3561212
Український оборонний бізнес може восени розпочати виробництво в Данії, - міністр оборони Поульсен Джерело: https://censor.net/ua/n3561217
І це - лише за сьогодні
2) Це лише у трампа заводи переносяться до ФША помахом руки. Насправді ж це вимагає часу
Всі розуміємо , що мова йде лише про повномаштабну
Бо саме у ній ми яскраво бачимо ,як було при адекватному президенті США і як при трампі
Також ми бачимо , що ЄС не тільки не зменьшив надходження зброї , але і поступово перекриває те , що мала б поставляти ФША
Коли ж керував Порох то ми порались своїми силами і звільнили 50% Донбасу
І продовжували б розбудову ВПК , щоб звільнити решту
Порох як Байден. Був корисним для свого народу, але був їм же і зраджений
Бо народу було замало , а охлосу - забагато
які вуглеводні? який метал? які послуги?... росія може надати США?
єдина причина паніки трампа - йому повідомили, що економіка "російського штату Техас" на грані краху - і трамп панічно намагається реанімувати синіющого трупа
Долар переживає найгірший період з 1973 року - NYT
А про його Big Beatiful Bill - спитай у американців.
Щоправда якщо не розумієш сленгу , то не зрозумієш усіх тих барв, якими свідомі американці опишуть його
Навіть у культі трампа (колишній республіканській партії) ледь знайшлося 50 довбойобів , щоб протягнути його через сенат
Всі ми знаємо ,яке Зе-шапіто
Але коли єдиною у світі наддержавою керувала дійсна адекватна людина - Джо Байден
То допомога до нас надходила попри зе-шапіто
А зараз , коли пудель пуйла - то ні.
Тому ти не на тих перемикаєш увагу.
І у 22 та 23 році.
Європа надала трохи більше ніж 50% допомоги Україні ,сраний ти тако-культист.
Європа надала Україні 51 літак різних типів, і ще +85 надходять. США - нуль
По гелікоптерах, Європа надала 73, США - 21.
Європа надала 887 танків, а США - лише 31 танк Abrams, і ще десь закупили 45 радянських Т-72, яких модернізували у Чехії і поставили Україні.
По БМП, Європа надала 1086 різних типів, США - 300 Bradley.
Проте США надавало ракети до петріот , гаубиці і ракети до Ф-16
Але це було при Байдені
За трампа жодного пакету допомоги не було ухвалено
Ба більше пудель Кремля навіть продати відмовляється
Тому ці вкиди про "жаба душить" - мимо каси
Зав'язуй з цими казками , бо від твоїх постів смердить підкацапником