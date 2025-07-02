Республіканці розкритикували Пентагон за зупинку допомоги Україні, - Politico

Республіканці критикують рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити деякі поставки американських ракет і боєприпасів в Україну, попереджаючи, що це може підбадьорити Росію в вирішальний момент війни.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік, заявив, що буде "агресивно вивчати це питання".

"Ми повинні розбудовувати власну оборонну промислову базу тут, у США, одночасно надаючи необхідну допомогу нашим союзникам, які захищають свою свободу від жорстокого диктатора-загарбника (Володимира Путіна - Ред)", — сказав він.

Крім того, законодавці з різними політичними поглядами у США назвали призупинення поставок зброї, схвалене за часів адміністрації Джо Байдена, порушенням зобов’язань Трампа перед Києвом, підтверджених минулого тижня на саміті НАТО.

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Так конгресмен-республіканець від Техасу Майкл Маккол заявив журналістам, що він "дуже інтенсивно" вивчає, чи не є заморожування Пентагону порушенням законодавства про допомогу Україні, яке Конгрес ухвалив у 2024 році. Він також стверджує, що пауза настає "в невідповідний час" через "намагання" Трампа домовитися про мир з російським диктатором Володимиром Путіним.

Водночас деякі провідні законодавці не були готові покласти провину на самого Трампа. Натомість вони виокремили високопосадовців Пентагону, які скептично ставляться до подальшої допомоги Україні.

Сенатор Річард Блюменталь та старший член Сенатського комітету з питань збройних сил назвав рішення припинити військову допомогу "помилковим і, можливо, навіть нещирим". Він сказав, що він і його колеги в обох партіях були здивовані цією новиною — і що від цього постраждають українці.

"Вони втратять більше життів, більше людей будуть покалічені і поранені - більше будинків, лікарень, шкіл буде зруйновано", — сказав він.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

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