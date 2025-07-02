УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5795 відвідувачів онлайн
Новини Трамп призупинив допомогу Україні
1 593 29

Республіканці розкритикували Пентагон за зупинку допомоги Україні, - Politico

Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів президентських виборів у США

Республіканці критикують рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити деякі поставки американських ракет і боєприпасів в Україну, попереджаючи, що це може підбадьорити Росію в вирішальний момент війни.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік, заявив, що буде "агресивно вивчати це питання".

"Ми повинні розбудовувати власну оборонну промислову базу тут, у США, одночасно надаючи необхідну допомогу нашим союзникам, які захищають свою свободу від жорстокого диктатора-загарбника (Володимира Путіна - Ред)", — сказав він.

Крім того, законодавці з різними політичними поглядами у США назвали призупинення поставок зброї, схвалене за часів адміністрації Джо Байдена, порушенням зобов’язань Трампа перед Києвом, підтверджених минулого тижня на саміті НАТО.

Читайте: Держдеп про зупинку допомоги Україні: Пріоритетом Трампа залишається припинення війни між РФ та Україною

Так конгресмен-республіканець від Техасу Майкл Маккол заявив журналістам, що він "дуже інтенсивно" вивчає, чи не є заморожування Пентагону порушенням законодавства про допомогу Україні, яке Конгрес ухвалив у 2024 році. Він також стверджує, що пауза настає "в невідповідний час" через "намагання" Трампа домовитися про мир з російським диктатором Володимиром Путіним.

Водночас деякі провідні законодавці не були готові покласти провину на самого Трампа. Натомість вони виокремили високопосадовців Пентагону, які скептично ставляться до подальшої допомоги Україні.

Сенатор Річард Блюменталь та старший член Сенатського комітету з питань збройних сил назвав рішення припинити військову допомогу "помилковим і, можливо, навіть нещирим". Він сказав, що він і його колеги в обох партіях були здивовані цією новиною — і що від цього постраждають українці.

"Вони втратять більше життів, більше людей будуть покалічені і поранені - більше будинків, лікарень, шкіл буде зруйновано", — сказав він.

Читайте також: США призупинили поставку Україні зброї, що вже була на складах у Польщі, - WSJ

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Читайте також: Україна готова купити та орендувати системи ППО і боєприпаси до них, - Сибіга

Автор: 

Пентагон (1445) допомога (8496) США (23632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
все надбання США як держави за багато десятиліть спущенні в ватерклозет, так швидко що світ поки не зрозумів що відбулось і до чого це приведе
показати весь коментар
03.07.2025 00:05 Відповісти
+3
Так, Трамп для України виявився лайном і шоколадкою для кацапів. Але Трамп президент США і він визначяає свою зовнішню політику, яка б не зашкодила США. Економічно ця політика США не зашкодить, бо він буде мати дешеві вуглеводи, метал, послуги..., втратить репутаційно? Так він і заявляв, що хоче зробити Америку багатою, і не говорив яким способом. За Україну відповідає Зеленський, який сім років їздить по всьому світу, щось гундосить і не спромігся виділити 50 мільйонів доларів США на свою систему ППО. До нього у Вас питань немає?
показати весь коментар
03.07.2025 00:06 Відповісти
+2
Хочу поглянути наскількі ці курчатка республіканські почнуть критикувати всіх союзників сша в той час коли сша почне воювати з Китаєм, а союзники скажуть що- над цим потрібно подумати пару років.
показати весь коментар
03.07.2025 00:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніхера собі. Потужна стурбованість , 4го , ні 5го рівня
Тим часом ЄС , яке усіляке протрампіське лайно тут критикує , продовжують відкривати спільні підприємства з Україною
Український виробник дронів Skyeton відкриє завод у Британії Джерело: https://censor.net/ua/n3561212
Український оборонний бізнес може восени розпочати виробництво в Данії, - міністр оборони Поульсен Джерело: https://censor.net/ua/n3561217

І це - лише за сьогодні
показати весь коментар
03.07.2025 00:00 Відповісти
Все це добре , але буде колись ... питання - чому цього ВЖЕ не було зроблено 3 роки тому ?
показати весь коментар
03.07.2025 00:05 Відповісти
1) Розбудовували інші підприємства
2) Це лише у трампа заводи переносяться до ФША помахом руки. Насправді ж це вимагає часу
показати весь коментар
03.07.2025 00:16 Відповісти
Взагалі то війна вже 12-й рік триває ... а коли Трамп нам давав хочаб Стінгери і Джавеліни (5 років тому ще до Байдена) європейці взагалі нічого не давали - шоломи від ФРН , передані навесні 22 , увійдуть в історію ..
показати весь коментар
03.07.2025 00:21 Відповісти
Слухай ну не пересмикуй так дешево
Всі розуміємо , що мова йде лише про повномаштабну
Бо саме у ній ми яскраво бачимо ,як було при адекватному президенті США і як при трампі
Також ми бачимо , що ЄС не тільки не зменьшив надходження зброї , але і поступово перекриває те , що мала б поставляти ФША

Коли ж керував Порох то ми порались своїми силами і звільнили 50% Донбасу
І продовжували б розбудову ВПК , щоб звільнити решту
показати весь коментар
03.07.2025 00:31 Відповісти
Так, Трамп для України виявився лайном і шоколадкою для кацапів. Але Трамп президент США і він визначяає свою зовнішню політику, яка б не зашкодила США. Економічно ця політика США не зашкодить, бо він буде мати дешеві вуглеводи, метал, послуги..., втратить репутаційно? Так він і заявляв, що хоче зробити Америку багатою, і не говорив яким способом. За Україну відповідає Зеленський, який сім років їздить по всьому світу, щось гундосить і не спромігся виділити 50 мільйонів доларів США на свою систему ППО. До нього у Вас питань немає?
показати весь коментар
03.07.2025 00:06 Відповісти
Ні, немає: бо винен Трамп і звісно ж Порошенко
показати весь коментар
03.07.2025 00:09 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2025 00:16 Відповісти
Не змішуй трампіське лайно і Пороха
Порох як Байден. Був корисним для свого народу, але був їм же і зраджений
Бо народу було замало , а охлосу - забагато
показати весь коментар
03.07.2025 00:17 Відповісти
росія має економіку як один штат Техас
які вуглеводні? який метал? які послуги?... росія може надати США?
єдина причина паніки трампа - йому повідомили, що економіка "російського штату Техас" на грані краху - і трамп панічно намагається реанімувати синіющого трупа
показати весь коментар
03.07.2025 00:10 Відповісти
Я б сприйняв подібну підкацапну пропаганду ,але
Долар переживає найгірший період з 1973 року - NYT
А про його Big Beatiful Bill - спитай у американців.
Щоправда якщо не розумієш сленгу , то не зрозумієш усіх тих барв, якими свідомі американці опишуть його
Навіть у культі трампа (колишній республіканській партії) ледь знайшлося 50 довбойобів , щоб протягнути його через сенат
показати весь коментар
03.07.2025 00:19 Відповісти
Я дуже радий за британців і данців будуть мати нові іграшки.Питання в іншому, чому за 6 років Зеленський не спромігся запустити у виробництво ракети випробування яких завршені ще за попередників?
показати весь коментар
03.07.2025 00:11 Відповісти
Не будь йолупом , ці "іграшки" дуже добре послужать ЗСУ
Всі ми знаємо ,яке Зе-шапіто
Але коли єдиною у світі наддержавою керувала дійсна адекватна людина - Джо Байден
То допомога до нас надходила попри зе-шапіто
А зараз , коли пудель пуйла - то ні.
Тому ти не на тих перемикаєш увагу.
показати весь коментар
03.07.2025 00:22 Відповісти
Та нехай буде зе шапіто, нехай всі досхочу отримають, подивимося до чого це призведе..Скільки не ліпи з Зеленського державника він все одно залишився той самий актор розмовного жанру. У медицині як? чим скоріше гниль відріжуть ти швидше одужання приходить,тобто раннє лікування =кращий результат..
показати весь коментар
03.07.2025 00:33 Відповісти
Причина та сама що і за попередників - нееффективна система, люди які прийшла до влади красти, більше цілей в них немає, при цьому головне гарно лити в вуха всім. Це все касається і попередників - нічого там толком не завершено, з тими ракетами ще возні куча, майже вся розробка за гроші Саудитів, держава ні копійки не дала і т.д.
показати весь коментар
03.07.2025 00:34 Відповісти
недоробки?значить ви вважаєте брехнею, що ті ракети побудовані за попередників потопили крейсер москва?
показати весь коментар
03.07.2025 00:41 Відповісти
А що вам до Нептунів? Нафіга вони нам, їх є там з десяток да і хватить щоб флот зтримувати. Я про Грім. Да і з Нептунами не все так просто. Перший залп взагалі нікуди не попав, ракета сира була, її ще довго доробляли, переробляли.
показати весь коментар
03.07.2025 00:55 Відповісти
за сьогодні... а де вони були у 22-му році? Штати у 22-23 роках надали Україні декілька пакетів по кілька десятків лярдів доларів допомоги. певна річ, що зараз жаба душить Трампа за те, що Штати витратили на Україну більше бабла, ніж це зробила за цей час уся Європа разом. от зараз Чуб і хоче, щоб Європа на себе брала більше витрат на військову підтримку України.
показати весь коментар
03.07.2025 00:14 Відповісти
Його не жаба душить , а струк пуйла , який він з рота не випускає

І у 22 та 23 році.
Європа надала трохи більше ніж 50% допомоги Україні ,сраний ти тако-культист.

Європа надала Україні 51 літак різних типів, і ще +85 надходять. США - нуль
По гелікоптерах, Європа надала 73, США - 21.
Європа надала 887 танків, а США - лише 31 танк Abrams, і ще десь закупили 45 радянських Т-72, яких модернізували у Чехії і поставили Україні.
По БМП, Європа надала 1086 різних типів, США - 300 Bradley.

Проте США надавало ракети до петріот , гаубиці і ракети до Ф-16
Але це було при Байдені
За трампа жодного пакету допомоги не було ухвалено
Ба більше пудель Кремля навіть продати відмовляється
Тому ці вкиди про "жаба душить" - мимо каси
Зав'язуй з цими казками , бо від твоїх постів смердить підкацапником
показати весь коментар
03.07.2025 00:27 Відповісти
та нема для нас принципової різниці що там його душить - жаба чи струк ху йла. міг би і не писати це простирадло, бо це і так очевидно.
показати весь коментар
03.07.2025 00:56 Відповісти
Хочу поглянути наскількі ці курчатка республіканські почнуть критикувати всіх союзників сша в той час коли сша почне воювати з Китаєм, а союзники скажуть що- над цим потрібно подумати пару років.
показати весь коментар
03.07.2025 00:02 Відповісти
а шо тут думати? війна має скінчитись негайно.
показати весь коментар
03.07.2025 00:12 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2025 00:48 Відповісти
все надбання США як держави за багато десятиліть спущенні в ватерклозет, так швидко що світ поки не зрозумів що відбулось і до чого це приведе
показати весь коментар
03.07.2025 00:05 Відповісти
Які надбання втрачені?
показати весь коментар
03.07.2025 00:31 Відповісти
Що важливіше грошей між краінами? Репутація, втрачає рудий, втрачає країна! Війну затіяв *****, а от ми смерті бажаємо всім виродкам, тут працює так же!
показати весь коментар
03.07.2025 00:52 Відповісти
А при чем тут пентагон? Это ваш кандитат там указы раздает! Шо уже трамп не великий и справедливый?
показати весь коментар
03.07.2025 00:20 Відповісти
Трамп мріє і бачить як американські ракети летять в сторону Києва.
показати весь коментар
03.07.2025 00:45 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2025 00:52 Відповісти
 
 