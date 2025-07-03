Ракети для Patriot і тисячі снарядів для гаубиць: журналіст NPR розповів, скільки і якої призначеної Україні американської зброї перебуває в Польщі

До вантажу американської військової допомоги Україні, який перебуває в Польщі, після того, як Вашингтон призупинив поставки зброї Києву, входять ракети до Patriot та GMLR, а також понад 8 тис. снарядів для 155-мм гаубиць.

Про це в соцмережі Х повідомив журналіст National Public Radio Том Боумен, який висвітлює роботу Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за даними Боумена, до вантажу входять:

92 ракети AIM;

30 ракет Patriot (PAC3MSE);

8496 снарядів для 155-мм гаубиць;

142 ракети AGM-114 Hellfire;

252 ракети GMLR;

25 ракет Stinger;

125 гранатометів AT-4.

Раніше повідомлялося, що рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про призупинення частини оборонної допомоги Україні стосувалося зброї, яка вже перебувала на складах у Польщі.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

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