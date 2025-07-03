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Новини допомога Україні від США Трамп призупинив допомогу Україні
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Ракети для Patriot і тисячі снарядів для гаубиць: журналіст NPR розповів, скільки і якої призначеної Україні американської зброї перебуває в Польщі

patriot

До вантажу американської військової допомоги Україні, який перебуває в Польщі, після того, як Вашингтон призупинив поставки зброї Києву, входять ракети до Patriot та GMLR, а також понад 8 тис. снарядів для 155-мм гаубиць.

Про це в соцмережі Х повідомив журналіст National Public Radio Том Боумен, який висвітлює роботу Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за даними Боумена, до вантажу входять:

  • 92 ракети AIM;
  • 30 ракет Patriot (PAC3MSE);
  • 8496 снарядів для 155-мм гаубиць;
  • 142 ракети AGM-114 Hellfire;
  • 252 ракети GMLR;
  • 25 ракет Stinger;
  • 125 гранатометів AT-4.

Раніше повідомлялося, що рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про призупинення частини оборонної допомоги Україні стосувалося зброї, яка вже перебувала на складах у Польщі.

Читайте також: Держдеп про зупинку допомоги Україні: Пріоритетом Трампа залишається припинення війни між РФ та Україною

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Читайте також: Республіканці розкритикували Пентагон за зупинку допомоги Україні, - Politico

Автор: 

допомога (8496) США (23632) Patriot (339)


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Топ коментарі
+1
вісім тисяч снарядів вистачить на дві години оборони від потенційного нападу Канади.
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03.07.2025 00:29 Відповісти
+1
Тампон рятує ***** і Сосію від економічного краху. В Сосіїйській економіці вже починаються незворотні процеси і невідомо чи вона протягне до кінця року. Тому ***** дав наказ полковнику Краснову прискорити процес капітуляції України до кінця літа
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03.07.2025 00:29 Відповісти
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Интересно, а от куда "журналист" знает такие точные цифры боеприпасов? Очередной любитель "хайпа"?
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03.07.2025 00:20 Відповісти
Якщо пам"ятаєш: в Пентагоні навіть 21-річні шмаркачі мають доступ до секретних документів і спокійно беруть їх додому.
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03.07.2025 00:24 Відповісти
Вы правы. Иногда информацию, которая "секретная", даже в чатах выкладывают некоторые...
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03.07.2025 00:28 Відповісти
Звідкіля журналісту відомо, що і скільки? Чи це відкрита інформація? А як тоді розраховують перемогти, якщо ворогу все відомо?
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03.07.2025 00:21 Відповісти
якщо тертися біля гегсета, то за тиждень можно взнати багато секретної інформації. Я вже не кажу, якщо вдасться з ним забухати - це взагалі кладєзь інформації.
А ворогу і так все відомо, бо вся інфа і так йде через сєргєя горячєва прямо з Білого дому.
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03.07.2025 00:36 Відповісти
раніше..Ердоган не дочекавшись американської зброї придбав її у рф)
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03.07.2025 00:21 Відповісти
Про що конкретно йдеться?
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03.07.2025 00:38 Відповісти
С-400 "Тріумф" Туреччина наполягала на своєму праві обирати постачальників зброї, мотивуючи це потребами у посиленні власної обороноздатності та відмовою США продавати їй системи Patriot.
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03.07.2025 00:45 Відповісти
Ах як невдобно!
Трамп вирішив по тихому виручити куйла - а тут ті жуношлюхи - причому не з ГолосуАмерики - а його власні що їдять з його руки...
... невдячні тварі забули хто кістку кидає їм у буду
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03.07.2025 00:27 Відповісти
вісім тисяч снарядів вистачить на дві години оборони від потенційного нападу Канади.
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03.07.2025 00:29 Відповісти
Тампон рятує ***** і Сосію від економічного краху. В Сосіїйській економіці вже починаються незворотні процеси і невідомо чи вона протягне до кінця року. Тому ***** дав наказ полковнику Краснову прискорити процес капітуляції України до кінця літа
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03.07.2025 00:29 Відповісти
30 ракет Patriot это 30 сбитых руской баллистики. Это сотни спасенных жителей украинцев. Вот же твари эти американцы. Завтра же давайте их Украине! И точка!
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03.07.2025 00:33 Відповісти
Очевидно було, що трамп давно хоче розкрити свої карти і почати агресію проти України.
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03.07.2025 00:43 Відповісти
Трамп, теж став, убивцею Мирної України, як і його дрючбан, воєнний злочинець, прутень!!
Жило грішно, і здохне смішно!
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03.07.2025 01:03 Відповісти
 
 