Ракети для Patriot і тисячі снарядів для гаубиць: журналіст NPR розповів, скільки і якої призначеної Україні американської зброї перебуває в Польщі
До вантажу американської військової допомоги Україні, який перебуває в Польщі, після того, як Вашингтон призупинив поставки зброї Києву, входять ракети до Patriot та GMLR, а також понад 8 тис. снарядів для 155-мм гаубиць.
Про це в соцмережі Х повідомив журналіст National Public Radio Том Боумен, який висвітлює роботу Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за даними Боумена, до вантажу входять:
- 92 ракети AIM;
- 30 ракет Patriot (PAC3MSE);
- 8496 снарядів для 155-мм гаубиць;
- 142 ракети AGM-114 Hellfire;
- 252 ракети GMLR;
- 25 ракет Stinger;
- 125 гранатометів AT-4.
Раніше повідомлялося, що рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про призупинення частини оборонної допомоги Україні стосувалося зброї, яка вже перебувала на складах у Польщі.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.
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А ворогу і так все відомо, бо вся інфа і так йде через сєргєя горячєва прямо з Білого дому.
Трамп вирішив по тихому виручити куйла - а тут ті жуношлюхи - причому не з ГолосуАмерики - а його власні що їдять з його руки...
... невдячні тварі забули хто кістку кидає їм у буду
Жило грішно, і здохне смішно!