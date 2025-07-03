Косиняк-Камыш о заморозке помощи США Украине: Я сожалею, что американцы принимают такое решение

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил сожаление по поводу того, что США приостановили предоставление военной помощи Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он отметил, что это решение не является для Польши "хорошей информацией". Украина защищается от России, поэтому нужно ее поддерживать, чтобы она выстояла.

По его словам, европейские страны пытаются увеличивать усилия для поддержки Украины. "Я сожалею, что американцы принимают такое решение. Я бы хотел, чтобы все происходило наоборот", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

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И добавил, что со стороны РФ нет доброй воли заключать перемирие и прекращать огонь.

"Тем более нужно и дальше со всей решимостью поддерживать Украину, что в интересах Польши и Европы",- подчеркнул польский министр.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

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