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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Косиняк-Камыш о заморозке помощи США Украине: Я сожалею, что американцы принимают такое решение

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил сожаление по поводу того, что США приостановили предоставление военной помощи Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он отметил, что это решение не является для Польши "хорошей информацией". Украина защищается от России, поэтому нужно ее поддерживать, чтобы она выстояла.

По его словам, европейские страны пытаются увеличивать усилия для поддержки Украины. "Я сожалею, что американцы принимают такое решение. Я бы хотел, чтобы все происходило наоборот", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Читайте: Пентагон предлагает Трампу варианты по военной помощи Украине - спикер Пентагона Парнелл

И добавил, что со стороны РФ нет доброй воли заключать перемирие и прекращать огонь.

"Тем более нужно и дальше со всей решимостью поддерживать Украину, что в интересах Польши и Европы",- подчеркнул польский министр.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республиканцы раскритиковали Пентагон за остановку помощи Украине, - Politico

Автор: 

помощь (7912) США (27348) Украина (45044) Косиняк-Камыш Владислав (47)


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Топ комментарии
+8
Шо, поляк? И не про Волынь?
Подождите, может он просто пьяный.
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03.07.2025 03:25 Ответить
+5
це вам сигнал потроху починати переорієнтовувати свій військово-політичний компас з американського більше до європейського спрямування.
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03.07.2025 02:11 Ответить
+4
Той жаль та смуток конвертуйте в очевидність. А це захоплення Варшави кацапньою. І Берліну з Парижем також. Є альтернатива. Півмільярдна Європа консолідується та приєднується до України у воєнному плані. І разом робимо з росії решето, в якому буде стільки ж країн як і в решеті дірок. Тоді Європа може мати спокій.Ми також.
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03.07.2025 02:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
це вам сигнал потроху починати переорієнтовувати свій військово-політичний компас з американського більше до європейського спрямування.
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03.07.2025 02:11 Ответить
Підіймайте свої F-16 - це все на що пшеки здатні…
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03.07.2025 02:14 Ответить
Той жаль та смуток конвертуйте в очевидність. А це захоплення Варшави кацапньою. І Берліну з Парижем також. Є альтернатива. Півмільярдна Європа консолідується та приєднується до України у воєнному плані. І разом робимо з росії решето, в якому буде стільки ж країн як і в решеті дірок. Тоді Європа може мати спокій.Ми також.
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03.07.2025 02:20 Ответить
Якшо я не помиляюся, то вони вже по пошті повістки розіслали на літні навчаня, то пшеки вже потроху рухають і нарощують потенціал основноі зброі війни (людей), пробують хочаб!
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03.07.2025 02:33 Ответить
Голандія дівчат з 18 буде включати в призов разом з хлопцями. Хоч навіщо поки не кажуть. Скоріше, щоб хлопці в казармах долоні не стирали. Бо стріляти не зможуть у разі потреби.
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03.07.2025 02:38 Ответить
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03.07.2025 03:03 Ответить
ну пока убогие ******* за бабкосела на 3 калеки Париж может спать спокойно и не думаю что ракеты петриоты и хаймарсы как то могут сильно повлиять,большиство вооружения идет всетаки из европы.так что с такими темпами до парижу лет 100 убогому фаршу ползти
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03.07.2025 03:37 Ответить
Шо, поляк? И не про Волынь?
Подождите, может он просто пьяный.
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03.07.2025 03:25 Ответить
Шумєл Косіняк-Камиш,
Дєрєвья гнулісь...
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03.07.2025 05:27 Ответить
Пздць, копалини відтяпали і зупинили допомогу!
Угоду про копалини потрібно негайно рохривативати, угода про копалини є одгією з причин ненадання нам допомоги, цинічному баризі трмпу всеодно на яких умовах закінчиться війна, йому аби скоріше видобувати копалини, власне він і не приховує що його інтереси понад усе. Ми постраждали через власні, копалини, які без згоди народу розбазарює керівництво країни
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03.07.2025 05:37 Ответить
Українці постраждали проголосувавши за клоуна у 2019....
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03.07.2025 05:44 Ответить
Українці постраждали проголосувавши за клоуна у 2019.. Усе що наразі відбувається з країною - прямі наслідки того вибору
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03.07.2025 05:46 Ответить
США за пів року скотилася від світового лідера до посібника терористів
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03.07.2025 05:54 Ответить
Польський міністр нормально усе сказав; за що його критикувати.? Свої коментарі критикам треба узгоджувати хоча б з отцем Онуфрієм.
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03.07.2025 06:26 Ответить
Ляхи засцяли, що ракети полетять до них...і це правильно!!!! Хоча можна захиститися фурами
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03.07.2025 09:47 Ответить
 
 