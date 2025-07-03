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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
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Припинення підтримки України може мати тяжкі наслідки для США, - Помпео

Помпео про припинення допомоги від США

Колишній директор ЦРУ та державний секретар США за часів першої каденції Дональда Трампа Майк Помпео прокоментував ситуацію з припиненням важливих оборонних постачань, обіцяних Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у мережі Х.

"Україна ніколи не просила Америку надіслати 82-гу повітряно-десантну дивізію; вони просили зброю для захисту своєї батьківщини та народу від нападів Росії.

Допустити, щоб Росія виграла цю війну, було б непоправною катастрофою для американського народу та нашої безпеки в усьому світі", - написав Помпео.

Республіканець Помпео, який критикував адміністрацію Байдена за недостатньо міцну підтримку України, покладав великі надії на нове президентство Трампа. Та й зараз його коментарі досить стримані.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Автор: 

допомога (8533) Трамп Дональд (6379) Помпео Майк (340)


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Топ коментарі
+12
Рижого доля США турбує не більше ніж доля України. В маразматиків своє бачення світу.
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03.07.2025 07:19 Відповісти
+11
Американський рюрік Трамп хоче на прикладі України мати прецедент, як можно ділити кордони. А там туди-сюди, Мексіка, Панама, Гренладнія, ісконниє землі Канади. Поки Тампон та його гітлерюгенд розраховують на перемогу РФ, ось в чому вся печалька.
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03.07.2025 07:21 Відповісти
+6
Хто ще сумнівається, що рудий блазень Трампон з Білого дурдому находиться на отсосі в фюрера дикої лапотної орди *****? Ця руда паскуда Трампон відмінно разуміє, що зупинка військової допомоги від США, коли ***** веде свій наступ обернеться новими великими жертвами серед цивільного населення України. Іншої назви для рудого блазня Трампона, як тупий ідіот у мене нема.
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03.07.2025 07:37 Відповісти
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Рижого доля США турбує не більше ніж доля України. В маразматиків своє бачення світу.
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03.07.2025 07:19 Відповісти
Ти підкацапний дебіл. Дякую . що знов підтвердив це

Не дарма інші українці тебе таким вважають

Це уривок інтерв'ю для платників податків з Європи і тому воно має бути саме таким ,баран
При цьому ЄС не тільки не припинили допомогу, але і продовжують закривати прогалину, яка утворилася внаслідок зупинки допомоги ФША

Навідмінно від ФША трампа , США при Байдені постачало нам зброю щомісяця на мільйярди доларів
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03.07.2025 08:35 Відповісти
Наприклад https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/vidznachaemo-den-evropi-razom-z-ukrainoyu-evropejski-ministri-i-diplomati-u-lvovi-vshanuvali-pamyat-poleglih-ukraintsiv-foto.htm ось тут.

"Кая Каллас 9 травня здійснили візит солідарності до Львова. На Марсовому полі вони вшанували пам'ять захисників, полеглих за Україну в російсько-українській війні"
Вам стало легше? Мені - ні
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03.07.2025 08:46 Відповісти
Ти сам собі пишеш і сам собі відповідає . чи що ?
Чомусь зе-шапіто при Байдені не було проблемою для надання зброї , а при твоєму пуделі пуйла - стало
Дбл блт
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03.07.2025 08:37 Відповісти
Що падло ти підкацапне ? Сподіваюсь ти гниль отримаєш шлюда у хату
Бо лише так до вас , сук трампіських , доходить
Коли біда прийде до тебе . САМЕ ДО ТЕБЕ
А Байден давав так "мало" зброї , що з її допомогою звільнили
Київську область
Чернігівську область
Сумську область
Харківську область
Та м. Херсон
А твоє трампіське лайно не тільки жодного пакету допомоги не ухвалило , але і зупиняє залишки пакетів Байдена
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03.07.2025 08:32 Відповісти
Помпео не байденовський.
"Республіканець Помпео, який критикував адміністрацію Байдена за недостатньо міцну підтримку України Джерело: https://censor.net/ua/n3561255"
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03.07.2025 08:58 Відповісти
Помпео - це трампівський держсекретар, респ. Він до Байдена яким боком?
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03.07.2025 09:02 Відповісти
Американський рюрік Трамп хоче на прикладі України мати прецедент, як можно ділити кордони. А там туди-сюди, Мексіка, Панама, Гренладнія, ісконниє землі Канади. Поки Тампон та його гітлерюгенд розраховують на перемогу РФ, ось в чому вся печалька.
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03.07.2025 07:21 Відповісти
Колишній директор ЦРУ та державний секретар США за часів першої каденції Дональда Трампа Майк Помпео був ще той прихильник самодурста Трампа. Нема посади - Майк Помпео - розумний і адекватий радник.
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03.07.2025 07:27 Відповісти
Помпео за Трампа першої каденції це було найкраще що могло статися з адміністрацією Трампа. Сильний, досвідчений, далекоглядний політик. Тоді що б Трамп не казав, а санкції вводились коли треба і по кому треба. І вето на постачання Україні летальної зброї було зняте саме тоді, і ПП2 перекритий, і вагнерівці розбомблені в Сирії і ще багато чого. Набагато краще все було ніж з безхребетною командою папєрєдніка Обами. Хто ж знав що на другий термін рудий собі одних клоунів-сраколизів залишить…((
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03.07.2025 07:59 Відповісти
Трамп зрозумів свою помилку при першому терміні президентства, і тепер набрав собі "чудову команду", що дружньо танцює під його дудку.
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03.07.2025 08:50 Відповісти
Все вірно. Хто при першій каденції Трумпа не давав йому пестити його нарцисизм та деменцію? В основному Помпео, Болтон, Пенс та інші члени Кабінету не МАГАівці.
А за раз що маємо в США? Кабінет Трумпа зформовано з агресивних довбойобів типу діджея Венса.
От скажіть, чи можна рівняти байстрюка МАГА Венса з мудрим Пенсом? Хоч і обидва віце-прези у Трампа.
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03.07.2025 08:52 Відповісти
Правильно умные люди говорили, там где Америка там всегда война и в итоге они всегда кинут
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03.07.2025 07:31 Відповісти
Те саме слід сказати і про кацапетівку. Вся її історія - історія воєн та поневолення інших народів
"и в итоге они всегда кинут" - а це взагалі кредо свинособак.
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03.07.2025 08:52 Відповісти
на то і пуйло поставило рудого шоб згноїти США
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03.07.2025 07:36 Відповісти
Хто ще сумнівається, що рудий блазень Трампон з Білого дурдому находиться на отсосі в фюрера дикої лапотної орди *****? Ця руда паскуда Трампон відмінно разуміє, що зупинка військової допомоги від США, коли ***** веде свій наступ обернеться новими великими жертвами серед цивільного населення України. Іншої назви для рудого блазня Трампона, як тупий ідіот у мене нема.
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03.07.2025 07:37 Відповісти
рудий виконує забаганки пуйла , який він ідіот
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03.07.2025 07:40 Відповісти
І це теж присутнє у Трумпа.
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03.07.2025 08:55 Відповісти
Корейці посадили вже третього президента і в них все ОК. А українці слухають єрмаків про неначасі і сподіваються на щось добре. Верх дебілізму
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03.07.2025 07:39 Відповісти
Це ти верх дебілізму, а ще мабуть пособник ху...лостану. Нам що зараз почати революцію і тим самим допомогти ху...лостану захопити нас. Так що робити. Згоден тільки з тим, що у нас ще не було порядного президента. І коли будуть вибори, то потрібно пам'ятати про це.
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03.07.2025 07:52 Відповісти
Пан Ігор тільки скиглить, а дебіл, виходить, я, бо не вірю його коханим єрмакам
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03.07.2025 09:16 Відповісти
В цих дебілів тепер ще й кляті піндоси в усьому винні, один в один як кацапські гобліни.Гляньте на заточки своїх божків , п.дари зелені,кого з цими вилупками ви зібралися перемогти.Вони ж тільки можуть брехати, грабувати все до чого дотягнутися і нищити тих хто проти.Згиньте як роса на сонці разом з цією гидотою пархатою.
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03.07.2025 08:06 Відповісти
Ванька, а ти цікавишся, що відбувається в Південній Кореї після повалення папєрєдніка?
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03.07.2025 08:58 Відповісти
Що, корейців захопив пуйло? Чи може вони капітулювали Ину? Вони і ще одного преза посадять і в них буде все ОК
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03.07.2025 09:19 Відповісти
З великої країни за рік створити придаток ху....лостану, країну що завжди може підвести це шедевр діяльності агента ху...лостану. А ще показує що демократії створює народ, а зруйнувати може один агент, хоча він і дебіл.
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03.07.2025 07:45 Відповісти
Трампізди грьобані не тільки нам підісруть, а й собі такого ************, що їхні нащадки ще довго з цього лайна не вилізуть.
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03.07.2025 09:06 Відповісти
Таке враження що ще раз єрмак поїде до США 🇺🇸 і Америка почне давати зброю росії..
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03.07.2025 09:24 Відповісти
"Вашингтон, упиваясь своей игрой в изоляционизм, прямо сейчас утрачивает свое глобальное влияние и между прочим, сквозь пальцы смотрит на создание механизмов, которые не рассматривают США ни как точку опоры, ни как фактор, с которым следует считаться, в случае чего. Проще говоря, все то, что кровью, потом и гигантскими средствами, создавалось поколениями американцев, бестолковая, невежественная шобла сливает в унитаз, бодро гыгыкая и надувая щеки." (с)
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03.07.2025 14:08 Відповісти
 
 