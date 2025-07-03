Припинення підтримки України може мати тяжкі наслідки для США, - Помпео
Колишній директор ЦРУ та державний секретар США за часів першої каденції Дональда Трампа Майк Помпео прокоментував ситуацію з припиненням важливих оборонних постачань, обіцяних Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у мережі Х.
"Україна ніколи не просила Америку надіслати 82-гу повітряно-десантну дивізію; вони просили зброю для захисту своєї батьківщини та народу від нападів Росії.
Допустити, щоб Росія виграла цю війну, було б непоправною катастрофою для американського народу та нашої безпеки в усьому світі", - написав Помпео.
Республіканець Помпео, який критикував адміністрацію Байдена за недостатньо міцну підтримку України, покладав великі надії на нове президентство Трампа. Та й зараз його коментарі досить стримані.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.
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Не дарма інші українці тебе таким вважають
Це уривок інтерв'ю для платників податків з Європи і тому воно має бути саме таким ,баран
При цьому ЄС не тільки не припинили допомогу, але і продовжують закривати прогалину, яка утворилася внаслідок зупинки допомоги ФША
Навідмінно від ФША трампа , США при Байдені постачало нам зброю щомісяця на мільйярди доларів
"Кая Каллас 9 травня здійснили візит солідарності до Львова. На Марсовому полі вони вшанували пам'ять захисників, полеглих за Україну в російсько-українській війні"
Вам стало легше? Мені - ні
Чомусь зе-шапіто при Байдені не було проблемою для надання зброї , а при твоєму пуделі пуйла - стало
Дбл блт
Бо лише так до вас , сук трампіських , доходить
Коли біда прийде до тебе . САМЕ ДО ТЕБЕ
А Байден давав так "мало" зброї , що з її допомогою звільнили
Київську область
Чернігівську область
Сумську область
Харківську область
Та м. Херсон
А твоє трампіське лайно не тільки жодного пакету допомоги не ухвалило , але і зупиняє залишки пакетів Байдена
"Республіканець Помпео, який критикував адміністрацію Байдена за недостатньо міцну підтримку України Джерело: https://censor.net/ua/n3561255"
А за раз що маємо в США? Кабінет Трумпа зформовано з агресивних довбойобів типу діджея Венса.
От скажіть, чи можна рівняти байстрюка МАГА Венса з мудрим Пенсом? Хоч і обидва віце-прези у Трампа.
"и в итоге они всегда кинут" - а це взагалі кредо свинособак.