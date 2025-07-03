Припинення підтримки України може мати тяжкі наслідки для США, - Помпео

Колишній директор ЦРУ та державний секретар США за часів першої каденції Дональда Трампа Майк Помпео прокоментував ситуацію з припиненням важливих оборонних постачань, обіцяних Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у мережі Х.

"Україна ніколи не просила Америку надіслати 82-гу повітряно-десантну дивізію; вони просили зброю для захисту своєї батьківщини та народу від нападів Росії.

Допустити, щоб Росія виграла цю війну, було б непоправною катастрофою для американського народу та нашої безпеки в усьому світі", - написав Помпео.

Республіканець Помпео, який критикував адміністрацію Байдена за недостатньо міцну підтримку України, покладав великі надії на нове президентство Трампа. Та й зараз його коментарі досить стримані.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.