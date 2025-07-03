Конгресмен-республіканець Фіцпатрік щодо призупинення поставок зброї Україні: У захисті свободи не може бути напівзаходів. США мають відстоювати мир через силу

Конгресмен-республіканець США Брайян Фіцпатрік закликав Білий дім та Пентагон провести екстрений брифінг для Конгресу щодо ситуації, пов’язаної з призупиненням постачання зброї в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі конгресмена у Х

"Я офіційно запросив екстрений брифінг від Білого дому та Міністерства оборони для роз'яснення цих повідомлень, перегляду запасів зброї та боєприпасів нашої країни та забезпечення того, щоб Сполучені Штати залишалися повністю відданими забезпеченню України ресурсами, які їй терміново потрібні для захисту свого народу та збереження справи свободи", - написав він.

Фіцпатрік повідомив, що звернувся до президента США з проханням відповісти на повідомлення про те, що США приховують критично важливі оборонні матеріали, обіцяні Україні. "Це відбувається на тлі найбільшого повітряного нападу з початку війни, Росія випустила понад 500 одиниць зброї по цивільних цілях за один тиждень", - підкреслив він.

Конгресмен зауважив, що "українські війська не лише захищають свою батьківщину, вони тримають передову свободи. У захисті свободи не може бути напівзаходів. Ми повинні, як завжди, відстоювати мир через силу".

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.