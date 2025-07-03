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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
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Конгресмен-республіканець Фіцпатрік щодо призупинення поставок зброї Україні: У захисті свободи не може бути напівзаходів. США мають відстоювати мир через силу

Брайян Фіцпатрік вимагає пояснень щодо допомоги Україні

Конгресмен-республіканець США Брайян Фіцпатрік закликав Білий дім та Пентагон провести екстрений брифінг для Конгресу щодо ситуації, пов’язаної з призупиненням постачання зброї в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі конгресмена у Х

"Я офіційно запросив екстрений брифінг від Білого дому та Міністерства оборони для роз'яснення цих повідомлень, перегляду запасів зброї та боєприпасів нашої країни та забезпечення того, щоб Сполучені Штати залишалися повністю відданими забезпеченню України ресурсами, які їй терміново потрібні для захисту свого народу та збереження справи свободи", - написав він.

Фіцпатрік повідомив, що звернувся до президента США з проханням відповісти на повідомлення про те, що США приховують критично важливі оборонні матеріали, обіцяні Україні. "Це відбувається на тлі найбільшого повітряного нападу з початку війни, Росія випустила понад 500 одиниць зброї по цивільних цілях за один тиждень", - підкреслив він.

Конгресмен зауважив, що "українські війська не лише захищають свою батьківщину, вони тримають передову свободи. У захисті свободи не може бути напівзаходів. Ми повинні, як завжди, відстоювати мир через силу".

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Автор: 

Конгрес США (1251) допомога (8533)


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Топ коментарі
+5
Як же ж швидко сша, цей колишній форпост світовой демократіх та свободи перетворився на понуроє лайно.
Далі буде.
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03.07.2025 07:49 Відповісти
+5
Трамп злигався з путіним - в обмін на дозвіл від кремля розбомбомбити іран вашингтон зупинив поставки зброї. Американці зрадники і брехуни. Тепер випускають цих агітаторів які висловлюють трьохрічне занепокоєння.
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03.07.2025 08:23 Відповісти
+3
Виявляється, попри триліардні бюджети, у Америки збої немає навіть для себе?
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03.07.2025 07:58 Відповісти
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Як же ж швидко сша, цей колишній форпост світовой демократіх та свободи перетворився на понуроє лайно.
Далі буде.
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03.07.2025 07:49 Відповісти
Лайно покриває свого кума в корупційних оборудках.
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03.07.2025 08:17 Відповісти
А хто кум Трамна? До речи, як там спекуляція на біржі республіканцями на чолі шестиразового банкрута та визнаного судом податкового шахрая?
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03.07.2025 10:38 Відповісти
Шо замовк, лапоть балалаєчний?
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03.07.2025 13:30 Відповісти
Хтось його в Білому дому почув - бо закликати можна до нових віників
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03.07.2025 07:50 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/tramp-davit-na-palatu/ Фитцпатрик - очень про-украинский республиканец и именно он вчера потребовал от Белого Дома срочно объяснить ПОЧЕМУ была приостановлена помощь Украине. Спикер Джонсон мечется по залу, но говорит, что не может найти Брайана.
Дело в том, что прямо в эти минуты в Палате представителей проходит голосование за налоговый законопроект Трампа (т.н. "Большой Прекрасный Законопроект" Трампа). Напомню, что позавчера Сенат принял его 51-50 и Трамп прессует Палату чтобы они приняли его к 4 Июля.
Но пока в Палате у республиканцев не хватает 4 голоса и что интересно - депутат-республиканец от Пенсильвании Брайан Фитцпатрик среди них, хотя всегда считался железным «За».
Наверняка Брайан, зная, что в таких критических случаях Трамп всегда звонит депутату лично на мобильный, надеется на звонок Трампа чтобы таким образом задать ему встречный вопрос про Украину.
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03.07.2025 13:23 Відповісти
Виявляється, попри триліардні бюджети, у Америки збої немає навіть для себе?
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03.07.2025 07:58 Відповісти
Та що воно меле? Трамп куплений Ху?лом - саме цю проблему треба обговорювати та якось вирішувати. А воно кидає якісь гасла про свободу.
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03.07.2025 08:04 Відповісти
Трамп злигався з путіним - в обмін на дозвіл від кремля розбомбомбити іран вашингтон зупинив поставки зброї. Американці зрадники і брехуни. Тепер випускають цих агітаторів які висловлюють трьохрічне занепокоєння.
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03.07.2025 08:23 Відповісти
От цікаво, а та зброя, у котрої вже спливли / спливають терміни зберігання і котра призначена для утилізації, вона теж "у пріоритеті для інтересів США"? Лицеміри.
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03.07.2025 08:27 Відповісти
Особливо АІМ-7, яку вже давно зняли з озброєння в США.
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03.07.2025 11:53 Відповісти
Агент х7йла Трамп поклав х%й на Конгрес. Ці всі заклики звісно добре але чи буде від їх толк???
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03.07.2025 09:18 Відповісти
Після перевиборів в Конгрес через півтора роки його вето буде долатись
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03.07.2025 09:23 Відповісти
А може й раніше знайдеться патріот, який вміє влучно стріляти і поцілить агенту Краснову точно між вух.
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03.07.2025 11:55 Відповісти
Молодець, на таких людях і стоїть Америка. За ними майбутнє, бо тих, хто підтримує Україну на порядок більше прихильників раші.
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03.07.2025 10:01 Відповісти
 
 