США переоценивают поставки оружия не только Украине, но и другим странам, - Пентагон
Пентагон, на фоне сообщений о беспокойстве относительно сокращений важных боеприпасов, пересматривает поставки оружия союзникам по всему миру.
Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
По его словам, пересмотр экспорта оружия США может повлиять не только на Украину, но и на другие страны.
"Проводится обзор возможностей, чтобы обеспечить соответствие военной помощи США нашим оборонным приоритетам, и мы не будем предоставлять никакой обновленной информации о конкретных количествах или типах боеприпасов, поставляемых Украине, или сроков, связанных с этими поставками", - пояснил он.
В министерстве рассматривают это как "прагматический шаг, основанный на здравом смысле" - для оценки того, какие боеприпасы направляются и куда.
"Но мы хотим четко определиться с этим последним пунктом. Пусть будет известно, что наши военные имеют все необходимое для выполнения любой миссии где угодно, когда угодно и по всему миру", - добавил Парнелл.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.
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сьогодні тут, а завтра там.
На заході не повні дебіли при владі.
Щось Байден допомагав попри Зе, а тут прям проблема
Ні, друже, це виправдання жалюгідне
А ресурси краще віддати ЄС ,щоб вони нам швидше зброю кліпали
Байден допомага українцям, а не зе-щурам.
Лише коли палатка представників , де головували респи - блокувала допомогу
Але якщо ти дійсно винуватиш у цьому Байдена, то ти - недалекий
І годі вже мага-чортів називати респами , республіканська партія померла разом з Маккейном
Такі справи.
Ціни ростуть - допомога росте? .
Європа вперше за три роки випередила США за обсягами військової допомоги для України
Європейська військова підтримка України різко зросла у березні та квітні 2025 року: лише за два місяці Європа виділила 10,4 мільярда євро військової допомоги та 9,8 мільярда євро гуманітарної та фінансової допомоги
з 24 лютого 2022 року до 29 травня 2025 року Росія отримала 208 млрд євро за вуглеводні - саме від країн-членів ЄС.
Російський газ продовжує поставлятися до Європи в зростаючих обсягах через Туреччину. Так, за даними CREA, обсяг продажів зріс на 26,77% у січні та лютому 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Просте як двері питання - хто гниє та спонсує грошима Рашу у війні? Може ФША? Ні?
1) Там вказано про 10млрд , що лише за 2 останні місяці
2) Для порівняння за ті ж місяці
Експорт російського газу до Європи трубопроводами впав до мінімуму за останні 50 років, - Reuters Джерело: https://censor.net/n3561120
Більшість із 343 суден тіньового флоту Росії зараз перебувають під санкціями.
У червні російський тіньовий флот перевіз майже вдвічі менше нафти, ніж у травні, коли ЄС та Великобританія додали кілька сотень тіньових танкерів у списки санкцій.
Єврокомісія представила план повної відмови від російського газу та нафти до кінця 2027 року
3) цифри брати за увесь період повномаштабки
То тоді і допомога від ЄС буде не 10 (як за 2 місяці) ,а майже 150 млрд євро
4) Тепер треба відняти від тих 208 млрд ту частку ,яку закуповує венгрія і словаччина
Бо це все ж таки не стіки країни-члени , скільки троянські коні
5) Чомусь це завжди випускають з поля зору ,але
Заводи які виробляють нам зброю , ракети, безпілотники та БМП - не працюють без енергоносіїв
Дай грошів!
Бо всі пішли на заставу чернишову...
Невже зе-шапіто змінилося ? Ні
То може справа в тому , що на чолі колишнього США тепер пудель путіна
Перший проєкт передбачав інтеграцію українських систем у модулі ППО-ПРО різних радіусів дії з доступом до західних технологій. Другий напрям мав забезпечити ЗСУ дефіцитними зенітними ракетами через спільне виробництво. Третій проєкт пропонував Україні участь у розробці новітньої ракети.
На переговори від української сторони ніхто не з'явився - без пояснень та вибачень. Після такої поведінки європейський партнер припинив переговори. Валентин Бадрак повідомив, що анулювати роботу в цьому напрямку могли перший заступник міністра оборони Сергій Боєв або міністр Рустем Умєров. VZ 01.07.25
https://www.facebook.com/groups/1992586640825025/posts/23887174887606219/
Там теж жодного посилання на оригінал. Ще один вкид від ОБС?
А першоджерело всіх бід і негараздів-це вибір по приколу ВАЗ-21.04.19
На словах они вроде как "за мир", а на деле идет постоянное подыгрывание кремлевским террористам...