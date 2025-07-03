США переоценивают поставки оружия не только Украине, но и другим странам, - Пентагон

Пентагон, на фоне сообщений о беспокойстве относительно сокращений важных боеприпасов, пересматривает поставки оружия союзникам по всему миру.

Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, пересмотр экспорта оружия США может повлиять не только на Украину, но и на другие страны.

Также читайте: Конгрессмен-республиканец Фицпатрик о приостановке поставок оружия Украине: В защите свободы не может быть полумер. США должны отстаивать мир через силу

"Проводится обзор возможностей, чтобы обеспечить соответствие военной помощи США нашим оборонным приоритетам, и мы не будем предоставлять никакой обновленной информации о конкретных количествах или типах боеприпасов, поставляемых Украине, или сроков, связанных с этими поставками", - пояснил он.

В министерстве рассматривают это как "прагматический шаг, основанный на здравом смысле" - для оценки того, какие боеприпасы направляются и куда.

"Но мы хотим четко определиться с этим последним пунктом. Пусть будет известно, что наши военные имеют все необходимое для выполнения любой миссии где угодно, когда угодно и по всему миру", - добавил Парнелл.

Читайте: Приостановление поставок оружия Украине ставит под угрозу жизнь и территорию украинцев, - конгрессмен-демократ Виндман

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прекращение поддержки Украины может иметь тяжелые последствия для США, - Помпео