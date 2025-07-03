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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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США переоценивают поставки оружия не только Украине, но и другим странам, - Пентагон

США приостановили помощь Украине. Переоценивают поставки

Пентагон, на фоне сообщений о беспокойстве относительно сокращений важных боеприпасов, пересматривает поставки оружия союзникам по всему миру.

Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, пересмотр экспорта оружия США может повлиять не только на Украину, но и на другие страны.

Также читайте: Конгрессмен-республиканец Фицпатрик о приостановке поставок оружия Украине: В защите свободы не может быть полумер. США должны отстаивать мир через силу

"Проводится обзор возможностей, чтобы обеспечить соответствие военной помощи США нашим оборонным приоритетам, и мы не будем предоставлять никакой обновленной информации о конкретных количествах или типах боеприпасов, поставляемых Украине, или сроков, связанных с этими поставками", - пояснил он.

В министерстве рассматривают это как "прагматический шаг, основанный на здравом смысле" - для оценки того, какие боеприпасы направляются и куда.

"Но мы хотим четко определиться с этим последним пунктом. Пусть будет известно, что наши военные имеют все необходимое для выполнения любой миссии где угодно, когда угодно и по всему миру", - добавил Парнелл.

Читайте: Приостановление поставок оружия Украине ставит под угрозу жизнь и территорию украинцев, - конгрессмен-демократ Виндман

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

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Автор: 

оружие (10294) Пентагон (1475) помощь (7912) США (27372)


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Топ комментарии
+19
Не пи₴діть мерзотники. Вам вказівка з москвабаду прийшла не давати зброю Україні. Позорисько.
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03.07.2025 08:29 Ответить
+12
суки . а що там з корисними копалинами? зєля-дипломат ****.
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03.07.2025 08:30 Ответить
+6
Пішли дешеві відмазки.
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03.07.2025 08:37 Ответить
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Не пи₴діть мерзотники. Вам вказівка з москвабаду прийшла не давати зброю Україні. Позорисько.
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03.07.2025 08:29 Ответить
Шиза гуляє в трумпа по мізкам,
сьогодні тут, а завтра там.
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03.07.2025 08:30 Ответить
Це все через кума Лєнки.
На заході не повні дебіли при владі.
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03.07.2025 08:53 Ответить
Як називається істота, яка підгавкує влюбльонно рижій падлі?
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03.07.2025 09:01 Ответить
если пуйло командует гегемоном нам точно кирдык
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03.07.2025 09:10 Ответить
А хто ще в такій страшній війні?
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03.07.2025 08:29 Ответить
суки . а що там з корисними копалинами? зєля-дипломат ****.
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03.07.2025 08:30 Ответить
все по плану,готуйте грощі на доплати
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03.07.2025 08:38 Ответить
Ну не перекладуй з хворої голови на меньш хвору
Щось Байден допомагав попри Зе, а тут прям проблема
Ні, друже, це виправдання жалюгідне
А ресурси краще віддати ЄС ,щоб вони нам швидше зброю кліпали
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03.07.2025 08:39 Ответить
а як ФБР вимагало видати коломойшу, а зєля його переховув? із-за чого були постійні затримки в поставках? А всі вимого США провести реальні реформи корумпованих міністерств? бо зе-охвіс вже окуїв настільки, що навіть підтримку українців за кордоном вимагав сплачувати через зеленського.
Байден допомага українцям, а не зе-щурам.
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03.07.2025 08:46 Ответить
Доречі затримок при Байдені - не було
Лише коли палатка представників , де головували респи - блокувала допомогу
Але якщо ти дійсно винуватиш у цьому Байдена, то ти - недалекий
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03.07.2025 08:49 Ответить
ну так у респів головний аргумент був - розкрадання допомоги. привіт рєзнікову та охвісу.
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03.07.2025 08:54 Ответить
От тільки фактів розкрадання військової допомоги так і не було знайдено
І годі вже мага-чортів називати респами , республіканська партія померла разом з Маккейном
Такі справи.
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03.07.2025 09:03 Ответить
ти впевнений що нема??
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03.07.2025 10:07 Ответить
Бачимо по результатам
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03.07.2025 10:08 Ответить
по результатам я бачу що прогнози що нас зливають збуваються,і причина не тільки в лаптях
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03.07.2025 10:15 Ответить
У республиканцев главным аргументом была тема незаконных эмигрантов и защита от них на южных границах Штатов.
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03.07.2025 09:46 Ответить
Пентагон, на тлі повідомлень про занепокоєння щодо скорочень важливих ***********, переглядає ціни на постачання зброї союзникам по всьому світу.
Ціни ростуть - допомога росте? .
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03.07.2025 08:32 Ответить
Але ми хочемо чітко визначитися з цим останнім пунктом. Нехай буде відомо, що наші військові мають усе необхідне для виконання будь-якої місії будь-де,(в Ірані .але не проти 3,14дерації і Китаю.та навіть КНДР) будь-коли та по всьому світу", - додав Парнелл. -ЧМОШНИКИ
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03.07.2025 08:34 Ответить
Хто ще вагається що Захід загниває ?
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03.07.2025 08:37 Ответить
Дурню , не плутай захід з ФША
Європа вперше за три роки випередила США за обсягами військової допомоги для України
Європейська військова підтримка України різко зросла у березні та квітні 2025 року: лише за два місяці Європа виділила 10,4 мільярда євро військової допомоги та 9,8 мільярда євро гуманітарної та фінансової допомоги
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03.07.2025 08:41 Ответить
Ваша допоможна пігулка в 10 млрд виглядає декілька жалюгідно на тлі ось цього:

з 24 лютого 2022 року до 29 травня 2025 року Росія отримала 208 млрд євро за вуглеводні - саме від країн-членів ЄС.

Російський газ продовжує поставлятися до Європи в зростаючих обсягах через Туреччину. Так, за даними CREA, обсяг продажів зріс на 26,77% у січні та лютому 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Просте як двері питання - хто гниє та спонсує грошима Рашу у війні? Може ФША? Ні?
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03.07.2025 09:00 Ответить
Розбираю твій вкид крок за кроком
1) Там вказано про 10млрд , що лише за 2 останні місяці

2) Для порівняння за ті ж місяці
Експорт російського газу до Європи трубопроводами впав до мінімуму за останні 50 років, - Reuters Джерело: https://censor.net/n3561120

Більшість із 343 суден тіньового флоту Росії зараз перебувають під санкціями.
У червні російський тіньовий флот перевіз майже вдвічі менше нафти, ніж у травні, коли ЄС та Великобританія додали кілька сотень тіньових танкерів у списки санкцій.

Єврокомісія представила план повної відмови від російського газу та нафти до кінця 2027 року

3) цифри брати за увесь період повномаштабки
То тоді і допомога від ЄС буде не 10 (як за 2 місяці) ,а майже 150 млрд євро

4) Тепер треба відняти від тих 208 млрд ту частку ,яку закуповує венгрія і словаччина
Бо це все ж таки не стіки країни-члени , скільки троянські коні

5) Чомусь це завжди випускають з поля зору ,але
Заводи які виробляють нам зброю , ракети, безпілотники та БМП - не працюють без енергоносіїв
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03.07.2025 10:12 Ответить
Пішли дешеві відмазки.
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03.07.2025 08:37 Ответить
Американським лицемірам з пентагону-Україна веде війну з рашистськими загарбниками за своє існування...
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03.07.2025 08:37 Ответить
Амеріга!
Дай грошів!
Бо всі пішли на заставу чернишову...
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03.07.2025 08:38 Ответить
Дивно , Байден постачав зброю , а коли прийшов трамп - перестав
Невже зе-шапіто змінилося ? Ні
То може справа в тому , що на чолі колишнього США тепер пудель путіна
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03.07.2025 08:42 Ответить
От би якщо ще сказали кого вони мають на увазі, оце було б діло! Чи це державна таємниця, бо московія почне ескалірувати?
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03.07.2025 08:41 Ответить
Брехунам вірить себе не поважати.
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03.07.2025 08:44 Ответить
Коротше , на хороші новини з гамерики не варто очікувати
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03.07.2025 08:45 Ответить
Ще не вечор.
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03.07.2025 08:47 Ответить
Виглядає так наче бомж перераховує дріб'язок в кишені. Оце то при Тампону бувша велика країна світу дожилася.
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03.07.2025 08:47 Ответить
Так ніхто не робить. Хотіли "призупинити" - треба було заздалегідь попередити отримувача і надати терміни відновлення. Натомість вони тихо та підступно віддають наказ не відвантажувати нові партії і роблять якісь незрозумілі заяви. Держдеп переводить стрілки на Пентагон, а останній починає щось там белькотіти про нестачу *********** для армії сша. Явно була спроба рудого ***** підлизнути коханцю домінуючому з болот...
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03.07.2025 08:51 Ответить
Українська влада проігнорувала вигідну пропозицію європейського оборонного гіганта щодо розробки зенітних ракет. Йшлося про три важливі проєкти з одним ключовим виробником.

Перший проєкт передбачав інтеграцію українських систем у модулі ППО-ПРО різних радіусів дії з доступом до західних технологій. Другий напрям мав забезпечити ЗСУ дефіцитними зенітними ракетами через спільне виробництво. Третій проєкт пропонував Україні участь у розробці новітньої ракети.

На переговори від української сторони ніхто не з'явився - без пояснень та вибачень. Після такої поведінки європейський партнер припинив переговори. Валентин Бадрак повідомив, що анулювати роботу в цьому напрямку могли перший заступник міністра оборони Сергій Боєв або міністр Рустем Умєров. VZ 01.07.25
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03.07.2025 08:52 Ответить
Спробував пошукати першоджерело. Гугл видав якусь дивну фейсбук-сторінку:

https://www.facebook.com/groups/1992586640825025/posts/23887174887606219/

Там теж жодного посилання на оригінал. Ще один вкид від ОБС?
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03.07.2025 09:00 Ответить
Не захотів спробувати. А Ліга.нет що про це пише?
А першоджерело всіх бід і негараздів-це вибір по приколу ВАЗ-21.04.19
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03.07.2025 09:58 Ответить
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03.07.2025 08:53 Ответить
Нагадайте мені який у зеленського був план- а, б, с....
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03.07.2025 09:08 Ответить
администрация Трампа "петляет".
На словах они вроде как "за мир", а на деле идет постоянное подыгрывание кремлевским террористам...
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03.07.2025 09:25 Ответить
Они за мир через капитуляцию Украины
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03.07.2025 09:29 Ответить
5 грудня1994 року будапештський меморандум Джон Мейджор, Билл Клинтон,***** не враховуэться-агресор, читайте мудаки.
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03.07.2025 09:29 Ответить
А в інших країн теж триває війна?
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03.07.2025 09:51 Ответить
Припинення поставок зброї загрожує довічному правлінню Буби Незламного
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03.07.2025 09:54 Ответить
Тобто,повний підсирос((
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03.07.2025 10:06 Ответить
 
 