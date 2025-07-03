Зеленский и Трамп планируют телефонный разговор на фоне приостановки военной помощи США, - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут в ближайшее время провести телефонный разговор.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, его подготовка уже продолжается на фоне сообщений о приостановлении военной помощи США Украине.

По словам европейского дипломата, знакомого с планами, идея организовать диалог появилась 1 июля, когда в Киев начала поступать информация о возможной остановке поставок американского оружия.

"США проинформируют Украину сегодня в Киеве, и в ближайшее время будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским", - отметил дипломат.

В Вашингтоне отрицают формулировку "приостановление помощи" и утверждают, что речь идет о пересмотре способов дальнейшей поддержки обороны Украины.

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Собеседник уточнил, что переговоры о разговоре лидеров начались еще до появления сообщений о приостановлении военной помощи.

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

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