Зеленский и Трамп планируют телефонный разговор на фоне приостановки военной помощи США, - Politico
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут в ближайшее время провести телефонный разговор.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника, передает Цензор.НЕТ.
По данным СМИ, его подготовка уже продолжается на фоне сообщений о приостановлении военной помощи США Украине.
По словам европейского дипломата, знакомого с планами, идея организовать диалог появилась 1 июля, когда в Киев начала поступать информация о возможной остановке поставок американского оружия.
"США проинформируют Украину сегодня в Киеве, и в ближайшее время будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским", - отметил дипломат.
В Вашингтоне отрицают формулировку "приостановление помощи" и утверждают, что речь идет о пересмотре способов дальнейшей поддержки обороны Украины.
Собеседник уточнил, что переговоры о разговоре лидеров начались еще до появления сообщений о приостановлении военной помощи.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.
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Типическое словоблудие и попытка завуалировать действительность
перше, що треба було зробити вже давно, то це почути адміністрацію білого дому та замінити посла України в США, яка фактично за попередньої адміністрації за фактом зірвала ленд-ліз та домсі не знайшла спільної мови із респами та діючою адміністрацією білого дому. це проігнорували, а це - ляпас білому дому
по-друге - не зреагували на сигнали сша стосовно єрмака.
то що ви ще хочете від білого дому?" (С)
І жодного слова про петріоти та **********. А потім буде коментар неназваного джерела у білому домі, в якому він на умовах анонімності повідомить про те, що це питання на прохання американської сторони не обговорювалося.