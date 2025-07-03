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Новости Трамп приостановил помощь Украине Разговор Трампа и Зеленского
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Зеленский и Трамп планируют телефонный разговор на фоне приостановки военной помощи США, - Politico

Отношения Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут в ближайшее время провести телефонный разговор.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, его подготовка уже продолжается на фоне сообщений о приостановлении военной помощи США Украине.

По словам европейского дипломата, знакомого с планами, идея организовать диалог появилась 1 июля, когда в Киев начала поступать информация о возможной остановке поставок американского оружия.

"США проинформируют Украину сегодня в Киеве, и в ближайшее время будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским", - отметил дипломат.

В Вашингтоне отрицают формулировку "приостановление помощи" и утверждают, что речь идет о пересмотре способов дальнейшей поддержки обороны Украины.

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Собеседник уточнил, что переговоры о разговоре лидеров начались еще до появления сообщений о приостановлении военной помощи.

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21114) помощь (7935) Трамп Дональд (5869)


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Топ комментарии
+5
Генерал Кривонос: "
перше, що треба було зробити вже давно, то це почути адміністрацію білого дому та замінити посла України в США, яка фактично за попередньої адміністрації за фактом зірвала ленд-ліз та домсі не знайшла спільної мови із респами та діючою адміністрацією білого дому. це проігнорували, а це - ляпас білому дому
по-друге - не зреагували на сигнали сша стосовно єрмака.
то що ви ще хочете від білого дому?" (С)
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03.07.2025 11:32 Ответить
+4
Тупий і ще тупіший. Ці набалакають.
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03.07.2025 11:04 Ответить
+3
Трамп скаже - я вам нічего нє должен - Америка понад усе
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03.07.2025 11:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ще один новенький з десанту лютня 2025 року Лахти-2 проклюнувся. Скільки ж вашої нечисті тоді тут зарєєструвалося...банять вас, банять, а ви кожного дня нові з'являєтесь.
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03.07.2025 11:09 Ответить
Ти вже туди білети отримав, чи після виконання завдання. Для жителів ху... лостану ти завжди будеш людиною 6 сорту. Любой чукча буде вище тебе по статусу. Для них ти будеш або зрадник своєї країни, або просто ворог
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03.07.2025 11:14 Ответить
Боневтівк хоче особисто почути від Трампа настанорву, що якщо хоче продовжувати воювати, то щоб воював своєю зброєю?
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03.07.2025 11:03 Ответить
Тупий і ще тупіший. Ці набалакають.
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03.07.2025 11:04 Ответить
Хоч би після цієї розмови розвіддані не перестали передавати.....
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03.07.2025 12:07 Ответить
Трамп скаже - я вам нічего нє должен - Америка понад усе
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03.07.2025 11:05 Ответить
Скоріше я понад усе, ну і ху...ло над нами
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03.07.2025 11:09 Ответить
Я на ето пойтіть нє могу - мнє нада посовєтоваться с шефом! - Трамп
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03.07.2025 11:25 Ответить
Трампонизм це хвороба якої можуть заразитися і інші. А трампонутому ху..ло не дасть самостійно приймати рішення, агент повинен виконувати накази, а не думати. Хіба що по телефону поговорити, але і тут методичка має бути під рукою
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03.07.2025 11:08 Ответить
Поговори зі мною Боже мій, Я потребую зустрічі з Тобою...
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03.07.2025 11:09 Ответить
Любители тампона, как так вышло, что оранжевое рыло выкручивает руки Украине, а хло в зад целует? Наверно, из за неправильного пинжачка зермака?
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03.07.2025 11:11 Ответить
Хм...а хто у нас за зовн політику відповідає?
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03.07.2025 11:30 Ответить
Хло кінчає в морду трумпу, трумп кінчає на гундосика, гундосик відривається істерикою на клерків. " Вийди звідси негідник"!!!
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03.07.2025 11:24 Ответить
"... У Вашингтоні натомість заперечують формулювання "призупинення допомоги" й стверджують, що йдеться про перегляд способів подальшої підтримки оборони України...."
Типическое словоблудие и попытка завуалировать действительность
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03.07.2025 11:24 Ответить
А гарненько покатався турист єрмак!
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03.07.2025 11:27 Ответить
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03.07.2025 11:28 Ответить
До сліз....ща наш лідор так порєшає що трамп рашці почне зброю постачати
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03.07.2025 11:29 Ответить
Генерал Кривонос: "
перше, що треба було зробити вже давно, то це почути адміністрацію білого дому та замінити посла України в США, яка фактично за попередньої адміністрації за фактом зірвала ленд-ліз та домсі не знайшла спільної мови із респами та діючою адміністрацією білого дому. це проігнорували, а це - ляпас білому дому
по-друге - не зреагували на сигнали сша стосовно єрмака.
то що ви ще хочете від білого дому?" (С)
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03.07.2025 11:32 Ответить
"провал 28.02.25 у білому домі, зупинення воєнної допомоги навесні, а також призупинення воєнної допомоги сша зараз - це насамперед особисті провали в роботі посла України в США"
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03.07.2025 11:42 Ответить
Вже бачу прес-реліз від білого дому: "Це була чудова розмова. Сторони погодилися, що угода про рідкісноземельні метали почала працювати. Наша країна невдовзі отримає доступ до перспективних родовищ в Україні і розпочне процес видобутку. Це посилитиь наші зовнішньоекономічні позиції та дозволить нам збільшити надходження до держбюджету країни".

І жодного слова про петріоти та **********. А потім буде коментар неназваного джерела у білому домі, в якому він на умовах анонімності повідомить про те, що це питання на прохання американської сторони не обговорювалося.
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03.07.2025 11:50 Ответить
 
 