Киев планирует попросить Вашингтон разрешить Европе закупать американское оружие для Украины, - Politico

После объявления о приостановлении поставок части военной помощи Украине от США, Киев планирует попросить Вашингтон разрешить Европе покупать американское оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что несколько европейских правительств уже изучают планы закупки американского оружия из своих оборонных бюджетов для передачи Украине.

"Деньги будут зачисляться в новую сумму расходов НАТО на оборону, но пока что нет никаких твердых обязательств. Эти поставки должны будут осуществляться с одобрения правительства США, и этот вопрос пока обсуждается", - пишет Politico.

Издание отмечает, что одной из важных проблем являются ограничения, которые США обычно накладывают на союзников - это использование американского оружия. Во времена администрации Байдена британские ракеты Storm Shadow не отправлялись в Киев, поскольку в них содержались американские детали. Часть переговоров будет посвящена этим разрешениям, сказал изданию украинский чиновник. Однако пока не понятно, удовлетворят ли Соединенные Штаты такие запросы, говорится в материале.

Как отмечает Politico, до этой недели помощь поступала в Украину через Польшу и, по словам одного из представителей администрации, должна была продолжаться еще несколько месяцев, в зависимости от размера каждого пакета. Запланированные пакеты были похожи по составу на ранее отправленные, включая артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и ракеты противовоздушной обороны, но неожиданная отмена поставок оружия Пентагоном создала некоторую неопределенность.

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"Учитывая тот факт, что некоторые виды оружия, которые имеют для нас критически важное значение, не производятся ни кем в демократическом мире, кроме США, мы вместе с нашими европейскими партнерами готовы их приобрести", - рассказал журналистам украинский чиновник.

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

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