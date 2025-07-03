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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Киев планирует попросить Вашингтон разрешить Европе закупать американское оружие для Украины, - Politico

Киев хочет разрешения покупать американское оружие через Европу.

После объявления о приостановлении поставок части военной помощи Украине от США, Киев планирует попросить Вашингтон разрешить Европе покупать американское оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что несколько европейских правительств уже изучают планы закупки американского оружия из своих оборонных бюджетов для передачи Украине.

"Деньги будут зачисляться в новую сумму расходов НАТО на оборону, но пока что нет никаких твердых обязательств. Эти поставки должны будут осуществляться с одобрения правительства США, и этот вопрос пока обсуждается", - пишет Politico.

Издание отмечает, что одной из важных проблем являются ограничения, которые США обычно накладывают на союзников - это использование американского оружия. Во времена администрации Байдена британские ракеты Storm Shadow не отправлялись в Киев, поскольку в них содержались американские детали. Часть переговоров будет посвящена этим разрешениям, сказал изданию украинский чиновник. Однако пока не понятно, удовлетворят ли Соединенные Штаты такие запросы, говорится в материале.

Как отмечает Politico, до этой недели помощь поступала в Украину через Польшу и, по словам одного из представителей администрации, должна была продолжаться еще несколько месяцев, в зависимости от размера каждого пакета. Запланированные пакеты были похожи по составу на ранее отправленные, включая артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и ракеты противовоздушной обороны, но неожиданная отмена поставок оружия Пентагоном создала некоторую неопределенность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США переоценивают поставки оружия не только Украине, но и другим странам, - Пентагон

"Учитывая тот факт, что некоторые виды оружия, которые имеют для нас критически важное значение, не производятся ни кем в демократическом мире, кроме США, мы вместе с нашими европейскими партнерами готовы их приобрести", - рассказал журналистам украинский чиновник.

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

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Автор: 

Европа (1942) оружие (10294) США (27372) Украина (45044)


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Топ комментарии
+3
а місяць назад це не можна було почати обговорювати ?
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03.07.2025 09:38 Ответить
+2
Потужний перемовник Єрмак ще не домовився про це?
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03.07.2025 09:56 Ответить
+1
Якщо Трамп заборонить, то це означає, що в кремля того точно є компромат на нього.
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03.07.2025 09:35 Ответить
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Якщо Трамп заборонить, то це означає, що в кремля того точно є компромат на нього.
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03.07.2025 09:35 Ответить
Всі ці потуги - артєль напрасний труд. Риже чмо всі прикази свого шефа пуйла виконує щиро, аж пар із дупи йде.
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03.07.2025 09:48 Ответить
Де адепти тампа? Як вони волали "а ваш Бідон мєдляк, а от Мага прийде і покаже"
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03.07.2025 09:36 Ответить
а місяць назад це не можна було почати обговорювати ?
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03.07.2025 09:38 Ответить
Трамп хочет, чтобы Украина капитулировала.
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03.07.2025 09:46 Ответить
Нащо Трампон забороняв постачання для нас , щоб потім продавати зброю Європі знову ж таки для нас? Цього не буде. Я повністю погоджуюсь із Світаном. Росія закрила очі на Іран, а Трамп в свою чергу пообіцяв не допомагати Україні. Всі пазли склалися. Нам лишається сподіватися на Європу, а вони четвертий рік не можуть роздуплтитися. Тож ми тет-а-тет з порогом. Сумно
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03.07.2025 09:49 Ответить
Чим рашка могла допомогти ірану? Ну от чим? На халяву давати зброю це одне. А продавати за європейські гроші це інше. Якщо буде що, то сша продадуть. Бо коли лідор просив продавати зброю Україні напряму, то це також було в рахунок 4,3 млрд.$ виділених байденом.
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03.07.2025 10:10 Ответить
Пам'ятаю, як перед виборами в США Світан давав інтерв'ю і кілька разів повторив, що "... вот придет Трамп и наконец закончится ето соплєжуйство (це дослівно, про Байдена), вот наконец пойдет настоящее оружие в Украину и т.д."

Я не слухаю Світана, просто випадково почула тоді цей меседж.
Ну-ну...
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03.07.2025 10:15 Ответить
Наслідки для України від тупості, некомпетентності та продажності, зеленського з групою осіб, яких всадили «дивнвні люди» в кімнати Урядового кварталу, провівши Оманський інструктаж патрушева, зеленського і єрмака!!
Зеленський - це вирок Україні!!
Сирійці, до такого не опустилися, після втечі башара асада на московію, як це зробили Українці, після Революції Гідності!!
Гниди, з олігархічних кланів України, вчергове обліпили посади, з 2014 року, в Урядовому кварталі!
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03.07.2025 09:53 Ответить
Потужний перемовник Єрмак ще не домовився про це?
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03.07.2025 09:56 Ответить
от, не розумію, їй богу!
тобто наші копалини тютю?
в тих секретних додатках, саме таку схему намальовано?
ми здаємо, надра що цікаві доні, під окупацію кацапів, і трамп кидає нас зі зброєю?
що, про це каже найпотужніший менеджер найдосвідченішої зе!****** та прєдсєдатєль всіх комісій та комітетів,
до речі, за які всі проголосували одноголосно! в тому числі і "опозиція".
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03.07.2025 09:59 Ответить
Зеленський планує, Зеленський зробить...буде 3000 ракет, мільйон дронів...мегават, мільярдрний ліс... Скільки українців будуть годувати брехнею і обіцянками слугориги? Вже йде сьомий рік одноосібного правління Зеленського, а армія на нулі, економіка не переведена на воєнні рейки, приоритет ТЦК, тільки подали до Ради, де в них монобільшість і негласна коаліція з ОПЗЖ законопроект про амністію тих, хто покрав мільярди на фортифікаціях. А нам зрозуміло, що до мільярдів мали доступ тільки слуги слуг. А ще ОП кожного дня заміряє рейтинг Боневтіка Позорного. Та немає давно тв нього рейтингу, те що малюється - фікція, правильно сказав Трамп, що реальних прихитльників, які за Зе 4%, бо вони залишилися в Маріуполі, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, а 10 мільйонів драпанули за кордон.
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03.07.2025 10:10 Ответить
 
 