Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі закуповувати американську зброю для України, - Politico

Після оголошення щодо призупинення поставок частини військової допомоги Україні від США, Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі купувати американську зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що кілька європейських урядів вже вивчають плани закупівлі американської зброї зі своїх оборонних бюджетів для передачі Україні.

"Гроші будуть зараховуватися в нову суму витрат НАТО на оборону, але поки що немає ніяких твердих зобов'язань. Ці поставки повинні будуть здійснюватися зі схвалення уряду США, і це питання поки обговорюється", – пише Politico.

Видання наголошує, що однією з важливих проблем є обмеження, які США зазвичай накладають на союзників - це використання американської зброї. У часи адміністрації Байдена британські ракети Storm Shadow не відправлялися до Києва, оскільки в них містилися американські деталі. Частина переговорів буде присвячена цим дозволам, сказав виданню український чиновник. Однак поки не зрозуміло, чи задовольнять Сполучені Штати такі запити, йдеться в матеріалі.

Як зазначає Politico, до цього тижня допомога надходила в Україну через Польщу і, за словами одного з представників адміністрації, мала тривати ще кілька місяців, залежно від розміру кожного пакета. Заплановані пакети були схожі за складом на раніше відправлені, включно з артилерійськими снарядами, стрілецькою зброєю і ракетами протиповітряної оборони, але несподіване скасування поставок зброї Пентагоном створило деяку невизначеність.

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"З огляду на той факт, що деякі види зброї, які мають для нас критично важливе значення, не виробляються ні ким у демократичному світі, окрім США, ми разом із нашими європейськими партнерами готові їх придбати", – розповів журналістам український чиновник.

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

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