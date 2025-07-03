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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
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Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі закуповувати американську зброю для України, - Politico

Київ хоче дозволу купувати американську зброю через Європу.

Після оголошення щодо призупинення поставок частини військової допомоги Україні від США, Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі купувати американську зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що кілька європейських урядів вже вивчають плани закупівлі американської зброї зі своїх оборонних бюджетів для передачі Україні.

"Гроші будуть зараховуватися в нову суму витрат НАТО на оборону, але поки що немає ніяких твердих зобов'язань. Ці поставки повинні будуть здійснюватися зі схвалення уряду США, і це питання поки обговорюється", – пише Politico.

Видання наголошує, що однією з важливих проблем є обмеження, які США зазвичай накладають на союзників - це використання американської зброї. У часи адміністрації Байдена британські ракети Storm Shadow не відправлялися до Києва, оскільки в них містилися американські деталі. Частина переговорів буде присвячена цим дозволам, сказав виданню український чиновник. Однак поки не зрозуміло, чи задовольнять Сполучені Штати такі запити, йдеться в матеріалі.

Як зазначає Politico, до цього тижня допомога надходила в Україну через Польщу і, за словами одного з представників адміністрації, мала тривати ще кілька місяців, залежно від розміру кожного пакета. Заплановані пакети були схожі за складом на раніше відправлені, включно з артилерійськими снарядами, стрілецькою зброєю і ракетами протиповітряної оборони, але несподіване скасування поставок зброї Пентагоном створило деяку невизначеність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США переоцінюють поставки зброї не лише Україні, але й іншим країнам, - Пентагон

"З огляду на той факт, що деякі види зброї, які мають для нас критично важливе значення, не виробляються ні ким у демократичному світі, окрім США, ми разом із нашими європейськими партнерами готові їх придбати", – розповів журналістам український чиновник.

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Призупинення поставок зброї Україні ставить під загрозу життя та територію українців, - конгресмен-демократ Віндман

Автор: 

Європа (1905) зброя (7574) США (23657) Україна (5992)


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Топ коментарі
+4
а місяць назад це не можна було почати обговорювати ?
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03.07.2025 09:38 Відповісти
+3
Потужний перемовник Єрмак ще не домовився про це?
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03.07.2025 09:56 Відповісти
+1
Якщо Трамп заборонить, то це означає, що в кремля того точно є компромат на нього.
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03.07.2025 09:35 Відповісти
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Якщо Трамп заборонить, то це означає, що в кремля того точно є компромат на нього.
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03.07.2025 09:35 Відповісти
Всі ці потуги - артєль напрасний труд. Риже чмо всі прикази свого шефа пуйла виконує щиро, аж пар із дупи йде.
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03.07.2025 09:48 Відповісти
Де адепти тампа? Як вони волали "а ваш Бідон мєдляк, а от Мага прийде і покаже"
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03.07.2025 09:36 Відповісти
Тут адепти Трампа, все правильно робить, закриває шару, врубає необмежений воєнторг. Тепер просто давайте гроші.
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03.07.2025 10:24 Відповісти
а місяць назад це не можна було почати обговорювати ?
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03.07.2025 09:38 Відповісти
Трамп хочет, чтобы Украина капитулировала.
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03.07.2025 09:46 Відповісти
Нащо Трампон забороняв постачання для нас , щоб потім продавати зброю Європі знову ж таки для нас? Цього не буде. Я повністю погоджуюсь із Світаном. Росія закрила очі на Іран, а Трамп в свою чергу пообіцяв не допомагати Україні. Всі пазли склалися. Нам лишається сподіватися на Європу, а вони четвертий рік не можуть роздуплтитися. Тож ми тет-а-тет з порогом. Сумно
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03.07.2025 09:49 Відповісти
Чим рашка могла допомогти ірану? Ну от чим? На халяву давати зброю це одне. А продавати за європейські гроші це інше. Якщо буде що, то сша продадуть. Бо коли лідор просив продавати зброю Україні напряму, то це також було в рахунок 4,3 млрд.$ виділених байденом.
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03.07.2025 10:10 Відповісти
Пам'ятаю, як перед виборами в США Світан давав інтерв'ю і кілька разів повторив, що "... вот придет Трамп и наконец закончится ето соплєжуйство (це дослівно, про Байдена), вот наконец пойдет настоящее оружие в Украину и т.д."

Я не слухаю Світана, просто випадково почула тоді цей меседж.
Ну-ну...
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03.07.2025 10:15 Відповісти
100% Трамп буде продавати зброю, причому в необмеженій кількості, той хто каже що не буде, той або дебіл, або дермократ- антитрампіст, або прокацапнік, який давить на "все пропало"...
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03.07.2025 10:22 Відповісти
Наслідки для України від тупості, некомпетентності та продажності, зеленського з групою осіб, яких всадили «дивнвні люди» в кімнати Урядового кварталу, провівши Оманський інструктаж патрушева, зеленського і єрмака!!
Зеленський - це вирок Україні!!
Сирійці, до такого не опустилися, після втечі башара асада на московію, як це зробили Українці, після Революції Гідності!!
Гниди, з олігархічних кланів України, вчергове обліпили посади, з 2014 року, в Урядовому кварталі!
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03.07.2025 09:53 Відповісти
Потужний перемовник Єрмак ще не домовився про це?
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03.07.2025 09:56 Відповісти
от, не розумію, їй богу!
тобто наші копалини тютю?
в тих секретних додатках, саме таку схему намальовано?
ми здаємо, надра що цікаві доні, під окупацію кацапів, і трамп кидає нас зі зброєю?
що, про це каже найпотужніший менеджер найдосвідченішої зе!****** та прєдсєдатєль всіх комісій та комітетів,
до речі, за які всі проголосували одноголосно! в тому числі і "опозиція".
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03.07.2025 09:59 Відповісти
Зеленський планує, Зеленський зробить...буде 3000 ракет, мільйон дронів...мегават, мільярдрний ліс... Скільки українців будуть годувати брехнею і обіцянками слугориги? Вже йде сьомий рік одноосібного правління Зеленського, а армія на нулі, економіка не переведена на воєнні рейки, приоритет ТЦК, тільки подали до Ради, де в них монобільшість і негласна коаліція з ОПЗЖ законопроект про амністію тих, хто покрав мільярди на фортифікаціях. А нам зрозуміло, що до мільярдів мали доступ тільки слуги слуг. А ще ОП кожного дня заміряє рейтинг Боневтіка Позорного. Та немає давно тв нього рейтингу, те що малюється - фікція, правильно сказав Трамп, що реальних прихитльників, які за Зе 4%, бо вони залишилися в Маріуполі, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, а 10 мільйонів драпанули за кордон.
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03.07.2025 10:10 Відповісти
Трамп все правильно делает, закрывает шару, открывает военторг. И пусть Европа участвует, бо такое чувство что часть "шары" и то сумели скомуниздить. А Европа деньги очень умеет считать )))
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03.07.2025 10:20 Відповісти
1. ого як вчасно.

2. інтуїція підказує, що відповідь може бути негативною. "самим треба, не продамо"
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03.07.2025 10:36 Відповісти
"Знову бачу, що всі постять Берлінську з її аналітикою про ППО і шо Київ буде розбитий і все буде жахливо.

Ще раз:

Пані Берлінська до великої війни була директором Інституту гендерних програм.

Якщо і питати про щось у неї то лише, як правильно казати: директор чи директорка.

Все.

Будь ласка, не слухайте цю людину. Вона місяць назад дівчат посилала на війну сама сидячи в Києві, ще два місяця назад дітей мобілізувала, сьогодні Київ вже розбиває.
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03.07.2025 10:38 Відповісти
 
 