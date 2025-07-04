Хегсет единолично принял решение приостановить поставки оружия Украине, - NBC News
Приостановление поставок военной помощи Украине со стороны США было односторонним решением главы Пентагона Пита Хегсета.
Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Министерство обороны США задержало поставку американского оружия для Украины из-за того, что, по словам чиновников, существовали опасения относительно его низких запасов.
Несмотря на это, объединенный штаб США пришел к выводу, что предоставление дальнейшей помощи Украине не помешает обеспечению боевой готовности американской армии.
По информации нескольких источников, осведомленных в этом деле, решение о приостановке поставок оружия стало неожиданностью для Государственного департамента, членов Конгресса, чиновников в Киеве и европейских союзников.
Однако Хегсет все же единолично решил прекратить помощь Украине. Ранее - в феврале и в мае - он уже делал такое, но тогда его решение отменяли через несколько дней, напоминает телеканал.
На этот раз шаг министра обороны США поддержал его заместитель Элбридж Колби, который давно выступает за сокращение участия США в Украине и перемещение оружия и ресурсов в Тихоокеанский регион для противодействия Китаю.
Конгрессмен-демократ Адам Смит, который является членом комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, не согласился с тем, что поставки Украине поставят под угрозу запасы США, заявив, что его сотрудники "видели числа".
Зато Смит считает, что настоящая причина прекращения помощи, похоже, заключается в стремлении США вообще остановить такую поддержку.
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Підарне наший
звичайне відмазування "цар гарний, бояри хєрові"
він при владі та він багато що у світі залежить, у т.ч. наша доля
залиш Байдена у спокою, це вже історія, яку не змінити
не занадто песимістично?
є там багато хто "без поміркую" саме за нас та допомагає реально
не занадто тхне кацапською пропаГандою?
кожного разу під час телефонних теревенів обмізковує її з ******?
шо з ним не так?
ти ***** віриш?
Я не вірю в ніякі обіцянки вже років як 50
от скажи мені, на твою думку, чи є рудий донні агєнтом *****/крємля з погонялом "краснофф"?
а от скажи, якщо рудий донні наваляв ***** спочатку у сирії, потім в ірані, зараз Штати звернули увагу на Вірменію та Азербайджан, які писдять кацапів у себе, то шо заважає рудому донні наваляти ***** в Україні? у чому причина?
Ось падлюку і знайшли, аж в США ?!?!
То той очканавт з конгресу півроку просто не ставив на голосування допомогу, то цей мудак сам обирає зовнішню політику.
В данном случае, решение о прекращении американских поставок принял замминистра обороны Элбридж Колби (Elbridge Colby) - человек, который давно и принципиально настаивает на том, что США не должны никому помогать, а только развивать свои вооруженные силы.
Угадайте, кто с ним провел собеседование, а затем и рекомендовал на пост замминистра? - Правильно! Господин Гороховский собственной персоной.
Он вообще рассовал сотни нужных и полезных ему людей по всей американской вертикали и по многим горизонталям.
На Реддите пишут, что его родителей зовут Игорь и Лия Гороховские. Такие вот мальтийцы!
що там сьогодні писав тутешній трамподрочер Підлога? писав про те, що скоро всі ми будемо ще вибачатись перед Чубом, коли той завалить Україну зброєю. ну-ну. ) завалити то він може. от тільки за гроші. а в України тих грошей немає. а Європа якщо і виділить, то виділить небагато для закупки зброї від Чуба.
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▪️По словам Смита (конгресмена-демократа), лицемерная формулировка об "истощившихся запасах" служит прикрытием для продвижения повестки о прекращении помощи Украине.
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▪️Ряд конгрессменов изучает, не нарушают ли эти остановки законодательство США и пытается отменить решение Хегсета. "Пришло время показать Путину, что мы настроены серьёзно. И это начинается с обеспечения Украины всеми вооружениями, авторизированными Конгрессом, чтобы усадить Путина за стол переговоров", - заявил Майкл Маккол, республиканец-конгресмен из Техаса.
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Короче, в администрации Трампа есть конкретный саботажник. Но Трамп всё ещё не определился, кому из назначенных им людей реально можно доверять. Будем надеяться, он прислушается к Генштабу.
Це вже втретє, коли Хегсет сам припиняє допомогу Україні. Попередні рішення були скасовані протягом кількох днів.
то тільки Конгрес може його призупинити або скасувати,
знову ж таки голосуванням.
якщо це прямий указ презинта, відповідно президент може це зробити одноосібно.
тобто, в любому разі, ця казка про гексета який зе зробив сам,
навіть на "На добраніч діти" не тягне....
Очевидно же, что рыжий и его шайка играют в одну игру с пyтлером-x#йлом по уничтожению Украины.