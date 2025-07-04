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Новости помощь Украине от США Трамп приостановил помощь Украине
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Хегсет единолично принял решение приостановить поставки оружия Украине, - NBC News

Министр обороны США Пит Хэгсет (

Приостановление поставок военной помощи Украине со стороны США было односторонним решением главы Пентагона Пита Хегсета.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Министерство обороны США задержало поставку американского оружия для Украины из-за того, что, по словам чиновников, существовали опасения относительно его низких запасов.

Несмотря на это, объединенный штаб США пришел к выводу, что предоставление дальнейшей помощи Украине не помешает обеспечению боевой готовности американской армии.

По информации нескольких источников, осведомленных в этом деле, решение о приостановке поставок оружия стало неожиданностью для Государственного департамента, членов Конгресса, чиновников в Киеве и европейских союзников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока американцы радуются салютам, Путин использует тактику выжженной земли. Следует передать Украине средства ПВО и другое вооружение, - конгрессмен-республиканец Уилсон

Однако Хегсет все же единолично решил прекратить помощь Украине. Ранее - в феврале и в мае - он уже делал такое, но тогда его решение отменяли через несколько дней, напоминает телеканал.

На этот раз шаг министра обороны США поддержал его заместитель Элбридж Колби, который давно выступает за сокращение участия США в Украине и перемещение оружия и ресурсов в Тихоокеанский регион для противодействия Китаю.

Конгрессмен-демократ Адам Смит, который является членом комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, не согласился с тем, что поставки Украине поставят под угрозу запасы США, заявив, что его сотрудники "видели числа".

Зато Смит считает, что настоящая причина прекращения помощи, похоже, заключается в стремлении США вообще остановить такую поддержку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп о приостановлении помощи Украине: Приоритетом Трампа остается прекращение войны между РФ и Украиной

Автор: 

помощь (7937) США (27385) Пит Хегсет (81)


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Топ комментарии
+32
Це що - такий спосіб "відмазування" Трампа? Чи гірше - "хвіст крутить собакою"?
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04.07.2025 15:41 Ответить
+20
хегсет реактивно сцикливий та кроку не зробить без прямого наказу донні
звичайне відмазування "цар гарний, бояри хєрові"
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04.07.2025 15:47 Ответить
+13
Главный кадровик Белого дома, человек, которого WaPo называет "самым могущественным" в администрации, типа мальтиец Серхио Гор - с огромной долей вероятности является российским шпионом Сергеем Гороховским. Тем не менее, всем совершенно пофиг, никого эта история не заботит. Но почему-то всех удивляет, что Трамп срезает военную помощь Украине. Вот поэтому и срезает.
В данном случае, решение о прекращении американских поставок принял замминистра обороны Элбридж Колби (Elbridge Colby) - человек, который давно и принципиально настаивает на том, что США не должны никому помогать, а только развивать свои вооруженные силы.
Угадайте, кто с ним провел собеседование, а затем и рекомендовал на пост замминистра? - Правильно! Господин Гороховский собственной персоной.
Он вообще рассовал сотни нужных и полезных ему людей по всей американской вертикали и по многим горизонталям.
На Реддите пишут, что его родителей зовут Игорь и Лия Гороховские. Такие вот мальтийцы!
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04.07.2025 15:47 Ответить
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Підар не наший
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04.07.2025 15:40 Ответить
" Гегсет одноосібно ухвалив рішення..." ха-ха-ха. Самостійно? Ухвалив рішення? Ха-ха-ха.
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04.07.2025 16:33 Ответить
Взяв все на себе - бери ношу по собі - шоб не впасти при ходьбі
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04.07.2025 15:40 Ответить
Це що - такий спосіб "відмазування" Трампа? Чи гірше - "хвіст крутить собакою"?
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04.07.2025 15:41 Ответить
хегсет реактивно сцикливий та кроку не зробить без прямого наказу донні
звичайне відмазування "цар гарний, бояри хєрові"
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04.07.2025 15:47 Ответить
доні -бідоні -негр губатий абама та срутін ,одна команда . їх задача вбити чим більше українців та роздерти Україну між собою
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04.07.2025 15:55 Ответить
Трамп обіцяв зброю??
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04.07.2025 15:49 Ответить
на виборах донні неодноразово обіцяв, що у разі, якщо ***** не припинить війну, то донні завалить нас зброєю по саме не можу
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04.07.2025 15:51 Ответить
Трамп 100 раз казав шо це не його війна а байдена..
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04.07.2025 15:53 Ответить
а ще він 1000 разів казав, що завершить її за 24 год
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04.07.2025 15:55 Ответить
Байден он так ленд ліз обіцяв ...ти всим віриш ???
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04.07.2025 15:57 Ответить
почали з донні
він при владі та він багато що у світі залежить, у т.ч. наша доля
залиш Байдена у спокою, це вже історія, яку не змінити
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04.07.2025 15:59 Ответить
Ми не про байдена ..ми про обіцянки..в які ти віриш
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04.07.2025 16:07 Ответить
то шо, головному воєнному союзнику України віри немає?
не занадто песимістично?
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04.07.2025 16:10 Ответить
Союзник допомагає та воює пліч-о-пліч, а це так, тимчасовий партнер. Сьогодні допомагаю, завтра подумаю
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04.07.2025 16:19 Ответить
не все так прикро у Штатах
є там багато хто "без поміркую" саме за нас та допомагає реально
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04.07.2025 16:21 Ответить
а ти, до речі, віриш у ймовірну тезу рудого донні, що війна ********** проти України це не його війна?
не занадто тхне кацапською пропаГандою?
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04.07.2025 16:12 Ответить
Трамп 100раз казавв кожному інтервю шо це не його війна ...так я кацап🤣🤣🤣
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04.07.2025 16:18 Ответить
скажи тоді мені, чому тоді рудий донні так активно займається нею?
кожного разу під час телефонних теревенів обмізковує її з ******?
шо з ним не так?
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04.07.2025 16:20 Ответить
Звідки ти знаєш про шо вони з куйлом говорять???ти знову віриш в те шо тобі сказали
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04.07.2025 16:24 Ответить
так ***** про це сам розповідає
ти ***** віриш?
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04.07.2025 16:25 Ответить
- Вы произошли не от обезьяны, как все остальные граждане, а от коровы. Вы соображаете очень туго, совсем как парнокопытное млекопитающее. Это я говорю вам как специалист по рогам и копытам.

Я не вірю в ніякі обіцянки вже років як 50
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04.07.2025 16:31 Ответить
за походження потім
от скажи мені, на твою думку, чи є рудий донні агєнтом *****/крємля з погонялом "краснофф"?
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04.07.2025 16:32 Ответить
це вже добре
а от скажи, якщо рудий донні наваляв ***** спочатку у сирії, потім в ірані, зараз Штати звернули увагу на Вірменію та Азербайджан, які писдять кацапів у себе, то шо заважає рудому донні наваляти ***** в Україні? у чому причина?
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04.07.2025 16:41 Ответить
Схема стара як світ, "царь ганий - свита погана". Цей заборонив типу, а трамп типу дозволить і вуаля - трамп знов хороший. Це дуже погана бізнес модель, але в них це вважається нормою, нажаль.
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04.07.2025 15:51 Ответить
Перше. Тепер всі важливі рішення приймаються в США одноосібно.
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04.07.2025 16:01 Ответить
Значить, і політика буде такою самою - "зеленою"... Як тільки запахне Трампу "смаленим" - він все звалить на "виконавця, та його звільнить...
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04.07.2025 16:08 Ответить
Яр Холодний - дуже дякую за коментар! Як там кацапи кажуть: " Не в бровь,а в глаз"! Щиро дякую ,правда.
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04.07.2025 16:40 Ответить
Так це Гегсет, працює протиСША і Трампа, на догоду прутіна??
Ось падлюку і знайшли, аж в США ?!?!
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04.07.2025 15:41 Ответить
Рудого відмазують підри
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04.07.2025 15:43 Ответить
розкажіть це віткофу з рубіком, ті повірять...
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04.07.2025 15:43 Ответить
Оце так розхвалена демократія і ''система стримань і противаг''
То той очканавт з конгресу півроку просто не ставив на голосування допомогу, то цей мудак сам обирає зовнішню політику.
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04.07.2025 15:44 Ответить
трампон хороший ..то просто бояре погані ))
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04.07.2025 15:44 Ответить
бовдур і телепень
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04.07.2025 15:44 Ответить
Допомогу припинив рудий фсбшний агент, порадившись з своїм дружбаном Вітьковим, а цього напомаженого роблять цапом відбувайлом
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04.07.2025 15:44 Ответить
хегсета відписдять чи нагородять?
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04.07.2025 15:45 Ответить
Відберуть бріолін для волосся
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04.07.2025 16:21 Ответить
Читаю коментарі, корупція у нас, а винні американці. Шедеврально.
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04.07.2025 15:46 Ответить
Про корупцію в США не хочеш розказати. Особливо у ВПК. Ніхто чомусь не догадується чому їхня зброя коштує в рази дорожче від аналогів європейських чи азійських
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04.07.2025 16:25 Ответить
Напомажений трампіст алкаш-*******.
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04.07.2025 15:46 Ответить
хробаче чого ти не мобілізуєшся?? Сциш видно??ех ти Пес Смердючий хочеш падло шоб діти за тебе воювали??
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04.07.2025 15:50 Ответить
назови свій попередній деактивований логін! Лише потім предявляй претензії
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04.07.2025 16:10 Ответить
шо тобі ще НАЗОВИТИ 🤣🤣🤣???
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04.07.2025 16:20 Ответить
так ти ще й безграмотний бот...
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04.07.2025 17:11 Ответить
Дебіл ..то ти так пишеш..🤣🤣🤣🤣ну ти і тупий баран🤣🤣🤣
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04.07.2025 17:24 Ответить
ааааа, то ти ще й "паляниця" не здатен вимовити!
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04.07.2025 17:31 Ответить
Дебіл ..то ти так пишеш..🤣🤣🤣🤣ну ти і тупий баран🤣🤣🤣
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04.07.2025 17:35 Ответить
Гуантанамовский алкаш сам принял такое решение? Х-ня.
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04.07.2025 15:47 Ответить
Главный кадровик Белого дома, человек, которого WaPo называет "самым могущественным" в администрации, типа мальтиец Серхио Гор - с огромной долей вероятности является российским шпионом Сергеем Гороховским. Тем не менее, всем совершенно пофиг, никого эта история не заботит. Но почему-то всех удивляет, что Трамп срезает военную помощь Украине. Вот поэтому и срезает.
В данном случае, решение о прекращении американских поставок принял замминистра обороны Элбридж Колби (Elbridge Colby) - человек, который давно и принципиально настаивает на том, что США не должны никому помогать, а только развивать свои вооруженные силы.
Угадайте, кто с ним провел собеседование, а затем и рекомендовал на пост замминистра? - Правильно! Господин Гороховский собственной персоной.
Он вообще рассовал сотни нужных и полезных ему людей по всей американской вертикали и по многим горизонталям.
На Реддите пишут, что его родителей зовут Игорь и Лия Гороховские. Такие вот мальтийцы!
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04.07.2025 15:47 Ответить
Мальта - це розсадник для кацапської агентури. недавно коняка лавров бив копитом об землю, щоб саме представника Мальти призначили на якусь жирну посаду в ОБСЄ. тому тут нічого дивного. треба ще перевірити і того клопа, за якого тоді топила та коняка.
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04.07.2025 15:53 Ответить
Нічого не нагадує? Пам'ятається в 19-му році наша розвідка поклала на стіл одному презеденту папочку про одного кацапського агента...
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04.07.2025 16:33 Ответить
Немедленно сообщите эту информацию мадам Спартц. Пусть закатит истерику с требованием проверки ФСБ приведеных фактов.
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04.07.2025 16:50 Ответить
Тварюка
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04.07.2025 15:48 Ответить
Напомажена істота...(с)
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04.07.2025 16:16 Ответить
та він сам пішак, некомпетентний, лизоблюд Чуба і тому не може ухвалювати подібні рішення самостійно. Це все робота Уїткофа з тим замом Гегсета Елбріджем Колбі при відмашці самого Чуба. а того тупого алкаша Гегсета просто виставлять у ролі цапа-відбувайла. якщо виставлять. бо можуть і не виставити і Чуб його прикриє.

що там сьогодні писав тутешній трамподрочер Підлога? писав про те, що скоро всі ми будемо ще вибачатись перед Чубом, коли той завалить Україну зброєю. ну-ну. ) завалити то він може. от тільки за гроші. а в України тих грошей немає. а Європа якщо і виділить, то виділить небагато для закупки зброї від Чуба.
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04.07.2025 15:49 Ответить
Анонім https://t.me/ToBeOr_Official/18212 Быть Или в своєму телеграмі, коментуючи цю статтю в https://www.nbcnews.com/news/military/hegseth-halted-weapons-ukraine-military-analysis-aid-wouldnt-jeopardiz-rcna216790 NBC News, зокрема, зазначає:
.....
▪️По словам Смита (конгресмена-демократа), лицемерная формулировка об "истощившихся запасах" служит прикрытием для продвижения повестки о прекращении помощи Украине.
.....
▪️Ряд конгрессменов изучает, не нарушают ли эти остановки законодательство США и пытается отменить решение Хегсета. "Пришло время показать Путину, что мы настроены серьёзно. И это начинается с обеспечения Украины всеми вооружениями, авторизированными Конгрессом, чтобы усадить Путина за стол переговоров", - заявил Майкл Маккол, республиканец-конгресмен из Техаса.
__
Короче, в администрации Трампа есть конкретный саботажник. Но Трамп всё ещё не определился, кому из назначенных им людей реально можно доверять. Будем надеяться, он прислушается к Генштабу.
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04.07.2025 15:58 Ответить
толковий аналітик.
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04.07.2025 16:03 Ответить
На Конгрес надій мало, наразі всім процесом керує дідуган з білкою на голові.
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04.07.2025 16:28 Ответить
@ "Глава Пентагону Хегсет зупинив постачання зброї Україні, незважаючи на аналіз, що показує, що допомога не загрожуватиме військовій готовності США" - зазначає NBC News.
Це вже втретє, коли Хегсет сам припиняє допомогу Україні. Попередні рішення були скасовані протягом кількох днів.
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04.07.2025 15:51 Ответить
Хегсет пальцем не поверне без вказівки Трампа. І Трамп скасовував попередні СВОЇ (ПІДКРЕСЛЮЮ!) подібні рішення лише після публічних скандалів
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04.07.2025 16:01 Ответить
В заповеднике, не скажу в каком, жил да был гегсек - роги длинные.
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04.07.2025 15:53 Ответить
НЕУВАЖАЕМЫЙ бутусов........по всей УКРАИНЕ дети знают в садиках....оружие не дали по одной причине трамп сказал отправить ермака за портновым.а зельцман хрипатый сцыкун его не убрал.вот и вся причина.хватит распространять фейки кремля ..оружие УКРАИН не дают из за одного гру шника рф козыря
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04.07.2025 15:53 Ответить
Причому тут Бутусов, якщо він лише переказує текст статті в https://www.nbcnews.com/news/military/hegseth-halted-weapons-ukraine-military-analysis-aid-wouldnt-jeopardiz-rcna216790 NBC News:? До речі, переказ неповний, я вище в коменті доповнив.
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04.07.2025 16:07 Ответить
скоріш за все гексета готують на вихід і наскоріший шлях до цього - вішать на нього всі руді гріхи, а воно і не піскне.
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04.07.2025 15:54 Ответить
Очільник, хошь в очко?
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04.07.2025 15:55 Ответить
Це зброя не з американських складів, а конкретно та, яку виробляли американські підприємства на замовлення України.
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04.07.2025 16:02 Ответить
А як це може бути, без голосування в Конгресі в Сенаті одноосібно приймаються такі ключові рішення. Політологи казали, що за каконом США, навіть президент сам не може надати такий наказ.
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04.07.2025 16:06 Ответить
В загалі то не можна, але коли дуже хочеться...
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04.07.2025 16:09 Ответить
по різному, якщо є закон про надання допомоги утвержений Конгресом,
то тільки Конгрес може його призупинити або скасувати,
знову ж таки голосуванням.
якщо це прямий указ презинта, відповідно президент може це зробити одноосібно.
тобто, в любому разі, ця казка про гексета який зе зробив сам,
навіть на "На добраніч діти" не тягне....
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04.07.2025 16:13 Ответить
вибачяння за помилки...
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04.07.2025 16:15 Ответить
Це однозначно саботаж, але в дурнуватій Америці може пройти багато місяців, доки це не дійде до відповідних органів.
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04.07.2025 16:31 Ответить
Це "высочайшие стандарты НАТО" (цитую святого старця Джо-жiвотворящего) до яких Україна ще готова.
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04.07.2025 16:56 Ответить
Он не Пит - он пид!
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04.07.2025 16:07 Ответить
Піндоси сцикливі!!
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04.07.2025 16:08 Ответить
Земля кругла - розрахуємось. Бички нелякані.
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04.07.2025 16:16 Ответить
Можливо Тромб остерігається розмови з Зеленським та пробує відбілити свій зад перед бесідою. Бо інакше він давно вже б викинув Гегсета у смітник.
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04.07.2025 16:20 Ответить
Алкаш одноосібно ухвалив рішення за наказом ришої шизонутої псіни.
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04.07.2025 16:21 Ответить
У Украины остается израильский вариант - физическое уничтожение москальских чиновников (влючая трампа, гегсета и так далее). Звучит слишком экстремально? А почему для Израиля это в порядке вещей? Ведь он тоже решает экзистенциальный вопрос собственного выживания.

Очевидно же, что рыжий и его шайка играют в одну игру с пyтлером-x#йлом по уничтожению Украины.
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04.07.2025 16:41 Ответить
Невже хтось вірить що цей негідник це зробив без згоди Трампа ?
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04.07.2025 16:47 Ответить
Царь хороший, бояре плохие. Ага...
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04.07.2025 16:57 Ответить
Хто повірить, що трампівська маріонетка Херпст може щось там сходити по великому в туалет без дозволу Доні?
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04.07.2025 16:57 Ответить
гегсет-підарок гуантанамский..
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04.07.2025 17:31 Ответить
П*дараси...
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04.07.2025 18:05 Ответить
 
 