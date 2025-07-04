Хегсет единолично принял решение приостановить поставки оружия Украине, - NBC News

Приостановление поставок военной помощи Украине со стороны США было односторонним решением главы Пентагона Пита Хегсета.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Министерство обороны США задержало поставку американского оружия для Украины из-за того, что, по словам чиновников, существовали опасения относительно его низких запасов.

Несмотря на это, объединенный штаб США пришел к выводу, что предоставление дальнейшей помощи Украине не помешает обеспечению боевой готовности американской армии.

По информации нескольких источников, осведомленных в этом деле, решение о приостановке поставок оружия стало неожиданностью для Государственного департамента, членов Конгресса, чиновников в Киеве и европейских союзников.

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Однако Хегсет все же единолично решил прекратить помощь Украине. Ранее - в феврале и в мае - он уже делал такое, но тогда его решение отменяли через несколько дней, напоминает телеканал.

На этот раз шаг министра обороны США поддержал его заместитель Элбридж Колби, который давно выступает за сокращение участия США в Украине и перемещение оружия и ресурсов в Тихоокеанский регион для противодействия Китаю.

Конгрессмен-демократ Адам Смит, который является членом комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, не согласился с тем, что поставки Украине поставят под угрозу запасы США, заявив, что его сотрудники "видели числа".

Зато Смит считает, что настоящая причина прекращения помощи, похоже, заключается в стремлении США вообще остановить такую поддержку.

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