Пока американцы радуются салютам, Путин использует тактику выжженной земли. Следует передать Украине средства ПВО и другое вооружение, - конгрессмен-республиканец Уилсон
Российский диктатор Владимир Путин сознательно устроил очередной террор после разговора с Дональдом Трампом и именно в День независимости США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в Х конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.
"В то время, как американцы начинают наслаждаться звуками фейерверков в честь независимости нашей страны, военный преступник Путин, который проигрывает свою жалкую войну, прибегает к тактике выжженной земли в украинских городах, которые существовали еще до появления Москвы", - говорится в заметке.
Конгрессмен призвал команду Трампа пересмотреть решение о поставках оружия Киеву.
"Я уверен, что благодаря быстрой оценке запасов Министерство обороны будет способствовать достижению целей президента Трампа, заявленных в Гааге, и направит дополнительные средства противовоздушной обороны и одобренное вооружение, чтобы помочь остановить это абсолютное беззаконие, как это делали и должны продолжать делать союзники быстрыми темпами", - говорит он.
Как отметил Уилсон, что Путин не отказался от своих империалистических амбиций.
"Вооруженный дешевым иранским и северокорейским оружием, Путин наслаждается бомбардировкой спящих семей и будет продолжать свои империалистические извращения, пока его не остановят.
Напомним, РФ применила рекордное количество ударных "шахедов" во время атаки 4 июля. Российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Более 20 пострадавших.
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Щира подяка!
God bless America!
Чи хто є не згоден з цим усим?!
зараз вам накидають за 73%
якось Луценко, будучи генпрокурором, сказав:
політик це професійний пісдабол (повірте, бо я особисто це знаю), а політик на виборах - це пісдабол у кубі (С)
може щось й вичавлять з рудого
А зепоц в чому преуспів? У відосах та бусифікаціях. Такий і результат.
А я то думаю, що за привід..
У Сполучених Штатах припинення військової допомоги Україні не стало головною темою інформаційного простору - ні у медіа, ні серед політиків. Про це в коментарі Радіо Свобода заявила Катерина Лісунова, медійниця громадської організації Razom for Ukraine.
«Про Україну згадують, але я змушена констатувати, що це не є топ-новиною і це не є хедлайном і не є обкладинкою газети», - пояснила Лісунова. За її словами, новини про Україну не перебили обговорення великого проєкту бюджету Америки, через який посварились Дональд Трамп з Ілоном Маском, а також суд над репером Шоном Комбсом. У США про зупинку допомоги Україні згадують, однак здебільшого у профільних виданнях або спеціалізованих публікаціях. Навіть у Конгресі про це переважно говорять члени міжпарламентської групи з підтримки України.
«Реакція, як з демократичної, так і республіканської сторін, виходить здебільшого від членів українського конгресового фокусу, від обох палат і від обох партій, а це не така велика кількість законодавців», - каже Лісунова, і додає: «Від прихильників Дональда Трампа і тих, хто зараз фактично веде політику в Сполучених Штатах Америки, ми заяв (на підтримку України) не чули».