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Новости помощь Украине от США Трамп приостановил помощь Украине
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Пока американцы радуются салютам, Путин использует тактику выжженной земли. Следует передать Украине средства ПВО и другое вооружение, - конгрессмен-республиканец Уилсон

Уилсон о массированном ударе 4 июля

Российский диктатор Владимир Путин сознательно устроил очередной террор после разговора с Дональдом Трампом и именно в День независимости США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в Х конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

"В то время, как американцы начинают наслаждаться звуками фейерверков в честь независимости нашей страны, военный преступник Путин, который проигрывает свою жалкую войну, прибегает к тактике выжженной земли в украинских городах, которые существовали еще до появления Москвы", - говорится в заметке.

Конгрессмен призвал команду Трампа пересмотреть решение о поставках оружия Киеву.

"Я уверен, что благодаря быстрой оценке запасов Министерство обороны будет способствовать достижению целей президента Трампа, заявленных в Гааге, и направит дополнительные средства противовоздушной обороны и одобренное вооружение, чтобы помочь остановить это абсолютное беззаконие, как это делали и должны продолжать делать союзники быстрыми темпами", - говорит он.

Как отметил Уилсон, что Путин не отказался от своих империалистических амбиций.

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"Вооруженный дешевым иранским и северокорейским оружием, Путин наслаждается бомбардировкой спящих семей и будет продолжать свои империалистические извращения, пока его не остановят.

Напомним, РФ применила рекордное количество ударных "шахедов" во время атаки 4 июля. Российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Более 20 пострадавших.

Автор: 

ПВО (2908) путин владимир (31672) США (27385) Трамп Дональд (5883) Гранди Филиппо (8)


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Топ комментарии
+4
Мудра людина
Щира подяка!
God bless America!
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04.07.2025 11:18 Ответить
+4
Пішли одиночні виступи - то зберіться тай рішаєте за зброю - ви Конгрес - чи хто? - противаги
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04.07.2025 11:29 Ответить
+3
Чому президент не Джо Вілсон в Дональд Трамп? Що з американцями не так?
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04.07.2025 11:26 Ответить
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Мудра людина
Щира подяка!
God bless America!
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04.07.2025 11:18 Ответить
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04.07.2025 11:20 Ответить
І тактику "Випаленої землі" путін розпочав саме з Київа!
Чи хто є не згоден з цим усим?!
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04.07.2025 11:21 Ответить
Ічкерія, Грузія, Сирія - у ***** усюди одна тактика - тотальне знищення усього живого
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04.07.2025 11:27 Ответить
Звісно що мудра. Однак чому мудрі янкі обрали президентом придурка?
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04.07.2025 11:21 Ответить
питання риторично-філософське
зараз вам накидають за 73%
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04.07.2025 11:24 Ответить
Потому что далеко не все янки умные, и уж тем более не мудрые. Реднэки - они и в Канзасе реднэки.
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04.07.2025 11:51 Ответить
Чому президент не Джо Вілсон в Дональд Трамп? Що з американцями не так?
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04.07.2025 11:26 Ответить
хто більше назвиздів - той і переміг
якось Луценко, будучи генпрокурором, сказав:
політик це професійний пісдабол (повірте, бо я особисто це знаю), а політик на виборах - це пісдабол у кубі (С)
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04.07.2025 11:29 Ответить
Пішли одиночні виступи - то зберіться тай рішаєте за зброю - ви Конгрес - чи хто? - противаги
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04.07.2025 11:29 Ответить
най тиснуть
може щось й вичавлять з рудого
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04.07.2025 11:30 Ответить
Через рік в них вибори в Конгрес - може хоть це його протрезвить?
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04.07.2025 11:35 Ответить
У х.ла є вогнева перевага, є найманці які готові ризикувати, і є бомба щоб усі "великі" сиділи рівно на сраці.
А зепоц в чому преуспів? У відосах та бусифікаціях. Такий і результат.
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04.07.2025 11:30 Ответить
Аааа..то може мокши так по нас салютовали, амерів з днем Незалежності поздоровляли?

А я то думаю, що за привід..
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04.07.2025 11:32 Ответить
щось зачастили кацапи із такими "привітаннями"
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04.07.2025 11:39 Ответить
А %D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%94%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96! Порох тим часом з Іспанії вітає "дружній американський народ з нагоди Дня незалежності!"...
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04.07.2025 11:55 Ответить
Пороха трогать не надо. Он заслуживает уважения, особенно на фоне...
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04.07.2025 11:57 Ответить
так, заслуговує... хоча би тим, що в його привітанні - ні слова про адміністрацію США, ні минулу, ні чинну.
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04.07.2025 12:02 Ответить
Примечательно, что этот конгрессмен - республиканец. Побольше бы таких республиканцев. Есть, оказывается, порядочные политики в США
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04.07.2025 11:55 Ответить
Проснулись?? Треба було ще 3 роки тому завалити Україну зброєю а не надрочуватипо трошки шоб не злити пуйла.. От і виростили мрнстра..а тепер попробуйте загнати його назад
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04.07.2025 11:58 Ответить
Завалити зброєю мали,то чому ж рудий чуб цього не робить?
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04.07.2025 12:12 Ответить
Скажи..Коли Трамп обіцяв нас завалити зброєю??
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04.07.2025 12:16 Ответить
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04.07.2025 12:16 Ответить
Немає у вас незалежності, ваш през прутін
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04.07.2025 12:33 Ответить
https://t.me/svoboda_radio/38008 Радіо Свобода:
У Сполучених Штатах припинення військової допомоги Україні не стало головною темою інформаційного простору - ні у медіа, ні серед політиків. Про це в коментарі Радіо Свобода заявила Катерина Лісунова, медійниця громадської організації Razom for Ukraine.
«Про Україну згадують, але я змушена констатувати, що це не є топ-новиною і це не є хедлайном і не є обкладинкою газети», - пояснила Лісунова. За її словами, новини про Україну не перебили обговорення великого проєкту бюджету Америки, через який посварились Дональд Трамп з Ілоном Маском, а також суд над репером Шоном Комбсом. У США про зупинку допомоги Україні згадують, однак здебільшого у профільних виданнях або спеціалізованих публікаціях. Навіть у Конгресі про це переважно говорять члени міжпарламентської групи з підтримки України.
«Реакція, як з демократичної, так і республіканської сторін, виходить здебільшого від членів українського конгресового фокусу, від обох палат і від обох партій, а це не така велика кількість законодавців», - каже Лісунова, і додає: «Від прихильників Дональда Трампа і тих, хто зараз фактично веде політику в Сполучених Штатах Америки, ми заяв (на підтримку України) не чули».
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04.07.2025 12:37 Ответить
Звісно, що не стало, бо більшості американців пох... на якусь там Україну, що знаходиться далеко за прекрасним океаном
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04.07.2025 13:00 Ответить
авторитет сша ниже плинтуса
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04.07.2025 12:47 Ответить
Піндосам пох, більшість із них навіть не знають де та Україна.
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04.07.2025 13:26 Ответить
 
 