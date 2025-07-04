Пока американцы радуются салютам, Путин использует тактику выжженной земли. Следует передать Украине средства ПВО и другое вооружение, - конгрессмен-республиканец Уилсон

Российский диктатор Владимир Путин сознательно устроил очередной террор после разговора с Дональдом Трампом и именно в День независимости США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в Х конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

"В то время, как американцы начинают наслаждаться звуками фейерверков в честь независимости нашей страны, военный преступник Путин, который проигрывает свою жалкую войну, прибегает к тактике выжженной земли в украинских городах, которые существовали еще до появления Москвы", - говорится в заметке.

Конгрессмен призвал команду Трампа пересмотреть решение о поставках оружия Киеву.

"Я уверен, что благодаря быстрой оценке запасов Министерство обороны будет способствовать достижению целей президента Трампа, заявленных в Гааге, и направит дополнительные средства противовоздушной обороны и одобренное вооружение, чтобы помочь остановить это абсолютное беззаконие, как это делали и должны продолжать делать союзники быстрыми темпами", - говорит он.

Как отметил Уилсон, что Путин не отказался от своих империалистических амбиций.

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"Вооруженный дешевым иранским и северокорейским оружием, Путин наслаждается бомбардировкой спящих семей и будет продолжать свои империалистические извращения, пока его не остановят.

Напомним, РФ применила рекордное количество ударных "шахедов" во время атаки 4 июля. Российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Более 20 пострадавших.