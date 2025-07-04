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Новини допомога Україні від США Трамп призупинив допомогу Україні
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Поки американці радіють салютам, Путін використовує тактику випаленої землі. Слід передати Україні засоби ППО та інше озброєння, - конгресмен-республіканець Вілсон

Вілсон про масований удар 4 липня

Російський диктатор Володимир Путін свідомо влаштував черговий терор після розмови з Дональдом Трампом і саме в День незалежності США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у Х конгресмен-республіканець Джо Вілсон.

"У той час, як американці починають насолоджуватися звуками феєрверків на честь незалежності нашої країни, воєнний злочинець Путін, який програє свою жалюгідну війну, вдається до тактики спаленої землі в українських містах, які існували ще до появи Москви", - йдеться в дописі.

Конгресмен закликав команду Трампа переглянути рішення про постачання зброї Києву.

"Я впевнений, що завдяки швидкій оцінці запасів Міністерство оборони сприятиме досягненню цілей президента Трампа, заявлених в Гаазі, і надішле додаткові засоби протиповітряної оборони і схвалене озброєння, щоб допомогти зупинити це абсолютне беззаконня, як це робили і повинні продовжувати робити союзники швидкими темпами", - каже він.

Як зазначив Вілсон, що Путін не відмовився від своїх імперіалістичних амбіцій.

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"Озброєний дешевою іранською та північнокорейською зброєю, Путін насолоджується бомбардуванням сплячих сімей і продовжуватиме свої імперіалістичні збочення, доки його не зупинять.

Нагадаємо, РФ застосувала рекордну кількість ударних "шахедів" під час атаки 4 липня. Російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Понад 20 постраждалих.

Автор: 

ППО (3352) путін володимир (24249) США (23674) Трамп Дональд (6348) Гранді Філіппо (11)


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Топ коментарі
+4
Мудра людина
Щира подяка!
God bless America!
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04.07.2025 11:18 Відповісти
+3
Чому президент не Джо Вілсон в Дональд Трамп? Що з американцями не так?
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04.07.2025 11:26 Відповісти
+3
Пішли одиночні виступи - то зберіться тай рішаєте за зброю - ви Конгрес - чи хто? - противаги
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04.07.2025 11:29 Відповісти
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Мудра людина
Щира подяка!
God bless America!
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04.07.2025 11:18 Відповісти
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04.07.2025 11:20 Відповісти
І тактику "Випаленої землі" путін розпочав саме з Київа!
Чи хто є не згоден з цим усим?!
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04.07.2025 11:21 Відповісти
Ічкерія, Грузія, Сирія - у ***** усюди одна тактика - тотальне знищення усього живого
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04.07.2025 11:27 Відповісти
Звісно що мудра. Однак чому мудрі янкі обрали президентом придурка?
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04.07.2025 11:21 Відповісти
питання риторично-філософське
зараз вам накидають за 73%
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04.07.2025 11:24 Відповісти
Потому что далеко не все янки умные, и уж тем более не мудрые. Реднэки - они и в Канзасе реднэки.
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04.07.2025 11:51 Відповісти
Чому президент не Джо Вілсон в Дональд Трамп? Що з американцями не так?
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04.07.2025 11:26 Відповісти
хто більше назвиздів - той і переміг
якось Луценко, будучи генпрокурором, сказав:
політик це професійний пісдабол (повірте, бо я особисто це знаю), а політик на виборах - це пісдабол у кубі (С)
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04.07.2025 11:29 Відповісти
Пішли одиночні виступи - то зберіться тай рішаєте за зброю - ви Конгрес - чи хто? - противаги
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04.07.2025 11:29 Відповісти
най тиснуть
може щось й вичавлять з рудого
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04.07.2025 11:30 Відповісти
Через рік в них вибори в Конгрес - може хоть це його протрезвить?
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04.07.2025 11:35 Відповісти
У х.ла є вогнева перевага, є найманці які готові ризикувати, і є бомба щоб усі "великі" сиділи рівно на сраці.
А зепоц в чому преуспів? У відосах та бусифікаціях. Такий і результат.
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04.07.2025 11:30 Відповісти
Аааа..то може мокши так по нас салютовали, амерів з днем Незалежності поздоровляли?

А я то думаю, що за привід..
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04.07.2025 11:32 Відповісти
щось зачастили кацапи із такими "привітаннями"
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04.07.2025 11:39 Відповісти
А %D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%94%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96! Порох тим часом з Іспанії вітає "дружній американський народ з нагоди Дня незалежності!"...
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04.07.2025 11:55 Відповісти
Пороха трогать не надо. Он заслуживает уважения, особенно на фоне...
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04.07.2025 11:57 Відповісти
так, заслуговує... хоча би тим, що в його привітанні - ні слова про адміністрацію США, ні минулу, ні чинну.
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04.07.2025 12:02 Відповісти
Примечательно, что этот конгрессмен - республиканец. Побольше бы таких республиканцев. Есть, оказывается, порядочные политики в США
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04.07.2025 11:55 Відповісти
Проснулись?? Треба було ще 3 роки тому завалити Україну зброєю а не надрочуватипо трошки шоб не злити пуйла.. От і виростили мрнстра..а тепер попробуйте загнати його назад
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04.07.2025 11:58 Відповісти
Завалити зброєю мали,то чому ж рудий чуб цього не робить?
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04.07.2025 12:12 Відповісти
Скажи..Коли Трамп обіцяв нас завалити зброєю??
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04.07.2025 12:16 Відповісти
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04.07.2025 12:16 Відповісти
Немає у вас незалежності, ваш през прутін
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04.07.2025 12:33 Відповісти
https://t.me/svoboda_radio/38008 Радіо Свобода:
У Сполучених Штатах припинення військової допомоги Україні не стало головною темою інформаційного простору - ні у медіа, ні серед політиків. Про це в коментарі Радіо Свобода заявила Катерина Лісунова, медійниця громадської організації Razom for Ukraine.
«Про Україну згадують, але я змушена констатувати, що це не є топ-новиною і це не є хедлайном і не є обкладинкою газети», - пояснила Лісунова. За її словами, новини про Україну не перебили обговорення великого проєкту бюджету Америки, через який посварились Дональд Трамп з Ілоном Маском, а також суд над репером Шоном Комбсом. У США про зупинку допомоги Україні згадують, однак здебільшого у профільних виданнях або спеціалізованих публікаціях. Навіть у Конгресі про це переважно говорять члени міжпарламентської групи з підтримки України.
«Реакція, як з демократичної, так і республіканської сторін, виходить здебільшого від членів українського конгресового фокусу, від обох палат і від обох партій, а це не така велика кількість законодавців», - каже Лісунова, і додає: «Від прихильників Дональда Трампа і тих, хто зараз фактично веде політику в Сполучених Штатах Америки, ми заяв (на підтримку України) не чули».
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04.07.2025 12:37 Відповісти
авторитет сша ниже плинтуса
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04.07.2025 12:47 Відповісти
 
 