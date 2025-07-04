Поки американці радіють салютам, Путін використовує тактику випаленої землі. Слід передати Україні засоби ППО та інше озброєння, - конгресмен-республіканець Вілсон
Російський диктатор Володимир Путін свідомо влаштував черговий терор після розмови з Дональдом Трампом і саме в День незалежності США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у Х конгресмен-республіканець Джо Вілсон.
"У той час, як американці починають насолоджуватися звуками феєрверків на честь незалежності нашої країни, воєнний злочинець Путін, який програє свою жалюгідну війну, вдається до тактики спаленої землі в українських містах, які існували ще до появи Москви", - йдеться в дописі.
Конгресмен закликав команду Трампа переглянути рішення про постачання зброї Києву.
"Я впевнений, що завдяки швидкій оцінці запасів Міністерство оборони сприятиме досягненню цілей президента Трампа, заявлених в Гаазі, і надішле додаткові засоби протиповітряної оборони і схвалене озброєння, щоб допомогти зупинити це абсолютне беззаконня, як це робили і повинні продовжувати робити союзники швидкими темпами", - каже він.
Як зазначив Вілсон, що Путін не відмовився від своїх імперіалістичних амбіцій.
"Озброєний дешевою іранською та північнокорейською зброєю, Путін насолоджується бомбардуванням сплячих сімей і продовжуватиме свої імперіалістичні збочення, доки його не зупинять.
Нагадаємо, РФ застосувала рекордну кількість ударних "шахедів" під час атаки 4 липня. Російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Понад 20 постраждалих.
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Щира подяка!
God bless America!
Чи хто є не згоден з цим усим?!
зараз вам накидають за 73%
якось Луценко, будучи генпрокурором, сказав:
політик це професійний пісдабол (повірте, бо я особисто це знаю), а політик на виборах - це пісдабол у кубі (С)
може щось й вичавлять з рудого
А зепоц в чому преуспів? У відосах та бусифікаціях. Такий і результат.
А я то думаю, що за привід..
У Сполучених Штатах припинення військової допомоги Україні не стало головною темою інформаційного простору - ні у медіа, ні серед політиків. Про це в коментарі Радіо Свобода заявила Катерина Лісунова, медійниця громадської організації Razom for Ukraine.
«Про Україну згадують, але я змушена констатувати, що це не є топ-новиною і це не є хедлайном і не є обкладинкою газети», - пояснила Лісунова. За її словами, новини про Україну не перебили обговорення великого проєкту бюджету Америки, через який посварились Дональд Трамп з Ілоном Маском, а також суд над репером Шоном Комбсом. У США про зупинку допомоги Україні згадують, однак здебільшого у профільних виданнях або спеціалізованих публікаціях. Навіть у Конгресі про це переважно говорять члени міжпарламентської групи з підтримки України.
«Реакція, як з демократичної, так і республіканської сторін, виходить здебільшого від членів українського конгресового фокусу, від обох палат і від обох партій, а це не така велика кількість законодавців», - каже Лісунова, і додає: «Від прихильників Дональда Трампа і тих, хто зараз фактично веде політику в Сполучених Штатах Америки, ми заяв (на підтримку України) не чули».