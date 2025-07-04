Поки американці радіють салютам, Путін використовує тактику випаленої землі. Слід передати Україні засоби ППО та інше озброєння, - конгресмен-республіканець Вілсон

Російський диктатор Володимир Путін свідомо влаштував черговий терор після розмови з Дональдом Трампом і саме в День незалежності США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у Х конгресмен-республіканець Джо Вілсон.

"У той час, як американці починають насолоджуватися звуками феєрверків на честь незалежності нашої країни, воєнний злочинець Путін, який програє свою жалюгідну війну, вдається до тактики спаленої землі в українських містах, які існували ще до появи Москви", - йдеться в дописі.

Конгресмен закликав команду Трампа переглянути рішення про постачання зброї Києву.

"Я впевнений, що завдяки швидкій оцінці запасів Міністерство оборони сприятиме досягненню цілей президента Трампа, заявлених в Гаазі, і надішле додаткові засоби протиповітряної оборони і схвалене озброєння, щоб допомогти зупинити це абсолютне беззаконня, як це робили і повинні продовжувати робити союзники швидкими темпами", - каже він.

Як зазначив Вілсон, що Путін не відмовився від своїх імперіалістичних амбіцій.

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"Озброєний дешевою іранською та північнокорейською зброєю, Путін насолоджується бомбардуванням сплячих сімей і продовжуватиме свої імперіалістичні збочення, доки його не зупинять.

Нагадаємо, РФ застосувала рекордну кількість ударних "шахедів" під час атаки 4 липня. Російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Понад 20 постраждалих.