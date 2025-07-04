РФ застосувала рекордну кількість саме ударних "шахедів" під час сьогоднішньої атаки, - Ігнат

Під час атаки по Україні російські війська випустили рекордну кількість "шахедів" саме ударного типу.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Величезна кількість, це антирекорд для нас. На жаль, противник атакує великою кількістю БпЛА. 550 повітряних цілей загалом і понад 330 саме ударних "шахедів". Це найбільша кількість, яку ворог застосовував за одну атаку", - сказав він.

Водночас, зауважив Ігнат, було перехоплено чимало цілей.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Понад 20 постраждалих.

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