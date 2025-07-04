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РФ застосувала рекордну кількість саме ударних "шахедів" під час сьогоднішньої атаки, - Ігнат
Під час атаки по Україні російські війська випустили рекордну кількість "шахедів" саме ударного типу.
Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
"Величезна кількість, це антирекорд для нас. На жаль, противник атакує великою кількістю БпЛА. 550 повітряних цілей загалом і понад 330 саме ударних "шахедів". Це найбільша кількість, яку ворог застосовував за одну атаку", - сказав він.
Водночас, зауважив Ігнат, було перехоплено чимало цілей.
Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Понад 20 постраждалих.
Топ коментарі
+5 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар04.07.2025 09:55 Відповісти Посилання
+3 ПП Уксусов
показати весь коментар04.07.2025 09:58 Відповісти Посилання
+3 Володимир Омельянов
показати весь коментар04.07.2025 09:59 Відповісти Посилання
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донні, а ти точно республіканець США?!
до того ж на пам'яті обіцянка рудого донні за те, шо у разі відмови ***** припинити війну, США негайно затарить Україну озброєннями по самі гланди (за 24 год не згадую, бо донні зізнався, шо наїпав)
за усілякі там рзм, меморандуми, домовленості, гарантії етс навіть не згадую
так шо тобі та мені США винні, як не крути
дружба донні із ****** до цієї повинності не входить, це їхні особисті проблеми
Сам порахуєш скільки їх тільки на цю ніч знадобилося б?
вам по фамильно, или сами догадаетесь?
отож ми маємо бути підготовленими!