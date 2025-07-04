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Новини Атака шахедів на Київ
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РФ застосувала рекордну кількість саме ударних "шахедів" під час сьогоднішньої атаки, - Ігнат

Особливості атаки шахедів 4 липня 2025 року

Під час атаки по Україні російські війська випустили рекордну кількість "шахедів" саме ударного типу.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Величезна кількість, це антирекорд для нас. На жаль, противник атакує великою кількістю БпЛА. 550 повітряних цілей загалом і понад 330 саме ударних "шахедів". Це найбільша кількість, яку ворог застосовував за одну атаку", - сказав він.

Водночас, зауважив Ігнат, було перехоплено чимало цілей. 

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Понад 20 постраждалих.

Читайте: Ворожа нічна атака на Полтавщину: пошкоджено будинки, є травмовані

Автор: 

обстріл (29640) Ігнат Юрій (815)


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Топ коментарі
+5
О, свіже кацапло висралось. ***** не при справах?
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04.07.2025 09:55 Відповісти
+3
Тому Боневтік знову втік...
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04.07.2025 09:58 Відповісти
+3
І все сталось після розмови терориста з рудим випадковість ,не думаю.
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04.07.2025 09:59 Відповісти
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О, свіже кацапло висралось. ***** не при справах?
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04.07.2025 09:55 Відповісти
не сперечайтесь з найманцями, вони пишуть різну #yйню за гроші...
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04.07.2025 09:58 Відповісти
где зеленский? почему не привязан с умеровым, шмыгалем и всей зелёной паутиной к батарее в хрущовке?
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04.07.2025 09:59 Відповісти
Тому Боневтік знову втік...
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04.07.2025 09:58 Відповісти
результат афуєнний теревенів рудого донні та *****
донні, а ти точно республіканець США?!
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04.07.2025 09:58 Відповісти
тебе США что то должно или ты принимаешь со всех сторон на раслабоне?
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04.07.2025 10:00 Відповісти
основний військовий союзник України
до того ж на пам'яті обіцянка рудого донні за те, шо у разі відмови ***** припинити війну, США негайно затарить Україну озброєннями по самі гланди (за 24 год не згадую, бо донні зізнався, шо наїпав)
за усілякі там рзм, меморандуми, домовленості, гарантії етс навіть не згадую
так шо тобі та мені США винні, як не крути
дружба донні із ****** до цієї повинності не входить, це їхні особисті проблеми
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04.07.2025 10:08 Відповісти
Тобто, шахеди треба було Петріотами збивати?

Сам порахуєш скільки їх тільки на цю ніч знадобилося б?
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04.07.2025 10:47 Відповісти
расіяни - іпануті виродки.
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04.07.2025 09:59 Відповісти
І все сталось після розмови терориста з рудим випадковість ,не думаю.
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04.07.2025 09:59 Відповісти
Плюс в США сьогодні свято...
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04.07.2025 10:04 Відповісти
Щодня рекорди.
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04.07.2025 10:09 Відповісти
там в вашому ППО є хоч один менеджер?
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04.07.2025 10:10 Відповісти
А що нам заважає стільки ж таких самих шахедів кинути на московію, або хоча б на Крим, лднр, окуповані теріторії?
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04.07.2025 10:19 Відповісти
"А що нам заважає"

вам по фамильно, или сами догадаетесь?
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04.07.2025 10:31 Відповісти
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04.07.2025 10:31 Відповісти
Невиключено, що путлір ставить за мету нароститм обстріли, наприклад до 1000 шахедів за ніч,
отож ми маємо бути підготовленими!
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04.07.2025 10:36 Відповісти
А де наші шахеди, якщо ми будемо запускати стількиж у відповідь, кацапи трохи прозріють
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04.07.2025 10:38 Відповісти
Та ми чули, як їх "перехоплювали". Під кінець перед ударами балістикою, коли шахеди вже йшли безперервно парами, ППО вже навіть не намагалося.
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04.07.2025 10:45 Відповісти
 
 