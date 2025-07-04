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РФ применила рекордное количество именно ударных "шахедов" во время сегодняшней атаки, - Игнат
Во время атаки по Украине российские войска выпустили рекордное количество "шахедов" именно ударного типа.
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
"Огромное количество, это антирекорд для нас. К сожалению, противник атакует большим количеством БпЛА. 550 воздушных целей в целом и более 330 именно ударных "шахедов". Это наибольшее количество, которое враг применял за одну атаку", - сказал он.
В то же время, отметил Игнат, было перехвачено немало целей.
Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Более 20 пострадавших.
Топ комментарии
+5 Сергей Сергей #530107
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донні, а ти точно республіканець США?!
до того ж на пам'яті обіцянка рудого донні за те, шо у разі відмови ***** припинити війну, США негайно затарить Україну озброєннями по самі гланди (за 24 год не згадую, бо донні зізнався, шо наїпав)
за усілякі там рзм, меморандуми, домовленості, гарантії етс навіть не згадую
так шо тобі та мені США винні, як не крути
дружба донні із ****** до цієї повинності не входить, це їхні особисті проблеми
Сам порахуєш скільки їх тільки на цю ніч знадобилося б?
не передали з Жешува достатньо для відбиття цієї атаки, ще б залишилися
от і рахуй
перероблені старі радянські, є надані бритами
а от із ракетами....
а стосовно "ефок" скажу тобі так - були б ці ракети, то Макс Устименко був би живий та ефка ціла
вам по фамильно, или сами догадаетесь?
отож ми маємо бути підготовленими!