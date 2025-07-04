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Новости Атака шахедов на Киев
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РФ применила рекордное количество именно ударных "шахедов" во время сегодняшней атаки, - Игнат

Особенности атаки шахидов 4 июля 2025 года

Во время атаки по Украине российские войска выпустили рекордное количество "шахедов" именно ударного типа.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Огромное количество, это антирекорд для нас. К сожалению, противник атакует большим количеством БпЛА. 550 воздушных целей в целом и более 330 именно ударных "шахедов". Это наибольшее количество, которое враг применял за одну атаку", - сказал он.

В то же время, отметил Игнат, было перехвачено немало целей.

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Более 20 пострадавших.

Читайте: Вражеская ночная атака на Полтавщину: повреждены дома, есть травмированные

Автор: 

обстрел (28318) Игнат Юрий (619)


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Топ комментарии
+5
О, свіже кацапло висралось. ***** не при справах?
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04.07.2025 09:55 Ответить
+3
Тому Боневтік знову втік...
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04.07.2025 09:58 Ответить
+3
І все сталось після розмови терориста з рудим випадковість ,не думаю.
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04.07.2025 09:59 Ответить
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О, свіже кацапло висралось. ***** не при справах?
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04.07.2025 09:55 Ответить
не сперечайтесь з найманцями, вони пишуть різну #yйню за гроші...
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04.07.2025 09:58 Ответить
где зеленский? почему не привязан с умеровым, шмыгалем и всей зелёной паутиной к батарее в хрущовке?
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04.07.2025 09:59 Ответить
Тому Боневтік знову втік...
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04.07.2025 09:58 Ответить
результат афуєнний теревенів рудого донні та *****
донні, а ти точно республіканець США?!
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04.07.2025 09:58 Ответить
тебе США что то должно или ты принимаешь со всех сторон на раслабоне?
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04.07.2025 10:00 Ответить
основний військовий союзник України
до того ж на пам'яті обіцянка рудого донні за те, шо у разі відмови ***** припинити війну, США негайно затарить Україну озброєннями по самі гланди (за 24 год не згадую, бо донні зізнався, шо наїпав)
за усілякі там рзм, меморандуми, домовленості, гарантії етс навіть не згадую
так шо тобі та мені США винні, як не крути
дружба донні із ****** до цієї повинності не входить, це їхні особисті проблеми
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04.07.2025 10:08 Ответить
Тобто, шахеди треба було Петріотами збивати?

Сам порахуєш скільки їх тільки на цю ніч знадобилося б?
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04.07.2025 10:47 Ответить
аім7, аім9 досить для шахедів, хіба ще hellfire
не передали з Жешува достатньо для відбиття цієї атаки, ще б залишилися
от і рахуй
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04.07.2025 11:10 Ответить
500 штук на одну ніч? У нас стільки Ф-16 нема.
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04.07.2025 11:53 Ответить
у нас купа пускових для аім7 та аім9
перероблені старі радянські, є надані бритами
а от із ракетами....
а стосовно "ефок" скажу тобі так - були б ці ракети, то Макс Устименко був би живий та ефка ціла
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04.07.2025 11:55 Ответить
Розхід 500 штук ракет за ніч. Це не варіант ані фінансово, ані номенклатурно.
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04.07.2025 11:58 Ответить
у комплексі працює ефективно, а як комплексу немає - "маємо шо маємо" (С)
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04.07.2025 12:00 Ответить
територія велика, розбив зони і працюй у зоні відповідним засобом протидії, усе прикрито, а як якась із зон випадає (ті самі антидронові ракети) - біда
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04.07.2025 12:04 Ответить
згаданий тобтою patriot ой як був би у нагоді в Одесі
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04.07.2025 12:06 Ответить
та й не тіко Макс, та сама біда була із Moonfishем
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04.07.2025 11:56 Ответить
расіяни - іпануті виродки.
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04.07.2025 09:59 Ответить
І все сталось після розмови терориста з рудим випадковість ,не думаю.
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04.07.2025 09:59 Ответить
Плюс в США сьогодні свято...
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04.07.2025 10:04 Ответить
Щодня рекорди.
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04.07.2025 10:09 Ответить
там в вашому ППО є хоч один менеджер?
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04.07.2025 10:10 Ответить
Всє ушлі на фронт... в Монако, чи в Іспанію - сієста
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04.07.2025 11:35 Ответить
А що нам заважає стільки ж таких самих шахедів кинути на московію, або хоча б на Крим, лднр, окуповані теріторії?
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04.07.2025 10:19 Ответить
"А що нам заважає"

вам по фамильно, или сами догадаетесь?
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04.07.2025 10:31 Ответить
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04.07.2025 10:31 Ответить
Невиключено, що путлір ставить за мету нароститм обстріли, наприклад до 1000 шахедів за ніч,
отож ми маємо бути підготовленими!
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04.07.2025 10:36 Ответить
І це ж як? Рити собі могили? Ну, теж варіант...
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04.07.2025 11:40 Ответить
А де наші шахеди, якщо ми будемо запускати стількиж у відповідь, кацапи трохи прозріють
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04.07.2025 10:38 Ответить
Якісь риторичні запитання ви ставите...
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04.07.2025 11:39 Ответить
Та ми чули, як їх "перехоплювали". Під кінець перед ударами балістикою, коли шахеди вже йшли безперервно парами, ППО вже навіть не намагалося.
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04.07.2025 10:45 Ответить
Таке стрімке масштабування повітряної агресії підарів розкриває глибину бездіяльності нашої влади у протидії: відсутність бодай антишахедної стратегії, відсутність фінансування перспективних розробок та їх масштабування, кришування "своїх" виробників, яким байдуже, що клепати за державні кошти, і просто банальна корупція на закупівлях бодай "зенітних" дронів. А потужно-хрипатою незламністю, як бачимо, дрони не збиваються чомусь...
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04.07.2025 11:16 Ответить
Так, нам потрібне стратегічне планування боротьби з усіма майбутніми загрозами. Розробляти протидію вже зараз, а не коли шахедів стане в 4 рази більше, коли вони стануть реактивними, коли ракет Петріот буде не вистачати (є чим замінити своїм?). Потрібна багатошарова система оборони, зустрічати цілі одразу при перетині кордону, щоб в центр країни долітали лише недобитки (як в Ізраїлі). А аналог THAAD - взагалі мрія. Потрібно залучати до планування інженерів. Проводити змагання і brainstorm-и.
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04.07.2025 11:49 Ответить
Рідня умєрова у Флориді, а нам він радить потерпіти ще 2-3 місяці (щось вони усі поїхали на цих числах, може, рахують тільки до трьох?)
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04.07.2025 11:38 Ответить
 
 