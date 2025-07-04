РФ применила рекордное количество именно ударных "шахедов" во время сегодняшней атаки, - Игнат

Во время атаки по Украине российские войска выпустили рекордное количество "шахедов" именно ударного типа.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Огромное количество, это антирекорд для нас. К сожалению, противник атакует большим количеством БпЛА. 550 воздушных целей в целом и более 330 именно ударных "шахедов". Это наибольшее количество, которое враг применял за одну атаку", - сказал он.

В то же время, отметил Игнат, было перехвачено немало целей.

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Более 20 пострадавших.

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