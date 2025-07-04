РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12306 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Полтавщину
798 0

Вражеская ночная атака на Полтавщину: повреждены дома, есть травмированные

шахеди

С вечера 3 июля российские беспилотники атаковали Полтавскую область. В регионе работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владимир Когут.

"В результате падения обломков БпЛА в Кременчугском районе ночью повреждена кровля и окна жилого дома. К сожалению, травмированы два человека. Их госпитализировали", - говорится в сообщении.

Вечером 3 июля Когут сообщал о работе ПВО в Полтавском районе.

"В результате падения обломков вражеских БПЛА на территории частного домовладения поврежден легковой автомобиль. Два человека получили ранения", - сообщил глава ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время воздушной тревоги 3 июля в центре Полтавы было закрыто укрытие, ответственный освобожден, - ОВА

Автор: 

обстрел (28318) Полтавская область (1212) Кременчугский район (30) Полтавский район (59)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 