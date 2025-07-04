Вражеская ночная атака на Полтавщину: повреждены дома, есть травмированные

С вечера 3 июля российские беспилотники атаковали Полтавскую область. В регионе работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владимир Когут.

"В результате падения обломков БпЛА в Кременчугском районе ночью повреждена кровля и окна жилого дома. К сожалению, травмированы два человека. Их госпитализировали", - говорится в сообщении.

Вечером 3 июля Когут сообщал о работе ПВО в Полтавском районе.

"В результате падения обломков вражеских БПЛА на территории частного домовладения поврежден легковой автомобиль. Два человека получили ранения", - сообщил глава ОГА.

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