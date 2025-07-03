Во время воздушной тревоги 3 июля в центре Полтавы было закрыто укрытие, ответственный уволен, - ОВА

Во время воздушной тревоги утром 3 июля укрытие в центре Полтавы оказалось закрытым.

Об этом написал глава Полтавской ОГА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.

"Такая ситуация недопустима. Ответственный работник уже уволен. Подчеркиваю: во время воздушной тревоги для посетителей должен быть обеспечен беспрепятственный доступ ко всем укрытиям", - подчеркнул он.

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Что предшествовало

Утром 3 июля россияне атаковали Полтаву беспилотниками. В результате попадания в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП возник пожар.

В результате удара два человека погибли, еще 59 - получили ранения.

На этой неделе, 30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

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