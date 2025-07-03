РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11411 посетитель онлайн
Новости Фото Атака шахедов на Полтаву
938 8

Во время воздушной тревоги 3 июля в центре Полтавы было закрыто укрытие, ответственный уволен, - ОВА

Во время воздушной тревоги утром 3 июля укрытие в центре Полтавы оказалось закрытым.

Об этом написал глава Полтавской ОГА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.

"Такая ситуация недопустима. Ответственный работник уже уволен. Подчеркиваю: во время воздушной тревоги для посетителей должен быть обеспечен беспрепятственный доступ ко всем укрытиям", - подчеркнул он.

Сообщение о закрытом укрытии в Полтаве

Читайте: Атака РФ на Полтаву: количество раненых возросло до 59. ФОТО

Что предшествовало

Утром 3 июля россияне атаковали Полтаву беспилотниками. В результате попадания в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП возник пожар.

В результате удара два человека погибли, еще 59 - получили ранения.

На этой неделе, 30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Читайте: Хотят сорвать мобилизацию: Спикер Сухопутных войск Саранцев об ударах россиян по ТЦК в Украине

Автор: 

Тахтаулове (780) укрытие (142) воздушная тревога (816) Полтавская область (1206) Полтавский район (59)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А догану винесли ?
показать весь комментарий
03.07.2025 21:42 Ответить
мені вже здається що в нас замість реальності увімкнули режим фантасмогоричного абсурду,бо зі сторони логіки здоровомислячої людини все має бути інакше і каратися....
показать весь комментарий
03.07.2025 21:45 Ответить
звільнено??це так зараз робиться?до речі тревоги практично протягом доби,навіщо їх взагалі замикати???
показать весь комментарий
03.07.2025 21:42 Ответить
Під час повітряної тривоги 3 липня в центрі Полтави було зачинене укриття, відповідально звільнено

Пане афтирю, у вас все в порядку?
показать весь комментарий
03.07.2025 21:44 Ответить
Як воно було, ще за часів Кучми + ригоАНАЛІВ, усі сховища, розкрадено, приватизовано, просто знищено, так і з 2014 року, жодних змін, одна імітація і казнокрадство, народом обраної, місцевої босоти з бандюгами!!
показать весь комментарий
03.07.2025 21:49 Ответить
А чого не нагородили? Непорядок
показать весь комментарий
03.07.2025 21:58 Ответить
місто неляканих ідіотів за кіло гречки перед виборами виберуть кого завгодно навіть не заглядаючи у його біографію. У центрі міста до сих пір стоїть пам'ятник/символ слави російської зброї. Хабарників взагалі не судять, бо або разом із суддями або дітей крестили або гуляли на весіллях.
показать весь комментарий
03.07.2025 22:00 Ответить
Так піди знеси? Чого ти тут гнівно в коментах рвеш?
показать весь комментарий
03.07.2025 22:12 Ответить
 
 