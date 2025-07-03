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Новини Фото Атака шахедів на Полтаву
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Під час повітряної тривоги 3 липня в центрі Полтави було зачинене укриття, відповідального звільнено, - ОВА

Під час повітряної тривоги вранці 3 липня укриття в центрі Полтави виявилося зачиненим.

Про це написав очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, передає Цензор.НЕТ.

"Така ситуація неприпустима. Відповідального працівника вже звільнено. Наголошую: під час повітряної тривоги для відвідувачів має бути забезпечений безперешкодний доступ до усіх укриттів", - наголосив він.

Повідомлення про закрите укриття в Полтаві

Читайте: Атака РФ на Полтаву: кількість поранених зросла до 59. ФОТО

Що передувало

Уранці 3 липня росіяни атакували Полтаву безпілотниками. Унаслідок влучання у будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП виникла пожежа.

Внаслідок удару двоє людей загинули, ще 59 –– зазнали поранень.

Цього тижня, 30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Читайте: Хочуть зірвати мобілізацію: Речник Сухопутних військ Саранцев про удари росіян по ТЦК в Україні

Автор: 

Полтава (572) укриття (315) повітряна тривога (946) Полтавська область (1167) Полтавський район (60)


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Топ коментарі
+9
мені вже здається що в нас замість реальності увімкнули режим фантасмогоричного абсурду,бо зі сторони логіки здоровомислячої людини все має бути інакше і каратися....
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03.07.2025 21:45 Відповісти
+7
А догану винесли ?
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03.07.2025 21:42 Відповісти
+4
звільнено??це так зараз робиться?до речі тревоги практично протягом доби,навіщо їх взагалі замикати???
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03.07.2025 21:42 Відповісти
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А догану винесли ?
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03.07.2025 21:42 Відповісти
мені вже здається що в нас замість реальності увімкнули режим фантасмогоричного абсурду,бо зі сторони логіки здоровомислячої людини все має бути інакше і каратися....
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03.07.2025 21:45 Відповісти
звільнено??це так зараз робиться?до речі тревоги практично протягом доби,навіщо їх взагалі замикати???
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03.07.2025 21:42 Відповісти
Чому замикати?
А щоб утирки, по просьбє дядєнькі із інтєрнєта ,не занесли туди мішок «рязанського сахара».
А реально, там повинна бути система відеспостерження, з дистаційним відмиканням дверей.

(ціна питання - 100 м асфальтованої дороги)
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03.07.2025 22:16 Відповісти
у нас полімерополіспідарів з передозованим запасом,хай би садили в кожну будку по псині,їм все одно де відрощувати сідло і при цьому ніхера не роблячі,при цьому економія
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03.07.2025 22:22 Відповісти
Під час повітряної тривоги 3 липня в центрі Полтави було зачинене укриття, відповідально звільнено

Пане афтирю, у вас все в порядку?
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03.07.2025 21:44 Відповісти
які можуть бути претензії до практиканта?
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03.07.2025 22:26 Відповісти
Як воно було, ще за часів Кучми + ригоАНАЛІВ, усі сховища, розкрадено, приватизовано, просто знищено, так і з 2014 року, жодних змін, одна імітація і казнокрадство, народом обраної, місцевої босоти з бандюгами!!
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03.07.2025 21:49 Відповісти
А чого не нагородили? Непорядок
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03.07.2025 21:58 Відповісти
місто неляканих ідіотів за кіло гречки перед виборами виберуть кого завгодно навіть не заглядаючи у його біографію. У центрі міста до сих пір стоїть пам'ятник/символ слави російської зброї. Хабарників взагалі не судять, бо або разом із суддями або дітей крестили або гуляли на весіллях.
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03.07.2025 22:00 Відповісти
Так піди знеси? Чого ти тут гнівно в коментах рвеш?
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03.07.2025 22:12 Відповісти
Нет там его уже, если вы про Петю 1
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03.07.2025 22:15 Відповісти
А до этого его сеткой закрыли и на верху тризуб прикрепили
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03.07.2025 22:18 Відповісти
Нє, ну а ****? Поприходять, понатоптують, - мий після них підлогу...
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03.07.2025 22:24 Відповісти
Секретарем Полтавської міської ради і виконуючим обов'язки голови міста (попередній голова Олександр Мамай був відсторонений від посади в звязку з доведеним в суді корупційним злочином) є слуга урода Катерина Леонідівна Ямщикова. Вона була обрана на цю посаду 28 липня 2023 року. До цього обов'язки мера і секретаря міськради виконував відомий в межах і за межами України "порохобот" Андрій Карпов (логін - Полтава), але його під тиском влади слуг уродів звільнили рішенням сесії.

Сьогодні Ямщикова світилася в усіх телепабліках, жалілася на підступних касапів, але ні слова не сказала про власні пройоби.
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03.07.2025 22:33 Відповісти
 
 