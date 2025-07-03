Під час повітряної тривоги 3 липня в центрі Полтави було зачинене укриття, відповідального звільнено, - ОВА

Під час повітряної тривоги вранці 3 липня укриття в центрі Полтави виявилося зачиненим.

Про це написав очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, передає Цензор.НЕТ.

"Така ситуація неприпустима. Відповідального працівника вже звільнено. Наголошую: під час повітряної тривоги для відвідувачів має бути забезпечений безперешкодний доступ до усіх укриттів", - наголосив він.

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Що передувало

Уранці 3 липня росіяни атакували Полтаву безпілотниками. Унаслідок влучання у будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП виникла пожежа.

Внаслідок удару двоє людей загинули, ще 59 –– зазнали поранень.

Цього тижня, 30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

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