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Під час повітряної тривоги 3 липня в центрі Полтави було зачинене укриття, відповідального звільнено, - ОВА
Під час повітряної тривоги вранці 3 липня укриття в центрі Полтави виявилося зачиненим.
Про це написав очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, передає Цензор.НЕТ.
"Така ситуація неприпустима. Відповідального працівника вже звільнено. Наголошую: під час повітряної тривоги для відвідувачів має бути забезпечений безперешкодний доступ до усіх укриттів", - наголосив він.
Що передувало
Уранці 3 липня росіяни атакували Полтаву безпілотниками. Унаслідок влучання у будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП виникла пожежа.
Внаслідок удару двоє людей загинули, ще 59 –– зазнали поранень.
Цього тижня, 30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.
Топ коментарі
+9 Влад #584963
показати весь коментар03.07.2025 21:45 Відповісти Посилання
+7 Alex K #531926
показати весь коментар03.07.2025 21:42 Відповісти Посилання
+4 Влад #584963
показати весь коментар03.07.2025 21:42 Відповісти Посилання
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А щоб утирки, по просьбє дядєнькі із інтєрнєта ,не занесли туди мішок «рязанського сахара».
А реально, там повинна бути система відеспостерження, з дистаційним відмиканням дверей.
(ціна питання - 100 м асфальтованої дороги)
Пане афтирю, у вас все в порядку?
Сьогодні Ямщикова світилася в усіх телепабліках, жалілася на підступних касапів, але ні слова не сказала про власні пройоби.