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Атака РФ на Полтаву: кількість поранених зросла до 59. ФОТО
Унаслідок російського удару по Полтаві вранці 3 липня двоє людей загинули, ще 59 –– зазнали поранень.
Про це повідомляє Національна поліція, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість поранених унаслідок обстрілу ворогом Полтави зросла до 59 людей.
Наразі відомо про двох загиблих", - додали поліціянти.
Що передувало
Уранці 3 липня росіяни атакували Полтаву безпілотниками. Унаслідок влучання у будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП виникла пожежа.
Цього тижня, 30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.
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Українці ви бачите себе в ролі новітніх циган і поневірятися по світу? Ні? Тоді створюємо те, що є дієвим!
Вішати, цю сволоту треба, ще з 2022 року, але ж зеленський+стефанчук+шмигаль, та цілою ротою держсекретарів саботують внесення життєво необхідних змін до Законів на час війни, під час дії Особливого Періоду!
Повторюється сценарій щодо виходу України, з Оттавської угоди!!!