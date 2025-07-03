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Новини Фото Атака шахедів на Полтаву
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Атака РФ на Полтаву: кількість поранених зросла до 59. ФОТО

Унаслідок російського удару по Полтаві вранці 3 липня двоє людей загинули, ще 59 –– зазнали поранень. 

Про це повідомляє Національна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість поранених унаслідок обстрілу ворогом Полтави зросла до 59 людей.

Наразі відомо про двох загиблих", - додали поліціянти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару Росії по Полтаві. Рятувальники гасять пожежу. ФОТОрепортаж

Атака РФ на Полтаву 3 липня
Атака РФ на Полтаву 3 липня
Атака РФ на Полтаву 3 липня

Що передувало

Уранці 3 липня росіяни атакували Полтаву безпілотниками. Унаслідок влучання у будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП виникла пожежа.

Цього тижня, 30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Автор: 

обстріл (29620) Полтава (572) Полтавська область (1167) Полтавський район (60) війна в Україні (5072)


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гарна мотивація працювати над створенням ядерної та хімічної зброї - треба мати засоби масового знищення русні
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03.07.2025 21:00 Відповісти
Нас лякають санкціями...та плювати на санкції коли рф втілює план по ліквідації держави для українців, хто цього не бачить той просто сліпий!
Українці ви бачите себе в ролі новітніх циган і поневірятися по світу? Ні? Тоді створюємо те, що є дієвим!
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03.07.2025 21:21 Відповісти
Трамп призупинив допомогу Україні.. Трамп та Путін провели телефонну розмову: обговорили, зокрема, Україну...Тобто Трам лічно доложіл лічно Путіну о сполнєнії єго, Путіна, желанія
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03.07.2025 21:08 Відповісти
московський військовий жид Капашин походу вже остаточно позбувся всієї комерційної нерухомості у Полтаві і не тільки комерційної. На московії він займався утилізацією хімічної зброї мав доступ до великих коштів ну звісно щось крав і вкладав у підкуп полтавських чинуш. Пів міста прибрав був до своїх лап через свого зятя Веригу і його брата при Мамаю. Два роки була тиша при надії, що все повернуть коли кацапи зайдуть у Полтаву. Ось вам і відповідь чому Полтаву раніше не трогали.
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03.07.2025 21:23 Відповісти
Без місцевих коригувальників, такі обстріли не обходяться!!!
Вішати, цю сволоту треба, ще з 2022 року, але ж зеленський+стефанчук+шмигаль, та цілою ротою держсекретарів саботують внесення життєво необхідних змін до Законів на час війни, під час дії Особливого Періоду!
Повторюється сценарій щодо виходу України, з Оттавської угоди!!!
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03.07.2025 21:37 Відповісти
 
 