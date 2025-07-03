Наслідки удару Росії по Полтаві. Рятувальники гасять пожежу. ФОТОрепортаж

Рятувальники працюють на місці російського обстрілу в Полтаві.

Як передає Цензор.НЕТ, фото наслідків оприлюднила пресслужба ДСНС.

"За попередніми даними, загинули 2 людини, ще 10 травмовані. Надзвичайники врятували 10 людей. Одна з пожеж локалізована.



Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. На місці працюють психологи ДСНС, медики та представники всіх відповідних служб міста", - йдеться в повідомленні.

















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Удар РФ по Полтаві 3 липня 2025 року

Російські війська атакували місто ударними безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа. Відомо про 2 загиблих та 11 поранених.

У Сухопутних військах заявили, що ворог атакував будівлю ТЦК.

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