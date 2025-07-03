УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11961 відвідувач онлайн
Новини Фото
3 990 15

Наслідки удару Росії по Полтаві. Рятувальники гасять пожежу. ФОТОрепортаж

Рятувальники працюють на місці російського обстрілу в Полтаві.

Як передає Цензор.НЕТ, фото наслідків оприлюднила пресслужба ДСНС.

"За попередніми даними, загинули 2 людини, ще 10 травмовані. Надзвичайники врятували 10 людей. Одна з пожеж локалізована.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. На місці працюють психологи ДСНС, медики та представники всіх відповідних служб міста", - йдеться в повідомленні.

Наслідки удару РФ по Полтаві 3 липня 2025 року
Наслідки удару РФ по Полтаві 3 липня 2025 року
Наслідки удару РФ по Полтаві 3 липня 2025 року
Наслідки удару РФ по Полтаві 3 липня 2025 року
Наслідки удару РФ по Полтаві 3 липня 2025 року
Наслідки удару РФ по Полтаві 3 липня 2025 року
Наслідки удару РФ по Полтаві 3 липня 2025 року
Наслідки удару РФ по Полтаві 3 липня 2025 року

Також читайте: Ворог ударив по рятувальниках під час ліквідації наслідків обстрілу у Дружківці: пошкоджено техніку. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Полтаві 3 липня 2025 року

Російські війська атакували місто ударними безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа. Відомо про 2 загиблих та 11 поранених.

У Сухопутних військах заявили, що ворог атакував будівлю ТЦК.

Також читайте: Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками: постраждало шестеро людей, серед них – двоє дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29620) Полтава (568) ДСНС (5194) Полтавська область (1163) Полтавський район (60)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Земля пухом загиблим.

ціль рашистів - ТЦК,
ціль ботів - ТЦК.

совпаденіє цілей нападу?
не думаю !

заводьте пуйловську шарманку про людоловів в чорних бусиках
показати весь коментар
03.07.2025 11:43 Відповісти
+6
удари по ворогу є

якби Пороха вибрали, то вже й балістикою по мацкві били, а при ЗЄльоном, звиняйте, тільки дрони

.
показати весь коментар
03.07.2025 11:46 Відповісти
+5
Ударів у відповідь по ворогу традиційно не буде. Чому?
показати весь коментар
03.07.2025 11:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ударів у відповідь по ворогу традиційно не буде. Чому?
показати весь коментар
03.07.2025 11:11 Відповісти
ну миж не такі як вони. миж не здатні
показати весь коментар
03.07.2025 11:13 Відповісти
По Харцизьку вночі було.
показати весь коментар
03.07.2025 11:28 Відповісти
удари по ворогу є

якби Пороха вибрали, то вже й балістикою по мацкві били, а при ЗЄльоном, звиняйте, тільки дрони

.
показати весь коментар
03.07.2025 11:46 Відповісти
Славв Богу , що йошо тоді не вибрали - бо давео б вже був мінськ-3 і капітуляція !
показати весь коментар
03.07.2025 12:26 Відповісти
***,як ви тупі зелені тварі вже задовбали своїми тупими проросійскими мантрами. Здохніть вже за свого підора,ой лідора, нарешті. А то тільки можете, що з гроші лизати зад наркоману, злодію, зраднику грінпоцу та дерьмаку, воювати ви гандони не в змозі, як і ваши сукі урода. Поки ти тут за баланду, мразота, пишеш ***** та брехню за свого гринпоца, і сидиш під бомбами (бажаю тобі на голову персонально ракету, а не нормальним людям цього, завдяки тому,що ця мразота робить все,щоб нам ніхто не допомогав, вже заіпав весь світ своєю зрадою і корупцію,і своїми психами величності)) - зелені зрадники здають країну оптом і в роздріб руснє,потужно і незламно тирят міліарди у армії та людей, і сидять під тисячною охороною в бункерах, а вам всім порох насрав в штани і в мізки. Так і ходите ,утирки, сьомий рік обосрані без мізків.
показати весь коментар
03.07.2025 13:20 Відповісти
"Славв Богу , що йошо тоді не вибрали - бо давео"

***, чувак, как с тобой общаться, ты букОв не знаешь
показати весь коментар
03.07.2025 13:34 Відповісти
Ти з кацапами не одну методичку читаєш ? Бо і вони зранку ниють в соцмережах - доколє єто терпеть , вот полхарцизска снєсло , почему ми не бомбім Кієф в отвєт , і тд. .
показати весь коментар
03.07.2025 11:50 Відповісти
Земля пухом загиблим.

ціль рашистів - ТЦК,
ціль ботів - ТЦК.

совпаденіє цілей нападу?
не думаю !

заводьте пуйловську шарманку про людоловів в чорних бусиках
показати весь коментар
03.07.2025 11:43 Відповісти
опублікованих відеоматеріалів можна зрозуміти, що ворожі БПЛА атакували Полтавські ТЦК "зряче", під управлінням операторів. Що доводить роботу ворога через LTE-мережеве з'єднання мобільних операторів.
То скільки ще має загинути українців і зруйновано будівель й інших об'єктів, щоби зебіли у владі почали нарешті відключати мобільний інтернет під час повітряних тривог?
показати весь коментар
03.07.2025 11:44 Відповісти
+💯 👍🏿!

це відключення тільки під час тревоги і вночі

.
показати весь коментар
03.07.2025 11:48 Відповісти
 
 