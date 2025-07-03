Наслідки удару Росії по Полтаві. Рятувальники гасять пожежу. ФОТОрепортаж
Рятувальники працюють на місці російського обстрілу в Полтаві.
Як передає Цензор.НЕТ, фото наслідків оприлюднила пресслужба ДСНС.
"За попередніми даними, загинули 2 людини, ще 10 травмовані. Надзвичайники врятували 10 людей. Одна з пожеж локалізована.
Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. На місці працюють психологи ДСНС, медики та представники всіх відповідних служб міста", - йдеться в повідомленні.
Удар РФ по Полтаві 3 липня 2025 року
Російські війська атакували місто ударними безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа. Відомо про 2 загиблих та 11 поранених.
У Сухопутних військах заявили, що ворог атакував будівлю ТЦК.
Топ коментарі
+6 Алекс Мышкевич
показати весь коментар03.07.2025 11:43 Відповісти Посилання
+6 Алекс Мышкевич
показати весь коментар03.07.2025 11:46 Відповісти Посилання
+5 Jolli Rabbit
показати весь коментар03.07.2025 11:11 Відповісти Посилання
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якби Пороха вибрали, то вже й балістикою по мацкві били, а при ЗЄльоном, звиняйте, тільки дрони
.
***, чувак, как с тобой общаться, ты букОв не знаешь
ціль рашистів - ТЦК,
ціль ботів - ТЦК.
совпаденіє цілей нападу?
не думаю !
заводьте пуйловську шарманку про людоловів в чорних бусиках
То скільки ще має загинути українців і зруйновано будівель й інших об'єктів, щоби зебіли у владі почали нарешті відключати мобільний інтернет під час повітряних тривог?
це відключення тільки під час тревоги і вночі
.