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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками: постраждало шестеро людей, серед них – двоє дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі проти 2 липня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Кіпер та міський голова Геннадій Труханов.

"Через ворожу атаку пошкоджена 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи. Рятувальники евакуювали 50 мешканців, з них 10 осіб, зокрема 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки. На жаль, є четверо постраждалих", - повідомили у ДСНС.

Згодом Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки на Одесу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та інші об’єкти цивільної інфраструктури. В квартирах одеситів виникли пожежі. 6 квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджені.

"Пʼятеро людей постраждали, двоє з них – хлопчик та дівчинка 7 та 9 років. Діти, з отруєнням продуктами горіння, шпиталізовані. Інші дорослі постраждалі, після отримання всієї необхідної медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

В Одесі рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки,  повідомили у ДСНС України.

"У результаті ворожих ударів постраждали 6 людей, 11 – врятовані", - йдеться в повідомленні.

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Атака на Одесу
Атака на Одесу
Атака на Одесу
Атака на Одесу
Атака на Одесу
Атака на Одесу
Атака на Одесу
Атака на Одесу
Атака на Одесу

Автор: 

безпілотник (4457) обстріл (29620) Одеса (5548) Одеська область (3360) Одеський район (231)


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03.07.2025 08:42 Відповісти
як ціни на житло по півдню піднялися на 15-20% ??
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03.07.2025 09:03 Відповісти
Пожежники Одеси - герої! На жаль вони отримують досвід на таких жахливих прикладах.
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03.07.2025 09:15 Відповісти
Кацапи тупо розстрілюють жінок і дітей в їх оселях, а Володя Боневтік Потужно-Брехливий замість підготовки до війни всі бюджетні гроші витратив на асфальт та продовжує їх витрачати на той же асфальт, бруківки, шмарафон і кацапський фрідон. В цьому є вина і одеситів, які вибрали нікчему до влади, що їх підставив і продовжує підставляти під ракети, дрони, снаряди.
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03.07.2025 10:49 Відповісти
Свідомий геноцид варварів проти мирного населення, це вже якою кінченною мерзотою треба бути що б свідомо знищувати місто і його жителів і є паскуди серед так званих одеситів які підтримують терор рашиських чортів.
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03.07.2025 11:10 Відповісти
сейчас рашка готовится напасть на Айзербайджан!их тварей ****** все ненавидят!"У нас новый враг! Пора разобраться с Азербайджаном!" Пропаганда РФ готовит к новой войне https://www.youtube.com/watch?v=4vOs8uMWjCA
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03.07.2025 11:25 Відповісти
выродки кацапские кто их тварей трогал
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03.07.2025 11:39 Відповісти
 
 