Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками: повреждены жилые дома, есть пострадавшие. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 2 июля российские захватчики атаковали Одессу ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Кипер и городской голова Геннадий Труханов.

"Из-за вражеской атаки повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажи. Спасатели эвакуировали 50 жителей, из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники. К сожалению, есть четверо пострадавших", - сообщили в ГСЧС.

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