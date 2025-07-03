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Новости Атака беспилотников на Одессу
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Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками: повреждены жилые дома, есть пострадавшие. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 2 июля российские захватчики атаковали Одессу ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Кипер и городской голова Геннадий Труханов.

"Из-за вражеской атаки повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажи. Спасатели эвакуировали 50 жителей, из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники. К сожалению, есть четверо пострадавших", - сообщили в ГСЧС.

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Атака на Одессу
Атака на Одессу
Атака на Одессу
Атака на Одессу
Атака на Одессу
Атака на Одессу
Атака на Одессу
Атака на Одессу
Атака на Одессу

Автор: 

беспилотник (3868) обстрел (28298) Одесса (7963) Одесская область (3704) Одесский район (221)


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03.07.2025 08:42 Ответить
як ціни на житло по півдню піднялися на 15-20% ??
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03.07.2025 09:03 Ответить
Пожежники Одеси - герої! На жаль вони отримують досвід на таких жахливих прикладах.
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03.07.2025 09:15 Ответить
 
 