Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками: повреждены жилые дома, есть пострадавшие. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 2 июля российские захватчики атаковали Одессу ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Кипер и городской голова Геннадий Труханов.
"Из-за вражеской атаки повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажи. Спасатели эвакуировали 50 жителей, из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники. К сожалению, есть четверо пострадавших", - сообщили в ГСЧС.
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Vsevolod Marchenko #551075
показать весь комментарий03.07.2025 08:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ігор Петрович
показать весь комментарий03.07.2025 09:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Наталья Тамариск
показать весь комментарий03.07.2025 09:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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