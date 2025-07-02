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Новости Обстрелы Запорожской области
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Вследствие российского обстрела Орехова пострадала женщина, - ОВА

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

2 июля россияне ствольной артиллерией ударили по частному сектору Орехова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Вследствие вражеской атаки пострадала 70-летняя женщина. Кроме того, повреждено здание.

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обстрел (28290) Запорожская область (3267) Пологовский район (84) Орехов (10) война в Украине (5018)


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