Вследствие российского обстрела Орехова пострадала женщина, - ОВА
2 июля россияне ствольной артиллерией ударили по частному сектору Орехова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Вследствие вражеской атаки пострадала 70-летняя женщина. Кроме того, повреждено здание.
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