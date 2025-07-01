Рашисты ударили по Степногирской громаде в Запорожской области: пострадали энергетики, отсутствует свет и связь
Войска РФ ударили по Степногирской громаде Запорожской области, в результате чего часть населенных пунктов оказалась без света и связи.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Так, враг атаковал артиллерией и FPV-дронами.
Под обстрел попала бригада РЭМа. Авто повреждено, двое энергетиков получили акубаротравму.
Сейчас Степногирская громада без электроснабжения, интернета и мобильной связи.
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Так за Україну, за часів Кучми, боровся і бакай з ДУС, аж поки, не утік на московію, як нагадив ЧИМАЛО в Україні, під патронатом кучми!!
Дивний збіг дій та заяв від оточення і зеленського!!
А де сьогодні, льонька-гітарист, парторг з Південьмашу!!??
Ракети, мабуть, з черговим зятюхою, будують для захисту України, у якій він два терміни, числився ************ та збіднів з родичами??!!??