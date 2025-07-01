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Новости Обстрелы Запорожской области
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Рашисты ударили по Степногирской громаде в Запорожской области: пострадали энергетики, отсутствует свет и связь

Обстрел Степногирской общины в Запорожье. Что известно о последствиях

Войска РФ ударили по Степногирской громаде Запорожской области, в результате чего часть населенных пунктов оказалась без света и связи.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Так, враг атаковал артиллерией и FPV-дронами.

Под обстрел попала бригада РЭМа. Авто повреждено, двое энергетиков получили акубаротравму.

Сейчас Степногирская громада без электроснабжения, интернета и мобильной связи.

Читайте: Враг ударил по Пологовскому району в Запорожье: ранены два человека

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обстрел (28274) энергетика (2581) Запорожская область (3256)


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Єрмак з притулою, та ПОТУЖНИМИ менегерами з ОПУ, теж задають, регулярно, язиками ударів, аж по московітам з Урядового кварталу!!
Так за Україну, за часів Кучми, боровся і бакай з ДУС, аж поки, не утік на московію, як нагадив ЧИМАЛО в Україні, під патронатом кучми!!
Дивний збіг дій та заяв від оточення і зеленського!!
А де сьогодні, льонька-гітарист, парторг з Південьмашу!!??
Ракети, мабуть, з черговим зятюхою, будують для захисту України, у якій він два терміни, числився ************ та збіднів з родичами??!!??
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01.07.2025 11:48 Ответить
Ракетні програми закриті в серпні 2019 року, під час кінця епохи бідності і брехні.
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01.07.2025 11:52 Ответить
льонька гитарист там,де і бджоляр недотравлений-живуть і в фуй не дують,а може дують..
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01.07.2025 12:12 Ответить
а чим "бжоляр" був поганий, з тими повноваженнями якими його залишила олігархічна, прокацапська ВР,з партією районів, бют, комуняками і різного штуву недобитими соціалістами, після так званого "з туру виборів" він і так багато зробив для України, українців !!! при ньому порчалося створення української України, насамперед дляч українців, а не для різного совково-кацапського, пост совкового лдайна, біонепотребу який червонрожопі комуно-нацисти окупанти України заселили в Україну за 70 років червоної окупації !!!
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01.07.2025 12:19 Ответить
Ворог завжди впевнений - ударів у відповідь не буде. Дивна війна.
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01.07.2025 11:50 Ответить
 
 