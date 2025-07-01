Рашисты ударили по Степногирской громаде в Запорожской области: пострадали энергетики, отсутствует свет и связь

Войска РФ ударили по Степногирской громаде Запорожской области, в результате чего часть населенных пунктов оказалась без света и связи.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Так, враг атаковал артиллерией и FPV-дронами.

Под обстрел попала бригада РЭМа. Авто повреждено, двое энергетиков получили акубаротравму.

Сейчас Степногирская громада без электроснабжения, интернета и мобильной связи.

Читайте: Враг ударил по Пологовскому району в Запорожье: ранены два человека