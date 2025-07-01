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Новини Обстріли Запорізької області
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Рашисти вдарили по Степногірській громаді на Запоріжжі: постраждали енергетики, відсутнє світло та зв’язок

Обстріл Степногірської громади на Запоріжжі. Що відомо про наслідки

Війська РФ вдарили по Степногірській громаді Запорізької області, внаслідок чого частина населених пунктів опинилася без світла та зв'язку.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Так, ворог атакував артилерією та FPV-дронами.

Під обстріл потрапила бригада РЕМа. Авто пошкоджене, двоє енергетиків отримали акубаротравму.

Наразі Степногірська громада без електропостачання, інтернету та мобільного зв'язку.

Читайте: Ворог ударив по Пологівському району на Запоріжжі: поранено двох людей

Автор: 

обстріл (29596) енергетика (2634) Запорізька область (3787)


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Єрмак з притулою, та ПОТУЖНИМИ менегерами з ОПУ, теж задають, регулярно, язиками ударів, аж по московітам з Урядового кварталу!!
Так за Україну, за часів Кучми, боровся і бакай з ДУС, аж поки, не утік на московію, як нагадив ЧИМАЛО в Україні, під патронатом кучми!!
Дивний збіг дій та заяв від оточення і зеленського!!
А де сьогодні, льонька-гітарист, парторг з Південьмашу!!??
Ракети, мабуть, з черговим зятюхою, будують для захисту України, у якій він два терміни, числився ************ та збіднів з родичами??!!??
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01.07.2025 11:48 Відповісти
Ракетні програми закриті в серпні 2019 року, під час кінця епохи бідності і брехні.
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01.07.2025 11:52 Відповісти
льонька гитарист там,де і бджоляр недотравлений-живуть і в фуй не дують,а може дують..
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01.07.2025 12:12 Відповісти
а чим "бжоляр" був поганий, з тими повноваженнями якими його залишила олігархічна, прокацапська ВР,з партією районів, бют, комуняками і різного штуву недобитими соціалістами, після так званого "з туру виборів" він і так багато зробив для України, українців !!! при ньому порчалося створення української України, насамперед дляч українців, а не для різного совково-кацапського, пост совкового лдайна, біонепотребу який червонрожопі комуно-нацисти окупанти України заселили в Україну за 70 років червоної окупації !!!
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01.07.2025 12:19 Відповісти
Ворог завжди впевнений - ударів у відповідь не буде. Дивна війна.
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01.07.2025 11:50 Відповісти
 
 