Рашисти вдарили по Степногірській громаді на Запоріжжі: постраждали енергетики, відсутнє світло та зв’язок
Війська РФ вдарили по Степногірській громаді Запорізької області, внаслідок чого частина населених пунктів опинилася без світла та зв'язку.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Так, ворог атакував артилерією та FPV-дронами.
Під обстріл потрапила бригада РЕМа. Авто пошкоджене, двоє енергетиків отримали акубаротравму.
Наразі Степногірська громада без електропостачання, інтернету та мобільного зв'язку.
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Так за Україну, за часів Кучми, боровся і бакай з ДУС, аж поки, не утік на московію, як нагадив ЧИМАЛО в Україні, під патронатом кучми!!
Дивний збіг дій та заяв від оточення і зеленського!!
А де сьогодні, льонька-гітарист, парторг з Південьмашу!!??
Ракети, мабуть, з черговим зятюхою, будують для захисту України, у якій він два терміни, числився ************ та збіднів з родичами??!!??