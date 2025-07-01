Ворог ударив по Пологівському району на Запоріжжі: поранено двох людей

Зранку 1 липня 2025 року війська РФ ударили по Пологівському району Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Пологівський район.

"49-річна жінка та 55-річний чоловік отримали поранення в Преображенській громаді. Їм надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

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Більше інформації щодо ворожого удару на цю хвилину не відомо.