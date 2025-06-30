Росіяни атакували аграрне підприємство на Запоріжжі: пошкоджена спецтехніка, сталася пожежа. ФОТО

У понеділок, 30 червня, російські загарбники атакували аграрне підприємство у Пологівському районі на Запоріжжі.

Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу частково зруйноване приміщення майстерні, пошкоджена спецтехніка. Сталася пожежа. Рятувальники її вже загасили", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що минулося без постраждалих.

Читайте також: Одна людина постраждала внаслідок авіаудару по Пологівському району, - ОВА