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Новини Фото Обстріли Запоріжжя
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Росіяни атакували аграрне підприємство на Запоріжжі: пошкоджена спецтехніка, сталася пожежа. ФОТО

У понеділок, 30 червня, російські загарбники атакували аграрне підприємство у Пологівському районі на Запоріжжі.

Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

обстріл запоріжжя

"Внаслідок обстрілу частково зруйноване приміщення майстерні, пошкоджена спецтехніка. Сталася пожежа. Рятувальники її вже загасили", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що минулося без постраждалих.

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Автор: 

обстріл (29575) Запорізька область (3787) Пологівський район (81)


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