Росіяни атакували аграрне підприємство на Запоріжжі: пошкоджена спецтехніка, сталася пожежа. ФОТО
У понеділок, 30 червня, російські загарбники атакували аграрне підприємство у Пологівському районі на Запоріжжі.
Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілу частково зруйноване приміщення майстерні, пошкоджена спецтехніка. Сталася пожежа. Рятувальники її вже загасили", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що минулося без постраждалих.
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