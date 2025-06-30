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Новости Фото Обстрелы Запорожья
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Россияне атаковали аграрное предприятие на Запорожье: повреждена спецтехника, произошел пожар. ФОТО

В понедельник, 30 июня, российские захватчики атаковали аграрное предприятие в Пологовском районе на Запорожье.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

обстрел Запорожья

"Вследствие обстрела частично разрушено помещение мастерской, повреждена спецтехника. Произошел пожар. Спасатели его уже потушили", - сказано в сообщении.

Сообщается, что обошлось без пострадавших.

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Автор: 

обстрел (28254) Запорожская область (3256) Пологовский район (81)


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