Россияне атаковали аграрное предприятие на Запорожье: повреждена спецтехника, произошел пожар. ФОТО
В понедельник, 30 июня, российские захватчики атаковали аграрное предприятие в Пологовском районе на Запорожье.
Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Вследствие обстрела частично разрушено помещение мастерской, повреждена спецтехника. Произошел пожар. Спасатели его уже потушили", - сказано в сообщении.
Сообщается, что обошлось без пострадавших.
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