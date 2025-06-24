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Новости Обстрелы Запорожской области
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Один человек пострадал вследствие авиаудара по Пологовскому району, - ОВА

В Харькове прогремели взрывы

Россияне нанесли авиаудар по одному из поселков Пологовского района.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Ранения получил мужчина 67-ми лет. У него многочисленные травмы и ушибы. Экстренные службы обследуют территорию", - написал он.

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Автор: 

обстрел (28218) Запорожская область (3251) Пологовский район (80) война в Украине (4972)


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