Один человек пострадал вследствие авиаудара по Пологовскому району, - ОВА
Россияне нанесли авиаудар по одному из поселков Пологовского района.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Ранения получил мужчина 67-ми лет. У него многочисленные травмы и ушибы. Экстренные службы обследуют территорию", - написал он.
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