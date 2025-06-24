Одна людина постраждала внаслідок авіаудару по Пологівському району, - ОВА
Росіяни завдали авіаудару по одному з селищ Пологівського району.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Поранення отримав чоловік 67-ми років. У нього численні травми та забої. Екстрені служби обстежують територію", - написав він.
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