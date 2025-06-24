УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7142 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
271 0

Одна людина постраждала внаслідок авіаудару по Пологівському району, - ОВА

У Харкові пролунали вибухи

Росіяни завдали авіаудару по одному з селищ Пологівського району. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Поранення отримав чоловік 67-ми років. У нього численні травми та забої. Екстрені служби обстежують територію", - написав він.

Читайте: За добу окупанти завдали понад 450 ударів по Запорізькій області

Автор: 

обстріл (29540) Запорізька область (3782) Пологівський район (80) війна в Україні (5008)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 