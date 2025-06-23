За добу окупанти завдали понад 450 ударів по Запорізькій області

Російські загарбники не припиняють обстрілів Запорізької області. 22 червня під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів. Рашисти застосували проти цивільних БпЛА різної модифікації, авіацію, РСЗВ та артилерію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав 1 ракетний удар по Нижній Хортиці. А також:

Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Кам'янському, Гуляйполю, Новоданилівці.

300 БпЛА різної модифікації (більшість з них FPV) атакували Запоріжжя, Оленівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.

8 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку.

145 артобстрілів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новопавлівки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

"Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

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