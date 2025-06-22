Росіяни обстріляли бригаду енергетиків на Запоріжжі: пошкоджено спецтехніку

У неділю, 22 червня, у Запорізькій області російські загарбники обстріляли бригаду енергетиків, коли ті виконували аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомила пресслужба "Запоріжжяобленерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час виконання аварійно-відновлювальних робіт бригада "Запоріжжяобленерго" потрапила під обстріл окупаційних військ РФ. На щастя, енергетики не постраждали, втім пошкоджень зазнала автовишка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бригада працювала у наближеній до лінії зіткнення території, усуваючи пошкодження електромереж, які спричинили ворожі атаки.

Через російський удар роботи з ліквідації не були завершені.

У компанії додали, що від початку повномасштабного вторгнення через військову агресію РФ під час виконання службових обов’язків у Запорізькій області загинули двоє працівників компанії, ще 13 - зазнали поранення.

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