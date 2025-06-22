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Новини Обстріли Запорізької області
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Росіяни обстріляли бригаду енергетиків на Запоріжжі: пошкоджено спецтехніку

На Запоріжжі бригада енергетиків потрапила під ворожий обстріл

У неділю, 22 червня, у Запорізькій області російські загарбники обстріляли бригаду енергетиків, коли ті виконували аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомила пресслужба "Запоріжжяобленерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час виконання аварійно-відновлювальних робіт бригада "Запоріжжяобленерго" потрапила під обстріл окупаційних військ РФ. На щастя, енергетики не постраждали, втім пошкоджень зазнала автовишка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бригада працювала у наближеній до лінії зіткнення території, усуваючи пошкодження електромереж, які спричинили ворожі атаки.

Через російський удар роботи з ліквідації не були завершені.

У компанії додали, що від початку повномасштабного вторгнення через військову агресію РФ під час виконання службових обов’язків у Запорізькій області загинули двоє працівників компанії, ще 13 - зазнали поранення.

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Автор: 

обстріл (29517) Запорізька область (3779) Запоріжжяобленерго (31)


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Дії кацапів, для мене, це типове поводження *****. Чмошник мститься, підсло і підступно.
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22.06.2025 21:44 Відповісти
Усі кацапи мають дуже товстий ген садиста.
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22.06.2025 21:51 Відповісти
 
 