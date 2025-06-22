Россияне обстреляли бригаду энергетиков на Запорожье: повреждена спецтехника
В воскресенье, 22 июня, в Запорожской области российские захватчики обстреляли бригаду энергетиков, когда те выполняли аварийно-восстановительные работы.
Об этом сообщила пресс-служба "Запорожьеоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня во время выполнения аварийно-восстановительных работ бригада "Запорожьеоблэнерго" попала под обстрел оккупационных войск РФ. К счастью, энергетики не пострадали, впрочем, повреждения получила автовышка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бригада работала в приближенной к линии соприкосновения территории, устраняя повреждения электросетей, которые вызвали вражеские атаки.
Из-за российского удара работы по ликвидации не были завершены.
В компании добавили, что с начала полномасштабного вторжения из-за военной агрессии РФ при исполнении служебных обязанностей в Запорожской области погибли двое работников компании, еще 13 - получили ранения.
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